14 студенческих историй, которые переносят во времена, когда мы варили пельмени в чайнике и делали шпоры размером с атом
1 час назад
Студенчество — это не только лекции и сессии, но и та самая эпоха, когда жизнь кипит во всем: от общаги до зачетки. Где еще можно засыпать с конспектом под подушкой, а просыпаться — на сцене студвесны? Мы собрали истории, после которых хочется снова варить лапшу на плитке в коридоре и искать смысл жизни между парами.
- Думаю, у каждого в универе был такой тип, который всегда хотел выделиться. Вот и у меня был такой — Серега. Чтобы вы понимали уровень его приколов: он как-то пришел на пару с козой, на которую надел кепку и очки! А мы учились в пединституте и должны были быть образцом поведения среди студентов. И вот недавно я узнал, что Серега теперь учитель истории у моего ребенка в новой школе. Так как я сам не связал свою жизнь с педагогикой, не могу понять, то ли он так изменился, то ли у нас все так плохо с критериями отбора учителей. © Не все поймут / VK
- Был у нас такой предмет, как геодезия. Одна из курсовых работ требовала построения геодезических кривых по реперным точкам и использования специальной линейки. Для меня эта работа была несложной, максимум полчаса времени. Но некоторым девушкам почему-то она не давалась. А вот чертить я не любил, не получалось у меня аккуратно. В общем, был оговорен обмен: я делаю геодезию, а девчонки мне взамен — чертеж фасада здания. Хотя я и был рад, но угрызения совести испытывал — простую работу, где дел на полчаса, меняю на сложную, с которой девушка будет возиться весь день. Несу готовый план к девчонкам, захожу в их блок и вдруг слышу: «Вот я круто поменялась: начертила фасад за двадцать минут, а ему с геодезией корячиться целый день». Так что обмен получился честный. © certero / Pikabu
- На бакалавриате начала замечать, что чем хуже сделана работа, тем быстрее ее подпишут. А чем аккуратнее и корректнее ты ее делал, тем больше будет правок. На магистратуре, когда уже нечего терять, решила эту теорему доказать. Приношу работу, оформленную по ГОСТу, аккуратно сшитую. Все расчеты, таблицы на месте — инженер, как-никак. В общем, красота, а не работа. А мне:
— Ну, вот это число, — раз и ручкой по листу, — и вот эта формула мне не нравятся. Вот тут график не понимаю.
И совсем уже из серии «это чтобы ты задолбался»:
— Ты значения как отметила, квадратиками? Сделай треугольничками.
Ну, думаю, черт с тобой. Нахожу старую тетрадь, потертую, с пятнами. Становлюсь у подоконника и, наклонившись в три погибели, от руки переписываю. Графики, таблицы — вырезаю криво, вклеиваю клеем ПВА. В паре мест замазываю и пишу сверху. Приношу.
— Ну вот трудно было сразу так сделать? Давай зачетку. © reshacooper / Pikabu
- Я мою руки и собираюсь выходить из туалета, как в кабинку забегает мой друг. Следом в соседнюю кабину заходит препод по истории. Друг, подумав, что это я, говорит: «Блин, на историю опаздываю!» И тут из соседней кабинки доносится гениальное: «Ахах, ничего страшного, я тоже». © Студенческие истории / VK
- В первый же день профессор назначил меня старостой — это означало, что каждый день мне нужно было отмечать посещаемость. А у нас в группе было два студента с похожими именами — скажем, Егор и Игорь. Егор ходил на все пары, а Игорь перестал приходить уже на вторую неделю. И вот в конце семестра профессор обсуждает со мной посещаемость и восхищается, какой хороший реферат написал Игорь. Короче, профессор спутал двух парней и все оценки Егора за семестр приписал Игорю. Я, конечно, объяснила ситуацию, профессор ужасно смутился и все переделал. Профессора, учите имена своих студентов! © quitec****linguist / Reddit
- Когда сдавал философию, к экзамену не был готов абсолютно. Решил, что хуже уже не будет и начал пороть отсебятину. А препод поставил мне четверку. Чувство справедливости у меня, к сожалению, превалирует над чувством самосохранения, и я начал выяснять мотивы. Мол, за что четверка, если я порол дикую чушь? Препод ответил: «Ты высказал свои мысли, я весь курс пытался вас этому научить». Я говорю: «Хорошо, но почему тогда четыре, а не пять?» А он мне: «Так ты такую дичь нес, у меня чуть уши в трубочку не свернулись!» © ПОЗОР / VK
- Когда я только смотрел списки зачисленных в нашу группу, из стандартных фамилий сильно выделялась одна гордая и громкая — Колбасевич. Что и говорить, в первый день учебы его я ожидал увидеть больше всех. Но первая же перекличка показала, что никаких Колбасевичей на парах не присутствовало. Группа у нас была дружная, мы вместе праздновали любое значимое событие и каждый раз не забывали произнести тост за Колбасевича. На парах девочки обещали преподавателям, что обязательно дадут ему переписать конспекты, а я, как староста, вел учет несданных им зачетов и пропущенных мероприятий, а так же относил в деканат ведомости с его сплошными пропусками. Так прошел еще один год, и еще, и еще. В итоге Колбасевич получил диплом об успешном окончании нашего ВУЗа с достаточно неплохим средним баллом. Мы его так и не увидели, но у меня остается надежда на вечер встречи выпускников. © nandrew / Pikabu
- Это была последняя пара, мы с однокурсниками просто валились с ног. В аудиторию зашла преподавательница, явно находящаяся в самом разгаре простуды. Она посмотрела на нас, на темноту за окном, вздохнула и сказала: «А давайте притворимся, будто вы — бесстыжие прогульщики и не пришли на пару, а я — слабохарактерная преподавательница, которая о вашем прогуле никому не расскажет?» © Unknown author / Pikabu
- Работаю лаборантом. Суббота, половина шестого. Во всем корпусе только вахтерша, декан, я и преподаватель один. Идем мы с деканом к преподу в кабинет, а там картина маслом: третьекурсница сидит у него на коленях, хихикают оба (он, к слову, молодой, лет 27-30, а третьекурсница вторую вышку получает, 22 года ей). Декан вся кипит: «Да как вам не стыдно! Вы же сами говорили, что у вас сегодня вторая годовщина свадьбы! Да мы вас выгоним! А тебя, — это уже студентке, — отчислим к чертовой матери!» Студентка со смехом вылетает из кабинета, а препод с улыбкой отвечает: «Вы извините, я тут человек новый... Но сегодня моя вторая годовщина свадьбы с ней!» © Apostler / Pikabu
- Через пару лет после окончания университета я как-то случайно оказался рядом с альма матер. Время было обеденное, я решил зайти туда в столовую. Отстоял очередь, взял первое, второе, салат, ватрушку, компот и стакан сметаны. Кассир, считая мой обед, говорит: «Это сметана». Я ей: «Вижу, что сметана». А она мне: «Это дорого!» © Gagarin024 / Pikabu
- Давно дело было. Постоянно играли с моим преподавателем по теории обработки металлов в шахматы. С переменным успехом. Перед экзаменом он мне говорит: «Ну что, давай так: на экзамене играем партию, выигрываешь, ставлю 5, ничья — 4, ну а если проигрываешь — 3». А я круглый отличник с повышенной стипендией, трояк мне никак не улыбался. Но я же не трус, соглашаюсь. Экзамен, первые 5 студентов готовятся, а у нас партия идет напряженная. Тут заходит другой препод, по электротехнике. Ничего не говорит, только смотрит, позицию изучает. Тут мой препод наклоняется над доской и говорит шепотом: «Значит, так, правила меняются: проигрываешь — ставлю пять». © YaroslavLada123 / Pikabu
- Сдаем экзамен. Наш препод заболел, принимает другой, а у него пара, ждать больше 2-х часов. Через 15 минут уговоров он вышел, сказал и сказал одному из наших: как зайду в кабинет — заходи за мной. Пара началась, через минуту наш вышел бледный и пачкой билетов, говорит: «Препод сказал чтобы нашли аудиторию, тихо сели, выбрали по билету и написали как на письменном экзамене, как будет наша пара — по одному». Мы офигели, разобрали билетый, давай решать, а предмет толком не учили, не помним ничего, кто в библиотеку побежал, кто домой к компьютеру... Прошло 2 часа, заходит первый и... пропал. Выходит минут через 15 говорит: «Пацаны! Он нас как последних лохов развел! Те билеты, на которые мы ответы писали, это 4-й курс экономфака!» Препод вышел, ржет, вы, говорит, реально задолбали мешать, не знал уж как вас спровадить вот и раздал первое что под руку попалось. Я думал вы минут 10 почитаете и назад придете скажете что дал не то, смотрю вас нет, думал вы разошлись просто. © stalker37 / Pikabu
- Было это в далеком 2013 году. Я студент, вся зарплата уходит на съем квартиры, ем на стипендию. Лежу перед сном, ворочаюсь. Так жареной курочки хочется, что желудок сводит. И тут звонок с неизвестного номера. Испугался, думал, кому-то из близких плохо, иначе зачем ночью звонить. В трубке мужской голос: «Я сейчас подъеду, переговорим. Поможешь — заплачу 10 тысяч». Ну я адрес соседнего дома сказал, джинсы натянул и пошел. Встретились с мужичком. Рассказывает, что жена к матери уехала, а он, дурак такой, другую домой позвал. Ну, она и оставила в ванной и на диване волосы черные. Приехал мужик с работы, а на столе записка: «Нашла волосы, развлекайся! Заявление сама подам». На телефон жена не отвечает. Я говорю мужику, что я тут ни при чем, я его в первый раз вижу. А мужик отвечает, что лазил по группам рокеров в соцсети и нашел меня. Тут до меня начинает доходить — волосы-то у меня черные и длинные. Короче, он достает 10 тысяч, сует мне и говорит: «Поехали к жене, она у матери сейчас, тут ехать 100 км». Приехали. Он под окнами орет: «Катюшка, спустись!» Она в окно выглянула, увидела нас и сказала подняться. Мужик ей и говорит: «Это Серега, знакомый мой, он у нас на диване переночевал». Я глазки в пол и говорю: «Извините, что волосы в ванной оставил, у меня просто дома горячую воду отключили, помыться захотел». Она в слезы, давай мужа обнимать. В итоге все вместе мы уехали в город, по дороге я желанную курицу гриль купил в круглосуточном магазине. © Подслушано / Ideer
- Препод у нас была — женщина лет 80, в твердой памяти и здравом уме. Правда, очень тихо всегда начитки делала, не было слышно даже на первом ряду. И вот экзамен по высшей математике. Нас 2 группы, человек 40. Начали делиться, кто когда пойдет, и я остался в последней пятерке. Мучала тетя всех по очереди в течение часов пяти. Из кабинета все выходили в расстроенных чувствах, сдать было почти нереально. За окном уже темнеть начало. Захожу в последней пятерке и думаю, что фиг мы что сдадим, препод устала, ей проще поставить «неуд» и пойти домой. Расселись, ждем, когда нам дадут варианты. А математичка, посмотрев в окно, села за стол и выдала: «Это вы пять часов ждали своей очереди и не сбежали? За стойкость поставлю „хорошо“, кого не устраивает, можете сдавать на „отлично“». Мы переглянулись и решили, что всем достаточно «хорошо». Для меня за все годы эта была самая халявная оценка. © Keratoz / Pikabu
- Рассказала мама случай из своей студенческой жизни. Раздобыли они курицу и на общей кухне поставили варить. Через некоторое время приходят — курицы нет, зато рядом лежат три яйца и записка с кривыми буквами, как «курица лапой» писала: «Снесла вам яйца и ушла гулять». © rusvod17 / Pikabu
