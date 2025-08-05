Прозрачные не перегородки, прозрачные углы у перегородок, чтобы видеть того, кто из-за угла несётся тебе навстречу.
18 историй и снимков, раскрывающих мир таким, каким вы его не знали
Все мы привыкли видеть заграницу через открытки, фильмы и фото знакомых в соцсетях. Но за этим всем, на самом деле, скрывается необычная сторона. В этой подборке 18 историй и фотографий о другом мире, о которой редко пишут в буклетах, но именно она запоминается лучше всего.
Случай в японской бане
- У меня был прикол в японском онсене (традиционные японские бани с горячими источниками). У японцев в таких банях принято ходить без одежды. А горячий источник был на улице. Зима, снег огромными шапками, красота. Выхожу нагишом, с собой маленькое полотенце, как у всех. В Японии в таких местах все на японском языке, без дубляжа на английский. Поэтому я, как обезьяна, повторяла все за местными японками, чтобы не оскорбить их традиции и обычаи. Погружаюсь в источник, смотрю, что японки это полотенчико на голову кладут и чилятся дальше. Я делаю то же самое, но вообще не понимаю, зачем. Версия была, чтобы голова не мерзла. Сижу в теплой водичке, становится очень горячо, а голова мерзнуть начала. Беру полотенце с головы, окунаю в воду, выжимаю и кладу обратно на голову. Японки на меня странно посмотрели и переместились подальше. Это меня еще больше озадачило. Уже только дома я узнала, что полотенце на самом деле нужно, чтобы прикрыть свой срам при выходе из помещения на улицу, чтобы не оскорбить местных духов. А на голову его кладут, чтобы не потерять и не намочить... © Akulovera / Pikabu
Японские прозрачные перегородки позволяют избежать столкновений в местах с загруженным движением (станция Синдзюку)
- Но как же сцена из кино, где я врезаюсь в своего будущего партнера, в спешке откусывая тост? © darti_me / Reddit
А в Оулу, в Финляндии, когда снег заметает дорожную разметку, включают разметку с проектора
А мы привыкли совсем наоборот
- Однокурсница, которая учила итальянский, ездила на полгода по обмену учиться в один из миланских университетов. Как-то она ужинала в хорошем местном ресторане и случайно подслушала, как владелец распекает официанта, обслуживающего пару за дальним столиком. С характерными интонациями и изрядным количеством ругательств владелец выражал недовольство тем, что официант работает слишком быстро, не делает пауз и выносит новые блюда, как только гости доели предыдущие, не позволяя им насладиться беседой и прекрасным итальянским вечером. © Simplygreat / Pikabu
В Италии можно купить шот эспрессо в пакетике с трубочкой
Неудачный шоппинг
- Знакомая впервые приехала в Германию 25 лет назад, зашла в магазин и удивилась — отличные мужские рубашки, каждая на вешалке и в пакете в одном экземпляре. Пробегая руками по ряду рубашек и брюк, заметила странный взгляд продавца. Оказалось, что это химчистка с уже постиранными и отглаженными вещами. © truestory111 / Pikabu
«В нашем отеле в Португалии нет 13 этажа»
В Китае или Японии, не помню, не любят цифру 4, так как она созвучна слову смерть. Там тоже нет этажа, но 4-ого
- Я даже нашел в Википедии, что это сделано специально и связано с суеверным страхом числа 13 у многих людей. © Unknown author / Reddit
В некоторых супермаркетах Италии предусмотрены специальные тележки для питомцев
Внезапно развеянный миф
- Была в Турции. Говорю местным, мол, пробовала «чиг кефте» — в переводе «сырые котлеты». Это острое блюдо из сырого мяса, хранить его нельзя. У меня осталось много — пришлось выбросить. Вижу, турки на меня таращатся. И один выдает: «Ты совсем что ли? Это блюдо давным-давно никто из сырого мяса не делает, там только вареная крупа. Его спокойно можно в холодильнике оставить!»
«Знак „мокрый пол“ в музее в Амстердаме»
Неудобно вышло
- Лет 7 назад путешествовал с другом по Аризоне, и пытался на заправке заказать у мужика кофе. Говорю, что хочу двойной эспрессо с миндальным сиропом, а он на меня смотрит, говорит: «Хороший выбор» и уходит. Минут 5 стоял и офигевал, пока не увидел, что люди кофе делают себе сами. Не знал я тогда еще, что на заправках в США кофе себе наливаешь сам. © Wildwildworld / Pikabu
Как завтрак превратился в кулинарное приключение
- Подержите мой чай. В придорожном ресторане во Франции была линия раздачи. Мы приехали утром, я подошел на кассу и пробил на семью сок, круассаны, кофе и три яичницы с беконом и сыром. Мне все пробили, я забрал сок и круассаны и стал ждать повара. Он разгружал какие-то коробки, раскладывал кружки, готовил кофе другим посетителям, а на мои просьбы отдать яичницу отвечал короткими французскими фразами, указывая на плиту. Ситуацию спас голландец, который, видимо, тут не в первый раз. Оказалось, что омлет нужно пожарить самому — берешь сковородочку, разбиваешь пару яиц, кидаешь топинги и жаришь. Сказать, что я обалдел — ничего не сказать. © Abraham.Simpson / Pikabu
В метро Чунцина (Китай) есть вагоны с разной температурой
Когда комплимент стоит денег
- Мы с мужем заказывали кофе в кафе в Америке. Девочка на кассе мне комплимент сделала, я стою радостная. Муж тихонько говорит, она чаевых наверно хочет. Штош, пришлось отсыпать. Теперь радовалась уже продавщица. Принято у них, что везде на чай надо давать. © oktaeder / Pikabu
Ну и размерчик
- Первый раз столкнулся с особенностями общепита в США на заправке где-то между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Решил попить кофе. Меня спросили какой размер я хочу — small, medium или large. Ехать еще часа два — думаю, наверно, large. Но тут вспомнил эти приколы про порции в США — взял medium. По размерам кофе оказалось примерно 0,7 или больше... © robotlover1101 / Pikabu
В Германии есть парковочные места только для женщин
Возле таких мест на парковке есть специальный знак. Обычно они расположены в более освещенных местах, возле выходов и лифтов, и с камер наблюдения эти места отлично видны.
В Лиме есть вот такая остановка с сиденьями в виде чипсов
Приятный сюрприз
- В Германии мы подсели на такой сервис — кафешки отдают в конце рабочего дня пакеты с нераспроданными товарами втрое дешевле. А еще прикол в том, что это пакет-сюрприз, и ты не знаешь, что именно тебе положат. © MilashaSwan / X
А герои другой нашей статьи привезли массу самых разных впечатлений из других стран, которые точно удивят даже заядлых путешественников.
Комментарии
У нас тоже есть сервис, когда вечером с большой скидой продают нераспроданную еду . Приложение называется doggy bag или как-то так.