15 женщин, которым в браке слово «скука» даже не снилось
Если в каждой избушке свои погремушки, то в каждом браке свои традиции и устоявшаяся рутина. Кажется, знаешь супруга от и до, а он тебе — раз! — и сюрприз подкинет. Наши героини убедились, что их мужья соскучиться им точно не дадут.
- Всю ночь готовила чизкейк. Утром достала из холодильника, украсила красиво. Решила на террасу вынести сфоткать, там свет лучше, но запуталась в шторе и хлоп! — торт уже на полу. Я аж заревела с досады. И вдруг муж встал на карачки и начал есть торт с пола. Ест и нахваливает. Реву и думаю, что у меня самый лучший муж на свете! © Подслушано / Ideer
- На 8 Марта муж подарил мне мультиварку, а на день рождения — кастрюлю и термос. Заявила ему: «Следующая праздничная кастрюля окажется у тебя на голове!» Но он моего возмущения не понял. И вот наступил его день рождения. Я взяла и торжественно вручила ему в подарок пылесос. Тогда проняло. © Olga.Sergeeva / Pikabu
- Когда мы с мужем только начали встречаться, мы гуляли перед ужином и как-то проходили мимо обувного магазина. А я искала определенные ботинки (бордовые, замшевые), и идеальная пара как раз стояла на витрине, но магазин был уже закрыт. Примерно через неделю прихожу домой, а там меня ждут эти ботинки. Будущий муж сфотографировал размер другой пары моих туфель, чтобы показать продавщице и правильно подобрать размер. © scannalach / Reddit
Мы искренне завидуем людям, которые получили не только классный подарок, но и кучу крутых впечатлений.
- Это случилось в новогодние праздники пару лет тому назад. В тот год не стало бабушки, мы вообще не хотели праздновать, не было сил даже украсить дом. А надо сказать, что я обычно обожаю всю эту праздничную суету: рано ставлю елку, повсюду мишура и гирлянды, собаку наряжаю в свитер, рождественская музыка и все такое. А вот муж наоборот. Он не придает особого значения праздникам и не понимает, почему я так люблю все украшать, просто дает мне полную свободу действий. Так вот, ночью возвращаюсь домой с работы (я органист в церкви, играла на рождественской службе), а муж открывает дверь в шапке Санты. Вхожу, а он украсил гостиную, пока меня не было. Он поставил елку, зажег фонари, нарядил собаку в свитер, по телевизору включил видео с камином, а под елкой положил подарки. Я прямо там и разрыдалась. © BadJujuju1879 / Reddit
- Вечер пятницы, до конца рабочего дня полчаса, скоро домой. Готовить неохота, думаю, закажу пиццу. Когда уже вышла с работы, решила мужу написать (он раньше меня приходит), чтобы не удивлялся курьеру. Муж: «А чего мне ему удивляться? Я знаю, что он приедет». Я ему: «В смысле? Как ты узнал?» Говорит, мол, так я пиццу заказал, готовить неохота. По итогу один и тот же курьер из одной и той же доставки привез нам две абсолютно одинаковые пиццы. Да еще и с двумя одинаковыми добавками. © Maria1924 / Pikabu
- Муж увидел, что у меня закончились почти все уходовые средства, сфоткал все тюбики, искал их по магазинам и принес. Просто молча. Либо он меня так любит, либо он просто посмотрел на мое лицо и такой: «Нет, ну с этим надо что-то делать» © n****canon / Twitter
- У нас на семью две гитары. До этого года я думала, что они у нас «для антуражу», поскольку ни я, ни муж играть не умеем. И вот после почти 10 лет брака одним прекрасным вечером он мне заявляет: «Хочешь, я тебе на гитаре сыграю?». Я ему: «А ты умеешь?» Да, говорит, потренировался вечерок. И давай мне играть. Так и живем. © magnolia79 / Pikabu
Неизвестно, играют ли эти мужчины на музыкальных инструментах, но руки у них точно золотые: и классный ремонт сами сделают, и мебель соберут со скоростью света.
- Мы оба простудились. Муж остался дома, но мне пришлось сходить на несколько деловых встреч во второй половине дня. Пока меня не было, он сходил в магазин и приготовил ужин. Возвращаюсь домой — еда на плите, все горячее и вкусное, но мне ничего из этого не хотелось. Когда я болею, мне охота только сырного супа с брокколи. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, муж говорит: «Милая, я знаю, как ты себя чувствуешь, когда болеешь, поэтому я не только приготовил ужин, но и купил тебе твой сырный суп с брокколи, потому что знал, что ничего другого ты не захочешь». © DaisyRage7 / Reddit
- Мы жили бедно, и однажды муж принес мне целую сетку мандаринов. Я до этого момента столько мандаринов не ела. Родители покупали их на Новый год и выдавали поштучно. Муж решил меня вот так порадовать. Уже 15 лет прошло, живем мы давно хорошо, но эти мандарины до сих пор помню. © Iodid / Pikabu
- В тот вечер, когда он попросил меня стать его женой, я была поражена его кулинарными способностями: он приготовил мне вкуснейшую карбонару. Спустя пару недель я нашла в его телефоне кучу фоток с этой карбонарой — вплоть до той даты, когда он позвал меня на то самое свидание. Оказалось, он вообще не умеет готовить, и долго тренировался, чтобы удивить меня. А его друзья потом рассказали мне, что они неделями ели эту его карбонару, чтобы помочь моему любимому подготовиться. © kiirogurl / Reddit
- Мой муж периодически разговаривает во сне. Обычно, когда я у него что-то спрашиваю утром, начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Вопросы в форме «Котик, ты меня любишь?» получили ответы: «Да, люблю». Поэтому в следующий раз был такой диалог:
— Саш, ты кого любишь?
— Пластик.
— Какой пластик?
— Экструдированный пенополистирол.
М-да, затяжной ремонт до добра не доводит... © LadyTraveler / Pikabu
- Мы с мужем ездили в путешествие, когда еще не были женаты. Утром в отеле он проснулся и пошел в душ, пока я спала — я люблю поспать, но он ранняя пташка. Слышу, как включается душ, но вместо того, чтобы спать, собираюсь и тихонько выхожу из комнаты. Побежала я за кофе для нас обоих, чтобы сделать сюрприз, когда муж выйдет из душа. И вот возвращаюсь я к отелю со стаканчиком кофе в каждой руке и вижу, как он идет с другой стороны улицы. Тоже с кофе. Мы оба пытались сделать друг другу сюрприз. Он включил душ, чтобы я спокойно спала, пока он «моется», и когда я думала, что он закрыл дверь ванной, на самом деле он вышел из комнаты. Получилась прямо какая-то сцена из дурацкого ромкома. © noshakira / Reddit
- Дело было к ночи, ложились с мужем спать. Вдруг муж пощупал мой живот. Раз, другой. А потом повернул ко мне голову и возмущенно спрашивает: «Ты с ума, что ли, сошла?!» Я в непонятках, мол, что такое. А он нахмурился и выдал: «Ты же похудела!» А я и собиралась худеть, ему говорила об этом, мне некомфортно в своем теле. Самое интересное в том, что он толстеет, а я худею, и его это подбешивает. Вот, думаю, что ж не так, может, кормить перестать, тоже худеть начнет и перестанет злиться. © kristinafotin5 / Pikabu
- Муж решил мне праздник устроить на 8 Марта. «Ты, — говорит, — поспи, а я сам с утра с собакой погуляю». Погулял в 5 утра (она просилась в туалет), погулял в 7 утра (время собаки гулять с друзьями), вынес мусор, съездил за цветами. Позавтракал. Полдня уже спит... Притомился, бедняжка. © Подслушано / Ideer
- Муж не переносит жару, зато очень любит, когда прохладно. На работе им подарили по пледу. Мне подумалось, что это не самый подходящий для него подарок. А он дома завернул меня в этот плед, пооткрывал все окна (на улице −22°) и завалился спать. Что ж, видимо, подарок для него и правда полезен... © PivBear / Pikabu
Истории о мужчинах, чью логику понять весьма непросто, здесь.
Комментарии
Элена Д., зачем вы скопировали статью Юлии О., которая была месяц назад?
Почему-то тронула только эта фраза «погулял в 7 утра (время собаки гулять с друзьями)»
У собаченьки любящие хозяева, раз дважды за утро выгуливают, и есть друзья другие собаченьки, с которыми она играет. Классная у неё жизнь)
что, в сети не нашлись нормальные бордовые, бархатные ботинки?