17 пар, которые вообще непонятно как сошлись, но сердцу не прикажешь

В мире достаточно много людей, и каждому уготована своя вторая половинка — человек, который подойдет по всем пунктам. Иногда встречаются такие пары, которые вызывают некоторые вопросы: например, как вы вообще оказались вместе? Не лучше ли было найти кого-то более подходящего? Но им безразлично мнение окружающих. Сердцу ведь не прикажешь.