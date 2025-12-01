Перечитали детям сказки и ахнули: 10 персонажей, которые вели себя совсем не по-ангельски

Какая принцесса может быть милее и нежнее Золушки? Давайте присмотримся к ней поближе. Она нарушает запреты мачехи, идет на бал без подготовки (где рискует честью семьи). По сути, ей помогает только магия, которая буквально открывает доступ к придворной жизни.

В классических версиях, и особенно в диснеевской Золушке, ее часто показывают пассивной, мягкой, сосредоточенной только на замужестве, а не на реальной ответственности за свои поступки.