20+ фото, которые подарят вам веру в то, что все возможно

За исполнением мечты стоят не только желание и фантазии, но и упорство. А иногда нам помогают осуществить самое заветное близкие люди. Мы решили вдохновиться такими примерами и порадоваться за тех, кто уже осуществил мечту и не может этому не радоваться.

«Организовал уже свою 15-ю фотовыставку в 2025 году»

«Сбросила почти 45 кило. Пришлось съесть много яиц. Но чувствую себя круто!»

«Пять лет назад я спала в машине и ненавидела свою работу. Сейчас мне 47 и я только что получила диплом»

«Этот бардак оставил после себя мой бывший. Когда я узнала об изменах, то сразу решила выкинуть все его барахло. Теперь я снова могу дышать!»

«Сделала наконец-то бразильский кератин»

«Я мечтала об этом 4 года! Пять недель в роли плотника, и чулан превратился в двухэтажный домик для дочки. Она в восторге»

Многие отцы сейчас явно кусают локти. Ты — крутая мама! © Woodwagon / Reddit

«Я на удаленке. Сделала сама себе окрашивание мечты»

«Я наконец-то написал свой первый роман! Это детский ужастик. Уже продано 38 экземпляров. Я безумно горд»

«С пятой попытки у меня все же получилось приготовить клубнично-ванильный торт»

«В 5 лет больше всего на свете я хотел стать пилотом. Мечты сбываются, но спустя 30 лет»

«Разница в один год. Очень счастлива и довольна результатами»

«Воплощаю свои мечты в реальность, рисуя как можно больше машин»

«Я всегда мечтала о собственном волшебном плаще из Косого переулка — и сегодня это стало реальностью»

«Я решилась на кардинальную стрижку и стала рыжей! Мне очень нравится! А вы что думаете?»

«Наконец-то у меня есть собственное жилье! Мечты сбываются»

«Всегда хотела красивый зеленый двор и, конечно же, гамак!»

Иногда мы мечтаем пообщаться с необычными животными. Эта девушка мечтала увидеть сурикатов

«Наконец-то в 32 года получилось осуществить мечту»

«Мой старший сын и новорожденная дочка. Это первая девочка в нашей семье за 23 года»

«Всегда мечтала о спальне в винтажном стиле. И вот!»

«Моя невестка умудрилась воплотить в реальность мою мечту детства»