Муж пообещал жене быть на родах, но когда дело дошло до главного, он расстроил жену своим поступком

Как вы относитесь к присутствию вашего мужа на родах? Видеть своего супруга в момент рождения сына захотела и героиня поста на Reddit. Он вроде бы тоже был не против, но в последний момент передумал. Никто так и не понял почему, в том числе и многочисленные комментаторы поста.

Эта история произошла 2 месяца назад, но она до сих пор вызывает у нас нешуточные страсти. Начну. Мне 29 лет, моему мужу Джейку — 32. Вместе вот уже 6 лет, из них 3 года женаты. Мы были в восторге, когда узнали, что я беременна. Муж поддерживал на протяжении всей беременности.

Стали обсуждать роды: сказала, что хочу, чтобы он присутствовал. Супруг согласился. За несколько недель начал вести себя странно, ничего не хотел обсуждать. И вот начались схватки. Едем в роддом, а он повез меня в больницу будто сам не свой. Перед тем как уже зайти в саму палату, муж отвел медсестру в сторонку, что-то шепнул ей на ухо. Она подошла ко мне и сказала: «Ваш супруг не будет присутствовать на родах, потому что он не переносит вида крови». Я была в шоке, ведь он никогда не говорил мне об этом. Я умоляла его остаться, говорила, что он нужен мне, но Джейк только и повторял, что не может этого сделать. Я была убита горем, одновременно во мне бушевала ярость, но продолжалось это недолго, так как схватки с каждой минутой становились все сильнее и сильнее. Джейк сказал, что будет все это время в приемной, поцеловал меня в лоб и вышел.

Я осталась одна, плакала навзрыд и чувствовала себя покинутой. Роды были продолжительными и болезненными. Наконец-таки наш сын родился и я тотчас же почувствовала, что физически и морально истощена. Меня отвезли в послеоперационную палату, я сразу же попросила медсестру позвать Джейка. Она вернулась и сказала, что он ушел из больницы несколько часов назад. Я не могла в это поверить! Позвонила ему несколько раз, но муж так и не ответил. Супруг появился в больнице на следующий день. Подарил мне цветы и извинился, сказав о том, что запаниковал и ему надо было выйти на свежий воздух. Джейк рассказал о том, что потом он пошел домой, принял душ, переоделся и уснул. Я не хотела в это верить! Это было возмутительно! Мое сердце переполняли гнев и обида, я сказала мужу, что он повел себя самым ужасным образом. Джейк продолжал извиняться и говорить о том, что сделает все, чтобы исправить эту чудовищную ошибку. В тот момент я не хотела, чтобы он находился рядом со мной и сыном, так что попросила его уйти. Супруг пытался протестовать, но я сказала, что мне нужно время, чтобы все хорошенько обдумать. Муж ушел, а я все время пребывания в больнице пыталась понять всю чудовищность произошедшего.

С тех самых пор Джейк пытается загладить свою вину. Он посещает курсы по воспитанию детей, занимается психотерапией, старается постоянно быть рядом и поддерживает меня во всем. Но я все никак не могу избавиться от чувства предательства, ведь Джейк бросил меня в один из самых сложных моментов моей жизни. И теперь каждый раз, когда я смотрю на него, то вспоминаю, как была одна в родильной палате, напуганная и изнывающая от боли. В тот момент я не понимала, почему тут нет человека, который обещал быть в эти часы со мной. Моя семья раскололась на несколько частей. Одни думают, что я слишком строга к Джейку, ведь он понимает, что совершил ошибку и явно раскаивается. Они настаивают на том, что он хороший отец и супруг, а я должна сосредоточиться на том, чтобы забыть все и двигаться дальше ради нашего ребенка.

Другие считают, что Джейк совершил непростительный поступок и я должна уйти от него. Эти люди уверены, что я больше никогда не смогу доверять мужу, а недоверие будет разрушать наш брак. Я просто разрываюсь на части! Ведь я все еще люблю его и уверена в том, что он любит меня и нашего сына. Но другая часть меня сомневается в том, что я когда-нибудь справлюсь с этим. Не знаю, была это лишь минутная слабость с его стороны или это что-то более глубокое, что я просто-напросто не могу заметить и осознать.