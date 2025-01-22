Как насчёт следующего года? Да, конечно, с понедельника, первого февраля обязательно.
15+ историй о предложениях руки и сердца, в которых романтика порой идет рука об руку с комедией
Предложение руки и сердца — это всегда волнительно: кольцо, дрожащие колени, тщательно продуманный сценарий. Но жизнь, как всегда, вносит свои коррективы. Вместо романтического заката — проливной дождь, вместо «да» — нервный смех, а вместо идеально выверенного плана — полный хаос. Но именно эти маленькие, а иногда и не очень, катастрофы делают истории о предложениях такими живыми, трогательными, а порой и уморительно смешными.
- С молодым человеком вместе три года. На мой день рождения он подарил мне кружку с изображением моей любимой картины Ван Гога. Сказал, что делал на заказ, и когда наливаешь кипяток, рисунок меняется. Я была рада такому милому подарку, но все-таки ожидала чего-то более романтичного. Когда он ушел на работу, я налила в нее чай, и неожиданно "Звездная ночь" сменилась надписью "Выходи за меня". Первый раз в жизни заплакала от счастья из-за очередной подаренной кружки. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Поехали с парнем в пляжный отпуск вместе с моими родителями. На тот момент мы уже были вместе два года. И вот купаемся мы в океане и тут мой папа спрашивает: «Ну, и когда вы двое собираетесь пожениться?» Мой парень посмотрел на меня и спросил: «А как насчет следующего года?» Я сказала: «Конечно, почему бы и нет». © FemaleDadClone / Reddit
- Подруга моей сестры очень хотела выйти замуж и все время уговаривала своего парня сделать ей предложение. В декабре она сказала ему, что была бы рада, если бы он сделал ей предложение на Рождество. Он проигнорировал. Она сказала ему то же самое про Новый год. Он не сделал предложения. Когда они легли спать после новогодней ночи, она разрыдалась. Тогда он достал кольцо из тумбочки и подкинул ей со словами: «Если ты так хочешь кольцо, то вот оно». Это было предложение, и они скоро поженятся. © idunno324 / Reddit
- Когда я предложил своей девушке выйти за меня замуж, она упала со стула, прыгала на кровати, минут пятнадцать бегала по квартире от счастья, а потом ответила: "Я подумаю...". © Alexander555000 / Pikabu
"Он хочет помочь мне сделать предложение"
- У меня на работе были неприятности, и я пришла домой очень расстроенная. Когда я готовила ужин - разминала картошку - мой парень спросил: "Ну что мне сделать, чтобы тебе стало лучше?" Я, в лучших традициях королевы драмы, взвыла: "Ничего". А он протянул коробочку с кольцом и говорит: "Даже это не поможет?" Я потом ворчала на него за то, что теперь картофельная пюрешечка для меня на всю жизнь не просто еда. © mrsbennetsnerves / Reddit
- Мой муж из тех, у кого терпения совсем нет. Как-то в пору, когда мы встречались, поехали в торговый центр за компьютерной мышкой. По дороге в нужный отдел он говорит, что увидел знакомого, отправил меня присмотреть пока мышку, а сам, как оказалось позже, побежал в ювелирный за кольцом. Купили мы, значит, мышь, сели в машину, и он сидит такой довольный, аж светится. Спрашиваю, мол, чему радуешься? А он: "Вечером узнаешь". И дальше лыбится. Пару минут порасспрашивала, он не говорит, ну я и притихла. А он посмотрел на меня и достал кольцо. Хотел мне романтический вечер устроить, но терпения не хватило - сделал предложение в машине на парковке торгового центра. © Мамдаринка / VK
- Мы были знакомы месяца 3-4, вращались в одной компании, тусовались. И однажды шли толпой из кафе, над чем-то хохотали, и он вдруг выдает:"А давай я на тебе женюсь!" Я малость обалдела, конечно, и спустя метров 500 выдала:"Ну, раз ты решил на мне жениться, расскажи о себе". Начал рассказывать, как-то отделились от компании и пошли гулять по городу. Гуляли до утра и говорили-говорили-говорили...8 лет в счастливом браке, 2 детей. © Екатерина Салтыкова / ADME
История про предложение в машине nа парковке торгового центр напомнила мне мою историю ))) Я прилетела из трехмесячной заграничной стажировки, мой муж (тогда еще молодой человек) встретил меня в аэропорту с букетом, потом мы гуляли по Москве, потом мы ехали в поезде в наш город... и когда мы вышли из поезда, помятые и уставшие, он сделал предложение прям nа перроне недалеко от вокзального туалета )) Спустя какое-то время я все таки спросила, почему не в аэропорту-то или не в каком-нибудь живописном месте столицы? Говорит, так нервничал, что голова вообще не соображала ))
"Сделал предложение своей девушке в месте с прекрасным видом"
- Моя сестра сделала предложение своему будущему мужу. Однажды вечером они ужинали сэндвичами, и кусочек салата из него упал на пол. Когда она наклонилась, чтобы поднять его, то, глядя на него снизу вверх, в шутку предложила пожениться, держа в руке этот самый лист салата. На что ее тогдашний парень с улыбкой ответил, что уже давно думал, как самому задать этот вопрос. © henson01 / Reddit
- Семь лет ждала заветного колечка, но мой парень морозился. Забеременела и сказала ему, что не хочу быть невестой с пузом, строго-настрого запретила ему устраивать романтик, пока моя голова занята другим. И он сумел подобрать момент - сделал предложение прямо в родовой палате, после того как мне малого положили на грудь. Я была под анестезией, слабо что-то помню. Но вроде встал на одно колено и врачи стали хлопать. Я ничего не ответила и без сил вырубилась. © Мамдаринка / VK
- Зарабатываю на жизнь тем, что буквально "ковыряюсь в носу". Я - лор-хирург. Один веселый пациент отправил ко мне свою девушку - ей тоже потребовалась операция носа. Перед одним из послеоперационных осмотров он сказал, что собирается сделать ей предложение. Его план был таков: он хотел, чтобы во время процедуры я неожиданно поднял обручальное кольцо и сказал: "Ого, посмотрите, что я нашел!" После этого он собирался встать на одно колено и сделать ей предложение прямо в моем кабинете. Категорически отказался и посоветовал придумать план получше. © pro_nosepicker / Reddit
Отличные истории. Семь лет жить с человеком, который ни как не определиться кто он тебе. Еще и родить от него. Вау.
Но товарищ с лором еще " круче".
Иногда, мне кажется, что мир сходит с ума.
"Парень сделал мне предложение в самой волшебной зимней сказке - мягко падает снег, мерцают огни на деревьях, и мы стоим у тлеющего костра и накрытого прямо там итальянского ужина. Я и мечтать не могла о такой сказке".
- Мне было 22, когда мой тогдашний парень сделал мне предложение. Тоже все красиво, романтично - наши друзья, конная прогулка, цветы, кольцо, одно колено. Только вот… я боюсь лошадей. Очень. Я к ним даже подойти боюсь, не то, что сесть в седло. И он это знал, просто ему было плевать, ведь он уже придумал что будет так. И я сказала "Нет". Я стояла там среди людей и думала, что этот человек или совсем меня не знает, а мы вместе два года или сделал это специально, думая, что мои страхи ерунда, а это тоже не очень. © bezimeny / Pikabu
- Давным-давно, когда я был молодым и бестолковым, встречался с девушкой. Пытался заботиться о ней, но так как не мастак говорить красивые слова, то лишний раз и не заикался. И вот настал день, в который я планировал сделать предложение. Надел костюм, позвал на ужин. И говорю: "Моей матери нужно помочь на огороде, выходи за меня". © Подслушано / Ideer
- Молодой человек написал мне письмо азбукой Морзе и отправил по почте. Я, не понимая, что там за точки и тире, плюнула и отложила его до лучших времен. Через месяц крупно поссорились, разошлись. От скуки вспомнила про то письмо, все расшифровала, а в нем, оказывается, было предложение руки и сердца. © Подслушано / Ideer
А что из себя представляет итальянский ужин у костра? Мама с тазиком спагетти? И куча родственников до седьмого колена
"Моему жениху немного помогли с предложением"
- Мне хотелось бы рассказать о романтическом предложении, но нет. У моего парня аэрофобия, боится летать просто жуть. Месяц назад мы в самолете попали в жуткую турбулентность. Парень словил паническую атаку, сказал, что нам вот-вот конец. Я успокаивала как могла, отвлекала, смеялась. Потом вдруг он потянулся к сумке, достал красную бархатную коробочку. И сказал: “Вот, держи, меня может не стать в любой момент". Я опешила, спросила: “Это что, предложение?”. Парень кивнул и молча вжался в кресло. Самолет потрясло еще минут 15, а я сидела ошалевшая. Не так я все себе представляла. И он говорит, что сам планировал сделать предложение по прибытии, на коленях и с букетом. © Карамель / VK
- Терпеть не могу жанр видео, где люди делают предложения публично. Бесит, когда такой интимный момент превращают в фарс. У меня было нечто подобное. Отдыхала в селе у бабушки, когда ко мне приехал мой тогдашний парень. Он не просто приехал, он приперся в село на лимузине, привез с собой скрипача и огромный букет цветов. Разумеется, посмотреть собрались все соседи, а я в этот момент стояла в огороде, одетая в рваные шорты и какой-то грязный топик. Отказала. © Карамель / VK
- Мы с друзьями отправились в путешествие с палатками, чтобы увидеть полное солнечное затмение. В то время я проводила исследование поведения муравьев во время этого астрономического явления и должна была наблюдать за ними. Но я так увлеклась невероятным зрелищем, что совсем забыла о своих обязанностях. Когда я поняла, что затмение почти закончилось, побежала к ближайшей колонии муравьев, чтобы успеть провести наблюдение. Я и не подозревала, что мой парень бежит за мной, держа в руках кольцо. Когда я наконец заметила его, разрыдалась и засмеялась одновременно, но тут же сказала, что ему придется подождать, пока я закончу свои наблюдения. Наука прежде всего! © PacificKestrel / Reddit
«Сразу после того как мой парень попросил меня стать его женой, он сделал предложение моей собачке стать и его псом тоже».
- Знакомый, понимая, что пора уже делать предложение, купил два кольца. Одно дорогое. А второе дешевое, чуть ли не бижутерию. Сначала подарил то, что дешевле. А после того, как она сказала: "Да", отдал второе. Когда его спросили, мол, что за схема, ответил: "А вдруг откажется, а кольцо заберет?" © *** / Pikabu
- Вспомнил, как делал предложение. Купил 8 киндеров - брал с запасом. Два яйца шоколадных не получилось открыть не сломав, сожрал. С третьим все получилось окей - аккуратно разлепил половинки, убрал игрушку, положил кольцо, и даже написал инструкцию, мол, надо надеть на палец, и сказать да. Растопил края шоколада, склеил яйцо, замотал обратно в обертку. И положил с оставшимися яйцами в шкаф где у нас сладкое хранилось. Чтобы случайно нашла. На пятый день пошел выносить мусор, возвращаюсь, сидит за столом, лицо все в слезах, вокруг обертки от киндеров. © Xlryrg / Pikabu
- У меня было три брака. Каждый раз меня очень красиво звали замуж: первый муж сделал предложение руки и сердца в Париже, второй приехал на белом коне, третий нанял целый оркестр. Свадьбы пышные, платья, кучи гостей, рестораны, лимузины. Причем это была инициатива моих мужей. Но каждый из них принес мне столько боли. Первый муж оказался игроком, второй - ревнивцем, а третий изменщиком. Сейчас я замужем в четвертый раз. Муж сделал мне предложение грязный и в рваном трико, когда привез из деревни ящик овощей, мед и кольцо. Никого пафоса, просто: "Ну, это самое, выходи за меня, что ли". Свадьба была скромная, сняли пиццерию, пригласили 20 гостей. Живем в браке уже восемь лет, всякое бывает, но даже не ругаемся. Люблю его и поняла, что красивая картинка — чушь. © Подслушано / Ideer
Историй о предложениях руки и сердца бесконечное множество. Вот еще несколько подборок на эту же тему:
Комментарии
Два моих знакомых парня сделали из предложения руки и сердца целое шоу. Оба брака продержалась недолго, потому что жить с мужиком-нарциссом - то ещё удовольствие. Совпадение? Не думаю
Ож уж эти женихи, которые не могут сделать предложение словами наедине глядя в глаза, а устраивают цирк с конями