20+ тонкостей работы бортпроводников, о которых пассажиры не узнают, даже если пролетят 100 рейсов в год

Профессия бортпроводника всегда была окутана легким флером загадочности и романтики. Как же иначе, ведь в представлении обывателей, работники ходят туда-сюда по салону, а в перерывах между перелетами нежатся на пляже очередной экзотической страны. Конечно, у каждой авиакомпании свои правила, но вот несколько фактов, которые позволят взглянуть на профессию под другим углом.