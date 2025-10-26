14 комиксов, которые напомнят, что поликлиника — это лучшая проверка на стрессоустойчивость

Поход в поликлинику порой напоминает полосу препятствий. Общение с регистратурой, поиск нужного кабинета, битва с другими пациентами за право в него войти и наконец — разговор с самим врачом. Каждый из этих неизбежных этапов таит в себе непредсказуемые события. Такие, что выйдя из поликлиники, мы тут же позвоним своим близким: «Ты не поверишь, что я только что видел!»

Светлана БМВ 21 час назад Если врач говорит "раздевайтесь" многие так и понимают, что надо снимать штаны.😂 - - Ответить

У некоторых пациентов причины для беспокойства совсем не связаны со здоровьем. Лучше задавать вопрос: «Что болит?»

Некоторые пациенты оказываются в роли подопытных, пока молодые врачи набираются опыта. Главное, выдержать такое испытание

Светлана БМВ 21 час назад Молодые интерны, иногда лучше видят проблему со здоровьем у человека. А старики предпочитают замалчивать, чтобы выглядеть более знающими. - - Ответить

Доктора могут иногда прозвучать так, как будто зачитывают приговор, хотя это всего лишь врачебный жаргон

Ольга Курпякова 22 часа назад Такие фразы, как слева, произносить нужно на латыни, иначе можно в прямом смысле потерять пациента, особенно, у кого сердце больное. - - Ответить

Иногда и доктора могут так обознаться, что случайно выдают совсем не тот диагноз

Светлана БМВ 21 час назад Женщине сорок лет, проводила сына в армию. Через пару месяцев прекратились месячные. Пошла к врачу. Она говорит: у вас ранний климакс. Ещё через пару месяцев "ранний климакс" зашевелился. Когда сын вернулся из армии через два года, а там "климакс" уже по дому бегает. Реальная история, слышала от знакомой. - - Ответить

Пройти в кабинет врача без одобрения местного фейсконтроля — миссия почти невыполнимая

Муси-пуси 23 часа назад Я так недавно регистратору хотела документы на пациентов отдать, так на меня тётка наорала, что я без очереди лезу 😂.

Зимой, в сменной обуви и классическом костюме, без верхней одежды. Ага 😏.

Не успела ей ответить даже, там регистратор за меня вступилась, что "эта девушка - наш сотрудник!" - - Ответить

Главное — контент, считают некоторые. А что именно снимаешь и где — детали, которые не стоят их внимания

Капибара в кимоно 23 часа назад Почему это должно смущать, если у неё контент про здоровье, допустим? К гинекологу нельзя, прокладки нельзя, что там ещё нельзя и стыдно, ну? - - Ответить

Врачи иногда слышат не то, что мы говорим, а то, что они ожидают услышать

Самодиагностика в интернете — верный способ найти у себя новые экзотические болезни

Спор о том, чья очередь войти, — это священный ритуал в любой поликлинике

Муси-пуси 23 часа назад Я так сидела к терапевту уже в 7:15 (она раньше приходит, я - ее коллега), пришла тётка (коридор пустой, она только что поднялась) и сказала, что она первая пришла в поликлинику, поэтому первая пойдет 😂. - - Ответить

Некоторые врачи пациентов в лицо не узнают, но твои зубы или другие части тела помнят лучше, чем дорогу домой

Иногда бахилы, без которых не пускают в поликлинику, потом доезжают с нами до дома — а мы замечаем это слишком поздно

У каждого свое понимание, что такое «ничего не есть и не пить» перед анализом

Некоторые пациенты считают, что для постановки диагноза врачу достаточно просто знать, что «что-то не так»