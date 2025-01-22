15+ историй о предложениях руки и сердца, в которых романтика порой идет рука об руку с комедией

История про предложение в машине nа парковке торгового центр напомнила мне мою историю ))) Я прилетела из трехмесячной заграничной стажировки, мой муж (тогда еще молодой человек) встретил меня в аэропорту с букетом, потом мы гуляли по Москве, потом мы ехали в поезде в наш город... и когда мы вышли из поезда, помятые и уставшие, он сделал предложение прям nа перроне недалеко от вокзального туалета )) Спустя какое-то время я все таки спросила, почему не в аэропорту-то или не в каком-нибудь живописном месте столицы? Говорит, так нервничал, что голова вообще не соображала ))