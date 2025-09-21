16 историй о людях, чья логика порой напоминает непролазную чащу

И наши близкие, и незнакомые люди порой ведут себя так, что мы просто разводим руками: «Ну как вообще до такого можно было додуматься?» Чужая логика может иногда выглядеть как набор случайных решений. То, что одному кажется естественным, для другого — верх абсурда. Как, например, просмотр футбольного матча в совсем неподходящем для этого месте.