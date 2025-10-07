16 историй о медиках, которые приоткроют закулисье этой нелегкой профессии

Я сейчас очень рискую обидеть врача. Заранее извиняюсь, если то,что я напишу, будет воспринято именно таким образом, но :

Согласно "неписанному рангу престижности" , такие врачебные специальности как рентгенолог и анастезиолог считаются чрезвычайно востребованными и причина тому их относительно низкая котируемость во врачебном мире. Выдающимся может быть нейрохирург или кардиолог. Они же заведуют отделениями и больницами, к ним стремятся попасть, получают они огромные зарплаты. Кожники и офтальмологи открывают частные клиники. Ретгенологи же и анастезиологи- это такие экстремально нужные, но скажем, более теневые технического типа специальности, соответственно и врачебный контингент там поскромнее.

Деньги? Штоб их...никуда прямо от них не денешься. Ну вот впрочем один рентгенолог нашел способ получать как заведующий огромным отделением. Был он себе тихонько рентгенологом в Нью Джерси. А потом взял семью и переехал за Океан. А работать остался там же, благо есть интернет. Ему техник пересылает снимки, а он дает заключение. В чем фишка то спросите вы, а в том, что из за разницы во времени у него день а в больнице его родной заокеанской, ночь. И вот он и работает днем у себя, глядя на солнышко и облачка из окна и только в ночные смены на бывшем месте. Зарплата соответственная. И все довольны- там потому что он свеж и ясен днем, а он потому что получает в разы больше за ночные смены, да и налоги за ночь поменьше. Такая вот нехитрая история про Гиппократа, его клятву и Гульдены. И будем все здоровы!