16 уморительных детских рисунков, в которых логика и фантазия вышли на новый уровень
Фотоподборки
1 час назад
Детские рисунки — это отдельный вид искусства. Тут и неожиданные образы, и смешные сюжеты, и такие идеи, что взрослым и не снилось. Предлагаем посмотреть на несколько самых забавных работ от маленьких художников.
«Мой ребенок нарисовал меня беременную»
- Мы с женой одновременно воскликнули: «Божечки, какая милота!» © Unknown author / Reddit
«В 5 лет запечатлела момент, как мама выносит мозги папе»
- Блин, как же я ржу! © tengo2gatos / Reddit
«Десятилетняя дочь попробовала нарисовать меня»
«Шедевр шестилетнего художника»
- Это нужно показать создателям «Парка Юрского периода»! © RepulsiveLoquat418 / Reddit
«Такими мне казались ниндзя, когда я был помладше»
Норм. Как в мультике Ну, погоди! После трактора, который солому в брикеты собирал 😆
«По мнению моего трехлетнего ребенка, так выглядит леденец»
- Боже, этот рисунок сделал мой день! © Ukelikely_Not / Reddit
«Новая версия нарисованного кота от моей пятилетней дочки»
- Какие цвета! А оформление! Впечатляюще, учитывая возраст! © SashimiCake / Reddit
«Арбузный человечек»
«Мой портрет глазами сына»
Детализация - отдельный восторг! Нижние ресницы, складочки на лбу... 😅
«Смузи с крыльями, каблуками и короной от четырехлетнего ребенка»
«Детский рисунок собаки»
«Моей почти 3, сказала, что рисует свинку»
«Мой рисунок ко Дню отца — сделан в первом классе»
«Детская попытка нарисовать нашу собаку»
«Вот так четырехлетняя дочь видит нашу семью»
«Творение моего четырехлетнего сына — то ли монстр, то ли птица»
В детских рисунках есть особый шарм: они смешные, трогательные и всегда неожиданные. А если вам хочется узнать больше о буднях родителей, советуем заглянуть сюда.
Фото на превью thatswhattaysaid / Reddit
