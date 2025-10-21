Можно долго смотреть на спящих малышей. Умиротворение и радость на душе.
20 фотографий, которые легко перепутать с картинами известных художников
Окружающий нас мир прекрасен и полон красоты. Можно по нему ходить, как по Лувру, и наслаждаться настоящими произведениями искусства. Некоторым счастливчикам удается запечатлеть такие моменты, что будь это картина, коллекционеры оторвали бы с руками и ногами. И неважно, это фотография уснувшего ребенка или случайных попутчиков...
Это точно фото? Или мы смотрим на потолок Сикстинской капеллы?
Фото человека, любующегося произведениями искусства, — это тоже произведение искусства
«Дремлющие котята»
«Моя жена делает селфи, а я это фотографирую»
«Я сделала этот кадр, держа на руках нашу засыпающую малышку. Просто папа читает сыну перед сном»
«Моя жена дремлет в клетке с нашим французом. Парню делали операцию»
Бедняжечка. Моя кошка тоже после операции со мной все таскалась, чтоб её жалели
«Удалось запечатлеть этих милых сплетниц в метро»
- Да это ж настоящая картина. Как будто Леонардо да Винчи рисовал. © cxtx3 / Reddit
«Муж читал „Акиру“ и уснул»
Собаки украшают любую фотографию. А если она еще сделана в теплых тонах...
«Сфотографировал свою девушку еще в 2010-м. Если это не картина в стиле Ренессанса, то что тогда?»
Эти курочки будто бы сошли с картин Эдуарда Мане
«Наша мама со всеми своим внуками. И хоть бы кто из них улыбнулся! Мы же так старались»
- Могу поспорить, это семья художников. Ну один так точно должен быть. © adhoc42 / Reddit
«Здесь прекрасно все: архитектура, драма, композиция и эмоции»
- Когда моя девушка опять начнет драматизировать, я просто покажу ей это фото. © darxide23 / Reddit
Женщина просто сфотографировала мужа, а комментаторам показалось, что это кадр из «Отчаянных домохозяек»
«Избранный»
Каждый кот должен иметь свой собственный трон. Вот Рио уже занял такой
Великолепно всё! Трон, подсветка, и главное Его Величество Котеич!
Вашему вниманию — глубокомысленная картина «Месть Лилу». Для справки: Лилу — это милый котик
Лилу- прекрасный скульптор. Это его инсталляция на тему елочки, а не месть!
«Нашел два причудливых белых гриба. Я не обратил внимание, а жена сразу увидела сердечко между ними. Какие только чудеса в природе ни увидишь»
Красоту можно найти во всем, что нас окружает
Этот котик любит солнышко, а солнышко точно любит его
Мы всегда рады пополнить свою коллекцию прекрасного снимками от наших читателей.
Атмосферные фото. Но фаворит - фото бабушки и внуков. Оно так прекрасно. Интересно, они специально так сделали?