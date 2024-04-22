17 остросюжетных историй, от которых даже у Ведьмака бы мурашки по коже пошли

Сегодняшняя остросюжетная история это когда в новых статьях появилась одна про якобы новые сериалы, ты ее прокомментил и внезапно она пропала. Передумали? Сначала выложили, потом подумали, что над ней поработать бы до публикации? Очень остросюжетный ход, весь Ведьмак мурашками покрылся