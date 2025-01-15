Встретились - понравились друг другу!!! Просто он первым кошелек потерял ....
20 любопытных историй о неожиданных знакомствах в сети
Сайты знакомств могут представляться неискушенному пользователю огромной витриной, где вывешены фотографии потенциальных партнеров. Мол, просто выбери приятного человека со схожими интересами, и у вас закрутится роман. Но на деле все оказывается не так уж и просто. И истории в этой статье — прямое тому подтверждение.
- Подруга зашла на сайт знакомств и наткнулась на парня, который выложил фотографии на фоне большого красивого дома и крутой машины. А это мой дом! Этот чудик просто там ремонт делал. © Подслушано / Ideer
- Договорились встретиться с одной мадам из интернета после работы. Жду в торговом центре полчаса - ее нет. Пишет: «На работе задержали, выезжаю». А работа за углом. Еще полчаса - ее нет. Сообщает: «Я уже захожу». Еще полчаса - ее нет. «Поднимаюсь на эскалаторе». Снова жду. Пишет: «У меня такие проблемы!». На эскалаторе, что ли? Так и не появилась. Пока ждал, успел поесть. © Paratrupers / Pikabu
- Несколько лет назад списалась через сайт знакомств с мужчиной – встретились, понравились друг другу. На следующее свидание решили посидеть у него дома и закупиться едой в ближайшем супермаркете. Подходим к кассе, ждем свою очередь и мило общаемся. Я прошла вперед, чтобы помочь уложить покупки в пакеты, а мужчина стоит напротив кассира, ищет дисконтную карту. Тут ему называют сумму, и он начинает судорожно искать свой кошелек, который несколько секунд назад держал в руке. Я уже разложила товар по пакетам и подсказываю поискать с других карманах, смотрим по сторонам, но нет кошелька и все.
Тут он поднимает пакеты, лежащие на кассе, обнаруживает пропажу и начинает орать на весь магазин: "Ты чего прячешь мой кошелек, воровка?! Вызовите кто-нибудь полицию!" Я в шоке, кассир в шоке, остальные покупатели смотрят на меня с презрением. Короче, стала на него орать, что сам туда положил, и нечего на меня бочку катить. Впервые в жизни такой позор испытала, никому не пожелаешь. © Подслушано / Ideer
- Вчера ходил на свидание с девушкой, через интернет познакомились. Ей 30+ лет, родилась и выросла в полной семье, образование среднее, детей нет, замужем не была, живет с мамой, худощавая, улыбается во весь рот, аж десны видно, разговаривает сквозь зубы, практически не открывая рта, с алой помадой и лютыми стрелками на глазах. Когда спросил, откуда она, ответила: «Если красивая, то сразу не местная?».
Ходит с раскладушкой (кнопочным телефоном), денег на счету нет, на сайт попадает через комп подруги в соседнем доме. Спрашиваю, почему она не работает. Ответ: «Пробовала, пару месяцев то тут, то там. Тяжело, отнимает энергию и зарплата смешная, сейчас я решила бросить все силы на поиски мужа, каждый вечер я думаю, мечтаю, прямо вижу, как у нас будет большой дом, много детей, гостей».
Видели бы вы, как она уверенно отчитывала официанта за нерасторопность, как прощупывала и продавливала меня на деньги, не стесняясь на первой встрече попросить купить ей «хороший» телефон. Во время общения часто останавливала меня, прося пояснить значение тех или иных слов, приходилось искать синонимы. После нескольких часов общения готова была идти под венец. Вот думаю, брать замуж? Или еще посмотреть? © SLavrS / Pikabu
- Познакомилась с мужчиной в интернете. Сказал, что работает рядовым продажником. Так как не зацепил, решила не продолжать знакомство, о чем честно сказала. Он решил зайти с козырей и сообщил, что он владелец компании и готов оплачивать любые мои капризы. Я шанс дала, но не из-за денег, а просто ухаживания подкупили. Прошел год, и я не знаю, продажник он или владелец компании, но он не готов тратиться даже на еду: «Мне нравится, как ты готовишь». При этом для всех я меркантильная особа, для него — тоже. © Подслушано / VK
- Знаете, почему я перестала знакомиться онлайн? У меня был очень подробный профиль на сайте, но когда я получала сообщение от потенциального партнера, обычно это было «привет». И правда, зачем напрягаться. Я просматривала профили парней, отправляла им сообщения с учетом их интересов и получала односложные ответы. А мне надо тащить на себе весь разговор? Почти 2 года на что-то надеялась и реально выгорела. © thisismyusrrname / Reddit
- Однажды ночью дико захотелось бургер. Ехать за ним было лень. Вышла на сайт знакомств, закадрила парня. Согласилась на встречу при условии, что он купит мне бургер. Выглядываю из окна, смотрю — стоит с кульком в руке. Ржу и говорю ему: «Я хочу выбросить косу из окна моей башни». С этими словами я скидываю вниз ленту из мусорных пакетов, держа один конец в руке. Продолжаю: «А теперь крепко перевяжи коробку пакетом». Он повиновался. И вот я поднимаю теплый бургер в свое окно. Через минуту я уже жевала в темноте «заказ», а растерянный парень отправился домой ни с чем. Общение мы не продолжили, но он не обиделся. А я и не жалею, он сразу написал, что хочет погулять тайком от своей девушки. © Подслушано / Ideer
- Я тоже ходила на свидания с сайта знакомств. В первый раз был парень, с которым мы до этого уже пересекались. Я ходила в парк гулять и решила пострелять из лука в тире, прикинулась, что полный ноль в этом, потому что долго не стреляла, девочки начали мне объяснять, что да как, а к ним потом подошел парень и сказал: "Вы чего не видите, она все умеет, посмотрите, как стоит". Вот с ним-то мы и встретились. А второй водил гулять по парку, либо мы просто катались на машине, а в последнюю встречу он разыграл спектакль, что типа ему долг не вернули, и он не знает что делать. Я в ответ только посочувствовала, и он сразу же проводил меня до дома. Утром мне позвонил и попросил денег в долг. А я что? Я сама попросила в долг и пожаловалась на безденежье © malynche / ADME
- Познакомилась с парнем в интернете. Пообщались, решили встретиться. И в честь знакомства он подарил мне… Нет, не цветы, а утку. Кусок жареной утки! Он запомнил, что я ни разу не ела ее. Вот это я понимаю — добро. © Подслушано / VK
- Я с юных лет мечтала, чтобы мне написали признание в любви на асфальте, но этого не произошло. Я всегда была одна или вляпывалась в безответные влюбленности. И вот я знакомлюсь по интернету с мужчиной из Индии и у нас вспыхивает виртуальный роман. Мне уже 29 лет, о романтике позабыто. И тут он присылает фото - на песке по-английски написано: "Я люблю тебя, Нина". А ведь я никогда не говорила ему о своей юношеской мечте. © Подслушано / Ideer
- Познакомился со своей женой в чате в 1996 году. Тогда это выглядело настолько странно, что мы придумали историю о встрече в развлекательном заведении. Нам было реально неловко от того, что мы познакомились онлайн. © uiplanner / Reddit
- Я тетенька в возрасте за 40. Лайкнула на сайте знакомств парня-симпатягу. Разговорились. Попросил мое фото в полный рост. А я такие давно не делала. Нашла старое, отправляю, пишу ему: "Это я 10 лет назад". И тут это милое создание шлет мне свое фото…. 20-летней давности с погремушечкой в ручках. И пишет: «Зацени какой я красавчик был 20 лет назад». Уделал меня. Говорит: "Если бы меня 20-летние девчушки интересовали, я бы с ними и знакомился". Что же, у каждого свои причуды… Цепляющий меня типаж - это обаяшка с чувством юмора и неважно какого возраста. Цепляющий его типаж - дама постарше. Что из этого выйдет, посмотрим. © WWW.LENINGRAD / Pikabu
- Списались с девушкой на сайте знакомств, общались неделю и договорились увидеться. Выбрали кафе и время, договорились, что я за ней заеду на такси. Перед выходом из дома написал в мессенджере, что выезжаю. По пути звонил, чтобы девушка имела представление когда примерно я буду у ее подъезда, но она не брала трубку. Сообщения тоже не читала, хотя была онлайн.
Приехал, позвонил ей, не получил ответа, подождал минут 10 и уехал обратно. Дома обнаружил, что она кинула меня в "черный список" и написала: "Ты не мужчина, настоящий мужчина дождался бы". Я бы и не против подождать, ну надо же предупреждать, либо брать трубку. Вроде хорошо, я не начал общение с таким человеком, а в то же время как-то не по себе. © zergstyleRMyb / Pikabu
- Для меня стало шоком осознание того, что для некоторых приемлемо встречаться с несколькими людьми, не рассказывая об этом остальным. Представьте себе, что вы приглашаете женщину на свидание, планируете все так, чтобы вы оба отлично провели вечер, а она сразу после этого идет на встречу с другим мужчиной. Думаю, онлайн-знакомства не предназначены для тех, кто ищет серьезных отношений. © Prestigious_Hat1794 / Reddit
- Я зарегистрировалась в приложении для знакомств после расставания с молодым человеком. Хотела просто скоротать время. Познакомились с мужчиной. Он очень галантно и нереально красиво за мной ухаживал. Спустя пару недель я решила с ним снова пообщаться и - вау! Мы начали жить вместе. Прожили три месяца и вчера закончилась моя романтическая история. За маской джентльмена скрывался закомплексованный мужчина, несмотря на его статус, работу и положение в обществе. Я не скажу, что наше с ним знакомство - нечто ужасное. Но расстались мы очень некрасиво с его стороны. © Julia Alexandrovna / ADME
- С одной особой списался. Встретиться не удалось - она работает много, делает ноготки на дому. Прошел год, снова натыкаюсь на нее. Пишет: "Может быть, это судьба. Нам надо встретиться". Я окрылился и договорился о встрече в парке, рядом с которым она живет. Отпросился с работы, перышки почистил и помчался на встречу. Жду. Чего-то долговато идет - звоню ей и говорю, мол, стою и жду уже минут сорок. А она такая и отвечает: "Ой, это ты, а у меня тут клиентка. Подойди к моему подъезду, я хоть гляну на тебя". Я в шоке. Отвечаю: "Знаешь, уже не нужно". © dim4ka / Pikabu
- Расстались с парнем, с которым встречались два года, планировали семью и совместное будущее. Не сошлись характерами, разбежались. Чтобы не возвращаться вечерами в сопливые воспоминания, решила себя отвлечь и зашла на популярный сайт знакомств, просто смеха ради. Первое, что я там увидела, была анкета моего только что ставшего бывшим парня. Видно, что создал только что. Тут же лайки, общение и мысль: «Судьба, что ли?!» Сошлись, так и не успев ни с кем познакомиться. © Подслушано / Ideer
- Вспомнила одного человечка. Написал в соцсети, предложил пообщаться. У меня тогда никого не было, я решила, почему бы и нет? Представился врачом, проявил чувство юмора, предложил встретиться. Договорились, что он зайдет за мной после моей работы.
И вот выхожу я, а он в машине сидит. Сходу предлагает покататься. Уже напрягает. Я в шутку говорю, что приличные девушки на первой встрече в машину не садятся, давай лучше погуляем по парку, погода такая хорошая. И вот нехотя выползает это чудо из своего болида, и оказывается, что на фото был вообще другой человек (с волосами, моложе лет на 5 и намного стройнее). Ладно, дадим еще один шанс. И тут прокол — выясняется, что никакой он не врач, а санитар, все его интересы — машины и бокс. Раскритиковал мои увлечения — по его мнению взрослая женщина не должна много читать и тем более играть в компьютерные игры, потому что это отвлекает от работы по дому.
Короче, я сбежала в ужасе. Утром прочитала от него сообщение, что он мне предлагает отношения чисто из жалости, потому что больше я никому не нужна, а если я откажусь встречаться, то должна оплатить ему бензин. Заблокировала его от греха подальше. © Миранда Буш / ADME
- Договорились с мужчиной встретиться сразу после работы в торговом центре. Приехала чуть раньше назначенного, отписалась, что я на месте, пока погуляю по магазинам. Отвечает, мол, хорошо, могу задержаться минут на 30, извини. Уже надоело мне на одежки смотреть, тут он звонит: «Прости, тут такая тачка подвернулась, боюсь, что уйдет, если прямо сейчас не поеду за деньгами домой, потом за машиной».
Ладно, договорились на завтра. Мне это не понравилось, но всякое случается. Почти доехала домой, а живу я за городом, звонит, говорит, все, он свободен, приедет куда надо. Я сказала, что не хочу опять в город ехать, устала, да и уже поздновато. Он минут 15 под разными соусами уговаривал встретиться.
В общем, договорились на следующий день пересечься, но в другом торговом центре, ближе ко мне. История повторилась только с другой причиной. Я решила, что это уже не по-взрослому и мне такой хоккей не нужен. © Dr.G / Pikabu
- Наше первое свидание должно было состояться несколько недель назад. Тогда шел дождь и парень попросил перенести встречу. Назначили встречу на другой день. Снова дождь и снова перенесли. Я так устала от этого. Мой друг уже смеется: «Этот парень бумажный, что ли?» Вроде бы понимаю, что он не любит плохую погоду, но мне как-то не по себе. © Horror-Background-79 / Reddit
Иногда во время общения случаются непредвиденные ситуации, когда ваш собеседник выходит из себя и начинает бросаться оскорблениями или просто лезть не в свое дело. Держите несколько изящных способов ответить на хамство и не уронить достоинство.
Комментарии
Довелось как-то общаться с пареньком н÷а одном сайте. Он сначала по моим фото прошелся - тут бока жирноваты, тут лохматая, там прыщ видно. Потом начал моими навыками ведения хозяйства интересоваться. Я уже поняла, что это не мой пассажир, поэтому отвечала, что не умею ничего. Так он тоже покритиковал, а потом предложил встречаться "из жалости", потому что кому я еще такая нужна, уродливая рукожопка. Видимо это тактика соблазнения такая 😂😂😂
Кавалер, который говорит, что взрослая женщина не должна читать и играть в компьютерные игры - очутился в нашем времени прямо из патриархата? Это же надо такое заявить, что взрослая женщина должна быть занята только работой по дому! Да уж! Откуда такие берутся, чтобы избегать посещать такие места?!