15 историй о родителях, о чьих выкрутасах детям сложно забыть

Истории
2 часа назад

Спихивать на старших детей младших, баловать любимых чад и изводить придирками остальных и формировать комплексы в своих кровинушках чуть ли не с самого рождения — в этом многие родители мастера. А о том, как отражается такое отношение на их повзрослевших детях, будет эта статья.

  • В юности сшили мне на выпускной платье из полупрозрачного шифона. А бюстгальтер под него не купили. Заикнешься об этом, мама не простит: для нее тема неприлична. А я уже девочка с округлостями, идти без лифчика стремно. Вспомнила, как мама меня долбила: «Сама о себе заботься» и позаботилась: взяла и утащила у нее старый бюстгальтер из тех, что только дома носить можно. И вечерами, пряча его под подушку при каждом шорохе со стороны двери, своими корявыми ручонками перешивала его под себя. © owl100 / Pikabu
  • Разница между мной и моим младшим братом 18 лет. Сейчас мне 20, а ему два. И пару месяцев назад родители заявили мне, что они слишком старые, чтобы воспитывать такого маленького ребенка (отцу 60, а маме — 42). И они решили, что брат пока поживет со мной, а лет через 5 они его заберут. Я в шоке. И не только от того, что мне нужно заменить малышу родителей, а и от того, что можно так просто взять и отдать своего ребенка. 2 месяца назад родители уехали отдыхать, а братика оставили мне. Братик так плакал, звал маму. А она взяла и уехала. Я подумала и решила, что я буду воспитывать своего братика, как сына. Но не отдам его потом этим людям. Ведь он не игрушка. Буду воспитывать сама с парнем, если они подпишут отказную от брата. И знаете что? Они без вопросов ее подписали. © Карамель / VK
Babay
4 часа назад

Про "лифчик". Заикаться о нём "неприлично" , а идти с голыми сиськами в полупрозрачном шифоне прилично?)))

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  • Когда я развелась с бывшим мужем, мама говорила, что он женился на мне только из-за квартиры, никаких особых достоинств у меня нет... Хотя в 19 лет я была стройняшка, длинные волосы и совсем не крокодил... Когда, будучи матерью-одиночкой в 27 лет с двумя детьми, покупала себе новую спальню, то мама говорила, мол, зачем тебе двуспальная кровать, возьми полуторку, у тебя все равно никого не будет с такими довесками. Матери 7 лет как нет в живых, мне самой 56, а осадочек на всю жизнь остался. © Викуся / ADME
  • С родителями редко видимся, но вчера я к ним на шашлыки ездила. И не успела я машину припарковать, как слышу цоканье — такое цоканье разочарованного в своем ребенке отца. Припарковалась неровно, вот и недоволен. Поставила машину аккуратно, а он молча ушел к мангалу. Подхожу к нему, снова молчит. Я начинаю беседу:
    — Как у вас тут дела?
    — Нормально.
    — Спина не болит?
    — Не болит.
    И все в таком духе. Психанула и ушла от него. Вокруг папы надо танцевать. Чувствовать все дуновения его эмоций, иначе целый день дуться будет. Видимо, мама утром сделала что-то не так, я рассердила его неправильной парковкой. Но позвонила мама, сказала, чтобы возвращалась, шашлык готов. Сели с ней в беседке. Папа принес шашлык, швырнул на стол, молча развернулся и ушел в гараж. И больше, пока не уехала, не вышел. В детстве мне пришлось бы идти к нему, унижаться, вымаливать прощение, потом выслушивать долгие нотации о том, как я неправа и вообще лучше бы мальчиком родилась. И только тогда он бы соизволил выйти к столу. А тут он позвонит сам, как отойдет. Понимает, что дочка выросла, сама себя кормит и одевает. © katty3brie / Pikabu
Королева в восхищении
5 часов назад

Я бы от такого отца не ждала бы звонка. Да и в детстве не стала бы унижаться и просить прощения за несуществующие проступки.
Ах да, погодите... Я же так и делала и делаю, всё нормально.
Так что так точно можно.
Какого маракуйя взрослые дети продолжают бегать за своими родителями, которые их ни в грош не ставили никогда и хотят, чтобы вокруг них танцевали только по факту наличия общих генов, мне не понять.

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  • Мои родители говорили «Улыбайся и терпи» всякий раз, когда я заболевала, потому что сами не хотели с этим разбираться. Многие годы я держала при себе любые травмы или проблемы со здоровьем. Теперь я замужем и муж более чем готов помогать мне, но при этом мне ужасно некомфортно, потому что из-за отношения родителей до сих пор чувствую, что никто, кроме меня, не должен иметь дело с моими болями. © KadenzaKat98 / Reddit
  • В детстве батя прессовал меня по любому поводу, потому что говорил, что я его единственный наследник. В детстве это слово звучало мощно, поэтому в целом я его слушался. Я нормально учился, руки у меня росли с нужного места, я всегда помогал бате во всем, но он всегда оставался недовольным. Мол, не дотягиваешь до этой фамилии, нужно быть лучше! Нужно быть не чемпионом города по боксу, а чемпионом страны. Не второе место, а только первое. Не любитель, а профессионал и прочее бла-бла-бла. Лет до 14 я прям комплексовал по этому поводу, а потом повзрослел и подумал: какой еще наследник, что я должен был унаследовать? Но кое-что все-таки мне досталось. Старая разваленная машина без двигателя, два кредита и долги по коммуналке за 10 лет. © Палата 6 / VK
  • Мама забыла о днях рождения моих детей. И о моем тоже. Ни поздравлений, ничего. Для меня это каждый раз какой-то шок. Разговариваем с мужем, я ему эмоционально вываливаю, мол, как так, ведь обычно бабушки и дедушки любят свои внуков также, как детей и хотят для них все самое лучшее. А муж посмотрел на меня и выдал: «Ну да. Она любит своих внуков также, как тебя. То есть не любит». И я просто сижу с выпученными глазами и понимаю, что он прав. Что она делает все также, как делала со мной. Да уж. © anewstartforu / Reddit
  • Когда мне было 13-14 лет, и я начала взрослеть, отходить от кукол и интересоваться одеждой, музыкой, мальчиками, то начала делиться своими соображениями и переживаниями с мамой. Она же наоборот постоянно меня осекала и жаловалась, что я с ней фамильярничаю и общаюсь как с подружкой. И вообще, стоило бы ее называть только на «вы», а раньше так вообще матери руку целовали. Ну и что вы думаете, 20 лет спустя она постоянно ставит мне в пример жену моего брата, она очень дружна со своей мамой, созванивается с ней по несколько раз в день и вообще они подружки. Она этому очень завидует. И, само собой, в том, что нам с ней поговорить-то не о чем, кроме как о посадках и здоровье, — это исключительно моя вина. © Tchegulay / Pikabu
  • В детстве, если мы с сестрой вдруг присядем на диван, отец тут же вопрошал, мол, что сидим? Заняться нечем? Он был помешан на уборке, постоянно мы что-то мыли, терли. Когда он приходил с работы, мы делали вид, что с паласа мелкий мусор убираем. Капец. Ненавижу убираться. © Kukuruza88 / Pikabu
  • Если мама приходила с работы ночью, а в раковине стояла хоть одна тарелка, то она будила меня (7 — 10 лет мне было) среди ночи, чтобы я эту тарелку за собой помыла. Еще я частенько получала за то, что не успевала сделать уборку дома к маминому возвращению с работы (заигралась с подружками, например). Приучала меня к порядку таким образом. Не знаю, связано ли мое нынешнее поведение с ее методами, но я отдыхать абсолютно не умею, мне и муж об этом говорит. Если выходной, то я обязана хоть что-то делать, мыть, чистить, вытирать, убирать. А работа у меня тяжелая. Короче, я и дома сама себя выматываю. © Стелла Мезенцева. / ADME
  • Меня в возрасте 12 лет родители как-то спросили: «А какие музыкальные инструменты тебе нравятся?» Я ответил, что пианино, виолончель и гитара. Спустя некоторое время родители записали меня на уроки игры на баяне! Потому что по виолончели они ничего не нашли, а пианино с гитарой показались им слишком банальными. И — предвосхищая вопросы — нет, я не умею играть на баяне. Мне уже 29, а я его все еще ненавижу. © Crowmore / Pikabu
  • Моя мама часто жалуется, что мы с сестрой никогда не звоним ей, просто чтобы узнать, как дела. А мы и правда не звоним. И я внезапно поняла, почему. В нашем детстве не принято было сидеть без дела. И если в свободную минуту мы подходили к маме, то могли получить новую разнарядку или по ушам и «не мешай». Интерес к новостям из школы ограничивался дневником, интерес к нашим внешкольным занятиям — качеством мытья пола. Я очень много читала, но мы никогда не разговаривали об этом. Я понимаю, что были трудные времена, много работы и безденежье. Но я не понимаю, как за целую жизнь можно не найти времени, чтобы спросить, как дела у твоего ребенка. © Anna.Nim / Pikabu
  • В 14 лет пошла работать курьером. Мама, узнав, что я получаю настоящие деньги, очень оживилась и предложила, чтобы я отдавала ей заработок, а в конце года обещала отдать круглую сумму. Я согласилась. В назначенный срок я пришла за деньгами, а она вытаращила глаза и ответила: «Вспомнила! Я на них шкаф уже давно купила!» © golgbox / Pikabu
  • Всю жизнь мне дома говорили, что я толстая, неуклюжая, косолапая, некрасивая. Когда смотрели фотографии с выпускного, одна мама одноклассника при всех сказала, что я одна из трех красавиц класса, и я опешила. Потом в жизни мне не раз это говорили. Красавицей себя не считаю, но и уродиной, как оказывается, не была. Но какие же комплексы были в детстве и молодости! © Gejanko / Pikabu
  • Мама спит и видит, что я вернусь к бывшему. Говорит, что Вадичек ей был как сынок, а меня он просто не вытерпел, кинул непутевую. Проедает мне мозг каждый день, хочет, чтобы сошлись. А вчера, пока я спала, маман совсем берега попутала: взяла и залезла в моей телефон. И написала с моей личной страницы сообщение Вадику в стиле, прости дуру, люблю тебя, вернись. Не знаю, кто больше офигел, я утром или Вадик, когда прочитали это. © Карамель / VK

А вот еще статья о родителях и о методах воспитания, от которых еще долго придется отходить.

Комментарии

Уведомления
Ольга Курпякова
6 часов назад

Когда читаешь такие истории, то возникает мысль, что некоторым родителям из этой статьи нельзя было обзаводиться детьми никогда!

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