15 историй о родителях, о чьих выкрутасах детям сложно забыть

Я бы от такого отца не ждала бы звонка. Да и в детстве не стала бы унижаться и просить прощения за несуществующие проступки.

Ах да, погодите... Я же так и делала и делаю, всё нормально.

Так что так точно можно.

Какого маракуйя взрослые дети продолжают бегать за своими родителями, которые их ни в грош не ставили никогда и хотят, чтобы вокруг них танцевали только по факту наличия общих генов, мне не понять.