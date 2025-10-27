17 фото, на которых любовь сквозь года превратила пары в настоящие «зеркала» друг для друга

Говорят, что люди, которые живут вместе, становятся похожи друг на друга не только стилем жизни, но и внешне. Герои нашей статьи пронесли свою любовь через годы. Посмотрев на их совместные снимки, так и напрашивается фраза: «Два сапога — пара».

«Мы в 1985 и 2025»

«42 года вместе. Все еще без ума друг от друга»

«Слева — мы на выпускном в 2003 году, а справа — отмечаем нашу 15-ю годовщину свадьбы»

Из ботаников вы превратились в два лакомых кусочка! © ronniewhitedx / Reddit

«Познакомился со своей женой в 1985 году на уроке физкультуры. С тех пор наша жизнь прекрасна»

Вы на последнем фото похожи друг на друга! © Stoneybabe_ / Reddit

«Стареем вместе»

«За 18 лет мы с женой не постарели ни на день»

«Мы в 1989 году и 2025»

Сильная связь между вами ощущается на обоих фото! © Fratsit2001 / Reddit

«Мои родители спустя 36 лет брака»

«15 лет вместе. Мы все еще счастливы и благодарны за все годы»

На второй фотке вы вообще как близнецы! © knoguera / Reddit

«Влюблены еще со школы и женаты почти 14 лет»

«Мои прекрасные родители. Они женаты уже 42 года»

«Мы с женой вместе с 2002 года. Вначале мы были друзьями, а теперь женаты почти 21 год»

«Когда я встретил любимую в первый раз, то думал, что у меня нет шансов. Несколько лет я был ей просто другом. Я старался всегда смешить ее. Все изменилось одной прохладной ночью в начале марта 2003 года. Мы не виделись какое-то время, а когда снова встретились, она смотрела на меня уже другими глазами».

«На первом фото наша первая встреча с мужем в 2004 году, а второе фото спустя 20 лет»

«Когда мы впервые встретились, ему было 15, а мне 13. Мы начали встречаться только спустя 9 лет. С тех пор мы всегда вместе».



«Я с женой в 19 и 38 лет»

«Мой муж и я спустя 10 лет. С нашей первой совместной прогулки до дня свадьбы»

«Мы с женой в 1994 году и 2025»

«Сегодня нашему браку 13 лет! На фото 2012 год и 2025»