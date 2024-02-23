20+ тонкостей работы бортпроводников, о которых пассажиры не узнают, даже если пролетят 100 рейсов в год

Культура
1 час назад

Профессия бортпроводника всегда была окутана легким флером загадочности и романтики. Как же иначе, ведь в представлении обывателей, работники ходят туда-сюда по салону, а в перерывах между перелетами нежатся на пляже очередной экзотической страны. Конечно, у каждой авиакомпании свои правила, но вот несколько фактов, которые позволят взглянуть на профессию под другим углом.

  • Чтобы стать бортпроводником, необходимо закончить специализированные двухмесячные курсы. Минимальные требования для обучения — аттестат о школьном образовании, успешно пройденная комиссия по здоровью. Платить за учебу можно как самостоятельно, так и обучаться за счет компании. Сначала бортпроводнику дают допуск лишь на один тип воздушного судна, а затем, при желании, можно пройти переподготовку на другие типы.
  • Во многих компаниях могут быть дополнительные правила. К примеру, в одной из организаций, когда бортпроводницы только начинают работать, они подписывают контракт, согласно которому обязуются не уходить в декрет в ближайшие 3 года.
  • Первое время при полете куда-нибудь на Пхукет или Дубай новички стараются урвать кусочек отдыха, поваляться на пляже. Потом приходит понимание, что гораздо важнее хорошо выспаться в гостинице и приготовиться к следующему полету.

«Каждый день вижу солнце».

  • Раньше практически во всех авиакомпаниях в форму стюардессы входили туфли на каблуке. Сейчас все больше компаний отказываются от этого требования, ради здоровья и комфорта своих работников.
  • Оплата почасовая, к ней прибавляют доплату за то, куда летишь. Час работы на рейсе Санкт-Петербург — Краснодар и на рейсе Франкфурт — София стоит по-разному. Набрать себе только высокооплачиваемые рейсы невозможно: авиакомпания специально формирует расписание так, чтобы у всех был одинаковый доступ и к более дорогим, и к более дешевым рейсам. В среднем за месяц бортпроводник проводит около 90 часов в небе.
  • Еду для перекуса бортпроводники часто берут с собой, даже если после рейса останавливаются в другом городе на ночь. Авиакомпании в таких случаях оплачивают проживание в отеле и дают деньги на питание и мелкие расходы. Кто-то спускает все на сувениры и прогулки по городу, но многие откладывают. За месяц можно набрать хорошую прибавку к зарплате.
  • Существуют стереотипы о том, что в бортпроводники могут пойти только люди с идеальной внешностью. Но на самом деле важен не рост и комплекция, а возможность дотянуться до верхних полок.
  • В дорогих авиакомпаниях бортпроводникам нельзя носить брекеты, ретейнеры и даже капы. Отказать в приеме на работу могут и тем, у кого на лице есть заметные родимые пятна.
  • Минимальный возраст приема на работу обычно составляет от 18 до 21 года. Верхнюю планку, как правило, не указывают. К примеру, в одной из авиакомпаний уже шесть десятилетий подряд трудиться бортпроводница Бетти Наш.
  • А еще бортпроводницам можно красить волосы только в натуральные цвета, а если уж решились на сложное окрашивание, например омбре, рекомендуют делать прическу, в которой не будут видны осветленные или яркие пряди. Корни также следует подкрашивать вовремя.
  • Некоторые авиакомпании предоставляют своим сотрудникам бесплатное жилье. Например, все стюардессы Emirates Airlines переезжают жить в Дубай: авиакомпания оплачивает расходы на проживание, предоставляет возможность бесплатно заниматься в тренажерном зале, посещать сауну и пользоваться другими привилегиями.
  • Во время работы запрещено пользоваться телефоном: его отключают, как только начинается предполетный брифинг, а включают, когда рабочий день окончен или в перерыве между рейсами, например когда сотрудник обедает.
  • Бортпроводники обязательно носят часы с секундной стрелкой, чтобы следить за временем при выполнении команд пилотов.
  • Когда работаешь на самолете, подвергаешься воздействию радиации. Чтобы максимально защитить себя, нужно вести здоровый образ жизни и постоянно наблюдаться у врачей. Рекомендуется дополнительно принимать после полетов витамины С и Е, а также употреблять в пищу больше продуктов, богатых витаминами А, Р и группы В.
  • При этом волосы и ногти в самолете действительно растут быстрее. Это связано с поступлением витамина D в полете, непривычным давлением и выделением эндорфинов в результате ощущения радости, которое люди испытывают, находясь на борту или уже после успешного приземления.
  • У каждого бортпроводника на рейсе свой номер, который определяет его обязанности в полете. Допустим, летят 4 стюарда. 1L — это старший бортпроводник, который заполняет документы, работает с пилотами и пассажирами. 1R принимает и сдает питание, напитки, оборудование и тоже работает с пассажирами. 3l занимается приемом и сдачей аптечек, пледов, подушек, салфеток и т. д., а еще помогает работать с пассажирами экономкласса. 3R отвечает за торговлю и готовит тележки с едой для обслуживания, заваривает чай и кофе, тоже помогает обслуживать пассажиров экономкласса.
  • У представителей разных профессий свои суеверия. Нельзя пришивать пуговицу перед вылетом, потому что будет задержка рейса. Бортпроводники чаще говорят «крайний полет», а еще стараются не надевать в рейс новую одежду.
  • Обычно бортпроводникам запрещают носить форму вне работы. То есть вы вряд ли встретите стюардессу в отделе женской одежды.
  • У бортпроводников есть ID-карты, по которым они получают скидки на авиабилеты для себя и близких. Эта карта дает скидку и на ряд других услуг, в том числе проживание в отелях или посещение ресторанов в свободное от работы время. Именно эту карту команда экипажа использует вместо паспорта при пересечении границ.
  • На трансатлантических рейсах у бортпроводников есть специальные места для отдыха. Они представляют собой нечто среднее между спальными местами в поездах и койками в детском лагере. Обычно бортпроводники сменяют друг друга и спят по 90 минут каждый.
  • Стюарды и стюардессы не могут «за доплату» пересадить вас в бизнес-класс. У них нет таких полномочий.
  • Во многих авиакомпаниях запрещено будить пассажира. Поэтому во время раздачи еды вас могут пропустить. В первую очередь бортпроводник отвечает за безопасность пассажира в полете, а поели ли они вовремя — дело десятое.
  • Большие всего бортпроводников раздражает, когда пассажиры прикасаются к ним, чтобы привлечь внимание, во время того, как они идут по проходу. Также их выводит из себя, когда пассажиры говорят слишком тихо или жалуются на то, что рейс задерживается.
  • Своей «болью» поделилась и другая стюардесса: «Меня зовут Жанна, и я стюардесса. Каждый второй пассажир считает своим долгом поржать и спеть хотя бы одну строчку из песни. Я не пойму, вы действительно думаете, что вы первый, кто заметил это удивительное совпадение? Бесит. Просила начальника разрешения надевать в рейсы бейджик с другим именем, а он в ответ заявил, что не положено, но поржал».
  • Также частенько на борт поднимаются люди, которые не думают о других пассажирах. Вот история одного бортпроводника: «Подходит ко мне девушка и с жалобным видом сообщает, что ее кресло у иллюминатора заняла мамаша с ребенком. Выяснилось, что место у „яжемать“ посередине и у прохода. Прошу пересесть, а в ответ: „Ну у меня же дитятко, он хочет у окна лететь...“. Пригрозил полицией. Тогда мадам в отместку перебралась в хвост самолета и уселась там у окна. Но и тут она ошиблась — выбрала место повышенной комфортности. Когда попытался ее пересадить, устроила целое шоу и истерику. В итоге припугнули полицией и штрафами».

Вот еще несколько статей о закулисной жизни интригующих профессий:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее