15+ предложений руки и сердца, о которых еще долго будут судачить

Для каждой пары момент помолвки становится знаковым событием. Часто все проходит в романтической атмосфере, с вручением заветного кольца, радостным «Да!» и завершается счастливыми объятиями влюбленной пары. Но порой даже самое распланированное предложение может пойти как-то не так, что и случилось с героями нашей подборки.

Сидели с парнем в ресторане, он какой-то нервный был, теребил салфетку, заказывал воду каждые пять минут, явно переживал. Я отошла в туалет, а когда вернулась, возле нашего столика уже собралась небольшая толпа. Парень на коленях что-то выискивал в вентиляционном отверстии на полу, официант светил фонариком, администратор давал советы, а рядом несколько посетителей активно обсуждали ситуацию. Услышала обрывок фразы: «Да вы не переживайте, сейчас достанем ваше кольцо». Встала в сторонке, пытаюсь понять, какое еще кольцо, а у самой внутри все холодеет. Операция по спасению прошла успешно: с помощью ложки, палочки для суши и каких-то матерных заклинаний парни всё-таки достали маленькое золотое колечко. И тут мой парень, весь красный, пыльный, но счастливый, резко поворачивается ко мне, встает на одно колено и прямо при всех говорит: «Выходи за меня». Оказалось, пока я отходила, он решил втихаря открыть коробочку, а кольцо соскользнуло и укатилось. Весь ресторан за него болел, все хлопали, официанты визжали от радости. А я? Я не знаю, откуда взялись слезы, но я запомню этот день навсегда. © Карамель / VK

Карамель / VK Дедушка был летчиком и очень феерично сделал бабушке предложение. На какой-то праздник они делали шоу с самолетами и с прыжком с парашютами в конце. И дедушка приземлился прямо перед бабушкой на одно колено, но получилось не очень удачно и он сломал ногу, но терпел пока доставал кольцо и ждал ответа от бабушки. Как только она сказала «Да!», он заорал и от счастья и от боли. © Карамель / VK

"Сделал предложение без кольца, но придумал кое-что другое"

Ты сжульничал! Какая женщина тут откажет? © mafiaknight / Reddit

Мой супруг мне предложение сделал, будучи, как говорится, "в чем мать родила". Жили мы вместе уже 5-й месяц, после трудной рабочей недели сходили с ним в ТЦ, купили ужин, покушали и расслабились... Я уже почти засыпаю, он вскочил и побежал к шкафу. Я взбодрилась и удивилась, когда он так же бегом вернулся ко мне, лег, очень взволнованно дышит... Потом кладет кольцо мне в ладонь и говорит: "Давно хотел у тебя спросить, ты будешь моей женой?" И все... Ни цветов, ни встать на колени, ни трусов. Замуж решил меня взять на 2-ю неделю знакомства, но боялся отказа и откладывал предложение целых 9 месяцев. © Мамдаринка / VK

Мамдаринка / VK А мне однажды сделали предложение публично. Мы с парнем были на футбольном матче, в перерыве он пошел за напитками, но вернулся без них. Я расстроилась, начала ныть, мол, чего ты вернулся с пустыми руками, а он вместо этого встал на колено и достал кольцо. Никто этого даже не заметил, потому что на всем стадионе было человек 15, но мне все равно было неловко. Согласилась, но попросила, чтобы он еще раз сходил и принес нам попить! © Карамель / VK

Карамель / VK Мой мужчина очень рукастый, всегда любил что-то чинить и мастерить. И однажды на Рождество он преподнес мне набор щелкунчиков, которых сделал сам. Две игрушки выглядели как мы. Щелкунчик-мальчик стоял на колене перед щелкунчиком-девочкой и протягивал корону: просил стать его королевой. Как только я их увидела, возлюбленный тут же встал передо мной на колено и сделал предложение. Теперь эти щелкунчики напоминают мне о прекраснейшем моменте, настолько же неповторимом, как и мой любимый. © kikat / Reddit

«Сделал предложение своей беременной девушке, с которой мы вместе уже 14 лет, и заполучил это прекрасное фото с ее реакцией»

Сижу в кафе, пью кофе, за соседним столиком мило болтает пара. Тут парень берет девушку за руку и говорит: "Ты знаешь, я давно хотел сказать…" – и достает коробочку. Все вокруг замирают, девушка в шоке. Я, естественно, тоже. В этот момент официант спотыкается и роняет поднос. Я дергаюсь, случайно локтем задеваю их стол… и коробочка с кольцом летит в суп. Мгновение тишины. Девушка вскрикивает, парень сидит с офигевшим лицом. Я просто хотела кофе попить... © Подслушано / VK

Подслушано / VK Мой молодой человек обожает готовить разные необычные сюрпризы. За шесть лет отношения я многое повидала: ужин с медведем, романтическая ночь в ледяной пещере, прогулка по опасным джунглям. Он обожает путешествовать и удивлять меня разными неожиданными "мероприятиями"... Но поездка в Египет оказалась самой безбашенной. Мое чудо верхом на верблюде и с местным оркестром приехало к нам под номер и сделало мне предложение! Не обычным кольцом, а сделанным из выловленного в океане пластика! Я сказала "да", но мне уже страшно представить нашу свадьбу. © Не все поймут / VK

Не все поймут / VK Я работала в очень красивом ресторане на берегу моря, и время от времени у нас делали предложения. Обычно мужчины заранее предупреждали персонал и просили сделать что-то особенное, например, спрятать кольцо в напитке. И вот в один такой день мы ожидали романтичной сцены. Во время десерта парень достал кольцо и задал заветный вопрос спутнице. В ресторане было многолюдно, и все с умилением наблюдали за парой. А девушка расплакалась и сказала: "Нет!" Затем выбежала из ресторана. Было так жаль этого беднягу, на которого смотрела сотня человек. © MyBFWouldBeSoExcited / Reddit

«За секунду до того, как я сделал предложение своей девушке в ее любимом месте»

Я пилот. Как-то раз катал парочку влюбленных. Парень предварительно попросил, чтобы я пролетел над полем — а там собрались 150 человек и выстроились так, что сверху это выглядело как сердечко и два кольца. Когда девушка увидела эту картину, она выпалила: "Смотрите! Ну и идиотизм!" В тот день парень постеснялся делать предложение... © apiratenamedbob / Reddit

apiratenamedbob / Reddit Моя мама сказала отцу "нет". Он встал с колен, и она объяснила ему, почему не хочет замуж. И ушла домой. На следующий день папа позвонил ей, и мама сказала, что передумала. Женаты уже 28 лет. © thefuzzybunny1 / Reddit

thefuzzybunny1 / Reddit Были с молодым человеком в Вероне. Красоту этого места не передать, что-то чарующее есть в этом городе. И вот стоим мы около дома Джульетты, он спрашивает:

— Нравится тебе тут?

— Безумно.

— Приедем сюда на годовщину?

— Какую годовщину?

И тут он встает на колено и достает кольцо. Мы женимся! © Подслушано / Ideer

«Вот как я сделал предложение. Она согласилась»

Я так понимаю, в команде по квиддичу твоя девушка — ловец. © alpacapalooza13 / Reddit

Однажды мы с моим молодым человеком решили пойти в парк. Там дети играли в мяч, и мы решили вспомнить детство: я встала на ворота, а парень стал гонять мяч вместе с ребятишками. Тут мой молодой человек встал передо мной на одно колено и достал кольцо из кармана. На радостях я забыла, что мы играли в футбол. И тут боковым зрением вижу, как футбольный мяч летит прямо в меня... В итоге я с сломанной рукой в больнице, но зато скоро выхожу замуж за любимого человека. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Однажды, будучи по уши влюбленным, я решился сделать предложение девушке. Оформил его в виде стихотворения, сложил лист бумаги лебедем-оригами и спрятал в букет, который подарил на свидании. Записку она нашла сразу, развернула ее и прочла прямо в вагоне метро. Первое четверостишие я не помню, а второе было таким:

«И сердце трепетно-полно,

Твоим решило быть оно.

Моей любви огонь храня,

Скажи, ты выйдешь за меня?»

— Ты это серьезно? — спросила она, оглядываясь с любопытством и опаской, словно ожидая какого-то продолжения и чувствуя себя застигнутой врасплох.

— Серьезно, — подтвердил я. Но не было даже кольца. Только я, ожидавший ответа.

Вскоре я получил свой отказ и болезненно восстанавливался почти полгода. Не жалею, так как четверостишие получилось весьма неплохим. © Vecherin / Pikabu

— Ты это серьезно? — спросила она, оглядываясь с любопытством и опаской, словно ожидая какого-то продолжения и чувствуя себя застигнутой врасплох. — Серьезно, — подтвердил я. Но не было даже кольца. Только я, ожидавший ответа. Вскоре я получил свой отказ и болезненно восстанавливался почти полгода. Не жалею, так как четверостишие получилось весьма неплохим. Vecherin / Pikabu Ухаживал мой друг Василий за женщиной по имени Наташа. Ну как ухаживал — они уже жили вместе 5 месяцев. И вот как-то они лежат в кровати в субботу, ленятся, каждый сидит в своем смартфоне, и тут у Васи появляется мысль, что с этой женщиной он готов прожить всю свою жизнь. Он тогда обращается к ней: «Наташ, а давай тебе кольцо купим, обручальное!» Наташа через пару минут ему на своем смартфоне показывает кольцо и говорит: «Вот это». Через пару дней пошли в ювелирный и купили понравившееся ей кольцо, а заодно и Васе кольцо, да подали заявление в ЗАГС. Вася через несколько лет совместной жизни с Наташей сказал: «Очень мне ее черта нравится: знает, чего хочет». © PolAnd1234 / Pikabu

«Нас свело приложение для знакомств, и вот мы обручились. Сперва я подарил ей фотосессию в красивом платье, а потом сделал предложение»