15 женщин, которым в браке слово «скука» даже не снилось

Если в каждой избушке свои погремушки, то в каждом браке свои традиции и устоявшаяся рутина. Кажется, знаешь супруга от и до, а он тебе — раз! — и сюрприз подкинет. Наши героини убедились, что их мужья соскучиться им точно не дадут.