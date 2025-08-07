14 студенческих историй, которые переносят во времена, когда мы варили пельмени в чайнике и делали шпоры размером с атом

Студенчество — это не только лекции и сессии, но и та самая эпоха, когда жизнь кипит во всем: от общаги до зачетки. Где еще можно засыпать с конспектом под подушкой, а просыпаться — на сцене студвесны? Мы собрали истории, после которых хочется снова варить лапшу на плитке в коридоре и искать смысл жизни между парами.