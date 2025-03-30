17 пар, которые вообще непонятно как сошлись, но сердцу не прикажешь

Истории
5 минут назад

В мире достаточно много людей, и каждому уготована своя вторая половинка — человек, который подойдет по всем пунктам. Иногда встречаются такие пары, которые вызывают некоторые вопросы: например, как вы вообще оказались вместе? Не лучше ли было найти кого-то более подходящего? Но им безразлично мнение окружающих. Сердцу ведь не прикажешь.

  • Муж у меня иностранец. Терпеть не может нашу еду. Приходит как-то домой и говорит, что в кафе ел белый суп, вкусный. Спросил, умею ли его готовить. Я обрадовалась! Сделала окрошку, и показала ему в холодильнике. Потом едем в машине, а он на вывески слюни пускает. Спрашиваю, мол, поел ли. Говорит, что да. Оказалось, что он не съел, а выпил отдельно квас и сметану, а к окрошке не притронулся. Там были разные заготовки. Потом объяснил: «Ничего не мог выловить, одна жидкость. А ты так старалась, что я должен был попробовать». 2 литра выхлебал. © Arowana / Pikabu
  • У меня сестра ростом 162 см, хотя все высокие в семье. Папа все шутил, что не будет проблем с поиском мужа. На третьем курсе она стала встречаться с одногруппником. Привела его на ужин, а он в комнату пригибаясь входит. Папа на это все только выдал: «Настя, я тебе забыл сказать, что не стоит пытаться компенсировать свой рост за счет других».
  • Я выросла в западной культуре, а мой муж — японец. Один раз мы были у него на родине и пошли в магазин керамики. Бабуля продавец сказала, чтобы мы новую кружку обязательно подержали в горячей воде. Я не очень говорю по-японски, поэтому попросила мужа уточнить зачем. А он устроил целый скандал касательно того, что я постоянно задаю кучу вопросов, а японцы этого не любят. Короче, я осталась в шоке. © katamine237 / Reddit
Светлана БМВ
12 часов назад

Так здорово, когда парень намного выше девушки и естественно, сильнее. Может её нa руках носить в прямом смысле. Это так романтично, особенно в определённых ситуациях.

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  • У нас есть друзья с разницей в возрасте в 20 лет. Ей под 70, а ему под 90. Он бодр, подтянут и трудоустроен, а она никогда не работала. Когда она выходила замуж, все кругом шипели, мол, будешь на старости лет горшки за ним выносить. А сейчас она забавляется, потому что все наоборот. Она лежит с переломом бедра, а он за ней ухаживает. Так что нет никаких правил, в каждом домике свои гномики. © Мариша Колтунова / ADME
  • Устроилась к нам в общепит женщина из деревни. Замашки у нее своеобразные. В нее влюбился городской. Как-то приехал, и мы все попадали — красивый, молодой. Подбегает, целует, говорит, что она может не работать. На что она скромно молвила: «А я поняла уж, блин». Это точно любовь. © Подслушано / Ideer
  • У меня сосед писаный красавец, а жена у него обычная. Говорит, что выбрал такую, чтобы не заглядывался никто. Жена его как-то это услышала и решила проучить. Вывела на улицу. Она впереди идет, он сзади. Идет и офигевает. Все мужики ей вслед аж головы сворачивают. Соседка мне потом призналась: «Шла я по тротуару и каждому встречному рожи корчила. Вот они и поворачивались». Кстати, жили они душа в душу, тут главное смекалка. © Лукреция Борджиа
  • Я однажды встречался с девушкой из Вьетнама. У нее был собственный дом, но вместе с ней жила вся ее семья и это было, мягко говоря, не очень прикольно. Нам обоим было уже за 30, но я не мог остаться у нее с ночевкой. А когда пошел знакомиться с мамой, оказалось, что я обязан был купить какой-то подарок. И не ерунду какую-то, а дорогие конфеты. Короче, вряд ли я бы смог так всю жизнь прожить. © Unknown author / Reddit
  • Муж не может сидеть на месте, если грязно — превращается в яростный электровеник. А я к беспорядку спокойна, как и дочки. Сидим как-то с ними в смартфонах. Идиллия! Врывается муж и рычит: «Мозги еще не закипели?» Поднимаем на него три пары глаз. Опускаем. А он: «Тьфу, игроманки». Уходит и печет пирог. Мы, конечно, убираемся, но без фанатизма. © magnolia79 / Pikabu
  • Гуляли с друзьями парами в лесу. Ходили долго, спустя какое-то время подруга сказала своему молодому человеку: «Я устала. Можешь меня понести?» Просто запрыгнула ему на спину, и он ее понес. Тут я оборачиваюсь на своего, а он как ляпнет: «Ну ты же меня тоже понесешь?» Мы посмеялись. В этот момент я поняла, что мы оба без комплексов. Понимаем, что разговоры о том, что парень должен быть выше — просто чушь! © Карамель / VK
  • Брат много лет назад привел домой будущую жену. Я все застолье в себя прийти не могла. Мне показалось, что она какая-то не такая. Решила, что она ему не пара, ведь он такой красавчик, еще и домашний, с юмором. А она угрюмая. Короче, живут уже 20 лет. Мы до сих пор считаем, что они не подходят друг другу, но слишком хорошо воспитаны, чтобы высказаться. © Dia_Mak / ADME
  • Когда я познакомился со своей будущей женой, зарабатывал в 4 раза больше. В первый год я содержал семью, а она перебивалась подработками. Потом она нашла просто офигенную работу. Получает в два раза больше, чем я когда-то. Благодаря этому я, наконец, смог уйти со своей нелюбимой работы и найти другую, где платят меньше. Чувствую себя намного лучше. Так как у меня чуть больше времени, я убираюсь дома и взял на себя больше бытовых обязанностей. Короче, мы команда. © Unknown author / Reddit
  • Был у нас в реанимации мужичок, обычный такой крановщик. Пришли две ухоженные женщины и зарыдали: «Дайте повидаться!» Оказалось, жена и любовница. Одна глава отдела образования, другая управляющая банком. Далее такая картина: женщины обнимаются и рыдают, а мужик лежит и им распоряжения дает, как грядки на даче делать и где навоз покупать. Те чуть ли не записывают за ним. Реанимация в недоумении. Выписался он и даже спасибо не сказал. И что они в нем нашли? © graf.sant / Pikabu
  • Всегда встречался с женщинами младше меня, женат был два раза. Однажды в комментариях сцепились с одной дамой, и завязалась переписка. Ехидная она была такая, язвительная. Решили узнать друг друга поближе. Скоро она приезжает в мой город за 8 тысяч километров от своего дома. Мне 34, ей 42. Что меня привлекло? Прежде всего, чувство юмора. Не хиханьки-хаханьки, а красивая, изящная ирония. После общения с ней остальные подруги кажутся очень «плоскими», поверхностными. Еще очень импонирует ее мягкая сдержанность. Радует отличное, здравое и даже мудрое отношение к быту — мне, раздолбаю и анекдотичному холостяку, это очень по душе. © Ригор Мортис / ADME
  • Мне 26, а моей девушке 41. Вместе мы уже шесть месяцев. Начали встречаться сразу после моего развода. Я не думал, что это серьезно. Но теперь она единственная женщина, о которой я мечтаю. Самая нежная, классная. И массаж сделает, и книги читать любит, и готовит вкусно. © stinewoo / Reddit
  • Я на 10 лет старше жены. Мы поженились спустя три месяца после знакомства. Потом она узнала, что у мамы диагностировали рак. Ей нужно было уволиться с работы, чтобы ухаживать за ней. Но она не могла позволить себе потерять свою медицинскую страховку из-за собственных проблем со здоровьем. Поэтому я предложил пожениться и добавить ее в свою страховку. Сказал, мол, если что, мы быстро разведемся. После свадьбы я отвез ее к родителям. Мы держали наш брак в секрете почти год. Что хочу сказать: вместе мы уже 27 лет, все еще влюблены друг в друга, а с мамой супруги все хорошо. © RogerAzarian / Reddit
  • Муж старше меня на год, но когда познакомились, он выглядел как подросток. Спустя годы его внешность не поменялась — везет же! Тут как-то была перепись детей от 0 до 18. Раздается, значит, стук в дверь. Муж открывает, а там тетушка просит его позвать маму. Он удивленно: «Она с нами не живет». Тетушка просит позвать взрослых. Я слышу через стенку и давлюсь от смеха. Муж потом залетает в комнату: «Иди, к тебе пришли». © AnnaAnna36 / Pikabu
  • Мы вместе уже 20 лет. Из них я не работала в общей сложности четыре года, пока училась и все такое. Сейчас он получает гораздо больше меня, но мы никогда не делили деньги на его и мои. Они наши. Мы делим все обязанности, и это нормально. © Wild_With_An_M / Reddit

Возраст любви — не помеха. Но в пределах разумного, конечно. А еще возраст не мешает многим другим вещам в жизни. И эти статьи тому доказательство:

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