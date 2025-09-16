18 пушистиков, которые учудили так учудили. И превратили день в комедию

Каждый хозяин кошки или собаки знает: питомцы — непревзойденные мастера актерской игры и как никто умеют вносить хаос и веселье в дом. Следующие кадры пользователи просто не могли оставить лишь для личного архива — они заряжают таким позитивом, что ими грех не поделиться со всем интернетом.

«Она — настоящая королева драмы. Вот ее реакция на то, что ей пришлось надеть резиновые сапожки на улицу»

«Еще одна печальная история: сразу обе игрушки моей собаки упали с дивана, и она не смогла их достать»

«Мой двоюродный брательник сказал, что его пес — само воспитание. Я пришла домой, увидела это и не могу перестать смеяться»

«Получил этот набор для сборки собак, но, кажется, неправильно прикрутил голову»

«Интересно, о чем думает мой кот?»

Как это — рыбы нет? © Evilbefalls / Reddit

«Она услышала какой-то шум да так и зависла»

Моя кошка тоже так делает. Можно немного подождать, а потом помочь ей спрятать язык обратно. © Either-Safety2402 / Reddit

«Наш маленький джек-рассел. Полный неиссякаемой решимости поймать этот огромный мячик»

Это же джек-рассел-терьер. Для джек-рассел-терьера не бывает слишком больших мячей! © robo-dragon / Reddit

«Вот так собака моего двоюродного брата заснула, пока играла с моим ботинком»

«На переднем сиденье у него смешанные чувства, но заднее — это его стихия!»

Он выглядит как действительно хороший мальчик! © onehere4me / Reddit

«Моя собака притворяется спящей посреди дороги, потому что не хочет идти домой»

«Разлегся прямо на мытой черешне»

«Он обожает шпионить за соседями и может стоять так по полминуты, просто глядя в окно. Бедные соседи!»

Жду не дождусь, когда соседи выложат сюда его фотку из своего окна, лол! © Susie4ever / Reddit

«Моя кошка попрошайничает с вот такой мордахой»

«Так вот как нужно пользоваться диваном!»

Умнейший пес! Догадался, как сделать шумоподавляющие наушники и маску для сна без каких-либо расходных материалов. © GaspSpit / Reddit

«Почему-то мне кажется, что моя собака слишком много времени проводит с кошками. Очень много!»

Я раньше работал с парнем, который мне показывал фотку своих ирландских сеттеров, запрыгнувших на шкаф, ржу не могу. © 32irish / Reddit

«Только посмотрите, какой у меня красавец! Это Гизмо»

Что? Вот скажите мне, почему с таким узором на спине он еще не знаменитость? © Abhi_Jaman_92 / Reddit

«Ну как, удобно? 45 кг веса против 11 кг»

«Песель провел 2 недели у моих родителей, и они совсем разбаловали его лакомствами»

Мой сосед суровый военный, просыпался рано утром ,чтобы купить на рынке самый свежий творог для собаки, которую ему привезла дочь на время отпуска))) Собака из приюта попала в рай при жизни