18 теплых фотоисторий о том, как люди пронесли свою дружбу сквозь годы

Фотоподборки
1 день назад

На каждом жизненном этапе мы встречаем близких нам людей, с которыми можем грустить и веселиться. Со временем кто-то исчезает с горизонта. Но иногда нам везет заполучить настоящую дружбу длиною в годы — уникальное явление: есть человек, который знает о вас практически все, но никому ничего не расскажет.

«Дружим с 8 класса»

«Свекровь и ее подруга. Почти 100 лет плечом к плечу»

«Свекровь и ее давняя подруга познакомились, когда им было по 2 и 3 года соответственно.
В этом году они отпраздновали свои 98- и 99-летия».

«Мы со школы были лучшими друзьями»

«С 15 лет мы были очень близки. Он был влюблен в меня, но я воспринимала его лишь как друга. Он смирился. Мы даже несколько лет не разговаривали, но после встречи поняли,
что жить не можем друг без друга. И вот у нас есть сын».

«Четыре подружки на фото с разницей в 52 года»

«В детстве я просто нес кольца на свадьбе тети, а теперь мы с ней — лучшие друзья»

«Дружба сквозь годы. Видимся мы редко, но от этого наши встречи еще ценнее»

«Лучшие друзья на протяжении 30 лет»

«В это сложно поверить, но мой дядя стал моим лучшим другом на всю жизнь»

«Он ровно на год и две недели младше меня. Мы росли больше как брат и сестра. Я не могла представить себе жизни без него, он был моей абсолютной опорой, и мы рассказываем друг другу все, даже сейчас».

«Лучшие друзья с младенчества»

«Почти 30 лет чудесной дружбы»

«Моя лучшая подруга детства. Уже 21 год не разлей вода»

  • На первой фотке я сперва увидела двух милых мальчиков, а оказалось, это крутые девчонки! © AffectionateWay825 / Reddit
  • Да, мы были истинными пацанками. © bzthepeach / Reddit

«Дружим 19 лет. Долго ждали исполнения детской мечты. и вот свершилось»

«На второй фотографии мы обе беременны. Это по сути была наша мечта в подростковом возрасте: вместе забеременеть и воспитывать наших детей. Для меня это первенец,
для подруги — третий ребенок. Обе наши девочки уже родились».

«Из 15 в 41: лучшие друзья всю жизнь»

«Дружим больше 20 лет»

«За эти годы мы сменили прически, но остались лучшими подругами»

«Дружим дольше 30 лет»

«18 лет дружбы»

«Дружба на протяжении 40 лет и на расстоянии многих миль»

А удавалось ли вам сохранять дружбу десятилетиями? Очень хочется верить в эту магию взаимоотношений между людьми. А ведь не всегда все складывается так душевно, как у наших героев. И вот тому доказательства:

Фото на превью misscrabtree / Reddit

Комментарии

Уведомления
Черепуха Ку
1 день назад

Люблю такие статьи. Потому что по себе знаю, что крепкая и долгая дружба возможна. 22 года дружбы с моей подругой доказали. Главное найти своего человека.:)

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Катерина Лисичкина
22 часа назад

А иногда приходится и побороться... Мы с подругой несколько раз были na грани невозврата к дружбе. Каждый раз мне хватало терпения это пережить, и всё возвращалось na свои места)))Ценю свою Светку!..

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villiss
22 часа назад

Мы с моей подругой в 3 года познакомились, 50 лет прошло - полет нормальный :)

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Буква Эф
21 час назад

Как же мне нравятся фотки, когда тот же состав участников, на том же месте и (почти) в той же одежде и позах через дцать лет. Круто!

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Hangover Unicorn
17 часов назад

Две подруги со школы - самые близкие мне люди. Долгая дружба возможна, только в неё необходимо вкладываться и поддерживать. Любая связь со временем слабеет

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