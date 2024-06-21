15+ романтиков, которые просто хотели сделать предложение любимым, но что-то пошло не так

В любовных мелодрамах предложение руки и сердца всегда выглядят так идеально и трогательно, что глядя на волнующую сцену, нам хочется испытать что-то похожее в реальности. Но настоящая жизнь может начхать на все наши планы и внести свои коррективы. Иногда это может обернуться жутким провалом, а порой стать самым прекрасным моментом в памяти.

Сидим с женой на кухне, попиваем чай, как вдруг в окно влетает камень с запиской. Подняли его, распаковали, а там признание в любви, да еще и кольцо завернуто! Обалдели, конечно. Выглядываем в окно, а там парнишка молодой стоит, растерянный бедняга. Мы успокоили его, позвали к себе в гости на чай, отдали кольцо и посоветовали, как лучше позвать замуж. Оказалось, что ошибся он всего-то на одно окно! Уже через полгода наблюдали за милой свадьбой нашей соседки и этого романтика. © Палата № 6 / VK

Однажды мы с моим молодым человеком решили пойти в парк. Там дети играли в мяч, и мы решили вспомнить детство: я встала на ворота, а парень стал гонять мяч вместе с ребятишками. Тут мой молодой человек встал передо мной на одно колено и достал кольцо из кармана. На радостях я забыла, что мы играли в футбол. И тут боковым зрением вижу, как футбольный мяч летит прямо в меня... В итоге я с сломанной рукой в больнице, но зато скоро выхожу замуж за любимого человека. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Я привел свою возлюбленную на подвесной мост, где хотел сделать ей предложение. Уже готовился задать главный вопрос, достал дешевое китайское колечко, но в последний момент уронил его с моста. Пока моя девушка пыталась осознать, что случилось, я, как заправский фокусник, вытащил настоящее кольцо из-за ее уха. Это были те еще эмоциональные качели для нее, но она навсегда запомнит этот момент. © -chrisandrews- / Reddit

«Вот как я сделал предложение своей девушке»

Пока моей девушки не было дома, я решил украсить нашу квартиру, чтобы сделать ей предложение в романтической обстановке. Я сделал дорожку из свеч, ведущую на балкон и приготовил плейлист с подходящей музыкой. Вечером я отвел ее в ресторан, а пока она парковала машину, побежал наверх и зажег свечи. В итоге все соседи наблюдали за тем, как я делаю ей предложение, потому что свечи горели очень ярко и многие подумали, что начался пожар. Когда я задал главный вопрос и она дала согласие, весь двор начал нам аплодировать и это был незабываемый момент. © BadLuckPorcelain / Reddit

Как-то наблюдала сцену: парень сделал девушке предложение, а она отказала и ушла. Он постоял с несчастным видом, а потом вдруг подошел ко мне и протянул кольцо! Мол, ему оно больше не нужно. Ну я взяла кольцо и пошла к выходу. А минут через пять он догнал меня и спросил: «Извините, я передумал, можете, пожалуйста, вернуть?» © Палата № 6 / VK

Парень решил выпендриться и сделать мне предложение при всех, но знатно опозорился. Почему? Так этот женишок в момент вручения кольца назвал меня именем бывшей девушки. Я в шоке, пытаюсь понять, что это было, а он на голубом глазу выдает: «Прости! Ошибочка вышла. Шутка такая». Ага, шутка. Понимаю ещё, если во сне, а так эта ошибка неисправима. Нет этому оправдания. Отказала ему и выбросила кольцо в урну! © Палата № 6 / VK

Моя мама сказала отцу «нет». Он встал с колен, и она объяснила ему, почему не хочет замуж. И ушла домой. На следующий день папа позвонил ей, и мама сказала, что передумала. Женаты уже 28 лет. © thefuzzybunny1 / Reddit

«Через одно мгновение я предложу руку и сердце своей девушке в ее любимом месте»

Я держал в руке кольцо и говорил, что она сделала меня счастливым и что я хотел бы провести с ней всю жизнь. Она перебила меня и спросила: «Ты женишься на мне?» Я ответил «да» и надел ей кольцо на палец. А потом сказал: «Вообще-то это была моя реплика». Она извинилась и объяснила, что просто переволновалась. А потом заплакала от счастья. © Cosimo_Zaretti / Reddit

Cosimo_Zaretti / Reddit Работаю официанткой. Пришел мой бывший, с которым я в хороших отношениях и попросил на вечер забронировать столик. Сказал, что он хочет сделать предложение девушке своей мечты. Окей, всё сделали. Он пришел вечером, сел за стол, попросил вино и два бокала. Принесла, уже собиралась уходить, но он попросил меня присесть на пару минут и поговорить. Я села, а он встал на одно колено, достал кольцо и сделал мне предложение! Мне! Понимаете?! Мнеее! Я в слёзы, на лице всё еще шок, но я присела к нему, поцеловала и сказала: «Да!». И он сказал мне, что всегда любил меня и мы зря расстались, а это скрепит наши отношения уже навсегда! Я счастлива! © Подслушано / Ideer

Муж долго не звал замуж. Говорил, мол, тянет, потому что хочет сделать предложение «по красоте». А мне-то обидно, все казалось, что сама выпрашиваю. В итоге сделал предложение на «отвали», а через год после свадьбы и вовсе забрал кольцо, с которым делал предложение. Еще и заявил, что хочет исправить ситуацию сделать новое предложение, но уже красиво. В итоге прошло 2 года. Когда спрашиваю его, когда же кольцо вернется ко мне, слышу: «Ой, я забыл, нет времени», — и подобное. В остальном заботливый, негулящий, но меня дико обижает, что он, вместо того, чтобы переделать, сделал то же самое — наплевал на меня. © Подслушано / Ideer

«7 лет назад она сказала „да“ этому дешевому кольцу слева. Я тогда был на мели. А сейчас поднялся. Вчера купил ей новые кольца, чтобы „повысить уровень“»

«А она взяла и вернула мне подарок, заявив, что это все, наоборот, „понижает уровень“. Потому что прежнее кольцо для нее дороже всех украшений на свете. Что ж, пойду сдавать обратно это великолепие за $ 8 тыс, а на эти деньги свожу ее в Японию или Корею».

В то время я работала в красивом ресторане у берега моря. Иногда в нашем заведении делали предложения. Как правило, мужчины заранее предупреждали персонал и просили сделать что-то особенное, например, спрятать обручальное кольцо в напитке. И вот однажды во время десерта парень достал кольцо и попросил руки у девушки. В ресторане было многолюдно, и все с умилением наблюдали за парой. А его избранница вдруг заплакала и ответила ему: «Нет!» Затем выбежала из ресторана. Очень жаль было этого парня, ведь все это произошло на глазах у сотни человек. © MyBFWouldBeSoExcited / Reddit

MyBFWouldBeSoExcited / Reddit Решил я сделать своей любимой предложение. В ресторане по моей просьбе обручальное кольцо спрятали в тортик. И вот тот самый момент: она видит в десерте кольцо, вытаскивает его и несет администратору. Решила, что его потерял повар, пока готовил. В шоке останавливаю ее, а она вдруг стала кричать на меня, мол, это опасно, и она могла подавиться. Романтика... © Подслушано / Ideer

Я пилот. Как-то раз катал парочку влюбленных. Парень предварительно попросил, чтобы я пролетел над полем — а там собрались 150 человек и выстроились так, что сверху это выглядело как сердечко и два кольца. Когда девушка увидела эту картину, она выпалила: «Смотрите! Ну и идиотизм!» В тот день парень постеснялся делать предложение... © apiratenamedbob / Reddit

«Нас свело приложение для знакомств, и вот мы обручились. Сперва я подарил ей фотосессию в красивом платье, а потом сделал предложение»