15 ярких и задорных комиксов, которые поймет каждый, кто бегал на свидания

Путь к настоящей любви долог и тернист и пролегает обычно через череду таких курьезных встреч, что голливудским режиссерам и не снились. Сегодняшние наши сюжеты будут знакомы любому, кто бегал на свидания.

Первое впечатление порой бывает сильным, но обманчивым

А бывает, сходишь на пару свиданий и думаешь, что уже в отношениях, а человек тем временем, так сказать, все еще выбирает. Так что второму и третьему впечатлению мы тоже не очень доверяем

Некоторые уникумы на первой же встрече умудряются устроить настоящий допрос, будто собеседование проводят

Мохнопопая егоза 18 часов назад А что в этом плохого? Выяснил, что важно. Если совсем никак, не потратили время больше, чем могли бы. - - Ответить

Отдельного упоминания заслуживают товарищи, которые годами не обновляют фотографии в своем профиле

Некоторые на свидания ходят будто для того, чтобы в телефоне посидеть. Хотя, возможно, они договариваются о следующей встрече?

А бывает, подвох приходит откуда не ждали...

Улей дури 1 час назад Кирюше три годика, он сам не в состоянии проверить, чтобы не было орехов - - Ответить

Иногда свидание проходит без сучка без задоринки, а вот перед следующей встречей вас решают проверить на щедрость

Иногда джентльмен таковым только притворяется: сажает девушку в такси, а через пять минут меняет тип оплаты на наличные

Порой свиданию вообще не суждено состояться — то ли забыли, то ли специально не пошли. Наверное, оно и к лучшему

К счастью, на знаки зодиака люди обращают все меньше и меньше внимания, хотя порой встречаются любопытные персонажи

Порой беда приходит не сразу, а свидании так на пятом, когда вы решаете наконец сблизиться

Пика 1 час назад Что тут можно ответить? "А мой бывший делал комплименты МОЕЙ кулинарии!"



Есть же возможность сказать "кстати, я несколько раз пробовал блины с корицей, было вкусно". Нет, надо приплести бывшую и сравнение. А потом "обиделась на ровном месте". - - Ответить

Некоторые очень хотят быть джентльменами при людях, а вот на самом деле...

Бывает, что парень, не знакомый с высоким искусством, так хочет поразить даму, что приглашает ее на балет. Нередко подобные истории оканчиваются конфузом

Дилемма современного этикета: придерживать дверь или не стоит?

Ana.Rok 40 минут назад Во-первых, забота приятна. Во-вторых, некоторые двери так тяжело открываются, я подозреваю, что там со слабаками не хотят общаться. В одном кафе я в дверь (если не оказалось добрых людей рядом) прохожу в два этапа - сначала ее открываю, потом подставляю ногу, чтобы перехватить ручку изнутри, и только потом пробираюсь внутрь. Поначалу то не успевала пройти, то получала пинок дверью плюс зажатую юбку. Не ходить не вариант, там самый вкусный нон-кебаб ) - - Ответить

Редко какая девушка упустит возможность покрасоваться в новом платье, даже если погодные условия не благоприятствуют