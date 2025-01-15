20 любопытных историй о неожиданных знакомствах в сети

Довелось как-то общаться с пареньком н÷а одном сайте. Он сначала по моим фото прошелся - тут бока жирноваты, тут лохматая, там прыщ видно. Потом начал моими навыками ведения хозяйства интересоваться. Я уже поняла, что это не мой пассажир, поэтому отвечала, что не умею ничего. Так он тоже покритиковал, а потом предложил встречаться "из жалости", потому что кому я еще такая нужна, уродливая рукожопка. Видимо это тактика соблазнения такая 😂😂😂