15+ историй о предложениях руки и сердца, до которых голливудские сценаристы и не додумались бы

Предложения руки и сердца, как правило, проходят по заданному шаблону: мужчина вдруг встает перед возлюбленной на одно колено, протягивает кольцо и задает заветный вопрос. А она плачет от счастья и шепчет: «Да!» Но когда в этом сценарии возникают новые переменные, получается история на миллион. Вопрос только, романтичная, драматичная или комичная.

Собирали грибы в лесу. Поднимаемся на гору, а там на камушке стоит коробочка, собранная из деталей Lego (мужчина решил покреативить), а внутри — кольцо моей мечты (с черным камнем). Еще и целый мешок грибов собрали. Идеально! © AnnSlntcv / Twitter

AnnSlntcv / Twitter Подруга недавно обручилась. Было это так. Она с возлюбленным отправилась в маленькое французское кафе, где он собирался сделать ей предложение. Подруга только что набила рот каким-то пирогом, когда ее спутник вдруг встал на одно колено. Она настолько растерялась, что поперхнулась выпечкой... Короче, романтик не ожидал, что в его лицо полетят крошки пирога. © Unknown author / Reddit

«Я сделал предложение без кольца, но со щенком»

«Ты сжульничал! Какая женщина сможет отказать, увидев щенка?» © mafiaknight / Reddit

Окончательно поняла, что не ошиблась с выбором мужчины, а главное, будущего отца, когда, предложив кольцо, он сказал, что хочет, чтобы у наших детей и у него самого в браке была моя фамилия. Дело в том, что его очень неблагозвучная, а-ля Голопупенко, а мне от дедушки досталась красивая немецкая. Причем у его мамы тоже была красивая, но отец настоял, чтобы она сменила. А моему мужчине наплевать на стереотипы, главное, чтобы все были счастливы. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Друг решил сделать предложение девушке во время празднования своего дня рождения. Когда вынесли торт с надписью «Выходи за меня», девушка закричала: «Да!» И вручила свой подарок в виде положительного теста на беременность. Друг сразу же поменялся в лице. А потом вдруг выдал, мол, мы же договорились, что никаких детей в течение пяти лет. Он в ярости, девушка в истерике, гости в шоке. В итоге она сказала, что назло ему родит, а друг ответил, что на хорошие алименты пусть не рассчитывает. Давно не видела такой драмы. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Мой мужчина очень рукастый, всегда любил что-то чинить и мастерить. И однажды на Рождество он преподнес мне набор щелкунчиков, которых сделал сам. Две игрушки выглядели как мы. Щелкунчик-мальчик стоял на колене перед щелкунчиком-девочкой и протягивал корону: просил стать его королевой. Как только я их увидела, возлюбленный тут же встал передо мной на колено и сделал предложение. Теперь эти щелкунчики напоминают мне о прекраснейшем моменте, настолько же неповторимом, как и мой любимый. © kikat / Reddit

«7 лет назад она сказала „да“ этому дешевому кольцу слева. Я тогда был на мели. А сейчас поднялся. Вчера купил ей новые кольца, чтобы „повысить уровень“»

«А она взяла и вернула мне подарок, заявив, что это все, наоборот, „понижает уровень“. Потому что прежнее кольцо для нее дороже всех украшений на свете. Что ж, пойду сдавать обратно это великолепие за $ 8 тыс, а на эти деньги свожу ее в Японию или Корею».

Мы с женой были в ювелирном магазине и видели, как один парень взял посмотреть кольцо, затем встал на колени и спросил свою спутницу: «Выйдешь за меня?» Она такая: «О боже! Да!» А он берет и... возвращает кольцо продавцам. После чего заявляет, что просто хотел все сделать красиво, но денег у него нет. Девушка пришла в ярость и начала кричать: «Мама была права насчет тебя!» Не передать, как неприятно было на все это смотреть. © kemikiao / Reddit

kemikiao / Reddit Мне парень сделал предложение. Знаете, где? Не в кафе, не в парке, не на концерте каком-то, а прямо в шалаше! Мы сидели с ним дома, выходные, делать нечего, давай детство вспоминать, хотя обоим уже за 25. Построили в гостиной большой шалаш из подушек, одеял и стульев. Сидели там, делились забавными историями из детства, и тут он встал на колено и достал коробочку с кольцом. Я даже не поверила сначала, но спустя несколько секунд осознала, что это все по-настоящему. Вот теперь хвастаюсь подругам, что я «невеста из шалашика». © Карамелька / VK

Карамелька / VK Моя мама собирается сделать предложение отцу после 27 лет совместной жизни. Раньше она не хотела никаких свадеб, а папа, напротив, тщетно пытался ее уговорить. А сейчас выяснилось, что мама неизлечимо больна и жить ей осталось, увы, недолго. Потому она хочет успеть сыграть свадьбу, чтобы порадовать отца. Я помогаю ей с организацией помолвки — она хочет как-то задействовать снег для предложения, поскольку мы канадцы. © Elegant-Ad6853 / Reddit

«За секунду до того, как я сделал предложение своей девушке в ее любимом месте»

Я пилот. Как-то раз катал парочку влюбленных. Парень предварительно попросил, чтобы я пролетел над полем — а там собрались 150 человек и выстроились так, что сверху это выглядело как сердечко и два кольца. Когда девушка увидела эту картину, она выпалила: «Смотрите! Ну и идиотизм!» В тот день парень постеснялся делать предложение... © apiratenamedbob / Reddit

apiratenamedbob / Reddit Я работала в очень красивом ресторане на берегу моря, и время от времени у нас делали предложения. Обычно мужчины заранее предупреждали персонал и просили сделать что-то особенное, например, спрятать кольцо в напитке. И вот в один такой день мы ожидали романтичной сцены. Во время десерта парень достал кольцо и задал заветный вопрос спутнице. В ресторане было многолюдно, и все с умилением наблюдали за парой. А девушка расплакалась и сказала: «Нет!» Затем выбежала из ресторана. Было так жаль этого беднягу, на которого смотрела сотня человек. © MyBFWouldBeSoExcited / Reddit

MyBFWouldBeSoExcited / Reddit Были с молодым человеком в Вероне. Красоту этого места не передать, что-то чарующее есть в этом городе. И вот стоим мы около Дома Джульетты, он спрашивает:

— Нравится тебе тут?

— Безумно.

— Приедем сюда на годовщину?

— Какую годовщину?

И тут он встает на колено и достает кольцо. Мы женимся! © Подслушано / Ideer

«Нас свело приложение для знакомств, и вот мы обручились. Сперва я подарил ей фотосессию в красивом платье, а потом сделал предложение»

Однажды мы с моим молодым человеком решили пойти в парк. Там дети играли в мяч, и мы решили вспомнить детство: я встала на ворота, а парень стал гонять мяч вместе с ребятишками. Тут мой молодой человек встал передо мной на одно колено и достал кольцо из кармана. На радостях я забыла, что мы играли в футбол. И тут боковым зрением вижу, как футбольный мяч летит прямо в меня... В итоге я с сломанной рукой в больнице, но зато скоро выхожу замуж за любимого человека. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Моя мама сказала отцу «нет». Он встал с колен, и она объяснила ему, почему не хочет замуж. И ушла домой. На следующий день папа позвонил ей, и мама сказала, что передумала. Женаты уже 28 лет. © thefuzzybunny1 / Reddit

thefuzzybunny1 / Reddit Я держал в руке кольцо и говорил, что она сделала меня счастливым и что я хотел бы провести с ней всю жизнь. Она перебила меня и спросила: «Ты женишься на мне?» Я ответил «да» и надел ей кольцо на палец. А потом сказал: «Вообще-то это была моя реплика». Она извинилась и объяснила, что просто переволновалась. А потом заплакала от счастья. © Cosimo_Zaretti / Reddit

«Вот как я сделал предложение. Она согласилась»

«Я так понимаю, в команде по квиддичу твоя девушка — ловец ». © alpacapalooza13 / Reddit