16 собеседований, которые прошли по всем стандартам комедии
Поиск работы часто превращается в настоящий квест с непредсказуемым сюжетом. Мы привыкли готовить серьезные ответы и надевать лучшие костюмы, но жизнь подкидывает ситуации, где спасает только находчивость. Героям этой подборки пришлось столкнуться с самыми неожиданными проверками на прочность. Иногда харизма и чувство юмора работают куда лучше красного диплома.
- Пришел на собеседование на должность логиста. Рекрутер поставил на стол корабль в бутылке: «Достаньте, не разбив. У вас минута». Я крутил, тряс, пытался поддеть скрепкой — все зря. Время вышло, и я заявил: «Сам не смогу. Но я могу просто организовать доставку этой бутылки туда, где есть специальные инструменты для извлечения». Рекрутер улыбнулся: «Правильно. Логист не должен все делать своими руками, он должен знать, куда отправить груз, чтобы проблему решили. Вы приняты».
- Муж устраивался на высокую должность в крутой компании. Конкурс был огромный, всем задавали один и тот же странный вопрос: «За сколько времени остывает чай?» Пока все серьезно ломали голову над ответом, мой ненаглядный спокойно выдал: «Не знаю, я его пью горячим». «Но вы же обожжетесь!» — удивились интервьюеры. «Это еще что, — сказал он, — вы горячий борщ не ели». Директор был в восторге. Оказалось, никакого правильного ответа не было, а им понравился подход: муж не боится проблем и готов рисковать, а значит, с легкостью будет справляться обязанностями.
- Пригласили на собеседование. Вопросы были странные: «Вы в своей квартире живете? Ипотека? Арендуете?» Начала выяснять, с кем я живу. У меня уже глаза на лоб, а рекрутер выдает: «Знаете, иногда живут со старшими родственниками, а нам приходится за ними смотреть. Такие сотрудники меньше всего уделяют времени работе». © dilyana_fortes
- У приятеля недавно дочка родилась. Пошел он на собеседование. Ему задают вопрос, мол, если у вас дети? Ответил утвердительно. От рекрутера последовал второй вопрос: «А чем занимаются ваши дети?» Недолго думая, он ответил: «Дочка ест и спит». © С2Н5ОН / Dzen
- Пришла на собеседование. Попросили подождать в коридоре на диване. Жду. Смотрю, пес ко мне по коридору идет. Я протянула ему руку, он мне ее облизал, погладила его. Оказалось, что это собака директора, а одним из вопросов на собеседовании был: «Вы боитесь собак?» Ответила, что собак, да и вообще животных, люблю. Опыта работы в той сфере почти не было, но меня взяли. Я с удовольствием проработала там 4 года. До сих пор думаю, что пес Хуго меня на работу принял, а не его хозяйка. Скорее всего, собаку выпустили нарочно, чтобы проверить, что я за человек. © Nataliya Ostashko
- Как-то проводил собеседование с претендентом на должность экспедитора:
— Что может вывести из себя?
— По работе ничего. Я вообще не конфликтный, умею держать себя в руках, терпеливый.
— А если не брать работу?
— Да разные ситуации. Вот с женой недавно. Сказал ей, чтобы погладила мне футболку. День лежит неглаженая, второй, третий. Уже устал напоминать. На пятый день я из окна выбросил утюг. Нет, ну зачем он нужен, если им не пользоваться?
— А говорите, терпеливый.
— Ну а сколько я терпел-то! © Убойные Истории / VK
- Собеседование шло как обычно, пока интервьюер не задал странный вопрос: «Как вы относитесь к тому, что вокруг происходят странные вещи без всякой причины?» Я немного растерялась и спросила: «Вы имеете в виду, например, бумажный самолетик, который только что пролетел через всю комнату, или вон того парня в костюме пчелы в коридоре?» Интервьюер улыбнулся: «О, вы заметили пчелу. Но динозавра вы пропустили. Он стоял за фикусом». Я получила работу. Это место никогда не было нормальным, и я его обожаю. © 37popcorn / Reddit
- Пришла на собеседование. Захожу в кабинет. Не успела присесть, а учредитель такой: «Ну, рассказывай!» Я опешила, спросила, мол, что рассказывать. А он ответил с ухмылкой: «Стишок!» Я не растерялась и громко, с выражением выдала: «Я нашла себе жука на большой ромашке! Не хочу держать в руках, пусть лежит в кармашке!» Поржали вместе На работу взял. До сих пор там работаю и счастлива. © izuchaem.mir
- Пришла на собеседование в магазин посуды. Директор «случайно» задевает дорогую вазу. Она летит на пол. Я успела бы поймать, но не шелохнулась. Ваза вдребезги. Директор поворачивается ко мне с укором: «Вы могли ее поймать!» Я спокойно ответила: «Могла. Но по инструкции техники безопасности ловить падающие тяжелые предметы, особенно стекло и ножи, запрещено — это риск производственной травмы. Ваза застрахована, а мои руки — нет». Директор кивнул: «Верно. Лечение сотрудника нам обошлось бы дороже вазы. Оформляем договор».
- На собеседовании начальник приказным тоном попросил показать мои дипломы. У меня их с собой не было. Сказал приехать с ними. Я, негодуя, выдала, что потратила час на дорогу. Так чувак взял свой телефон, ввел мой адрес, через стол прокатил его и такой: «До нас ехать 40 минут. Зачем вы врете про час?» Я молча собрала вещи и ушла. © annushka_shcherbakova
- Приехал на собеседование заранее. Был голоден, поэтому зашел в пиццерию неподалеку и съел целую пиццу. Прихожу в офис, начинается собеседование. Интервьюер говорит: «Знаете, время обеденное, давайте продолжим разговор за едой? Я тут знаю отличную пиццерию за углом». Мы идем в то же самое место. Чтобы не показаться странным, я заказал и съел вторую пиццу. Работу я получил. © mines-a-pint / Reddit
- Рекрутер срочно вызвал меня на собеседование: «Приезжайте прямо сейчас!». Я пытался объяснить, что я не дома и одет в шорты и старую футболку, но он настоял: «Это неважно, главное — успеть». Я примчался на место, захожу, а меня встречает мужик, одетый с иголочки, в дорогом костюме. Почувствовал себя неловко. Он представился менеджером, задал пару вопросов, и тут стук в дверь. Он встает и говорит: «Сейчас с вами пообщается наш технический специалист». Открывается дверь, заходит парень: рваные джинсы, растянутая футболка, борода. Мы проговорили 45 минут. В итоге меня взяли. Вот так я получил работу, придя в шортах и майке! © ntengineer / Reddit
- Проводил собеседование с претендентом на должность техника с графиком работы 1/3. Ему была нужна вторая работа. Спросил у него, какие навыки, чем занимаетесь на параллельной работе? Тот ответил, что помогает другим техникам, а большую часть времени играет в телефоне. Я ему сказал, что у нас поиграть в телефон не получится. Тот обиделся и ушел. Видимо этот чудак считает, что ему должны платить уже по факту его существования. © Олег Лазарев / Dzen
- Договорились с одной дамой на собеседование. Иду встречать, а там три дамы. Говорят, закрылось соседнее производство, к вам пришли. Хорошо. Рассказываю про условия, показываю оборудование. В какой-то момент они отворачиваются от меня и начинают между собой обсуждать, кто чем будет заниматься. И вишенка на торте: если что, стареньких подвинем, своих девочек еще приведем. Я вежливо завершила собеседование. © mr.zolina
- По молодости собеседовалась в магазине обуви. В кабинете сидели, директор и ее зам, обе женщины. Спросили про опыт работы, сказала, что вообще никакого. Вздохнули. Поставили передо мной какой-то тюбик и говорят: «Продайте это нам». Спрашиваю, мол, а что это? Отвечают, что спрей для обуви от запаха. Говорю: «Как же я могу продать вам товар, не зная о нем ничего?» А они такие: «Он запах в обуви убирает». Ну я им так и сказала: «Купите дезик. Он запах в обуви убирает». Они переглянулись. Вывели меня в зал и говорят: «Вот, смотри, у нас личные продажи. Что будешь делать, если ты обслуживала клиентов, ушла за товаром, а твоих клиентов забрали другие продавцы и им зачтется продажа?» А я стою и думаю, что делать мне в этом коллективе нечего. С тех пор не хожу на собеседования на работу с личными продажами. © Карина Грозная / ADME
- Мужу на собеседовании дали тест: у вас 6 котлет, каждая сторона жарится 5 минут. На сковороду влезает 4. За сколько вы приготовите их все, обжарив с двух сторон? Муж сходу: «За 15 минут». «Как посчитали?» — спрашивают его. А он такой: «Моя жена любит недожаренные котлеты». Всего два человека ответили правильно. Сегодня мой муж — директор этой фирмы. © Елена Ковина
Даже самое странное собеседование может стать началом отличной карьеры или хотя бы превратиться в байку, которую будут с восторгом слушать друзья. Главное в любой ситуации — оставаться собой и не терять оптимизма.
Возможно, именно ваша история прямо сейчас заслуживает экранизации или попадания в нашу следующую подборку. А какие каверзные вопросы или курьезные случаи происходили с вами при приеме на работу?