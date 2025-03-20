17 примеров, когда дружба между мужчиной и женщиной свернула не туда

Истории
1 час назад

Уже давно ведутся споры о том, возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной. Порой кажется, что это что-то из области фантастики. Такие отношения часто перерастают в нечто большее, чем просто приятельство, либо постепенно сходят на нет, особенно если чувства одной стороны остаются без ответа. Как бы то ни было, дружба между мужчиной и женщиной всегда полна неожиданностей и может преподносить сюрпризы. Чем бы она ни закончилась, одно можно сказать точно: скучно не будет.

  • Мы с лучшим другом сидели вдвоем и смотрели фильм. Во время романтической сцены я на него посмотрела и говорю: "Слушай, а когда ты мне признаешься? Или мне можно идти другого парня искать?" Друг удивленно посмотрел на меня и ляпнул: "Какого еще, блин, другого парня? Я у тебя один должен быть!" Потом притянул меня к себе и поцеловал. Я находилась во френдзоне год. И почему я раньше этого не сказала? © Не все поймут / VK
  • Я сильно повредила ногу и долго сидела дома. Фильмы и сериалы уже просто не лезли, и я пожаловалась другу на то, что заняться нечем. Вечером того же дня приехал курьер и припер огромную коробку. Внутри оказалось штук 20 книг самых разных жанров. Мне действительно хватило этого до конца больничного, а еще помогло приучить себя к регулярному чтению. Тогда я поняла, что такую заботу нужно ценить и дала шанс нашим отношениям. Так мой друг вышел из френдзоны. Вместе уже полтора года. © Карамель / VK
  • Моя нынешняя девушка сказала мне, что она хочет только дружить со мной и ничего больше. Но после 4 свиданий в течение следующих 2 месяцев мы начали встречаться. Я бы сказал, если вы хотите выйти из френдзоны, вам нужно перестать быть его/ее другом. Не будьте все время такими доступными. Используйте свободное время, которое вы проводите, ожидая ответа у телефона, и сходите, например, в спортзал. © mikhail_d / Reddit
  • Я уже много лет наблюдаю за Санта-Барбарой в жизни мамы: она держит одного мужика во френдзоне больше 20 лет; он моложе нее, все это время он в нее влюблен, началось все еще до моего рождения. У него есть сожительница, при этом она коллега мамы, об отношениях с ее мужиком ничего не знает, не рассказывают, чтобы не испортить хорошие отношения, мама приемлет только дружбу, но о чувствах знает, порой они встречаются и просто болтают. Скоро новый сезон, он разошелся со своей дамой. © Подслушано / VK
  • В вузе был у меня один очень навязчивый поклонник. Однажды он, как в кино, ворвался в аудиторию во время лекции, чтобы вручить мне цветы. Пока он бежал вниз по ступенькам, умудрился споткнуться и заскользить прямо к ногам преподавательницы и после, как ни в чем ни бывало, встал и сделал вид, что так и задумано: "Ольга Ивановна, это вам!" — и тянет букет, от которого остались практически одни палки. Мне новый подарил. © Подслушано / Ideer
  • Много лет назад, когда я вышла в первый раз замуж, оказалось, что у моего мужа есть лучшая подруга. Они вместе учились в институте. Однажды муж пригласил своих институтских друзей, среди которых, конечно же, была эта девушка. Мы познакомились и сразу же между нами возникло напряжение. Она поставила себя в позицию, типа, подумаешь, без году жена! Видела я всех его девушек, было их много, будут еще, а я была, есть и буду его лучшим другом. В разгар веселья, когда все разбрелись по всему дому, я, проходя мимо кухни, услышала обрывок разговора о какой-то девушке. Когда зашла на кухню, мой муж и его подруга, оживленно беседовавшие до этого, вдруг резко замолчали. Со временем выяснилось, что когда муж учился, у него была неземная любовь и эта его подруга очень хорошо общалась с той девушкой. Тот разговор был именно о ней. Хотела ли я видеть в своем доме после этого лучшую подругу мужа? Нет! Тогда она периодически стала приезжать к моей свекрови, якобы в гости, а та ее встречала и муж уходил общаться. Только почему-то обувь мою стал забирать с собой, чтобы я не пошла к свекрови разбираться, зачем эта мадам приезжает к моему мужу. Мы развелись не из-за этого, но лучшая подруга свою роль тоже сыграла. © Аня / Исповеди.com
Лариса Я
13 часов назад

А что, у девушки всего одна пара обуви? Я бы босиком пошла, если бы посчитала, что надо учинить разборки

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  • У меня есть лучший друг. Дружим мы уже 6 лет. Он пережил со мной развод и все мои неудачные отношения, привозит ночью лекарства и малиновое варенье, поддерживает и ругается, если я начинаю лениться и расстраиваться из-за пустяков. Так, как он, меня оберегал лишь один человек - мой отец. Сегодня я поняла, что влюбилась в лучшего друга. И я теперь понятия не имею, что делать. © Подслушано / VK
  • Я женщина, которая прошла через многое. Вышла замуж, родила четверых детей. Муж всегда хотел сына, но не получилось. В один прекрасный день он сказал, что хочет построить бизнес за границей. Сначала присылал деньги каждый месяц. А потом поругались сильно, после этой ссоры он исчез. Ни денег, ни звонка. Естественно, я начала искать работу. Устроилась посудомойщицей в кафе, потом - салатницей и выросла до администратора. 6 лет в этой области и сейчас я управляю рестораном. Не знаю, вы мне поверите или нет, но я всего добилась сама. Своим трудом. Два года назад меня выбрали управляющей. С хозяином ресторана быстро подружились: бизнес достался ему от отца, но парень умный и очень любит свою работу. Мы с ним за эти два года многого добились, работали по 20 часов в сутки. Раньше мне говорили, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, но я всегда спорила, а теперь убедилась. Когда мой друг впервые обнял меня, мне стало не по себе. Но потом эти милые обнимашки стали очень частыми. Мне 39 лет, а ему 24 года. После первого поцелуя я не пришла на работу. Сказала, что заболела. Когда я вернулась, он извинился. Сказал, что больше не повторится. И мы продолжали работать. Через месяц корпоратив и он провожает меня домой. Опять поцелуй, и я уже ответила. Сама не знаю, как так вышло. Поговорили на эту тему. Оба знаем, что это невозможно. Но это искушение нельзя побороть. Он сказал, что не хочет терять меня. Что без меня он не представляет этот ресторан. Сказал: "Мы вдвоем подняли, до конца будем вместе здесь работать". © Ааа / Исповеди.com
  • Я дружу с девушкой с тех пор, как ей было 19, а мне 23. Я знал, что нравлюсь ей, но никогда не рассматривал ее в романтическом ключе, потому что она была младше. Мы были друзьями около 1,5 лет, пока она не начала подавать мне знаки, которые нельзя было игнорировать. Короче говоря, я пригласил ее на свидание, и мы были вместе 8 месяцев. Мораль этой истории такова: дайте о себе знать и скажите, что вы чувствуете. Если это не сработает, просто оставьте все как есть и двигайтесь дальше. © Haunting-Tiger-97 / Reddit
  • Мы были лучшими друзьями много лет, с самого детства. А когда стали постарше, прямо в фотобудке перед последним снимком я рассказал своей подруге, что у меня появились к ней чувства. Оказалось, что она тоже была влюблена в меня уже больше года. Теперь мы женаты и через несколько месяцев у нас родится ребенок. © Cosmic_W0lf / Reddit
  • Удивляюсь, насколько счастье относительно. После расставания и последующей долгой и колючей зимы в сердце внезапно влюбилась в своего приятеля. Давно знакомы, но интереса друг к другу не проявляли. На одном из общих праздников плохо себя почувствовала и ушла полежать на полчаса в другую комнату. Лежала без света, он тихо зашел в комнату и присел рядом. Думал, я сплю: легонечко так погладил по волосам и поправил плед. Такого трепета я не испытывала, кажется, никогда в жизни. © Подслушано / VK
  • У меня был лучший друг. Началось с романа, не сложилось, но почему-то не разбежались. Он был старше и взял меня под свое покровительство. Выгуливал, учил уму-разуму, даже как-то пытался пристроить к "перспективному мужчине". А когда я познакомила его со своим будущим мужем, вдруг выкинул фортель: прямым текстом потребовал его бросить. Я рассказала, что мой мужчина мне уже предложение сделал и я согласилась, так друг перестал со мной общаться. Я ему звонила несколько раз, трубку не брал и не перезвонил. Финита. © Конфуз / ADME
  • У мужа есть подруга (бывшая любовница, с ней он изменял бывшей жене). Сначала меня это совершенно не тревожило: она замужем, есть ребенок, у нас тоже есть - 5 месяцев. Но потом я заметила, что муж начал странно себя вести, а когда я захожу в комнату, он закрывает ноутбук. Спросила, что там секретного, он что-то пробубнил невнятно. Телефон носит с собой в джинсах дома, звук часто выключен. Потом уже стало напрягать, так как это общение продолжалось почти каждый день. Я спросила, точно ли это дружба? Если да, то зачем так скрытно себя вести? Он сказал, что, конечно, дружба, и если мне не нравится, он может отказаться от общения с ней. Я сказала, что он вправе решать сам. Но даже если там что-то большее, лучше сразу мне сказать, чтобы мы нашли решение вместе цивилизованным путем. На что он такой, мол, это глупости, вот сейчас удалю ее контакты. Я думала, что раз он так легко все решил, отлично. Какое-то время было похоже на то, что он так и сделал, вел себя нормально. И вот на прошлой неделе я узнала, что в телефоне она теперь записана под именем Руслан. Я не стала ничего выяснять. Я сейчас в декрете, выгляжу нормально, делаю макияж, когда он дома, слежу за собой, домом и ребенком, интересуюсь его делами, подбадриваю, если что-то у него не так. Я бы очень хотела доверять ему, но как, если он себя так ведет? И уже сейчас меня действительно это общение напрягает. © Инна / Исповеди.com
  • Встреча одноклассников. Не виделись лет 30. Была очень рада увидеть того «мальчика», с которым за партой сидели. Так всю встречу и просидели вместе, а потом продолжили общение в соцсетях. За четыре года он стал лучшим другом: делилась с ним всем. А недавно рассказала, что рассталась со своим мужчиной. И впервые вместо слов поддержки услышала признание в любви. Додружилась. © Подслушано / VK
  • Долго думала над тем, как бы выйти из френдзоны у одного чудесного парня, с которым подружились еще на первом курсе универа. Мы работаем в одной фирме, поэтому на корпоративе я плюнула на все условности – просто подошла к нему и поцеловала. На что он ответил с таким пылом, которого я никак ожидала от такого тихони. Сейчас мы встречаемся, все идет хорошо, а я до сих пор не могу нарадоваться, что не сдрейфила и сделала это. Рискуйте и будьте счастливы! © Палата №6 / VK
  • Дружили на протяжении трех лет. Вчера позвонил в час ночи, сказал, что приедет. Я быстро одеваюсь в красивое, причесываюсь, крашусь. Вот я обалдела, когда он привез мне своего кота с фразой: «Не с кем оставить, срочно нужно в командировку. Ты ж его любишь, через неделю заберу. Вот деньги на корм». И потом еще фотки выкладывал с пляжа Кипра с какой-то фифой. И почему я такая наивная? © Подслушано / Ideer
  • Ждал почти 8 лет, пока девушка, в которую я был безумно влюблен, даст мне шанс. По-настоящему никогда не думал, что доживу до этого дня. Я намекал на свои чувства к ней, но никогда не настаивал и не принуждал. Я знал, что если я хочу продолжать дружить с ней, нельзя эмоциям дать возобладать над рассудком. Так что со временем мы с ней стали лучшими друзьями, а затем, когда наши отношения с другими людьми закончились, она сказала мне, что я всегда ей нравился. Смысл всего этого в том, что нужно просто иметь терпение. Если она действительно та, в кого ты веришь, судьба сведет вас вместе, когда придет время. © YaBoyLogg / Reddit

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