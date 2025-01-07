Держите несколько изящных способов ответить на хамство и не уронить достоинство

Многим из нас с детства внушали, что нужно терпеливо относиться к причудам окружающих и стараться по мере возможности входить в их положение. Но с возрастом, увы, начинаешь осознавать, что прикипевшая маска «хорошей девочки» или «хорошего мальчика» иногда ой как мешает. Автор этой статьи уже давно поняла, что порой бывает необходимо поставить на место тех, кто безнаказанно забирается нам на шею или с невинным видом сует нос в наши дела.

1. В магазине

Светлана БМВ 13 часов назад Ну, я бы ответила, - зачем вы здесь работаете? Идите в ассенизаторы. - - Ответить

Больше всего меня напрягали столкновения с продавцами в торговых центрах. Знаете, когда забегаешь туда в предвкушении обновки, тащишь в примерочную несколько пар брюк или пару-тройку свитеров, а вслед летит недовольное: «Девушка, у нас тут вообще-то не особо дешево». На это я на быстро научилась мило улыбаться и говорить: «Вы тут тоже ничего себе тут купить не можете? Сочувствую». Чуть позже я придумала еще одну фразу-заготовку на такие случаи и интересовалась: «Подобное поведение — это здешний стандарт обслуживания или это ваша личная инициатива?». Сложновато на первый взгляд, но можно дома чуток отрепетировать. Главное, произносить все это спокойным тоном, который здорово выбивает из колеи недовольную барышню, уже настроенную слить на вас свои негатив. Или вот еще ситуация. Покупала я новый лифчик. Закрылась в примерочной, уже свитер стащила. Вдруг из-за занавески появляется любопытная рожица продавщицы. И тут я сначала растерялась — как-то неловко, когда посторонние люди любуются на мое нижнее белье, да еще и старенькое — не в парадном бюстгальтере же я на примерку пойду.

Nika88 12 часов назад В статье про магазины выражение "стащила свитер" выглядит несколько неоднозначно (да ладно, кого я обманываю, нигде эта фраза не звучит нормально). - - Ответить

И вроде тут понимаешь, что человек старается помочь и тащит еще несколько лифчиков на примерку, заодно оглядывая мою фигуру на предмет ее особенностей. Вот только я воспринимаю эту наивную простоту как грубое нарушение моего личного пространства и начинаю закипать. На этот раз я тоже не выдержала. Повернулась и отчеканила: «Девушка, представьте себя на моем месте. Вам бы понравилось, если бы вас посторонний человек в нижнем белье рассматривал? Мы же не в бане, в конце концов». Тут признаю, что сорвалась, но, думаю, что продавец все же смогла сделать выводы, что не всем нравится, когда к ним лезут в кабинку во время примерки. Для себя я тоже кое-что подытожила: в ближайшее время я точно не пойду в эту торговую точку.

2. С «заботливыми» родственниками

Светлана БМВ 13 часов назад Нет. Я бы никогда так не ответила. Чтобы в МОЕЙ кухне хозяйничал кто-то другой?! Ни за что! Где угодно, но только не нa кухне. - - Ответить

Порой в интернете можно найти советы в стиле «если вашему мужу не нравится ваша готовка, смело отправляйте его обратно к маме». Моя подруга, супруг которой тоже иногда может поворчать по поводу якобы невкусной еды, научилась выкручиваться по-другому. Она мило улыбается и говорит: «Конечно, солнце. Твоя мама готовит гораздо лучше. Поэтому выходные она проведет у нас, ты хотя бы поешь нормально. А я своими делами займусь, к парикмахеру спокойно сбегаю». От такой перспективы муж, как правило, не приходит в восторг, потому что в компании с маминой вкусной едой всегда идут советы о том, как ему правильно жить, где работать и сколько зарабатывать. Так что попытки «поставить жену на место» и прочее мелкое бытовое хамство в их семье случаются все реже и реже.

3. С любопытными доброжелателями

Светлана БМВ 12 часов назад Я отвечала: "Как только - так сразу!" А если продолжали докапываться, то говорила что-то из избитых фраз, типа "когда рак нa горе свиснет". Потому что для таких, которые лезут в твоё нутро, только такая банальщина понятна. - - Ответить

Интересно, что некоторые люди даже не задумываются, что вопросы на слишком личные темы по сути являются грубым нарушением границ. А уж комментарии типа «злая ты, вот никому и не нужна, добрее надо быть» и вовсе звучат грубо и неприятно для собеседника. Пусть даже в конце этой фразы и звучит: «Я же тебе добра желаю». Я уже давно научилась отшучиваться: «Замуж только после вас. Ничего, сейчас и в 60 лет можно найти семейное счастье. Или у вас какие-то проблемы?» Но иногда я прямо задаю человеку вопрос: «С какой целью ты интересуешься моей личной жизнью?».

4. В общественном транспорте

Тревожное Пирожное 7 часов назад Одна моя знакомая, женщина-бульдозер, в такой ситуации говорила "ты что, отдельный билет для своих причиндалов купил, н,а два места тут раскинулся?" 😂 - - Ответить

Однажды я буквально покатывалась со смеху, услышав, как одна бабулька усмиряла молодого человека, который занял полтора сиденья в метро. Знаете же таких любителей сидеть с раздвинутыми пошире ногами? Так вот, бабушка грозно посмотрела на него и на весь вагон сказала: «Юноша, у вас трусы за ночь не просохли? Думаете, так высохнут?». Люди вокруг начали хихикать, а парень покраснел и все-таки уселся в масштабах одного сиденья. Сама я обычно делаю по другому. Если вижу, что в мое пространство настойчиво лезут колени соседа, осторожно вклиниваю между своими и его ногами сумку, улыбаюсь и говорю: «Знаете, вы мне совсем мало места оставили». Давно уже заметила, что пассивная агрессия в виде толкания коленками в такой ситуации до добра не доводит, а вот если вслух проговорить проблему, человек смущается и начинает вести себя более-менее прилично.

5. На работе

Приему с этой картинки я научилась у своего брата. На него реально где сядешь, там и слезешь. Вот и я стараюсь отвечать в таком же стиле коллеге, которая порой пытается повесить на меня свои рабочие задачи. Начинается все вполне мирно: «Понимаю, что тебя отвлекаю, но тебе же не будет трудно?» Отвечаю: «Не трудно, но это ваша работа». И вот тут даму прорывает: «Я для тут наизнанку выворачиваюсь, по ночам работаю, а ты даже помочь не соизволишь». В последний раз я уже не выдержала и разложила все по полочкам. Говорю: «Если вы работаете по ночам, это означает, что вы днем не справляетесь со своими обязанностями и не умеете планировать свое время. Сейчас вы мне предлагаете взять на себя работу, за которую в итоге получите деньги вы, а не я. И теперь скажите, для чего мне это надо?». Не скажу, что люди радуются, когда я начинаю разговаривать с ними в таком тоне, но пространство вокруг меня постепенно становится чище, а рядом появляются совсем другие люди, у которых нет привычки хамить и усаживаться окружающим на шею.

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