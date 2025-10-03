16 уморительных детских рисунков, в которых логика и фантазия вышли на новый уровень

Детские рисунки — это отдельный вид искусства. Тут и неожиданные образы, и смешные сюжеты, и такие идеи, что взрослым и не снилось. Предлагаем посмотреть на несколько самых забавных работ от маленьких художников.

«Мой ребенок нарисовал меня беременную»

  • Мы с женой одновременно воскликнули: «Божечки, какая милота!» © Unknown author / Reddit

«В 5 лет запечатлела момент, как мама выносит мозги папе»

«Десятилетняя дочь попробовала нарисовать меня»

«Шедевр шестилетнего художника»

«Такими мне казались ниндзя, когда я был помладше»

Melancholy
20 часов назад

Норм. Как в мультике Ну, погоди! После трактора, который солому в брикеты собирал 😆

-
-
Ответить

«По мнению моего трехлетнего ребенка, так выглядит леденец»

«Новая версия нарисованного кота от моей пятилетней дочки»

  • Какие цвета! А оформление! Впечатляюще, учитывая возраст! © SashimiCake / Reddit

«Арбузный человечек»

«Мой портрет глазами сына»

«Смузи с крыльями, каблуками и короной от четырехлетнего ребенка»

«Детский рисунок собаки»

«Моей почти 3, сказала, что рисует свинку»

«Мой рисунок ко Дню отца — сделан в первом классе»

«Детская попытка нарисовать нашу собаку»

«Вот так четырехлетняя дочь видит нашу семью»

«Творение моего четырехлетнего сына — то ли монстр, то ли птица»

Фото на превью thatswhattaysaid / Reddit

