Про "лифчик". Заикаться о нём "неприлично" , а идти с голыми сиськами в полупрозрачном шифоне прилично?)))
15 историй о родителях, о чьих выкрутасах детям сложно забыть
Спихивать на старших детей младших, баловать любимых чад и изводить придирками остальных и формировать комплексы в своих кровинушках чуть ли не с самого рождения — в этом многие родители мастера. А о том, как отражается такое отношение на их повзрослевших детях, будет эта статья.
- В юности сшили мне на выпускной платье из полупрозрачного шифона. А бюстгальтер под него не купили. Заикнешься об этом, мама не простит: для нее тема неприлична. А я уже девочка с округлостями, идти без лифчика стремно. Вспомнила, как мама меня долбила: «Сама о себе заботься» и позаботилась: взяла и утащила у нее старый бюстгальтер из тех, что только дома носить можно. И вечерами, пряча его под подушку при каждом шорохе со стороны двери, своими корявыми ручонками перешивала его под себя. © owl100 / Pikabu
- Разница между мной и моим младшим братом 18 лет. Сейчас мне 20, а ему два. И пару месяцев назад родители заявили мне, что они слишком старые, чтобы воспитывать такого маленького ребенка (отцу 60, а маме — 42). И они решили, что брат пока поживет со мной, а лет через 5 они его заберут. Я в шоке. И не только от того, что мне нужно заменить малышу родителей, а и от того, что можно так просто взять и отдать своего ребенка. 2 месяца назад родители уехали отдыхать, а братика оставили мне. Братик так плакал, звал маму. А она взяла и уехала. Я подумала и решила, что я буду воспитывать своего братика, как сына. Но не отдам его потом этим людям. Ведь он не игрушка. Буду воспитывать сама с парнем, если они подпишут отказную от брата. И знаете что? Они без вопросов ее подписали. © Карамель / VK
- Когда я развелась с бывшим мужем, мама говорила, что он женился на мне только из-за квартиры, никаких особых достоинств у меня нет... Хотя в 19 лет я была стройняшка, длинные волосы и совсем не крокодил... Когда, будучи матерью-одиночкой в 27 лет с двумя детьми, покупала себе новую спальню, то мама говорила, мол, зачем тебе двуспальная кровать, возьми полуторку, у тебя все равно никого не будет с такими довесками. Матери 7 лет как нет в живых, мне самой 56, а осадочек на всю жизнь остался. © Викуся / ADME
- С родителями редко видимся, но вчера я к ним на шашлыки ездила. И не успела я машину припарковать, как слышу цоканье — такое цоканье разочарованного в своем ребенке отца. Припарковалась неровно, вот и недоволен. Поставила машину аккуратно, а он молча ушел к мангалу. Подхожу к нему, снова молчит. Я начинаю беседу:
— Как у вас тут дела?
— Нормально.
— Спина не болит?
— Не болит.
И все в таком духе. Психанула и ушла от него. Вокруг папы надо танцевать. Чувствовать все дуновения его эмоций, иначе целый день дуться будет. Видимо, мама утром сделала что-то не так, я рассердила его неправильной парковкой. Но позвонила мама, сказала, чтобы возвращалась, шашлык готов. Сели с ней в беседке. Папа принес шашлык, швырнул на стол, молча развернулся и ушел в гараж. И больше, пока не уехала, не вышел. В детстве мне пришлось бы идти к нему, унижаться, вымаливать прощение, потом выслушивать долгие нотации о том, как я неправа и вообще лучше бы мальчиком родилась. И только тогда он бы соизволил выйти к столу. А тут он позвонит сам, как отойдет. Понимает, что дочка выросла, сама себя кормит и одевает. © katty3brie / Pikabu
Я бы от такого отца не ждала бы звонка. Да и в детстве не стала бы унижаться и просить прощения за несуществующие проступки.
Ах да, погодите... Я же так и делала и делаю, всё нормально.
Так что так точно можно.
Какого маракуйя взрослые дети продолжают бегать за своими родителями, которые их ни в грош не ставили никогда и хотят, чтобы вокруг них танцевали только по факту наличия общих генов, мне не понять.
- Мои родители говорили «Улыбайся и терпи» всякий раз, когда я заболевала, потому что сами не хотели с этим разбираться. Многие годы я держала при себе любые травмы или проблемы со здоровьем. Теперь я замужем и муж более чем готов помогать мне, но при этом мне ужасно некомфортно, потому что из-за отношения родителей до сих пор чувствую, что никто, кроме меня, не должен иметь дело с моими болями. © KadenzaKat98 / Reddit
- В детстве батя прессовал меня по любому поводу, потому что говорил, что я его единственный наследник. В детстве это слово звучало мощно, поэтому в целом я его слушался. Я нормально учился, руки у меня росли с нужного места, я всегда помогал бате во всем, но он всегда оставался недовольным. Мол, не дотягиваешь до этой фамилии, нужно быть лучше! Нужно быть не чемпионом города по боксу, а чемпионом страны. Не второе место, а только первое. Не любитель, а профессионал и прочее бла-бла-бла. Лет до 14 я прям комплексовал по этому поводу, а потом повзрослел и подумал: какой еще наследник, что я должен был унаследовать? Но кое-что все-таки мне досталось. Старая разваленная машина без двигателя, два кредита и долги по коммуналке за 10 лет. © Палата 6 / VK
- Мама забыла о днях рождения моих детей. И о моем тоже. Ни поздравлений, ничего. Для меня это каждый раз какой-то шок. Разговариваем с мужем, я ему эмоционально вываливаю, мол, как так, ведь обычно бабушки и дедушки любят свои внуков также, как детей и хотят для них все самое лучшее. А муж посмотрел на меня и выдал: «Ну да. Она любит своих внуков также, как тебя. То есть не любит». И я просто сижу с выпученными глазами и понимаю, что он прав. Что она делает все также, как делала со мной. Да уж. © anewstartforu / Reddit
- Когда мне было 13-14 лет, и я начала взрослеть, отходить от кукол и интересоваться одеждой, музыкой, мальчиками, то начала делиться своими соображениями и переживаниями с мамой. Она же наоборот постоянно меня осекала и жаловалась, что я с ней фамильярничаю и общаюсь как с подружкой. И вообще, стоило бы ее называть только на «вы», а раньше так вообще матери руку целовали. Ну и что вы думаете, 20 лет спустя она постоянно ставит мне в пример жену моего брата, она очень дружна со своей мамой, созванивается с ней по несколько раз в день и вообще они подружки. Она этому очень завидует. И, само собой, в том, что нам с ней поговорить-то не о чем, кроме как о посадках и здоровье, — это исключительно моя вина. © Tchegulay / Pikabu
- В детстве, если мы с сестрой вдруг присядем на диван, отец тут же вопрошал, мол, что сидим? Заняться нечем? Он был помешан на уборке, постоянно мы что-то мыли, терли. Когда он приходил с работы, мы делали вид, что с паласа мелкий мусор убираем. Капец. Ненавижу убираться. © Kukuruza88 / Pikabu
- Если мама приходила с работы ночью, а в раковине стояла хоть одна тарелка, то она будила меня (7 — 10 лет мне было) среди ночи, чтобы я эту тарелку за собой помыла. Еще я частенько получала за то, что не успевала сделать уборку дома к маминому возвращению с работы (заигралась с подружками, например). Приучала меня к порядку таким образом. Не знаю, связано ли мое нынешнее поведение с ее методами, но я отдыхать абсолютно не умею, мне и муж об этом говорит. Если выходной, то я обязана хоть что-то делать, мыть, чистить, вытирать, убирать. А работа у меня тяжелая. Короче, я и дома сама себя выматываю. © Стелла Мезенцева. / ADME
- Меня в возрасте 12 лет родители как-то спросили: «А какие музыкальные инструменты тебе нравятся?» Я ответил, что пианино, виолончель и гитара. Спустя некоторое время родители записали меня на уроки игры на баяне! Потому что по виолончели они ничего не нашли, а пианино с гитарой показались им слишком банальными. И — предвосхищая вопросы — нет, я не умею играть на баяне. Мне уже 29, а я его все еще ненавижу. © Crowmore / Pikabu
- Моя мама часто жалуется, что мы с сестрой никогда не звоним ей, просто чтобы узнать, как дела. А мы и правда не звоним. И я внезапно поняла, почему. В нашем детстве не принято было сидеть без дела. И если в свободную минуту мы подходили к маме, то могли получить новую разнарядку или по ушам и «не мешай». Интерес к новостям из школы ограничивался дневником, интерес к нашим внешкольным занятиям — качеством мытья пола. Я очень много читала, но мы никогда не разговаривали об этом. Я понимаю, что были трудные времена, много работы и безденежье. Но я не понимаю, как за целую жизнь можно не найти времени, чтобы спросить, как дела у твоего ребенка. © Anna.Nim / Pikabu
- В 14 лет пошла работать курьером. Мама, узнав, что я получаю настоящие деньги, очень оживилась и предложила, чтобы я отдавала ей заработок, а в конце года обещала отдать круглую сумму. Я согласилась. В назначенный срок я пришла за деньгами, а она вытаращила глаза и ответила: «Вспомнила! Я на них шкаф уже давно купила!» © golgbox / Pikabu
Кинуть можно только раз,а потом таращить глаза от "черной неблагодарности" детей..
- Всю жизнь мне дома говорили, что я толстая, неуклюжая, косолапая, некрасивая. Когда смотрели фотографии с выпускного, одна мама одноклассника при всех сказала, что я одна из трех красавиц класса, и я опешила. Потом в жизни мне не раз это говорили. Красавицей себя не считаю, но и уродиной, как оказывается, не была. Но какие же комплексы были в детстве и молодости! © Gejanko / Pikabu
- Мама спит и видит, что я вернусь к бывшему. Говорит, что Вадичек ей был как сынок, а меня он просто не вытерпел, кинул непутевую. Проедает мне мозг каждый день, хочет, чтобы сошлись. А вчера, пока я спала, маман совсем берега попутала: взяла и залезла в моей телефон. И написала с моей личной страницы сообщение Вадику в стиле, прости дуру, люблю тебя, вернись. Не знаю, кто больше офигел, я утром или Вадик, когда прочитали это. © Карамель / VK
А вот еще статья о родителях и о методах воспитания, от которых еще долго придется отходить.
Комментарии
Когда читаешь такие истории, то возникает мысль, что некоторым родителям из этой статьи нельзя было обзаводиться детьми никогда!
Некоторым т.н. родителям надо было бы официально запретить иметь детей.