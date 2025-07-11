18 теплых фотоисторий о том, как люди пронесли свою дружбу сквозь годы
На каждом жизненном этапе мы встречаем близких нам людей, с которыми можем грустить и веселиться. Со временем кто-то исчезает с горизонта. Но иногда нам везет заполучить настоящую дружбу длиною в годы — уникальное явление: есть человек, который знает о вас практически все, но никому ничего не расскажет.
«Дружим с 8 класса»
«Свекровь и ее подруга. Почти 100 лет плечом к плечу»
Жаль, что нет третьего фото, где они молодые. Тогда бы полная картинка)
«Свекровь и ее давняя подруга познакомились, когда им было по 2 и 3 года соответственно.
В этом году они отпраздновали свои 98- и 99-летия».
- Про них нужно снять кино! © ContextLate4288 / Reddit
- Думаю, этим дамам точно есть что рассказать. © Kodiak44882 / Reddit
«Мы со школы были лучшими друзьями»
«С 15 лет мы были очень близки. Он был влюблен в меня, но я воспринимала его лишь как друга. Он смирился. Мы даже несколько лет не разговаривали, но после встречи поняли,
что жить не можем друг без друга. И вот у нас есть сын».
«Четыре подружки на фото с разницей в 52 года»
- Вы даже оделись так же! © ****-happens / Reddit
«В детстве я просто нес кольца на свадьбе тети, а теперь мы с ней — лучшие друзья»
«Дружба сквозь годы. Видимся мы редко, но от этого наши встречи еще ценнее»
«Лучшие друзья на протяжении 30 лет»
«В это сложно поверить, но мой дядя стал моим лучшим другом на всю жизнь»
«Он ровно на год и две недели младше меня. Мы росли больше как брат и сестра. Я не могла представить себе жизни без него, он был моей абсолютной опорой, и мы рассказываем друг другу все, даже сейчас».
- Такое случается чаще, чем вы думаете. © G_rightousantagonist / Reddit
«Лучшие друзья с младенчества»
«Почти 30 лет чудесной дружбы»
«Моя лучшая подруга детства. Уже 21 год не разлей вода»
- На первой фотке я сперва увидела двух милых мальчиков, а оказалось, это крутые девчонки! © AffectionateWay825 / Reddit
- Да, мы были истинными пацанками. © bzthepeach / Reddit
«Дружим 19 лет. Долго ждали исполнения детской мечты. и вот свершилось»
«На второй фотографии мы обе беременны. Это по сути была наша мечта в подростковом возрасте: вместе забеременеть и воспитывать наших детей. Для меня это первенец,
для подруги — третий ребенок. Обе наши девочки уже родились».
«Из 15 в 41: лучшие друзья всю жизнь»
«Дружим больше 20 лет»
«За эти годы мы сменили прически, но остались лучшими подругами»
«Дружим дольше 30 лет»
«18 лет дружбы»
«Дружба на протяжении 40 лет и на расстоянии многих миль»
А удавалось ли вам сохранять дружбу десятилетиями? Очень хочется верить в эту магию взаимоотношений между людьми. А ведь не всегда все складывается так душевно, как у наших героев. И вот тому доказательства:
Комментарии
Люблю такие статьи. Потому что по себе знаю, что крепкая и долгая дружба возможна. 22 года дружбы с моей подругой доказали. Главное найти своего человека.:)
А иногда приходится и побороться... Мы с подругой несколько раз были na грани невозврата к дружбе. Каждый раз мне хватало терпения это пережить, и всё возвращалось na свои места)))Ценю свою Светку!..
Мы с моей подругой в 3 года познакомились, 50 лет прошло - полет нормальный :)
Как же мне нравятся фотки, когда тот же состав участников, на том же месте и (почти) в той же одежде и позах через дцать лет. Круто!
Две подруги со школы - самые близкие мне люди. Долгая дружба возможна, только в неё необходимо вкладываться и поддерживать. Любая связь со временем слабеет