15 фееричных историй о знакомствах, которые запомнились на всю жизнь
Истории
3 часа назад
Наверное, почти у каждого в жизни случались эпичные знакомства. Герои нашей статьи могут похвастаться историями нестандартных встреч со своей второй половинкой. Например, один мужчина просто грелся у костра на пляже, а его будущая жена внезапно выплыла из моря, словно Афродита. Девушка просто занималась фридайвингом, а он предложил ей погреться у костра. Так они и познакомились.
- Мой парень — настоящий трудоголик. Он мог до ночи задерживаться на работе, хотя начальство его об этом не просило. Естественно, никакой личной жизни у него не было. И тут вдруг начальник решил стать его свахой. Говорит: «Нужна тебе хорошая девушка рядом, а то пропадешь». На одной из выставок их товара он начал знакомить его со всеми девушками, которые подходили к их стенду, и активно «рекламировать» как парня. Вот и я подошла. Он провел мне короткую презентацию о нем. Эта ситуация меня позабавила, и я согласилась обменяться номерами. В итоге через пару недель у нас состоялось первое свидание. Так что его шеф стал нашим Купидоном.
- 8 лет назад я договорилась с друзьями погулять. Добираться нужно было на наземном метро, а я тогда на нем еще ни разу не ездила. Шла, тупила, не понимала, куда идти. Вдруг меня обогнал парень. Не знаю почему, но я уже со спины подумала, что он классный, и решила пойти за ним. Так за ним и дошла, а потом мы разошлись по платформе. Потом оказалось, что мы в одном вагоне, и начали играть в гляделки. Тем временем подруга пишет мне, что они позвали с нами гулять их общего друга. В общем, этот парень из метро и оказался тем самым другом. © pudge_bully
- Решили мы с друзьями сосватать нашего друга одной моей хорошей приятельнице. Ей я рассказала об этой идее, она согласилась. А вот ему ничего не сказали, чтобы не нервничал. По легенде мы просто собрались поиграть в настолки. Всеми силами делали вид, что все как обычно. Но, естественно, в одной из игр мы соединили «парочку» в одну команду. За время игры они несколько раз словесно сцепились, оказалось, оба любители поспорить. Мы с друзьями поняли, что наш гениальный план сватовства провалился. Ближе к концу вечера друг подошел ко мне и сказал: «А у твоей коллеги есть парень? Она меня зацепила. Прикольная такая, с характером». В этот момент я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. В итоге у них скоро первое свидание.
- Мы с любимым познакомились на сайте знакомств. Абсолютная нелепая случайность: у нас на аватарках были фото, сделанные у одного и того же фотографа. Я написала первой, потом мы пошли выпить кофе, а уже через два месяца жили вместе. © e.esepkina
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Он был иностранцем, приехал в мой город отдохнуть. Договорились встретиться в ресторане. Прихожу, а за столом сидит он и еще какой-то бугай. Меня это смутило, но бежать уже было поздно. Подошла, поздоровалась. Второй парень кивнул мне, улыбнулся и ушел за барную стойку. Я с удивлением спрашиваю у своего ухажера, что это вообще было. А он говорит: «Это мой друг. Я просто боялся идти один: вдруг на свидание придешь не ты, а кто-то другой. У тебя фотки слишком красивые, я подумал, что это может быть фейк. Поэтому он пришел за компанию». Не знала, смеяться мне или плакать. Я, значит, не побоялась прийти на свидание к парню одна, а он — с «охраной» пришел.
- Познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. Заявил о себе как о бизнесмене, работяге и просто крутом мачо. Слово за слово, пошли в ресторан. Он начал пафосно рассказывать, какой он гурман и как хорошо разбирается в еде, и заказал тартар из говядины. Этот «миллионер-гурман» только делал вид, что знает это блюдо: попробовал и начал выносить мозг официанту, мол, мясо сырое. Мне было так стыдно, что, пока они ругались, я попросила бармена выпустить меня через черный ход. © Подслушано / Ideer
- Пригласил меня один «знаток искусства» на первое свидание в галерею. Я, честно говоря, в искусстве не разбираюсь, но рассматривала все внимательно. И вот идем мы по залу, а там все портреты кисти одного художника. Спрашиваю кавалера: «Ну как тебе?» А он глубокомысленно так отвечает: «Ну вот Обухов хорошо пишет». Как вы уже поняли, это был не автор, а изображенный на картине человек. Потом он еще рассуждал над несколькими персонажами и о стиле их «письма». © Аноним3569323 / Подслушано / Ideer
- Первый брак распался. Уехал на море и жил там в палатке. Как-то в непогоду грелся у костра, и из моря выплыла девушка (фридайвер). Позвал ее погреться, и вот мы уже 20 лет вместе. У нас прекрасная, одаренная дочь, путешествия, ныряния, в общем, счастливый брак. © brutehorse
- Сижу как-то вечером, смотрю телек, и вдруг звонок в дверь. На пороге — привлекательная девушка с чемоданом, говорит: «Милый, сегодня я ночую у тебя». От такой наглости я аж опешил. Та заходит, разувается. А потом оказалось, что лучшая подруга незнакомки жестоко пошутила: дала выдуманный адрес и сказала войти с такой фразой. А еще ее лучшая подруга — это младшая сестра моей бывшей. Вот так я и познакомился со своей женой. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Познакомился с очаровательной девушкой. Она торговала благовониями на рынке. Пригласил ее выпить кофе — и закрутилось-завертелось. А я тогда уже был в разводе. И вот спустя какое-то время столкнулся с бывшей женой. Поздоровались, и вдруг она ни с того ни с сего как выдаст: «Тут недалеко девушка торгует благовониями, так она как раз в твоем вкусе». Я ответил: «Знаю. Она моя девушка». Она воскликнула: «Да ты гонишь!» Итак, мы подходим к столику моей дамы, я тепло обнимаюсь и целуюсь, а моя бывшая шепчет: «Вот негодник» и уходит. © Forward-Arachnid-574 / Reddit
- Однажды я покупал одежду. Наверное, у них была какая-то программа лояльности, и девушка на кассе спросила: «Номер телефона?» Я ответил «Только если вы дадите свой». Она рассмеялась, пробила мне все, и когда я уже собирался уходить, сказала: «Подождите». Затем она записала свой номер и передала мне. © Max123Dani / Reddit
- Работала официанткой в суши-ресторане. Пришла пара и их одинокий друг. Под конец ужина он у меня спрашивает, не открою ли я с ним печенье с предсказаниями. Открываю свою печеньку, а там стандартное предсказание. Спрашиваю его, что у него написано. А он без запинки отвечает: «У меня написано, что милая официантка даст мне свой номер». Я рассмеялась и вежливо отказалась, сказав, что у меня есть парень. Это был один из самых хитроумных подкатов в моей жизни, причем от человека, от которого я этого вообще не ожидала. © dupreesdiamond1 / Reddit
- Я познакомился с моей женой, когда был у нее дома, а она была в шоке. Наш общий друг не предупредил ее, что приедет за какими-то важными данными рано утром, так еще и не один. А она накануне была на вечеринке до пяти утра и встретила нас сонная. Было неловко: я шутил самые глупые шутки и до сих пор не понимаю, как и почему она вышла за меня. © soundwavestamer
- Познакомилась с парнем в сети. У меня сломалась полка, он предложил ее починить. Договорились об ужине у меня дома. Я старалась и накрыла «поляну». Он пришел, полку починил и с удовольствием умял ужин. А когда собрался уходить, заявил: «А за полочку переведи мне на карту». Я была в шоке от наглости. Деньги я ему перевела, но потом послала. Он еще несколько месяцев писал и ныл, почему я не хочу с ним больше видеться.
- Дед попросил отвезти его в больницу, так как сам он уже довольно старенький и плохо видит. Несмотря на это, он познакомился с тремя женщинами в очереди к врачу. Своими шутками заставил смеяться до слез врача и медсестру. Более того, мы потом обедали в кафешке, и он познакомился с официанткой. Выбил ее номер для меня, и эта милая девушка дала ему обещание, что сходит со мной на свидание. Все это время я сидел молча. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Прочитав истории наших героев, прямо проникаешься романтической атмосферой. А как вы познакомились со своей второй половинкой? Были ли у вас необычные знакомства?
