18 историй и снимков, раскрывающих мир таким, каким вы его не знали

Все мы привыкли видеть заграницу через открытки, фильмы и фото знакомых в соцсетях. Но за этим всем, на самом деле, скрывается необычная сторона. В этой подборке 18 историй и фотографий о другом мире, о которой редко пишут в буклетах, но именно она запоминается лучше всего.