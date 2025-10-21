20 фотографий, которые легко перепутать с картинами известных художников

Окружающий нас мир прекрасен и полон красоты. Можно по нему ходить, как по Лувру, и наслаждаться настоящими произведениями искусства. Некоторым счастливчикам удается запечатлеть такие моменты, что будь это картина, коллекционеры оторвали бы с руками и ногами. И неважно, это фотография уснувшего ребенка или случайных попутчиков...

Это точно фото? Или мы смотрим на потолок Сикстинской капеллы?

Фото человека, любующегося произведениями искусства, — это тоже произведение искусства

«Дремлющие котята»

«Моя жена делает селфи, а я это фотографирую»

«Я сделала этот кадр, держа на руках нашу засыпающую малышку. Просто папа читает сыну перед сном»

«Моя жена дремлет в клетке с нашим французом. Парню делали операцию»

«Удалось запечатлеть этих милых сплетниц в метро»

Да это ж настоящая картина. Как будто Леонардо да Винчи рисовал. © cxtx3 / Reddit

«Муж читал „Акиру“ и уснул»

Собаки украшают любую фотографию. А если она еще сделана в теплых тонах...

«Сфотографировал свою девушку еще в 2010-м. Если это не картина в стиле Ренессанса, то что тогда?»

Эти курочки будто бы сошли с картин Эдуарда Мане

«Наша мама со всеми своим внуками. И хоть бы кто из них улыбнулся! Мы же так старались»

Могу поспорить, это семья художников. Ну один так точно должен быть. © adhoc42 / Reddit

«Здесь прекрасно все: архитектура, драма, композиция и эмоции»

Когда моя девушка опять начнет драматизировать, я просто покажу ей это фото. © darxide23 / Reddit

Женщина просто сфотографировала мужа, а комментаторам показалось, что это кадр из «Отчаянных домохозяек»

«Избранный»

Каждый кот должен иметь свой собственный трон. Вот Рио уже занял такой

Вашему вниманию — глубокомысленная картина «Месть Лилу». Для справки: Лилу — это милый котик

«Нашел два причудливых белых гриба. Я не обратил внимание, а жена сразу увидела сердечко между ними. Какие только чудеса в природе ни увидишь»

Красоту можно найти во всем, что нас окружает

Этот котик любит солнышко, а солнышко точно любит его