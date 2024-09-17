15+ ситуаций, когда близкие и не очень люди нежданно-негаданно подвели

Блин, чувак, я тоже не хочу работать! Прикинь! Вообще мало кто хочет. В основном, люди хотят лежать н_а пляжу, попивать коктейльчик и листать соцсети. Но - вот удивительно - еда сама в холодильнике не появляется, и ипотечка с коммуналочкой сами себя не оплачивают. Твари, да?