Перечитали детям сказки и ахнули: 10 персонажей, которые вели себя совсем не по-ангельски
Мы выросли и поймали себя на мысли, что некоторые детские сказки и мультфильмы уже не такие однозначные, как казались нам когда-то. Поступки и поведение героев вызывают «вопросики». Мы пересмотрели знакомые истории и собрали персонажей, чьи решения сегодня выглядят совсем иначе. А ИИ помог нам пофантазировать: как эти сюжеты могли смотреться со стороны других героев и чем бы они закончились, будь это не сказка, а реальная жизнь.
Красавица из «Красавица и чудовище»
Белль, какой мы ее знаем, — просто воплощение жертвенности. Оставила отца и пошла ради него на все! Но давайте присмотримся внимательнее. Не такая уж она и пленница на самом деле. Она быстро освоилась во дворце, навела там свои порядки. Местами кажется, что это она, а вовсе не Чудовище, настоящая хозяйка положения, которая точно знает, чего хочет и как этого добиться.
Царевна Несмеяна
Вполне возможно, что у неё тяжёлая депрессия, которая не зависит от материального положения, а может вызываться внутренними причинами (недостатком каких-либо гормонов или ещё какими-то причинами). А то некоторые привыкли рассуждать по старинке: "Корову бы ей, а лучше две".
С детства нам казалось, что Несмеяна просто грустит и ее нужно развеселить. Но если посмотреть глазами взрослого человека, то перед нами барышня, которой просто категорически нечем заняться. Она сидит на троне, скучает и заставляет весь двор устраивать цирк, лишь бы ей стало повеселее.
Царевна-лягушка
За скромностью и покладистостью Царевны-лягушки скрывается настоящая манипуляторша. Она подталкивает Ивана к нужным решениям, темнит, обманывает его. А когда тот сжигает лягушачью кожу, она вместо разговора оставляет мужа один на один с кучей испытаний и нежданных проблем.
Бременские музыканты
"Выглядят как просто группа бездельников" (c)
Hy, король там тоже не саардамский плотник)
Если присмотреться внимательнее, компания бродячих артистов — вовсе не такие уж бескорыстные романтики. Они увозят принцессу, особо не спрашивая короля, да и в целом выглядят как просто группа бездельников.
Колобок
Помните, как Колобок отправлялся навстречу приключениям? А теперь представьте, сколько сил вложили в него бабушка с дедушкой — из последних продуктов лепили. А он... просто укатился, даже не сказав «спасибо».
Золушка
Не магия ей открывает, а положение. Она дворянка. Дворец объявил open call на должность невесты, должны были прийти все незамужние дворянки. Это мачеха нарушает свои вассальные обязанности, скрывая девицу.
Какая принцесса может быть милее и нежнее Золушки? Давайте присмотримся к ней поближе. Она нарушает запреты мачехи, идет на бал без подготовки (где рискует честью семьи). По сути, ей помогает только магия, которая буквально открывает доступ к придворной жизни.
В классических версиях, и особенно в диснеевской Золушке, ее часто показывают пассивной, мягкой, сосредоточенной только на замужестве, а не на реальной ответственности за свои поступки.
Забава из «Летучего корабля»
Забава, конечно, должна очень грустить о противном мужике, который хотел жениться на ней из сугубо меркантильных интересов, на*иловал бы ее, заставлял рожать от него и полностью бы распоряжался ее жизнью, ни не секунду не усомнившись в своем праве. Плак-плак.
Многие помнят «Летучий корабль» как легкую романтическую историю, где Иван и Забава преодолевают все препятствия ради любви. Но при пересмотре становится ясно: их путь к счастью далек от безобидного. В погоне за Забавой бедняга Полкан, возможно, сильно пострадал, а главным героям наплевать.
Царь Салтан
Это беда любого режима, основанного на неограниченной власти единоличного правителя.
С точки зрения реальной логики, Царь Салтан — не самый надежный правитель. Он верит первой же сплетне, не проверяет факты и действует импульсивно, принимая судьбоносные решения, которые ломают жизнь целой семье.
Русалочка
Да, и финал классической (не Диснеевской) русалочки наглядно демонстрирует юным барышням, чем такие опрометчивые влюбленности заканчиваются
Когда-то мы видели в ней образец чистой любви и самоотверженности. Но сейчас все чаще задумываемся: ее одержимость первым встречным похожа скорее на попытку сбежать от самой себя и своей семьи. Главная героиня буквально отказывается от своего голоса, собственной личности и целого мира ради мужчины, с которым толком даже не знакома.
Принцесса из «Принцессы на горошине»
В детстве этакий тест на принцессу казался нам милым. Но теперь, если взглянуть на всю историю с позиции взрослого, зацикленность на хрупкости вызывает вопросы. Ценность героини, получается, раскрывается в том, насколько она не приспособлена к обычной жизни и буквально не может выспаться из-за одной горошины.
Как легко и просто решили перевернуть все сказки с ног на голову! А вы сами попробуйте с непривычки поспать на нескольких перинах. Так меня однажды в гостях в детстве положили спать на кровать с одной (!) пуховой периной - я всю ночь заснуть не могла, вся извертелась, а здесь девушку с непривычки положили спать на несколько пуховых перин, конечно, она не могла выспаться на такой постеле, вся извертелась, и проснулась разбитой не из-за того, что ощутила горошину, а из-за неудобства.