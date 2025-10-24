Разводится из-за того, что он сказал суп не так готовят? Надо было сразу поменять жену
17 историй о том, что первый год брака — это сплошное приключение
Первый год брака — это самый волнительный период для молодоженов. Вы учитесь жить вместе, привыкаете к разным заморочкам друг друга и порой ссоритесь из-за всякой ерунды. Девушки стараются создать уютное семейное гнездышко, хотя порой это заканчивается подгоревшим пирогом и попытками спрятать улики. А мужчины придумывают необычные подарки, которые не всегда нравятся их вторым половинкам. Но как бы ни было трудно в первые годы совместной жизни, сильные чувства всегда преодолеют все преграды и домашние хлопоты.
- Мама после свадьбы старалась быть идеальной домохозяйкой. И вот решила она сделать папе суп. По телефону консультировалась с бабушкой, корпела над ним несколько часов. Другие блюда тоже наготовила. Накрыла стол и ждала своего ненаглядного. Приходит папа, пробует суп и после первых ложек говорит, что этот суп так не готовят. Ну, маму и прорвало: она на него наорала, сказала, что подает на развод и не будет с таким неблагодарным жить. Начала собирать вещи. В этот момент позвонил папин отец — спросил, как дела у молодоженов. А папа ему: мол, все, мы разводимся. Дед бросил трубку и уже через десять минут был у них дома. Отругал папу и сказал: «Что тебе жена приготовила — то ты и должен есть, без всяких там выкрутасов. Ты думаешь, твоя мама сразу все умела делать? Мы всему учились вместе!» Взял мою маму и папу за руки и помирил. Развода никакого не случилось.
- Когда я только вышла замуж, через пару месяцев решила съездить к родителям, просто повидаться, тем более, что через месяц мы уже должны были улетать за границу. И тут при семейном ужине сестра мужа вдруг говорит при всех: «По традиции ты не должна ехать к своим родителям, пока твои родители не позовут нас всех в гости и не покажут ваш дом». Я растерялась. Я уезжаю из страны, хочу увидеть родных, и мне это запрещают? И, конечно же, я была в шоке. Кто дал ей право указывать, могу ли я увидеть свою семью? Муж поговорил со своей мамой, и на следующее утро свекровь говорит мне с таким видом, будто делает одолжение: «Разрешаю поехать к родителям, только потому что вы уезжаете». В тот момент я впервые почувствовала себя чужой. Как будто мое мнение, чувства и желания вообще не учитываются. С того момента я начала выстраивать границы. И пусть это кому-то не понравилось, я не жалею. © jazgulya.zh
- Вышла моя сестра замуж, и поехали они отдыхать к родственникам мужа в курортный город. Ну как отдыхать: муж-то отдыхал, а вот моя сестра помогала его бабушке по хозяйству. Там бабушка подавала еду по пять раз в день, пекла пироги, торты и вообще не сидела на месте. Еще и приходил к ним бесконечный поток родственников, которых тоже нужно было кормить и огородом заниматься. Моя сестра ночью просто доползала до кровати. И вот в одну из таких ночей сестра лежит никакая в кровати, а муж ей: «Что-то скучно, может, в клуб поедем?» Думаю, вы и сами понимаете, что это была последняя капля ее терпения. После часового скандала мужу уже не было скучно. Следующий отпуск был не у родственников, а в красивом отеле.
- Мама рассказала: до свадьбы с отцом вместе не жили. Следовательно, быт начали налаживать после свадьбы. Стала она замечать, что по вечерам он после ужина какой-то злой. Стала выпытывать: может, еда не нравится или что-то еще. Оказалось, мать насыпала в сахарницу соль и поила таким чаем папу. А так как он пьет только чай с сахаром, решил, что она его таким образом проверяет. Злился, потому что все ждал, когда проверка закончится.
- Вышла замуж, а с готовкой — никак. Решила испечь пирог. В кулинарии мне дали шмат пельменного теста. В итоге вынула из духовки камень, а не пирог. Сунула его в пакет и в мусорку. Муж пришел, вкусно пахнет, а пирога нет. Сел ужинать, я отошла, а он ест мой пирог. Я заплакала, из-за того что чувствовала себя никудышной хозяйкой, а он смеется. Нашел, говорит, по запаху. Пирог был очень вкусный. Помним его уже 45 лет. © Мисс Таня / Dzen
- Сосед-молодожен рассказывал моей бабушке про первый суп своей жены, а я, малолетка, уши грела. Курица домашняя, потрошенная, как оказалось, частично. Сели есть, а она говорит: «Я так люблю желудочки — пупки, по-нашему», — и хрясь зубами, аж скрежет раздался. А пупок не чищен, так с песком и сварила. © Бублик Кошкин / Dzen
- Я очень люблю кофе, о чем всем сразу сообщаю. Когда познакомились с мужем, все время ходили в кафе пить кофе. Перепробовали все сорта и все кофейные напитки. Потом ходили друг к другу в гости и пили кофе с родителями. Потом поженились и кофе варили и пили уже вместе. Каждое утро приносили друг другу кофе в постель. А недавно муж признался, что кофе на самом деле не любит. На мой вопрос, почему же он все это время его пил и молчал, любимый ответил: «Потому что ты его любишь». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Моя подруга вышла замуж. Родители мужа давно в разводе, и они живут с отцом. На медовый месяц поехали втроем. Брат ее мужа купил билет своему отцу, и они молчали, чтобы сделать сюрприз. Они на море делали все, что хотел отец: ходили туда, куда хотел он, а вечером папаня звал сына на прогулку по отелю. © mangmood
- Помню, мы с мужем только поженились и поехали на барахолку, прикупить что-нибудь. И там я увидела красивое нижнее белье и решила купить. По дороге вспомнила, что дома хлеба нет. Отправила мужа домой с покупками, а сама пошла в магазин. Возвращаюсь домой, а там муж со свекровью мое белье разглядывают. Он покупки разложил на диване и хвастался. Быстро собрала и сказала, что это мои личные вещи, и они не для демонстрации. © dinara.nasip
- Когда мы только поженились, я вставала, чтобы сделать мужу завтрак, а потом снова ложилась. Я сова и вставала в таком неприглядном состоянии, что через месяц муж попросил меня этого не делать, он сам может приготовить себе завтрак. Сейчас он делает завтрак всей семье, пока я сплю, и кофе мне варит, чтобы я восстала хотя бы на запах. © annmurmommy
- Когда мы только поженились, я решила приготовить слоеную самсу, удивить, так сказать, мужа своими кулинарными навыками. Они у меня не то что подгорели, они стали черными и твердыми. Вытащила из духовки, дым распространился по всему дому. Оставила самсу на столе, открыла все окна, поставила вентиляторы к окнам, чтобы гнали воздух наружу, и давай проветривать, махая кухонными полотенцами. Быстренько сварила макароны по-флотски. Приходит муж с работы, и я вспоминаю, что оставила «сюрприз» на столе. Спрятала самсу в пакет, завернула в полотенце и убрала в шкаф в спальне, чтобы муж этот «шедевр» не увидел. Было безумно стыдно. Когда он спросил: «Что так воняет дома?», я сказала: «Окна были открыты, и снаружи какой-то запах шел, вот и воняет». Он сделал вид, что поверил. Через месяц в шкафу начало что-то вонять. Мы с мужем передвинули всю мебель и разобрали шкаф. В итоге муж нашел тот самый пакет и смеялся до слез. © saliya_tolegenova
- Четыре года назад мы только поженились, и мужа сократили на работе. Он, бедный, неделю боялся мне сказать — не хотел расстраивать. Искал работу, но специфика его профессии не предполагала большого спроса. Когда рассказал, я поддержала, сказала, что все в порядке: моей зарплаты пока на все хватит. И буквально на следующей неделе появилась вакансия, и он сразу же устроился. Работает до сих пор там же. © belltanya95
- В первое время брака муж мог по три дня молчать после ссоры или из-за какой-то обиды. Для меня это реально была травма. Я сама всегда старалась первой подластиться, попросить прощения не за то, что виновата в ссоре, а, например, за то, что тоже бурно отреагировала, накричала в ответ. Тоже плакала, страдала, но мужу говорила, что меня его эта привычка очень расстраивает. Он начал так делать все реже и реже. Наверное, через год все прекратилось. Если человек любит, то будет меняться. Сейчас, если муж злится на меня, ни минуты не молчит — наоборот, все высказывает. Проорется, и ему, наверное, легче становится. А потом я к нему «пристану», и все его обиды куда-то улетают. Ругаемся мы, правда, редко, потому, наверное, и так долго вместе — 16 лет. © marina_dubnov
- Когда мы только поженились, еще не умели планировать семейный бюджет. Товарищ супруга подарил ему симпатичную ручку «Паркер». На мой день рождения денег практически не было, а супруг дарит мне эту ручку. Ну, ок. Очередной праздник, денег нет — дарю ему эту же ручку. И так какое-то время она у нас туда-сюда передаривалась. Теперь эта ручка символ нашего благополучия. Дарим друг другу подарок и ручку. Менялись адреса, места работы, но ручка неизменна уже 11 лет. © Подслушано / Ideer
- Когда родители только поженились, папа буквально через месяц потерял свое обручальное кольцо. Денег не было, а близился мамин день рождения. Отец не растерялся и в праздничный вечер заявился домой счастливым, показывая свою руку со словами: «Света, на твой день рождения я купил нам недостающее кольцо!» Ночь он провел на улице. Сегодня — 20 лет свадьбы, 4 ребенка, а папа опять потерял кольцо. © Подслушано / Ideer
- В 19 лет я вышла замуж, и до брака у меня была классная жизнь: каждый день я гуляла с подружкой. И вот свадьба прошла. На следующий день я из универа поехала домой и также пару часов гуляла с подругой. Погуляла, пришла домой, поела и смотрела сериал. Звонок по телефону: «Алло, ты где, женушка?» Отвечаю: «Дома, а ты где?» Муж растеряно: «Я тоже дома, но тебя не вижу». Минута осознания — и давай смеяться. Оказывается, я по привычке поехала в свой старый дом, забыв, что теперь живу в другом месте и у меня есть муж. © bota.numerology_
- Помню случай, когда мы только поженились. На следующий день утром я сплю, и мне звонок на телефон. Мужик какой-то говорит... Оказывается, сантехник звонил: «Ваш муж передал ваш номер и сказал, что вы дома». Я сплю и не понимаю, что происходит. Отвечаю ему: «Какой муж? Кто муж?» Пока спала, забыла, что замужем. © elnuratz
Да, первый год брака — это всегда яркий и запоминающийся период жизни. Чувства еще искрят, все кажется новым, а влюблённые начинают привыкать быть одной семьей. У кого-то получается сохранить свой семейный очаг, а некоторые пары понимают, что им нужно двигаться в разные стороны. А каким был первый год в вашем браке? Были ли забавные истории, которые вы сейчас со смехом вспоминаете?
