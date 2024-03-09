15+ мужчин с такими золотыми руками, что их срочно хочется застраховать
Заполучить мужчину с золотыми руками — это как вытянуть счастливый билет. Они и печь для пиццы во дворе отгрохают, и детскую кроватку смастерят, и жене шкафчик для украшений подарят. С их подачи старые ванные начинают выглядеть как на фото из Pinterest, а поломанные вещи обретают новую жизнь.
«Беременная жена заявила: „Хочу, как на картинке“. Кто я, чтобы спорить? Как раз успел к рождению нашего первенца»
«Единственное, что поменял: отговорил жену от полностью белого цвета, так как это не очень практично, и поднял высоту скамейки».
«Замутил печь для пиццы на заднем дворе»
«Пожелтевшая плитка мозолила глаза, и я немного обновил камин»
«Превратил старый грязный подвал в сауну»
«Снес старое заднее крыльцо и построил это»
Припылится - станет гармоничнее, а пока как белый пластырь на смуглой коже
«Муж демонтировал перила и установил вместо них стеллаж»
«Пообещал жене новый спальный гарнитур, когда узнал, что она беременна вторым. Закончил за полтора дня до кесарева»
«Когда я купил дом, кухня была грязной комнатушкой, которую хотелось срочно отмыть. На ремонт ушло 10 месяцев. Теперь я просто влюблен!»
Коврик очень украшает, но это же кухня! Там масло, соусы, брызги, кусочки еды. Человек, ты задолбаешься коврик чистить.
«Построил для Дейзи утепленную конуру с террасой, окнами, ламинатом и множеством других вещей, которых я никогда раньше не делал»
«После 3 недель упорной работы появилось желание похвастаться. Материалы обошлись в $ 8 400»
«Жена захотела камин»
«Это бревенчатый домик, который я строю для своего ребенка»
«Беременной жене на 8 месяце стало тяжело забираться в постель. Я все решил!»
Монументальная постель напомнила сказку про принцессу на горошине)
«Отремонтировали и заменили сантехнику»
Прмяоуглльгый кирпич на стенах и шестигранники на полу для меня не гармонируют
«Смастерил ювелирный комод для украшений жены»
Что б у меня было столько украшений, что бы для них стал нужен комод!
- Парень, ты крупно влип! Теперь тебе придется сделать все, чтобы ящики были заполнены. © aclaypool78 / Reddit
«Кроватка для сына получилась куда круче, чем из магазина»
Проблема только в том, что через полгода ребенок в ней перестанет помещаться)
«Кофейный столик с выемкой под коллекцию камней моей жены»
«Визуализировал сердцебиение первенца моей сестры»
Есть стереотип, что ремонтные работы — занятие исключительно для мужчин, а вот вышивка, вязание и шитье — это женское занятие, причем скорее для бабушек, чем для девушек. Но это не так. Ведь создавать вещицы своими руками можно в любом возрасте. Главное — найти свою любимую технику и можно творить красоту налево и направо.
Комментарии
Ну раз уж пошла тема ремонта, покажу и я, что у нас сейчас получается.
Это наш (ох, простите) туалет.
Было и стало
«Снес старое заднее крыльцо и построил это»
Просто бельмо на глазу 🙈 Совершенно не вписывается в стиль самого дома.
8 400,00 долларов только на материалы в ванную😯 на наши 750 тр. м.б. речь идет о какой-то стране типа Швейцарии или Британии, где все цены невменяемые, но это полный привет. надеюсь, нолик лишний
Белый цвет может просто не нравится, и это ок. Но вот называть его непрактичным странно. Он ведь не выгорает, а значит можно подкрасить локально без эффекта заплатки.