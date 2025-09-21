16 историй о людях, чья логика порой напоминает непролазную чащу

И наши близкие, и незнакомые люди порой ведут себя так, что мы просто разводим руками: «Ну как вообще до такого можно было додуматься?» Чужая логика может иногда выглядеть как набор случайных решений. То, что одному кажется естественным, для другого — верх абсурда. Как, например, просмотр футбольного матча в совсем неподходящем для этого месте.

  • Ехал как-то в троллейбусе. Заходит мальчишка лет 13, в руках коробка с надписью «Отдам в хорошие руки». Котенок или щенок? Подошел и спросил, мол, что внутри? Мальчишка с грустным взглядом открывает коробку, а там комиксы «Человек-Паук», старые, лет 10 назад продавались в киосках. Оказалось, что его мама сказала выбросить их, потому что они лишь пылятся на полках, а мальчику жаль с ними расставаться, поэтому отдаст только в хорошие руки. Я сам обожаю комиксы, решил обрадовать его, сказал, что куплю все. Так я приобрел коллекцию комиксов с Человеком-Пауком, которая украшает мою библиотеку гика, а мальчику было не жаль отдавать их, не бесплатно все же. © Шкогвартс / VK
  • Знакомая, администратор театра, рассказывает: «Идет спектакль, а у одного зрителя в руках что-то светится. Подхожу, а женщина рядом умоляет, мол, не выгоняйте его, это мой муж! Спрашиваю, а что это светится в руках у него? А она: ’’Это он футбол смотрит! Ну он же без звука!’’ И реально, сидит человек c маленьким телевизором и футбол во время спектакля смотрит». © Убойные Истории / VK
  • Мои бабушка с дедушкой счастливы в браке 40 лет. Сегодня бабушка была у нотариуса, ей понадобилось свидетельство о браке. Смотрит, а там у дедушки дата рождения неправильная, получается, свидетельство недействительно. Дед ходит по даче, веселится, говорит, что всегда знал, что она не его жена, теперь-то он холостой. А бабушка по сути 40 лет замужем за другим человеком. © Подслушано / Ideer
  • Наблюдала такую картину в магазине. Муж взял с прилавка колбасу и уже собирался положить ее в тележку. Жена выхватила батон из его рук и выдала: «Нет! Жизнь слишком коротка для того, чтобы есть дешевую колбасу!» А потом они пошли к прилавкам с более дорогими продуктами. © Ok_Candle_4629 / Reddit
  • У нас довольно большой женский «коллектив» в семье: бабушка, две ее дочери (моя мама и тетя), у мамы есть я, а у тети на тот момент было две девочки, сейчас еще одна родилась. Пока бабушка была жива, прежде чем назвать мое имя, она перебирала имена всех в семье и уже после доходила до моего. Теперь эта привычка перешла к моей маме: она никогда не может вспомнить, какое из шести имен мое. © Подслушано / Ideer
  • Моя лучшая подруга как-то ночевала у меня. Утром я сварила ей кофе и налила в свою любимую кружку — ту самую, из которой пью каждый день и которая всегда меня радует. Когда она уехала, оказалось, что она просто забрала кружку с собой, потому что не допила кофе! Ну кто так делает? Я написала ей, что хочу кружку обратно (мы видимся где-то раз в месяц), и она ответила, что привезет. Но все равно странно: зачем вообще забирать кружку? Она уже не в первый раз делает нечто подобное. Вещи потом возвращаются, но вот именно с кружкой — это какой-то новый прикол. © batai2368 / Reddit
  • Мой муж подрабатывает в такси. Недавно у него был очень странный вызов. Он подъехал к дому, оттуда вышел мужик и сел в машину. Мой благоверный спросил, мол, куда едем? На что получил в ответ просьбу занять денег в залог паспорта и документов на свою машину! Да, мужик вызвал такси, чтобы занять денег у таксиста! © Подслушано / Ideer
  • Дело было пару лет назад. Уставшая и злая, я возвращалась с работы домой. Шел снег с дождем, так что настроение было хуже некуда. Подошла к подъезду и услышала писк. Смотрю, а под машиной сидит крошечный щенок, весь мокрый и дрожащий. Мое сердце не выдержало, я взяла его на руки, а он как-то сразу затих, будто бы понял, что спасен. Иду домой, а сама думаю, как же муж отреагирует. Он у меня довольно строгий и животных в квартире не любит. Зашла домой, показала ему щенка, уже мысленно приготовилась к скандалу, а он посмотрел и выдал: «Ну что, значит, я теперь второй по важности в доме мужик?» Отмыли мы этого кроху, отогрели, накормили, а через неделю муж с ним гулять начал. Называет его братаном. © Карамель / VK
  • Пришла тетенька сверять показания счетчиков. Сначала познакомилась с моим шарпеем, потом кот подбежал. Тетенька умиляется и спрашивает:
    — Британец?
    — Нет, — говорю, — шотландец. Но вообще они, конечно, родственники, — добавляю я, имея в виду эти породы кошек.
    Тетенька улыбается и уточняет:
    — Кто, ваши пес и кот? © Убойные Истории / VK
  • У свекрови с моим мужем, ее сыном, не самые нежные отношения, она всегда больше любила дочь. Особого интереса к нему и нашим детям она раньше не проявляла. Муж тоже ограничивался поздравлениями на праздники и дежурной отправкой матпомощи. А тут вдруг потребовала привезти внуков. Ладно, приехали. Она пообщалась с ними 5 минут, потом начала жаловаться, как ей тяжело было растить детей, пока муж работал. Спрашивает меня: «Ты, наверное, с детьми не занимаешься?» Отвечаю, что занимаюсь дома, на кружки вожу. На что свекровь с претензией замечает: «Вот! А мне моя свекровь вообще не помогала!» © Region89/ Pikabu
  • Часто пользуюсь доставкой. Всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. В очередной раз ждала посылку. Раздался звонок в дверь, а я в это время висела на телефоне по работе. Увидела в глазок мужика с пакетом, открыла дверь, взяла пакет, показала на телефон и заперлась. Курьер позвонил снова. С недовольным лицом выдал: «Девушка, вы ничего не хотите мне отдать?» Я шикаю, что не могу оторваться от телефона, бросаю: «У меня все оплачено». А он завопил на весь этаж: «Рыбу мою отдай! Я вообще-то ее продаю!» © Подслушано / Ideer
  • Когда мы идем куда-то вместе, моя подруга заговаривает с незнакомыми людьми. И это не просто «привет»: прямо в магазине она может начать обсуждать покупки других, детям говорит, что ей нравится их одежда или игрушка... В ресторане болтает с посетителями за столиком рядом, на улице заговаривает с прохожими — короче, буквально с кем угодно. Это неловко и странно для всех, кроме нее самой. © Kathmandu99 / Reddit
  • Сидим с друзьями в ресторане. Всем принесли заказы, едим, болтаем. Тут к нам подходит раскрасневшаяся официантка и дрожащим голоском произносит: «Я убрала со стола салфетку, а в ней было что-то такое... Вам это что-то такое надо?!» Оказалось, один из моих друзей носит пластинку для выравнивания зубов, и на время приема пищи он завернул ее в салфетку. © Подслушано / Ideer
  • Когда мне было лет 13, у меня начало болеть ухо. Я не особо переживала, была уверена, что пройдет, ведь такое у меня бывало неоднократно. Однако боли не прекращались. В общем, пошла к ЛОРу, он посмотрел мне в ухо и засмеялся. Как оказалось, у меня там очень далеко застрял поролон от наушников. Он пробыл там полгода! А я находилась в полной уверенности в том, что потеряла его. © Подслушано / Ideer
  • Захожу в спортзал. И вижу качающегося у зеркала сурового бородатого мужчину с горой мышц. Я становлюсь рядом с ним на беговую дорожку и начинаю заниматься. Вдруг у него зазвонил телефон, из которого зазвучало: «Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет». Он берет трубку и говорит: «Да, мамулечка». © Палата № 6 / VK
  • Хотел сделать девушке предложение, но все никак не получалось. То спрятал кольцо в пироженку, а она до этого отравилась и не стала его есть. То договорились полетать на воздушном шаре, а она, как оказалось, жутко боится высоты. То ресторан, где шло романтическое свидание, закрыли из-за пожара на кухне. И вот новая попытка. Мы поехали отдыхать, подумал, сделаю предложение в поезде, чтобы отдых прошел на эмоциях. Думаю, ну в купе-то уж точно ничего не случится, если только наш поезд не сойдет с рельсов. Она пошла в туалет, возвращается, открывает купе, а я стою на одном колене и аккурат в этот же момент на меня с верхней полки сваливается спящий мужик. Она даже не успела понять, что я делал предложение. Может, это знак? © Палата № 6 / VK

