20 ностальгических кадров, способных и пробудить воспоминания, и озадачить

Иногда достаточно всего одного кадра, чтобы в памяти ожили далекие события прошлого. Какие-то снимки вызывают смех, другие грусть, а некоторые могут и прилично озадачить. Перед вами 20 кадров, которые точно оставят послевкусие ностальгии.
«2002 год, мои волосы были так напичканы гелем и лаком для волос, что на ощупь напоминали хрустящую лапшу»
«Я, маман и любимый пес»
«Комп почти первый, фото с компом вроде первое. Прошлый век, чего-то там работаю»
«Новый 1999 год»
«Я студентка второго курса. Приехала последней электричкой домой в 10 вечера. Жутко уставшая от позднего экзамена по экономике и двухчасовой дороги домой. Заснула сразу. И будит меня мама, потому что гость с Polaroid’ом пришел — надо сфотографироваться обязательно! Наряжаюсь на скорую руку и с растрепанной головой иду. Тогда мне это казалось глупым, а сейчас такая память о том вечере и нас с мамой».
«В этом фото прекрасно все: и печка с наклеенным календарем, и колготки с лайкрой, и челка на сахаре. Мне тут 15, кстати»
А вот и фото 26 лет спустя
«А у нас в моде были двери с плакатами!»
«Я подстригла себе челку накануне вечером (середина 90-х)»
«1996 и 2022»
«2003 год, 14-летняя я с подругой Верой (до сих пор дружим)»
«Нам наконец-то поставили домашний телефон, я принимала поздравления. Ну а как не сфоткаться с телефоном-то?»
«Фото моего дедушки из 1930-х поставило всех в тупик. Есть идеи, что здесь вообще происходит?»
- Для меня это похоже на ситуацию, когда перспектива сильно искажает восприятие. Думаю, он стоит на крутом холме — посмотрите на траву у его ног. Она настолько темная, что задний план сливается с холмом, создавая иллюзию, что он парит в воздухе. © Main-Waltz-3697 / Reddit
«Коса, которой гордилась моя мама, и юбка, которую она сшила для меня. Это мой день рождения, 14 лет»
«Это фотка со свадьбы моих родителей в 1956 году. Прожили вместе до конца своих дней и умерли в один день»
- Это просто душераздирающе! © Dragonfly3612 / Reddit
«Фотка с мамой традиционно на фоне ковра»
«Четыре поколения бабушек! Ребенок на фото — моя бабушка, родившаяся в 1908 году»
«1996 или 1997 год, я в 8-м или 9-м классе, не помню уже точно. Со своим первым компом ! Игруха „Zed“!»
«Вот мой отец и его приятель, работавшие почтальонами в Мичигане в начале 70-х»
«Кстати, они все еще лучшие друзья».
«1994 год. Мы с пацанами на даче с утра собираемся идти ловить карасиков в местном пруду»
- Выглядите так, как будто у вас с карасиками «стрелка» забита. © DarthSimpson / Pikabu
«1997 год, мне 26 лет. Получил причитающуюся мне зарплату за 7 месяцев и женился. Все молоды и счастливы»
«Мама и папа в день своей свадьбы в 1991 году. Они вместе уже 34 года»
Чувствуете, как нахлынула ностальгия? Делитесь своими воспоминаниями в комментариях.
