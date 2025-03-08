​13 случаев, когда интернет-знакомства приняли неожиданный поворот

Интернет давно стал местом, где завязываются не только дружеские, но и гораздо более близкие знакомства. Иногда обычное сообщение или случайный комментарий приводят к удивительным последствиям. В этой подборке — истории людей, чьи онлайн-знакомства обернулись забавным, а порой и невероятным образом!