Высосала из пальца обиду.
Нет, я тоже готова была прикончить мужа, ведь мне было так больно, что ему точно повезло, что его не оказалось рядом.
Спасибо врачу, что прикалывался и мне приходилось смеяться, но я его крепко за руку держала, видимо, чтобы не удрал.
Муж пообещал жене быть на родах, но когда дело дошло до главного, он расстроил жену своим поступком
Как вы относитесь к присутствию вашего мужа на родах? Видеть своего супруга в момент рождения сына захотела и героиня поста на Reddit. Он вроде бы тоже был не против, но в последний момент передумал. Никто так и не понял почему, в том числе и многочисленные комментаторы поста.
Эта история произошла 2 месяца назад, но она до сих пор вызывает у нас нешуточные страсти.
Начну. Мне 29 лет, моему мужу Джейку — 32. Вместе вот уже 6 лет, из них 3 года женаты. Мы были в восторге, когда узнали, что я беременна. Муж поддерживал на протяжении всей беременности.
Стали обсуждать роды: сказала, что хочу, чтобы он присутствовал. Супруг согласился. За несколько недель начал вести себя странно, ничего не хотел обсуждать.
И вот начались схватки. Едем в роддом, а он повез меня в больницу будто сам не свой. Перед тем как уже зайти в саму палату, муж отвел медсестру в сторонку, что-то шепнул ей на ухо. Она подошла ко мне и сказала: «Ваш супруг не будет присутствовать на родах, потому что он не переносит вида крови». Я была в шоке, ведь он никогда не говорил мне об этом. Я умоляла его остаться, говорила, что он нужен мне, но Джейк только и повторял, что не может этого сделать. Я была убита горем, одновременно во мне бушевала ярость, но продолжалось это недолго, так как схватки с каждой минутой становились все сильнее и сильнее. Джейк сказал, что будет все это время в приемной, поцеловал меня в лоб и вышел.
Я осталась одна, плакала навзрыд и чувствовала себя покинутой. Роды были продолжительными и болезненными. Наконец-таки наш сын родился и я тотчас же почувствовала, что физически и морально истощена.
Меня отвезли в послеоперационную палату, я сразу же попросила медсестру позвать Джейка. Она вернулась и сказала, что он ушел из больницы несколько часов назад. Я не могла в это поверить! Позвонила ему несколько раз, но муж так и не ответил.
Супруг появился в больнице на следующий день. Подарил мне цветы и извинился, сказав о том, что запаниковал и ему надо было выйти на свежий воздух. Джейк рассказал о том, что потом он пошел домой, принял душ, переоделся и уснул. Я не хотела в это верить! Это было возмутительно!
Мое сердце переполняли гнев и обида, я сказала мужу, что он повел себя самым ужасным образом. Джейк продолжал извиняться и говорить о том, что сделает все, чтобы исправить эту чудовищную ошибку. В тот момент я не хотела, чтобы он находился рядом со мной и сыном, так что попросила его уйти. Супруг пытался протестовать, но я сказала, что мне нужно время, чтобы все хорошенько обдумать. Муж ушел, а я все время пребывания в больнице пыталась понять всю чудовищность произошедшего.
С тех самых пор Джейк пытается загладить свою вину. Он посещает курсы по воспитанию детей, занимается психотерапией, старается постоянно быть рядом и поддерживает меня во всем.
Но я все никак не могу избавиться от чувства предательства, ведь Джейк бросил меня в один из самых сложных моментов моей жизни. И теперь каждый раз, когда я смотрю на него, то вспоминаю, как была одна в родильной палате, напуганная и изнывающая от боли. В тот момент я не понимала, почему тут нет человека, который обещал быть в эти часы со мной.
Моя семья раскололась на несколько частей. Одни думают, что я слишком строга к Джейку, ведь он понимает, что совершил ошибку и явно раскаивается. Они настаивают на том, что он хороший отец и супруг, а я должна сосредоточиться на том, чтобы забыть все и двигаться дальше ради нашего ребенка.
Другие считают, что Джейк совершил непростительный поступок и я должна уйти от него. Эти люди уверены, что я больше никогда не смогу доверять мужу, а недоверие будет разрушать наш брак.
Я просто разрываюсь на части! Ведь я все еще люблю его и уверена в том, что он любит меня и нашего сына. Но другая часть меня сомневается в том, что я когда-нибудь справлюсь с этим. Не знаю, была это лишь минутная слабость с его стороны или это что-то более глубокое, что я просто-напросто не могу заметить и осознать.
Напишите, как вы относитесь к такой выходке супруга героини? Простили бы вы свою вторую половинку, если бы он не выполнил свое обещание присутствовать на родах? Скорее всего вам будет интересно почитать и о методах воспитания детей, которые ну никак не вписываются в рамки общепринятых.
Комментарии
Высосала из пальца обиду.
Мы про себя то не можем знать,в какой момент сломается,а чего ожидать от других? Тут главная ошибка мужа - обещания свыше своих сил. Думаю, он и сам до последнего верил в себя. Бедная женщина, ситуация конечно очень тяжелая, но нужно через это переступить и жить дальше. Все совершают ошибки, лучше в такие моменты подумать про себя: я ведь тоже не супергерой и могу не оправдать ожидания своих близких!
Некоторые мужчины не переносят вида крови. У меня три брата двоюродных подают в обморок и даже могут истечь кровью, если сами прорезались.