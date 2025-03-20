17 примеров, когда дружба между мужчиной и женщиной свернула не туда

А что, у девушки всего одна пара обуви? Я бы босиком пошла, если бы посчитала, что надо учинить разборки
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Уже давно ведутся споры о том, возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной. Порой кажется, что это что-то из области фантастики. Такие отношения часто перерастают в нечто большее, чем просто приятельство, либо постепенно сходят на нет, особенно если чувства одной стороны остаются без ответа. Как бы то ни было, дружба между мужчиной и женщиной всегда полна неожиданностей и может преподносить сюрпризы. Чем бы она ни закончилась, одно можно сказать точно: скучно не будет.
А что, у девушки всего одна пара обуви? Я бы босиком пошла, если бы посчитала, что надо учинить разборки
Отношения — это сложная, но интересная тема, которая точно не даст заскучать: