17 примеров, когда дружба между мужчиной и женщиной свернула не туда

Уже давно ведутся споры о том, возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной. Порой кажется, что это что-то из области фантастики. Такие отношения часто перерастают в нечто большее, чем просто приятельство, либо постепенно сходят на нет, особенно если чувства одной стороны остаются без ответа. Как бы то ни было, дружба между мужчиной и женщиной всегда полна неожиданностей и может преподносить сюрпризы. Чем бы она ни закончилась, одно можно сказать точно: скучно не будет.