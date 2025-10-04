18 свадебных платьев наших мам, которые и сегодня выглядят обалденно

Каждое свадебное платье — кусочек семейной истории. Один лишь взгляд на подвенечные платья наших дорогих сердцу родственниц может с легкостью перенести нас во времена их юности. И, что удивительно, многие из этих нарядов будут отлично смотреться на любой современной свадьбе.

«Я смогла перешить мамино платье 1989 года. Оно получилось потрясающее и идеально вписалось в атмосферу нашей семейной свадьбы»

«Свадьба моих родителей 1961 года»

Платье прекрасно, но в уборной невеста его точно проклинала! © AssumptionAdvanced58 / Reddit

«Свадебное платье моей мамы 1971 года»

Ну что за сказочная принцесса?! © SnooStrawberries986 / Reddit

«Свадьба бабушки и дедушки по материнской линии 1959 года»

«Похимичила с платьем мамули с ее свадьбы, и оно село идеально!»

Обалдеть! Ты просто копия своей мамы. © parker3309 / Reddit

Наверняка твоя мама плакала, глядя, как ты идешь к алтарю. Вы обе прекрасны. © redneckcommando / Reddit

Офигеть!

«Свадебное платье мамы 1977 года и его вторая жизнь — уже на моей свадьбе после переделок»

«Решила поделиться своим свадебным платьем! Его носили: моя бабушка, мама и обе мои тети. Я в полном восторге, и для меня было честью носить его!»

«В прошлом месяце мне выпала честь надеть свадебное платье моей матери на мою свадьбу»

«Свадебное платье мамы на мне»

«Свадьба моих родителей. 3 марта 1951 года»

«Мои мама и папа в день своей свадьбы. Замечательные любящие родители»

«Свадебное платье моей бабушки идеально сидит и явно вне времени. Я обожаю его и не хочу ничего менять!»

У меня на глаза навернулись слезы. Какой прекрасный пост. © NevermoreForSure / Reddit

«Мои родители в день их свадьбы в 1954 году. Маме сегодня исполнился бы 91 год. Скучаю по ней каждый день»

«Свадьба моих родителей на юге Италии, 1967 год»

«Решила поделиться фото со своей свадьбы, на котором я была в свадебном платье моей бабушки 1953 года!»

Какая красота! Ты выглядишь как сказочная принцесса. © sysaphiswaits / Reddit

«Свадьба моих родителей в 1968 году»

Я никогда не видела такой пышной фаты! © anotherbbchapman / Reddit

«Моя невеста хочет такую ​​фату на нашу свадьбу. На фото ее мама и папа. Есть какие-то идеи?»