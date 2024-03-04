20+ человек, которые просто берут в руки нитку, иголку, а дальше такое вытворяют, что глаз не отвести

Стереотип, что вышивка, вязание и шитье — это занятия для бабушек в корне неверен. Ведь создавать вещицы своими руками можно в любом возрасте. Главное — найти свою любимую технику и можно творить красоту налево и направо.

«Первый раз получилась настолько идеально вышитая кошка. До сих по не верится, что это я своими руками сотворила»

«Бабушка моей жены сделала эту вышивку, изобразив на ней 3 поколения женщин их рода»

«Я вышила это для своего брата на его первый день отца»

«Вот какой свадебный подарок я приготовила для близкого родственника. На вышивку ушло около 200 часов»

«Похоже, моим отношениям пришел конец. Но все равно я подарю эту вышивку маме бывшего. Надеюсь, у него хватит ума ее не испортить»

«Закончила работу над журавлем совсем недавно»

«Муж ухмылялся и закатывал глаза каждый раз, когда слышал от меня, мол, пойду-ка я маткой займусь. Ну а потом наблюдал это действо. Вот что получилось»

«Одна из моих работ, в которой я объединил вышивку и рисование»

«Вышивала в подарок деду на 80 лет всю нашу семью: дети, внуки, правнуки»

Во-первых, это шикарный подарок! Во-вторых, идея — огонь! Никогда бы до такого не додумалась. © larkinsya / Pikabu

«Эту сумку в виде дракона я украсила ручной вышивкой»

«Моя любимая кепка, которую я украсила вышивкой прошлым летом»

«В этом рукоделии мне нравится и результат, и процесс. Это такая медитация. И было чем заняться 2 дня пути в поезде и еще 2 вечера»

«Год назад мы с мужем расстались. Ему не нравилось, что я вышиваю. Вот как я отпраздновала год своей свободы»

«Я вышиваю кошачьи лапки»

Божечки-кошечки, даже мех между подушечками есть! © rahyveshachr / Reddit

«Подруга сшила мне толстовку, а я за месяц вышила на ней рисунок»

«Вышиваю мини-подвески, вдохновляясь мордашками котов»

«Я сделала лягушачий кошелек своей мечты»

«Была у меня мечта поехать в Норвегию, и я неосознанно визуализировала красоты, которые хотела увидеть. Так родилась вышивка с набережной Брюгген в Бергене»

«Я украсила вышивкой свои ботинки!»

У меня есть такая же обувь. Спасибо за идею, я тоже так сделаю! © PrincessBananaha / Reddit

Работа, которая в одну секунду погружает в свой сказочный мир

Вышивка может преобразить даже старую толстовку

«Вышила Эдварда Каллена для декора ванной»