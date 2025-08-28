15 фееричных историй о знакомствах, которые запомнились на всю жизнь

Наверное, почти у каждого в жизни случались эпичные знакомства. Герои нашей статьи могут похвастаться историями нестандартных встреч со своей второй половинкой. Например, один мужчина просто грелся у костра на пляже, а его будущая жена внезапно выплыла из моря, словно Афродита. Девушка просто занималась фридайвингом, а он предложил ей погреться у костра. Так они и познакомились.