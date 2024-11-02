18 людей, которые пошли к стоматологу, но бонусом к лечению получили еще и курьезные истории
Придя к стоматологу, мы просто хотим полечить зубы, но иногда возвращаемся оттуда с какой-то веселой историей. Так вот, пользователи сети поделились своими незабываемыми походами к стоматологу, которые определенно останутся в их памяти надолго.
- Ужасно разболелся зуб, помчалась в стоматологию. Посмотрели, вкололи наркоз, поставили пломбу и отпустили. Довольная пришла домой. Спустя пару часов снова началась адская боль и час до закрытия клиники. Бегом обратно. Оказалось, на этот раз дал о себе знать зуб мудрости. Отправили на удаление. Села в кресло с просьбой сделать наркоз покрепче, так как уж очень страшно. 5 секунд, и зуб удален. Счастливая и слюнявая вышла в холл, посмотрела в зеркало и... о, боги! Правый глаз не моргает! Я в панике уже представила себя одноглазой! Оказалось, это было действие наркоза! © Подслушано / Ideer
- Сидели с ребенком у кабинета стоматолога. Звуки в коридоре соответствующие — был слышен гул бормашин. В кабинет зашла девочка, дверь за ней закрылась. Внезапно раздался оглушающий звук сверления, аж стекла задребезжали. Бедные дети уже было хотели ломануться к выходу. Ведь они же не знали, что в соседнем кабинете дядя с перфоратором делает ремонт! © mozart24 / Pikabu
- Стоматолог сверлит зуб. Сверлит без обезболивания. Зуб ни разу не тронутый сверлами, нервы в зубе на месте, поэтому сижу и жутко боюсь, а вдруг сейчас достанет до нерва и будет больно. И вдруг раздается истошный женский крик, переходящий в визг. Первая мысль: «Это я кричу что ли?» Врач вынула сверло изо рта и спросила: «Оксана, что случилось?» Какая-то неведомая Оксана ей проорала: «Мышь! », и тот час завизжала. Оказалось, просто мышка в гости забежала. Ужас! И так страшно было, еще этот крик. Меня чуть кондратий в кресле не хватил. © Медицинские Истории / VK
- Как-то мама привела меня восьмилетнего к своему хорошему другу детскому стоматологу для профилактического осмотра. Он накрыл мою грудь салфеткой, положил какие-то инструменты в рот, и совершил парочку манипуляций. Затем сказал, что что-то забыл в другом кабинете и скоро вернется. Прошло 45 минут, но он так и не пришел, а я все это время сидел с открытым ртом. Мама подозвала его ассистента с вопросом, где же все-таки врач. Помощник позвонил стоматологу и передал трубку маме. На его вопрос: «Где ты?», он ответил: «Я уже вышел с работы». Я был его последним пациентом на сегодня, а дядечка был уже пожилым человеком. Он просто забыл обо мне и отправился домой. Мама вытащила все из моего рта, и мы пошли по своим делам. © ChilledButter13 / Reddit
- Записалась на удаление зуба. Боялась до тех пор, пока не увидела врача. Ну настоящий красавчик! Зубки он мне полечил и сел заполнять бумаги. Я же думала, насколько этично будет попросить у него номер телефона. Но своей единственной фразой он убил всю романтику. Ведь он взглянул на меня и произнес: «Давайте я вам дам салфетку, а то у вас слюнки на кофту подтекают». Дело все в том, что от анестезии я не чувствовала губ и подбородка. В общем, номер я у него так и не попросила. Мне не хотелось продолжать общение с мужчиной который видел, как я на него пускаю слюни.
- Мне как-то зуб удаляли около 3 часов. Сначала тянула маленькая хрупкая девушка, но, видимо, ей это было не под силу. Она поняла, что одной ей не справиться и выставила меня в коридор, а сама пошла за подмогой. Минут через 15-20 снова пригласили в кабинет. Я зашел, а там здоровенный хирург. Он и вырвал бедный зуб. Потом сказал: «Вы молодец, мужественно держались, прямо как женщина». Я слегка удивился такому комплименту, а он это увидел и продолжил: «Ну просто мужики обычно паниковать начинают если операция затягивается, женщины лечение зубов гораздо более мужественно переносят». © SummerMike / Pikabu
Если бы меня или моего ребёнка заставили сидеть в кресле стоматолога с открытым ртом 45 минут, то устроила бы мексиканский разнос всей клиники. А эти святые люди просто по делам ушли!
Да и в целом сидеть ребенку с открытым ртом так долго как-то немыслимо и больно.
Но приятно что в последней истории слово женщина используется как комплимент). Мелочь а приятно!
- Зубы у меня папины. Мама в этом плане выиграла генетическую лотерею. У нее на момент 70+ лет было лишь три посещения стоматолога. В общем, у мамы все зубы идеальные, а вот отец уже к 30 годам обзавелся гнилым забором. Ну и я в его породу. Даже в четыре года во рту было не пойми что.
И тут моя бабушка — стоматолог притащила домой портативный зубоврачебный аппарат. Я, по младости лет, увидев эту «цаплю», воняющую резко и неприятно, уже запряталась в угол за кресло. А тут еще бабушка очень ненатурально ласковым голосом начала меня уговаривать подойти к этому агрегату... Ага, конечно! Бабушка сменила тактику. Она взяла мою любимую игрушку — кошку размером с ладонь и сказала: «Лель, смотри, ну ничего страшного ведь! Вот кошечке зубки полечим!» и включила аппарат. Бабушка приблизила эту жужжащую жуть к морде кошки и намотала пол ее головы на бур. Из под кровати в дальней комнате меня смогли вызволить часа через два. Им пришлось поднять и переставить кровать. © Llelishna / Pikabu
- Моя дочь сидела в стоматологии в ожидании приема. В один момент туда забежала женщина в верхней одежде и без бахил, пробежалась по кабинетам. На изумленные крики персонала дама ответила: «Я просто хотела посмотреть, как у вас внутри. Мне тут не нравится! Лечиться у вас не буду!» © Медицинские Истории / VK
- Пришла на прием к стоматологу. Как типичный дантист, он начал задавать вопросы в то время пока у меня открыт рот. Один из его вопросов меня поразил: «У тебя дома котенок?» Задумалась, как же он мог понять это по зубам. После моего мычания он улыбнулся и сказал, что руки-то у меня в царапинах! © Подслушано / Ideer
История про кошку шикарная)), посмеялась! Но психотравму зачетную ребёнок получил
- Вышла от стоматолога. За мной побежал мужик и на ходу выдал: «Девушка, можно с вами познакомиться? Мы с вами вместе зашли к доктору и вместе вышли, так что — это судьба!» Я ему прошамкала онемевшим ртом, что я замужем. Но он потащился за мной до гардероба и схватил за руку. Я повернулась к нему. В общем, ни окосевший от заморозки рот, ни игривая струйка слюны его не остановили. Это же насколько надо быть неизбалованным женским вниманием, чтобы бежать за слюнявой бабой, которая еще и бахилы забыла снять. © Подслушано / Ideer
- Была у стоматолога. После всех процедур вышла в приемную, заполненную народом, и в ходе разговора с врачом улыбалась ему во все 32. Ни о чем не подозревая перевела взгляд на ожидающих приема пациентов и увидела, как они смотрят на меня, а их лица искривились эмоциями страха и ужаса. В этот момент осознала, что у меня чувствительные десны и сейчас они кровоточат. И от этого весь рот выглядит пугающе. Вот так я ободрила ожидающих приема людей. © Подслушано / Ideer
- Знакомая пошла лечить самый дальний верхний зуб. У некоторых людей канал этого зуба уходит в гайморову пазуху, и если врач отнесется к делу без должного внимания, зубные лекарства могут попасть куда не надо. Врач отнесся. Зуб в итоге залечил, но в качестве побочного эффекта у девушки под глазом фиолетовый бланш в пол-лица. А девушка интеллигентная, ей фингалов никто никогда не ставил. Заштукатурила кое-как, пошла на работу. Дама за соседним столом сразу заметила, шепчет:
— Кто это тебя так?
— Дантист.
Дама в ужасе:
— Ты что, ему не заплатила? © adedas / Pikabu
- С детства боюсь стоматологов. Им тоже от меня доставалось: я их и бил, и кусал. Но самое эпичное выкинул, будучи уже взрослым и адекватным человеком. Пришел на прием, объяснил, какой зуб болит, мужественно перенес осмотр. Однако когда включилась бормашина сделал вид, что мне позвонили, и с криком: «Сейчас буду!» вылетел из кабинета. © Подслушано / Ideer
- Вышла от стоматолога. Спустилась в метро, напротив сел симпатичный парень. Смотрел на меня, улыбался ну и я ему. Обрадовалась. Через три остановки он сел рядом, протянул салфетку и сказал: «Девушка, у вас слюни уже до воротника дотекли», — и вышел. Да, у меня была такая крепкая заморозка, что я даже лица не чувствовала. © Подслушано / Ideer
Очень надеюсь, что мужчина бил и кусал стоматологов в детском возрасте, и то не очень история
- Как-то в детстве пришел к стоматологу для обычной чистки. Медсестра подошла ко мне с уже подготовленным раствором новокаина и ввела его, а я даже не успел ничего сказать. Лишь после пролепетал для чего сижу в кресле. © Unknown author / Reddit
- Сам не врач, мое дело — оборудование, но работаю в детской стоматологии. Слышать плач и крики в кабинетах приходится постоянно и давно на это дело уже не обращаю внимания. Но однажды в коридоре раздались самые настоящие крики о помощи: «Помогите! На помощь! Кто-нибудь, спасите, вызовите полицию!» Ну, раз нужна полиция, то действительно произошло что-то серьезное. Проталкиваюсь по коридору к месту события. Ну и что? Половина присутствующих ржет, другая сочувствует и все любуются, как девятилетнего пацана несколько человек пытаются втащить, затолкать в кабинет врача. © Медицинские истории / VK
- Ассистент стоматолога передала мне небольшую чашку сока. Я выпил ее. Только потом до меня дошло, что это был ополаскиватель для полости рта. © BananaHairFood / Reddit
- Подруга Люба пошла как-то зуб лечить. Врач приготовил инструменты, табличка с его фамилией мелькает прямо перед ее глазами. А фамилия-то знакомая! Такая же у женщины, которая сейчас встречается с ее бывшим мужем. Люба и про боль забыла, захихикала. Врач очень удивился, ведь он зуб сверлит, а пациентка смеется. Закончил работу и решил спросить, что же ее так насмешило, а Люба ответила: «Так мы, получается, с вами родственники! Ваша бывшая жена встречается с моим бывшим вторым мужем, у них все серьезно, собираются пожениться». Врач посмотрел на Любу другими глазами: «А это точно? Вы не путаете?» А что тут путать — фамилия-то довольно редкая. Вот так и завязался у Любы непродолжительный, но веселый роман. © Tecusa / Pikabu
Совсем недавно одна из пользовательниц сети поделилась своей историей про мужа, который обещал присутствовать на ее родах, но в последний момент отказался от этого. Мнения наших читателей по этому поводу разделились.
Комментарии
Я не знаю, почему, но большинство мужчин-врачей (не только стоматологов) дико красивы и обаятельны.