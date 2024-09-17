Блин, чувак, я тоже не хочу работать! Прикинь! Вообще мало кто хочет. В основном, люди хотят лежать н_а пляжу, попивать коктейльчик и листать соцсети. Но - вот удивительно - еда сама в холодильнике не появляется, и ипотечка с коммуналочкой сами себя не оплачивают. Твари, да?
15+ ситуаций, когда близкие и не очень люди нежданно-негаданно подвели
Некоторые люди привыкли трудиться усердно и рассчитывать только на себя, а другие считают, что жить за счет окружающих — вполне приемлемо. Бездельники-мужья, жены, жаждущие наживы, и родители, мастерски использующие свою хитрость, — эти яркие персонажи ждут вас в нашей подборке.
- Дочь потеряла телефон, его нашла какая-то женщина, сказала, что отдаст, и пропала. Звоним — ни гу-гу, никто не отвечает. Ну, купили мы новый телефон, перевыпустили симку, зашли в личный кабинет и просто обалдели — там в расходах несколько сотен звонков. После того, как был выболтан ежемесячный запас минут, пошла поминутная тарификация, прошли два автоплатежа с моей карты, потом был подключен обещанный платеж. Только потом баланс окончательно ушел в минус. © Egiptian / Pikabu
- Мне 24 года. Я отучился, но по профессии работать не хочу. Да и вообще не хочу работать. Мама, правда, не понимает этого и постоянно говорит, что мне пора привыкать к самостоятельной жизни. Недавно решил сказать маме, что нашел работу, стал по утрам с ней выходить. А как только она уезжала, я возвращался домой. Вечером выходил, сидел в соседнем дворе, домой приходил после мамы. А на той неделе она меня спалила. Я протупил и выпил кофе за полчаса до ее прихода. Она вернулась домой, а чайник теплый. Мама у меня неглупая, сразу все поняла. И снова скандал. Как она не поймет, что не хочу я работать пока? Не хочу! © Рабочие истории / VK
- Подруга сделала ремонт в квартире родителей мужа за свой счет. Муж врал, что мало зарабатывает. А спалился на том, что купил дорогущую и никому, по сути, не нужную хлебопечку. Ему не пришло в голову, что подруга проверит, сколько сие приобретение стоит.
- Работал в салоне связи. Чувак из мастерской телефонов заходил к нам регулярно: то швабру попросит, то бумагу, то скотч. Я всегда давал. А тут мне понадобился бланк для товарного чека, я к нему, он посмотрел на меня и говорит: «Вообще-то они денег стоят!». Я сначала подумал, что он прикалывается, но оказалось, что он на полном серьезе. Я ушел, взял у других соседей. После этого он ко мне зашел за какой-то ерундой, я ему отказал, сказал, что это денег стоит. Он мне тогда на полном серьезе заявил:" Ну и что, у вас же фирма все закупает, жалко что ли?" © spartak.sokol / Pikabu
- Вдруг пришло ко мне осознание, что мой мужик офигел. Знаете почему? Да потому, что продукты в дом постоянно покупаю я, бытовая химия тоже полностью на мне. Как не попрошу его купить что-то, ответ один: «Я в этом ничего не понимаю, ты лучше сама». Так и повелось, что быт на мне, так еще и половину счетов за квартиру оплачиваю я. Когда начали вместе жить, он сразу сказал, что квартиру будем оплачивать пополам, чтобы у него оставались деньги на всякие приятности для меня. Половину счетов он действительно оплачивает, но приятностей я не вижу. Вся моя зарплата уходит на коммуналку, холодильник и мыльно-рыльные. Он же почти каждые выходные тусит с друзьями, без проблем может себе какую-то шмотку купить или мышку компьютерную за 15 тыс. Удобненько, не правда ли? Живем вместе 2 года. За это время из обещанных приятностей у меня были: один букет на 8 марта, один букет из чая и конфет на день рождения. Все, с меня хватит! © Рабочие истории / VK
- Знакомая съехалась с парнем, все серьезно у них. Он работает в крутой фирме и гребет деньги лопатой, она трудится в обычном офисе. Все думали, что девушка будет как сыр в масле кататься — ха-ха! Оказалось, ее ненаглядный набрал кучу кредитов, делает спонтанные покупки на крупные суммы и вообще не умеет копить. Часто у него за неделю до зарплаты в кармане уже пусто. А, еще парниша деньги у своей дамы периодически стреляет.
- Моя мама давно не работает и получает деньги от отца каждый месяц, так как они в разводе. По определенным обстоятельствам, мне пришлось временно переехать к ней в 25 лет. Ситуация такая: мама не разрешает мне пользоваться моей собственной банковской картой. Она сама оплачивает с нее счета, свои покупки и визиты в салоны красоты. При этом она утверждает, что я не готова к самостоятельной жизни и не должна от нее съезжать. Я просто в шоке от происходящего. © *alsunite / Reddit
- Работаю на двух работах. Прихожу с работы, а дома грязь, еды нет, только пустые коробки от пиццы лежат. Жена через год брака уволилась, ей надоело работать. Именно тогда я и нашел вторую работу, чтобы мы не нуждались. Первое время она хотя бы за домом более-менее следила, готовила, стирала, а я убирал и гладил. Так обязанности сами распределились. Но последний год жену словно подменили. Целыми днями играет в игрушки то на компе, то на телефоне, там же общается с друзьями. Разговоры не помогают, она со всем соглашается, а потом ее коронное: «Ну дай денег!» У меня уже даже мысли о разводе появились. © Рабочие истории / VK
Не мысли о разводе, а действия. При чём ещё вчера. Только сначало деньги из общего бюджета выведи. А то ведь у нас законодательство лояльное, всё пополам
- Мой хороший друг познакомился с девушкой. Я сначала не понимала, почему наши общие знакомые ее невзлюбили. Как-то незаметно барышня к нему переехала, он стал ее содержать. Нет, она, конечно, пыталась работать, но в одном месте начальница стерва, в другом коллектив плохой, в третьем — придумайте причину сами. Потом она ушла к другому, но там что-то не срослось. Она поплакалась, и мой друг принял ее назад! Недавно девица попросила его оплатить ей какие-то курсы по бьюти-процедурам. Курсы дорогие, но парень добыл денег. На следующий день приходит, а дома пусто. Его благоверная вещички собрала и свинтила в неизвестном направлении.
- Я уже несколько лет единственная, кто обеспечивает семью. Меня выматывает то, что муж почти постоянно без работы. Помимо основной работы и подработок, я еще и занимаюсь тем, что отвожу детей в школу, пока он спокойно спит. Денег едва хватает на еду. Между нами с мужем давно нет ничего общего. Кажется, он даже кошку любит больше, чем меня! Единственное, что удерживает меня от развода, — это дети. © Becauselovebattles / Reddit
- Мне 45 лет, и я уже прошел через два дорогостоящих развода. Недавно познакомился с женщиной: ей 37, и у нее двое детей от предыдущего брака. Она хотела пожениться и родить еще одного ребенка, говоря, что ребенок должен появиться в браке. В качестве компромисса я предложил заключить брачный договор, так как мой доход в четыре раза выше. Это ее сильно задело, мы поссорились и не общались месяц. Когда мы вновь сошлись, она сообщила, что беременна, и ребенок мой. Вопрос свадьбы снова стал актуальным, и мы начали обсуждать ее переезд ко мне вместе с детьми. Но она по-прежнему не хочет подписывать брачный контракт. Я пояснил, что в браке буду содержать семью, но в случае развода она не получит ни денег, ни имущества. В ответ Эрика заявила, что я пытаюсь ее использовать, и между нами снова возникла ссора. Теперь у меня складывается впечатление, что она использует беременность, чтобы надавить на меня. Я хочу быть уверен, что она со мной по любви, а не из-за финансовой выгоды. © hrowRAFeisty3432 / Reddit
Перед свадьбой и брачным договором ты ещё ДНК тест потребуй. Хотя и так уже всё ясно
- Я должна быть на работе к 7 утра, поэтому просыпаюсь очень рано. Мой парень постоянно недоволен тем, что я его разбудила. Он сам встает около 11 утра, потому что не имеет постоянной работы. У него есть небольшие сбережения, и он иногда подрабатывает на фрилансе. Когда я возвращаюсь с работы, мне приходится убирать и готовить, в то время как он сидит перед телевизором. Я объясняю ему, что если я не буду выходить на работу к 7, у нас просто не будет денег на жизнь. Он извиняется, но на следующий день всё повторяется. Я его люблю, но больше не могу так жить. © throwawayay2423432 / Reddit
- Мне 23 года, и пока я выплачивала студенческий долг, решила остаться жить с родителями. Я давала маме $500 ежемесячно. Недавно папа нашел новую работу, а маму повысили, так что в семье стало больше денег. Теперь я хочу переехать и начать копить на аспирантуру. Когда я спросила маму, сколько нужно платить за коммунальные услуги и продукты, она восприняла это негативно. Ей удобно, что я вношу $500 каждый месяц, и она не хочет, чтобы я уезжала. Если я откажусь от этого, она наверняка устроит скандал. © squaremarshmallow / Reddit
- Мой парень уже два года не может найти стабильную работу. Я его люблю, но меня беспокоит несколько вещей. Например, если я заболею, он не сможет меня поддержать. У меня есть маленький бизнес, и я даже предложила ему работу с подробными инструкциями, но он сказал: «Не, это слишком сложно». Теперь я не уверена, стоит ли продолжать эти отношения. © throwra_* / Reddit
Не стоит продолжать абьюзивные отношения, это дорога в ад. Надо учиться делать то что нужно тебе не извиняясь, не жалея , каждый взрослый человек в ответе за свою жизнь.
- У папы скоро юбилей, и мама хочет купить ему часы за $12 тыс. В семье нас трое, но у меня самый высокий доход. Мама настаивает, чтобы я покрыла половину стоимости, но я не согласна — не хочу тратить свои деньги на такие дорогие часы. Папа не любит вычурные вещи, и я почти уверена, что ему это не придется по душе. Мама обвинила меня в эгоизме. Я, конечно, благодарна родителям за воспитание, но учебу я оплатила самостоятельно. Я устала спорить и, вероятно, просто отдам нужную сумму. © CommodoreSixtyQuatro / Reddit
- Родители жили с бабушкой. Бабушка вышла на пенсию и еще 5 лет подрабатывала гардеробщицей. Раз в месяц стабильно в гости захаживала тетя — мамина младшая сестра. О чем-то они там с бабушкой шушукались. Однажды мама услышала, как бабуля говорит младшенькой: «Увольняюсь я, не смогу тебе помогать». Оказалось, все эти 5 лет бабушка отдавала зарплату младшей дочери! Надо учесть, что муж тетки не работал. На следующий месяц тетя снова пришла просить денег, но бабушка проявила твердость: «Пусть твой мужик наконец-то найдет работу!» С тех пор тетя в гости не приходила. Никто по ней и не скучал.
- Родители мужа смотрели на меня свысока. Они со связями, мужа пристроили на хорошую работу, но он не продержался. Полгода одна за двоих горбатилась. Не выдержала, собрала вещи, стою на пороге, а муж выдает: «Да кому ты нужна, лучше меня никого не найдешь». Молча повернулась и ушла, ни разу не пожалела о своем решении.
Если вам понравилась эта подборка историй, рекомендуем вам еще и эти наши материалы:
Комментарии
Фу, какая гадость, какая гадость эти истории про абьюзеров.
хочется верить, что 24-летний лоб, не желающий работать - просто тролль, а не реально так размышляющий человек