20+ человек, которые просто берут в руки нитку, иголку, а дальше такое вытворяют, что глаз не отвести

Народное творчество
59 минут назад

Стереотип, что вышивка, вязание и шитье — это занятия для бабушек в корне неверен. Ведь создавать вещицы своими руками можно в любом возрасте. Главное — найти свою любимую технику и можно творить красоту налево и направо.

«Первый раз получилась настолько идеально вышитая кошка. До сих по не верится, что это я своими руками сотворила»

«Бабушка моей жены сделала эту вышивку, изобразив на ней 3 поколения женщин их рода»

«Я вышила это для своего брата на его первый день отца»

«Вот какой свадебный подарок я приготовила для близкого родственника. На вышивку ушло около 200 часов»

«Похоже, моим отношениям пришел конец. Но все равно я подарю эту вышивку маме бывшего. Надеюсь, у него хватит ума ее не испортить»

«Закончила работу над журавлем совсем недавно»

«Муж ухмылялся и закатывал глаза каждый раз, когда слышал от меня, мол, пойду-ка я маткой займусь. Ну а потом наблюдал это действо. Вот что получилось»

Zest
только что

Придешь вот в гости, а там - вышитая матка на стене висит. Просто гамма чувств )) Очень не хватает контекста. Хотя в любом контексте это довольно странненький объект для вышивки, честно говоря.

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«Одна из моих работ, в которой я объединил вышивку и рисование»

«Вышивала в подарок деду на 80 лет всю нашу семью: дети, внуки, правнуки»

  • Во-первых, это шикарный подарок! Во-вторых, идея — огонь! Никогда бы до такого не додумалась. © larkinsya / Pikabu

«Эту сумку в виде дракона я украсила ручной вышивкой»

Крис
3 дня назад

Просто вау. Давно себе сказала завязать с покупкой сумок, но эту прямо ХОЧУ!!!

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«Моя любимая кепка, которую я украсила вышивкой прошлым летом»

«В этом рукоделии мне нравится и результат, и процесс. Это такая медитация. И было чем заняться 2 дня пути в поезде и еще 2 вечера»

«Год назад мы с мужем расстались. Ему не нравилось, что я вышиваю. Вот как я отпраздновала год своей свободы»

«Я вышиваю кошачьи лапки»

«Подруга сшила мне толстовку, а я за месяц вышила на ней рисунок»

«Вышиваю мини-подвески, вдохновляясь мордашками котов»

«Я сделала лягушачий кошелек своей мечты»

«Была у меня мечта поехать в Норвегию, и я неосознанно визуализировала красоты, которые хотела увидеть. Так родилась вышивка с набережной Брюгген в Бергене»

«Я украсила вышивкой свои ботинки!»

Работа, которая в одну секунду погружает в свой сказочный мир

Вышивка может преобразить даже старую толстовку

«Вышила Эдварда Каллена для декора ванной»

В современном мире рукоделие — это не только способ скоротать время, но и возможность создать нечто уникальное всем на зависть. Ну а еще для кого-то — это возможность расслабиться после напряженного дня.

Фото на превью 31for2yaskunkedbitch / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ку-ку
3 дня назад

Кошачьи лапки и сумка-дракон - любовь с первого взгляда😍

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Ку-ку
3 дня назад

Жаль, мне пока нечего сюда выложить, всё в процессе🤷‍♀️

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Kate
40 минут назад

Очень много что понравилось, много работ очень высокого уровня! Классно!!

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Тревожное Пирожное
30 минут назад

А сейчас же есть программируемые машинки, загружаешь картинку и она тебе вышьет все что хочешь? А то некоторые вышивки не похожи на ручную работу

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