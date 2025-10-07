Да уж. Некоторым врачам не позавидуешь. Мало того что им приходится с пациентами му_дохаться так ещё начальники нервы мотают.
16 историй о медиках, которые приоткроют закулисье этой нелегкой профессии
Жизнь медиков легкой и спокойной не назовешь: каждый день они сталкиваются с трудностями, которые многим и не снились. Тут и профдеформация, и ремарки от знакомых из разряда «Тыжврач», и масса самых разных эмоций — от эйфории до грусти. О людях одной из самых благородных профессий рассказываем в этой подборке.
- Сестра — врач. Едем с ней как-то на машине, дорогу дядька переходит. Сестра уверенно заявляет, вот, мол, врач идет. Я удивленно: знакомый твой, что ли? А она выдает: «И вовсе нет. Но видно ж по нему: вот он идет, а сам как будто карточки больных все еще заполняет!» © TheQuantumCat / Pikabu
- А у меня родственница — ЛОР. При встрече так по лицу рукой проводит и что-то щупает. На мой вопрос «Что происходит?» она извиняется: «Лимфоузлы по привычке проверила». © maby.later / Pikabu
- Нас как-то раз пытались заставить ходить на отчеты к главврачу в отглаженных халатах. После суток изнурительной работы с пациентами. Так продолжалось до тех пор, пока какой-то заезжий чиновник не хмыкнул: «Что-то ваши реаниматологи слишком уж прилично выглядят. Видать, по ночам спят». И от наших халатов отстали. © Убойные Истории / VK
- Что поменялось в моем мышлении и мировоззрении, когда я стала работать врачом: ты можешь держать в голове много клинических случаев, фамилий пациентов, что они принимают, на что у них аллергия, но не помнишь, что хотела купить вечером в магазине по пути с работы домой. Ты можешь быть каким угодно специалистом (я лично невролог), но родственникам будешь лечить все виды болезней и болячек, ведь я же врач, должна обо всем досконально знать! Как это ты не знаешь про синдром Элерса-Данлоса? Но потом оказывается, что мнение соседки бабы Нюры авторитетнее. © docStolyarovaTV / Pikabu
- Я — анестезиолог. Мне столько раз говорили, что я медсестра, что и не сосчитать. В конце концов, я в это поверю. Бывало и похуже, когда пациент просил позвать настоящего врача. © Unknown author / Reddit
- Любой человек может сказать мне: «Вы врач? Какой?» Я: «Рентгенолог». Также любой человек: «Так вы делаете рентген? Вам ведь не нужно учиться в медицинском вузе, верно?» © Cdmdoc / Reddit
- Я — аудиолог, и люди довольно часто симулируют потерю слуха. Их легко распознать. Пациенты приходят, разговаривают со мной совершенно нормально, но аудиограмма показывает глубокую потерю слуха. У каждого врача есть свои уловки, чтобы уличить их. Я уменьшаю громкость микрофона до обычного уровня и говорю, что они что-то уронили в кабинке, и люди инстинктивно смотрят вниз, забывая, что не должны были слышать эти слова из-за своей «потери слуха». Мне больше всего нравится, когда при тестировании детей, которые явно симулируют, часть теста требует от них повторения слов. Итак, я произношу их не слишком громко, и дети очень напрягаются, чтобы услышать. Потом я специально вставляю смешные словечки и смотрю, как они улыбаются, потому что они явно это услышали. Короче, не подделывайте результаты проверки слуха, вас очень легко поймать. © Mynameiskelli / Reddit
- Я — врач. По роду деятельности часто обязана быть на конференциях. А я их не очень приветствую. Чаще всего ничего информационно ценного для меня там нет. И вот как я решила эту проблему: сижу минут 10, потом начинаю кашлять, все сильнее и сильнее. Извиняюсь, выхожу и еду домой. © Подслушано / Ideer
- Моя мама, врач по профессии, любит рассказывать историю о том, как в пятилетнем возрасте я утверждала, что больна. Она спросила, болят ли у меня ресницы, я ответила, что да. © Unknown author / Reddit
- У подруги мама — педиатр. Она ею очень гордится. Ей можно позвонить в любое время, попросить помощи, и она не откажет. Все, кто об этом знает, но за помощью к ней не обращался, крутят у виска, говорят, что врач она только в больнице. А мама подруги каждый день видит больных детей и просто не может не помочь мамам, которые звонят и, почти рыдая, сообщают о недуге ребенка, спрашивая, что им делать. Она говорит: «Сегодня я спасу этого мальчика, а через десяток лет он меня вытащит из пожара». © Подслушано / Ideer
- Работаю отоларингологом, пациенты приходят разные, бывают и люди со своими странностями. Но один поражает своей навязчивой идеей вылечить, хочу заметить, абсолютно здоровые уши. И вот на протяжении полугода мы его обследуем снова и снова, учитывая то, что он предупрежден о том, что все у него в порядке и внешне, и внутри, и слух прекрасный! И этот товарищ постоянно придирается к моим заключениям, но менять врача не желает. Бесит просто. © Подслушано / Ideer
- Пришла очень ответственная пациентка, которая регулярно посещает омолаживающие процедуры, и говорит: «Вы знаете, из-за ваших процедур у меня возникли проблемы!» Напрягаюсь. Она продолжает: «Меня мурыжили на границе, не верили, что это мой паспорт и мне 60!» © Mu_ryska / X
- Жить с мужем-стоматологом непросто. Из дома без зубной нити не выйдешь. Раз в неделю перед сном осмотр ротовой полости. Семечки приходится есть тайком, а то спалит. Считает мои чашки кофе, чтобы не портила зубную эмаль. А если не слушаюсь, показывает страшные фотографии своих беззубых пациентов. © Рабочие истории / VK
- Работаю в частной клинике. Она одна из самых недорогих в городе из частных. Но все равно находятся те, которые приходят и возмущаются, что за осмотр врача им нужно платить. «А можно меня бесплатно посмотреть? У меня же только тут болит!» Нет, нельзя. У меня нет зарплаты, я работаю на процентах. У меня есть семья, дети, которые хотят кушать, которых нужно одевать, учить. К сожалению, я не могу прийти в магазин и сказать: «Дайте мне хлеб бесплатно, я же врач! И сегодня нескольких пациентов осмотрела бесплатно!» © Рабочие истории / VK
- Работаю в частной поликлинике. Заходит утром такой серьезный мужик, голос грубый, борода, все как положено. Беру кровь, а он отвернулся и щурится. Ну да ладно, это мелочи. Все мы не любим данный процесс. Начинаю искать пластырь, но не могу найти и все. Остались только детские со всякими рисунками — единорожки, гномики, цветочки. Говорю пациенту как есть, либо просто ватку могу предложить, либо наклеить что-то из этих пластырей. Он так смотрел на эти пластыри и говорит: «А давайте этот с единорогами!» Ушел брутал с красивым пластырем на руке. Каждый брутал немножко котенок! © Рабочие истории / VK
- Я — стоматолог, обожающий свою работу. Изначально работал терапевтом, сейчас занимаюсь только ортопедией, мне она больше по душе. Обожаю ставить виниры, коронки, мне нравится их запах. Обожаю наблюдать за тем, как преображается улыбка пациента. Особенно нравится, когда сравниваешь до и после, как пациент начинает светиться от счастья. И нет на свете лучшей работы! © Рабочие истории / VK
Самые неблагодарные профессии это учителя и врачи. Конечно, многое зависит от человека, от его характера, окружения, от отношения к профессии и к людям. Но я считаю что работать врачом нужно только по-призванию.