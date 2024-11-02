18 людей, которые пошли к стоматологу, но бонусом к лечению получили еще и курьезные истории

Если бы меня или моего ребёнка заставили сидеть в кресле стоматолога с открытым ртом 45 минут, то устроила бы мексиканский разнос всей клиники. А эти святые люди просто по делам ушли!

Да и в целом сидеть ребенку с открытым ртом так долго как-то немыслимо и больно.

Но приятно что в последней истории слово женщина используется как комплимент). Мелочь а приятно!