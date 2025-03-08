13 случаев, когда интернет-знакомства приняли неожиданный поворот
Истории
49 минут назад
Интернет давно стал местом, где завязываются не только дружеские, но и гораздо более близкие знакомства. Иногда обычное сообщение или случайный комментарий приводят к удивительным последствиям. В этой подборке — истории людей, чьи онлайн-знакомства обернулись забавным, а порой и невероятным образом!
- Познакомилась на сайте, встретились, погуляли — вроде нормальный парень. Рассказал, что выплачивает ипотеку, половина небольшой зарплаты уходит на квартиру. А потом выдал гениальный план нашего совместного будущего! Он переезжает ко мне, а в его ипотечную квартиру заселяется его брат, который живет в деревне, без работы — но ведь родная кровь, надо помочь! Получается, мы будем жить лишь на половину его зарплаты, но полностью на мою. Да еще и в моей квартире. Великолепное предложение, но я все-таки отказалась. © Pомашка Аптечная / Dzen
- Долго болела, а когда наконец поправилась, решила для себя: схожу на десять онлайн-свиданий до конца года чисто ради социализации. Без серьезных ожиданий, просто для общения. Первый же «свайп» вправо, первое же свидание — и вот уже 6 месяцев как у меня самый добрый, заботливый и удивительный парень. Иногда планы идут совсем не так, как задумываешь — но к лучшему! © happilyeverwriter / Reddit
- Однажды договорился встретиться с девушкой с сайта знакомств в торговом центре на фудкорте. По дороге случайно встретил хорошего знакомого, который тоже ехал туда же. Давно не виделись, не хотелось его отшивать, поэтому предложил девушке прийти вдвоем с другом. Она отказалась — испугалась, наверное.
Но в следующий раз мы все же повстречались. Симпатичная, миниатюрная, но, как мне показалось, немного зацикленная на спорте. То с велосипедом в другой город едет, то в горах с друзьями пропадает. В итоге ничего не сложилось, хоть какое-то время еще переписывались.
Жаль, что потом потерял ее контакты. Позже для нее нашелся отличный кандидат — такой же фанат здорового образа жизни, невысокий атлет. Думаю, из них получилась бы отличная пара! © Антенны G / Dzen
- Десятилетняя дочь неожиданно вопросила: «А как вы с папой познакомились?» «На сайте знакомств», говорю, «Я там от нечего делать сидела, прикалывалась, а папа меня взял и нашел». Дочь задумчиво смотрит на меня, потом подходит к кроватке с младшим братом, и выдает: «Ну, мам, доприкалывалась». © Мамдаринка / VK
- Мне 57. Подруга однажды решила подшутить и зарегистрировала меня на сайте знакомств. Посмеялись и забыли, но позже я все же попросила ее удалить анкету. Решила заглянуть напоследок — и увидела лайк на своем фото. Присмотрелась, а там ничего так мужчина, симпатичный, с улыбкой. Он попросил номер, начали общаться, оказалось, у нас много общего — спорт, путешествия. Три года ездили друг к другу в гости, вместе отдыхали, а потом переехали в один дом, расписались и стали очень счастливы. Уже шесть лет не расстаемся, а ведь для нас обоих это второй брак. Если бы не моя подруга, мы бы никогда не встретились. Теперь мы оба ей за это бесконечно благодарны! © Людмила ч. / Dzen
- Мой приятель познакомился с девушкой через приложение для знакомств, и через несколько дней она пригласила его на вечеринку у себя дома. «Ладно, что может пойти не так?», - подумал он. Приехал, а там одни пацаны. Вечер идет, парней все больше, а девчонок – почти никого. Начали общаться между собой, выяснилось – она их всех в том приложении нашла и пригласила! Получилось, что большинство оказались там не ради свидания, а чтобы побыть массовкой на ее дне рождении. © AJTTOTD / Reddit
- Познакомился с девушкой на сайте знакомств: симпатичная, стройная, общение легкое. Быстро согласилась на чай. Заподозрил подвох. Приехала – и правда, как на фото! Правда, с огромным пакетом. Попросила постирать вещи, пока она в гостях, – у нее, мол, проблемы с ремонтом. Согласился. Дальше смотрим кино, флиртуем, в общем, приятное настроение. Но тут вдруг – писк стиралки! Девушка резко вскочила, вещи в сумку – и давай прощаться. Я в шоке. Рассказал другу, он – в еще большем: у него такая же история! Фото показал – она! Сидим, гадаем: новый вид мошенничества или серийная постирушница? © Мамдаринка / VK
- Семь лет была одна. Однажды вечером стало тоскливо, зашла на сайт знакомств и познакомилась с парнем, который был младше меня на четыре года. Внешне не особо впечатлил, но разговор оказался настолько интересным, что решила продолжить общение.
Он выпросил номер, позвонил, и мы проговорили с девяти вечера до шести утра. В тот же день встретились, и тут мое сердце екнуло — в жизни он оказался настоящим красавчиком!
Через час после знакомства он предложил пожениться. Я согласилась.
Теперь мы уже два года счастливы в браке! © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с мужчиной на сайте, встретились — понравились друг другу. На втором свидании зашли в магазин. Кассир называет сумму, ухажер лезет за кошельком и не находит его. Обыскали все вокруг, нигде нет. И тут он поднимает пачку пакетов на кассе и как заорет: «Ты зачем это мой кошелек спрятала?! Вызывайте полицию!"
Я в шоке. Кассир в шоке. Покупатели смотрят на меня с презрением. Очередь длинная, народу полно. Впервые в жизни испытала такой позор. Орала на него, что сам туда свой кошелек положил и нечего на меня наговаривать. Врагу не пожелаешь такого свидания! © Подслушано / Ideer
- Познакомился с девушкой на сайте знакомств, договорились встретиться в городе. Она была не очень разговорчива, но я вовсю старался поддерживать беседу по дороге до места, в котором мы заранее решили посидеть. Однако, когда мы до него дошли, она отказалась заходить — «мне, мол, что-то не нравится, как оно выглядит». Ну, ладно, идем дальше. Проходим еще девять заведений, и каждое ей не нравится. К этому моменту мы шли уже почти в полной тишине, поэтому я просто решил проводить ее до вокзала, закончить свидание и поехать домой
Но тут она вдруг останавливается, указывает куда-то и заявляет: «Вот сюда хочу!»
Смотрю, а там фургон, продающий замороженный йогурт. © mossow / Reddit
- Собирался путешествовать по миру и создал профиль на международном сайте знакомств, чтобы находить классную компанию и не чувствовать себя совсем одиноким в поездках. К тому же, это происходило через пару недель после расставания с бывшей, с которой провел 7 непростых лет, так что социализация очень помогала.
Девушка лайкнула мой профиль, мы начали общаться, я рассказал ей о своих планах. Она, полушутя, сказала, что если я окажусь в Таиланде, то она c радостью покажет мне страну. Я тоже пошутил: «Все, ищу билеты!»
В общем, если коротко — я сейчас в Таиланде. © anonymousniecess / Reddit
- Познакомилась с парнем с помощью приложения для знакомств. Общались вполне по-дружески, потом он пригласил меня на художественную выставку. А у меня уже были планы пойти как раз туда, но с подружками. В итоге пересеклись там, перекинулись парой фраз. Потом случайно оказались в одном и том же ресторане, снова коротко поговорили и разошлись по своим компаниям. Я все еще восстанавливалась после непростых отношений и вообще не была готова к чему-то новому. Но той ночью у меня вдруг появилось странное чувство, что судьба неспроста несколько раз пересекла наши пути и, наверное, это знак, что нужно ему написать.
С тех пор мы вместе. Серьезные ссоры или какие-либо другие весомые проблемы нас обошли, и я действительно чувствую, что встретила свою родственную душу. © supwenzzz / Reddit
- Познакомились в приложении для знакомств. Две недели переписывались, и за все это время даже не то, чтобы флиртовали — просто искренне узнавали друг друга. Он сразу сказал, что ищет только серьезные отношения, и я чувствовала то же самое. Через две недели мне уже очень хотелось услышать его голос, так что я предложила позвонить вечером… и, конечно же, струсила. Написала, что нервничаю, и тут же раздался звонок. «Я так и знал, что ты струсишь», — сказал он.
Я тут же влюбилась в его голос. Мы проговорили до полуночи, назначили свидание на ближайшие выходные, и вот там уже начался конкретный флирт.
В этом году отмечаем 11 лет вместе! © BelleInBinary / Reddit
А здесь вы найдете еще 20 любопытных историй о неожиданных знакомствах в сети.
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