20+ человек, которые просто берут в руки нитку, иголку, а дальше такое вытворяют, что глаз не отвести
Стереотип, что вышивка, вязание и шитье — это занятия для бабушек в корне неверен. Ведь создавать вещицы своими руками можно в любом возрасте. Главное — найти свою любимую технику и можно творить красоту налево и направо.
«Первый раз получилась настолько идеально вышитая кошка. До сих по не верится, что это я своими руками сотворила»
«Бабушка моей жены сделала эту вышивку, изобразив на ней 3 поколения женщин их рода»
«Я вышила это для своего брата на его первый день отца»
«Вот какой свадебный подарок я приготовила для близкого родственника. На вышивку ушло около 200 часов»
«Похоже, моим отношениям пришел конец. Но все равно я подарю эту вышивку маме бывшего. Надеюсь, у него хватит ума ее не испортить»
«Закончила работу над журавлем совсем недавно»
«Муж ухмылялся и закатывал глаза каждый раз, когда слышал от меня, мол, пойду-ка я маткой займусь. Ну а потом наблюдал это действо. Вот что получилось»
Придешь вот в гости, а там - вышитая матка на стене висит. Просто гамма чувств )) Очень не хватает контекста. Хотя в любом контексте это довольно странненький объект для вышивки, честно говоря.
«Одна из моих работ, в которой я объединил вышивку и рисование»
«Вышивала в подарок деду на 80 лет всю нашу семью: дети, внуки, правнуки»
- Во-первых, это шикарный подарок! Во-вторых, идея — огонь! Никогда бы до такого не додумалась. © larkinsya / Pikabu
«Эту сумку в виде дракона я украсила ручной вышивкой»
Просто вау. Давно себе сказала завязать с покупкой сумок, но эту прямо ХОЧУ!!!
«Моя любимая кепка, которую я украсила вышивкой прошлым летом»
«В этом рукоделии мне нравится и результат, и процесс. Это такая медитация. И было чем заняться 2 дня пути в поезде и еще 2 вечера»
«Год назад мы с мужем расстались. Ему не нравилось, что я вышиваю. Вот как я отпраздновала год своей свободы»
«Я вышиваю кошачьи лапки»
- Божечки-кошечки, даже мех между подушечками есть! © rahyveshachr / Reddit
«Подруга сшила мне толстовку, а я за месяц вышила на ней рисунок»
«Вышиваю мини-подвески, вдохновляясь мордашками котов»
«Я сделала лягушачий кошелек своей мечты»
«Была у меня мечта поехать в Норвегию, и я неосознанно визуализировала красоты, которые хотела увидеть. Так родилась вышивка с набережной Брюгген в Бергене»
«Я украсила вышивкой свои ботинки!»
- У меня есть такая же обувь. Спасибо за идею, я тоже так сделаю! © PrincessBananaha / Reddit
Работа, которая в одну секунду погружает в свой сказочный мир
Вышивка может преобразить даже старую толстовку
«Вышила Эдварда Каллена для декора ванной»
В современном мире рукоделие — это не только способ скоротать время, но и возможность создать нечто уникальное всем на зависть. Ну а еще для кого-то — это возможность расслабиться после напряженного дня.
Комментарии
Очень много что понравилось, много работ очень высокого уровня! Классно!!
А сейчас же есть программируемые машинки, загружаешь картинку и она тебе вышьет все что хочешь? А то некоторые вышивки не похожи на ручную работу
Интересно