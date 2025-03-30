17 пар, которые вообще непонятно как сошлись, но сердцу не прикажешь

Так здорово, когда парень намного выше девушки и естественно, сильнее. Может её нa руках носить в прямом смысле. Это так романтично, особенно в определённых ситуациях.
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В мире достаточно много людей, и каждому уготована своя вторая половинка — человек, который подойдет по всем пунктам. Иногда встречаются такие пары, которые вызывают некоторые вопросы: например, как вы вообще оказались вместе? Не лучше ли было найти кого-то более подходящего? Но им безразлично мнение окружающих. Сердцу ведь не прикажешь.
Так здорово, когда парень намного выше девушки и естественно, сильнее. Может её нa руках носить в прямом смысле. Это так романтично, особенно в определённых ситуациях.
Возраст любви — не помеха. Но в пределах разумного, конечно. А еще возраст не мешает многим другим вещам в жизни. И эти статьи тому доказательство: