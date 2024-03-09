15+ мужчин с такими золотыми руками, что их срочно хочется застраховать

Заполучить мужчину с золотыми руками — это как вытянуть счастливый билет. Они и печь для пиццы во дворе отгрохают, и детскую кроватку смастерят, и жене шкафчик для украшений подарят. С их подачи старые ванные начинают выглядеть как на фото из Pinterest, а поломанные вещи обретают новую жизнь.

«Беременная жена заявила: „Хочу, как на картинке“. Кто я, чтобы спорить? Как раз успел к рождению нашего первенца»

«Единственное, что поменял: отговорил жену от полностью белого цвета, так как это не очень практично, и поднял высоту скамейки».

«Замутил печь для пиццы на заднем дворе»

«Пожелтевшая плитка мозолила глаза, и я немного обновил камин»

«Превратил старый грязный подвал в сауну»

«Снес старое заднее крыльцо и построил это»

«Муж демонтировал перила и установил вместо них стеллаж»

«Пообещал жене новый спальный гарнитур, когда узнал, что она беременна вторым. Закончил за полтора дня до кесарева»

«Когда я купил дом, кухня была грязной комнатушкой, которую хотелось срочно отмыть. На ремонт ушло 10 месяцев. Теперь я просто влюблен!»

«Построил для Дейзи утепленную конуру с террасой, окнами, ламинатом и множеством других вещей, которых я никогда раньше не делал»

«После 3 недель упорной работы появилось желание похвастаться. Материалы обошлись в $ 8 400»

«Жена захотела камин»

«Это бревенчатый домик, который я строю для своего ребенка»

«Беременной жене на 8 месяце стало тяжело забираться в постель. Я все решил!»

«Отремонтировали и заменили сантехнику»

«Смастерил ювелирный комод для украшений жены»

Парень, ты крупно влип! Теперь тебе придется сделать все, чтобы ящики были заполнены. © aclaypool78 / Reddit

«Кроватка для сына получилась куда круче, чем из магазина»

«Кофейный столик с выемкой под коллекцию камней моей жены»

«Визуализировал сердцебиение первенца моей сестры»