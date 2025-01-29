16 человек, которые на собственном опыте прочувствовали, что такое дружба между мужчиной и женщиной
Могут ли женщины и мужчины дружить? Извечный вопрос. Но важно помнить, что каждая дружба уникальна. Она может быть непростой, с разными трудностями. А иногда очень крепкой и ценной. В этой подборке мы рассмотрим разные примеры таких взаимоотношений.
- У мужа есть хорошая подруга. Я относилась к этому спокойно, но злые языки стали нашептывать, мол, что-то неладно. Я тайно взяла его телефон и увидела их переписку. Я была в шоке — это оказалось интимнее любых фоток. Они обменивались мемами! Эх, а я думала эти шутеечки только для меня.
- Подростком я зависала только с парнями. Мне казалось, что наше общение чисто платоническое. И до некоторого времени я так и витала в облаках. Но недавно я начала вспоминать некоторые сомнительные ситуации. Каждый из моих подростковых друганов или признавался мне в чувствах, или пытался поцеловать. Тогда я не придавала этому значения, но, если задуматься, примеров незапятнанной чьими-либо романтическими поползновениями дружбы между мужчинами и женщинами я встречала немного. © Ihavepills / Reddit
- Мой парень — моряк, проводит по 4-5 месяцев в море. В это время я жду дома. Работа есть, домашнее животное есть. Казалось бы, должна жить и радоваться. Но все ужасно! Дело в том, что у меня есть друг. Он приезжает к нам в город не так часто, потому что сам работает в другом. И вот недавно он признался, что испытывает ко мне чувства. Дело в том, что и у меня что-то есть по отношению к нему. Но, я не могу так поступить с парнем. © Карамель / VK
- Был друг, да оказался вдруг, как говорится. Начала дружить с одним парнем еще в университете. Ничего подозрительного в нем не замечала. Он даже с моим женихом общался. В общем, наступает день моей свадьбы. И что же делает так называемый друг? Берет и просто исчезает! Больше не пишет, не звонит. Девушки, не стройте иллюзий. Мужчины, стыдно должно быть. © ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / VK
- У мужа есть подруга. Думала, со временем их общение сойдет на нет, но, увы. Она меня раздражала своим присутствием в нашей жизни! Постоянные звонки мужу: то посоветоваться, то в гости напроситься. А потом я как-то увидела их переписку и обалдела! Они там обсуждали нашу личную жизнь. Это стало последней каплей. Я поставила ультиматум: развод или прекращение общения с ней. Так он все еще думает! © Подслушано / Ideer
- Из женщин получаются самые классные друзья! С мужчинами мы говорим только о футболе и работе. А с женщинами совсем другое дело! С ними можно говорить искренне обо всем. Я дорожу своими подругами. У меня есть жена, но я не хочу перекладывать на нее эмоциональный груз. Раньше она ревновала, и мне пришлось прекратить общение с подругами. Меня это так огорчило, что наш брак чуть не распался. К счастью, она поняла, как мне важна такая дружба. © Dizzy-Impact-4955 / Reddit
Там где ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ, кто-нибудь понял, в чём суть горюшка и за что мужчинам должно быть стыдно?
- Мой парень утверждал, что дружбы между мужчинами и женщинами не бывает. Поэтому у нас был уговор — не общаться с противоположным полом. Случайно узнала о его переписке с одной мадам. Там ничего такого не было, она не шла на контакт. Но я решила его проверить и попросила знакомую ему написать. Он повелся, и мы расстались. Недавно узнала, что знакомой он понравился. Теперь они вместе. Вот так я сама нашла новую девушку своему парню. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Была у меня когда-то подруга. Однажды мы пошли погулять. Чувств к ней тогда не было. Все оставалось в рамках дружбы до второй встречи, во время которой она меня поцеловала! Мы начали встречаться, но через какое-то время наши отношения накрылись. Мы остались друзьями, а я продолжал испытывать к ней чувства. Через какое-то время мы снова повстречались и расстались. На этот раз я не выдержал и выложил ей все, что думал. Она сказала, что не хотела терять меня как друга. Но мне было уже все равно. Дружба между мужчиной и женщиной существует только до того момента, пока одному из друзей не начинает нравиться другой намного больше, чем просто друг. © 1bergamot1 / Pikabu
- У меня есть хороший товарищ. Мы с моей лучшей подругой знаем его еще со школьной скамьи. Сейчас нам всем перевалило за сорок. Но мы со смехом вспоминаем, как в старших классах он звал нас обеих на свидания. И ему совсем не было неловко, когда мы не соглашались! Я бы на его месте сквозь землю провалилась, услышав отказ в подростковом возрасте. Теперь у всех свои семьи и дети, но мы продолжаем дружить. И такое бывает. © Previously_a_robot / Reddit
"Вот так я сама нашла новую девушку своему парню" И напоркуа вам нужен человек, который вас не ценит? Была бы не эта подруга, была бы другая.
- Моя подруга недавно заболела. Я ей написал, чтобы узнать, как она себя чувствует и забыл рассказать об этом девушке. Она так расстроилась, когда узнала! Сначала попросила, чтобы я ей говорил, когда мы с подругой общаемся, потом — что и слышать об этом не хочет. Отношения для меня, конечно, важнее, но это как-то глупо — переставать дружить с человеком, просто потому что это женщина. © Mr_Toblerone20 / Reddit
- Девушка моего друга не упускает возможности упомянуть, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Возможно, она до сих пор не верит, что между нами ничего не было. Встречаются они уже 4 года, а мы дружим около 9 лет. За эти годы между нами ни разу не возникало романтических ситуаций. Была куча возможностей начать отношения, если бы мы этого хотели. Мне кажется, мы уже давно перешли в ту фазу отношений, когда люди воспринимают друг друга, как родственники. © admin / y-story
- У меня есть самый лучший друг на свете! Мы дружим уже 21 год. Он для меня больше, чем друг, он часть меня. Мы никогда не переступали грань дружбы. У каждого из нас своя cемья. Он первый, кто взял мою дочь на руки после выписки из роддома. Я чувствую его присутствие в своей жизни даже на расстоянии. Дружба с ним намного выше, чем стандартные отношения между мужчиной и женщиной. © Карамель / VK
Бывает, что у мужчины и женщины свои семьи и дети, но они, как бы, дружат. Но это не отменяет того, что один из них, все равно, не ровно дышит к другому. Они могут сто раз говорить что они только друзья и не чувствуют друг к другу ничего кроме дружеских чувств, но в дружбе есть симпатия, которая может перерасти в более сильное чувство. И никто от этого не застрахован.
- С четырех лет моим лучшим другом был сосед. Ходили с ним в одну школу, учились в параллельных классах. Это была хорошая, крепкая дружба. Мы продержались до 27 лет, а потом он начал рассказывать, как сильно он меня любит. Я взаимностью не ответила, и больше мы не виделись. Пять лет прошло, а я так скучаю! Иногда подхожу к магазину, где работает его мама, но никогда не захожу внутрь. Сижу на лавочке и уезжаю домой. Я ведь его любила именно как друга, как кого-то, кого нельзя любить другой любовью. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У меня очень много друзей мужского пола. Иногда мне признавались в симпатии, но это было как-то несерьезно, все быстро об этом забывали. А с тех пор, как у меня появился парень, мне стало еще легче дружить с мужчинами. Все романтические ожидания пресекаются на стадии зародыша. У моего парня тоже много подруг. Мне легче доверять мужчине, когда он не обделен женским вниманием. У таких нет тяги к запретному плоду. © LaudasTrainedMonkey / Reddit
- Каждый год в одну и ту же дату моя жена перестает со мной разговаривать. Дело в том, что у меня есть подруга, к которой я каждый год хожу на день рождения. Да, у нас были отношения, но это в прошлом. Она давно замужем и воспитывает детей. Жену напрягает, что у нас что-то было. Раньше жена ходила на эти встречи со мной, но потом перестала и пыталась запретить мне их посещать. У нее не получилось, и она выбрала тактику игнорирования меня за несколько дней до дня рождения. Не понимаю ее. Сама страдает каждый год, и мне настроение портит. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- С подругой мы познакомились еще в далеком 1977-ом. В студенческие годы мы даже снимали одну квартиру. А спустя время она была одной из немногих гостей на моей свадьбе. Прошло уже 42 года, и мы до сих пор дружим. К тому же, она отлично ладит с моей женой. Такая вот связь, проверенная временем. © Paul Irving / Quora
Настроение ему портят, бедненький😂 Ну и *удак, конечно. Жена страдает, ну и ладно, день рождения же важнее, пусть пострадает.
В конечном счете, дружба между мужчинами и женщинами — тема непростая. Все зависит от конкретных людей и обстоятельств. А для более глубокого погружения в эту тему, можно почитать о том, какой непредсказуемой бывает дружба между мужчиной и женщиной
Комментарии
Ревность не имеет смысла.
Если повода нет - ревновать глупо
Если повод есть - ревновать поздно
"Не ищи беды там, где её нет.
Ты её не найдёшь - ты её создашь"
(Фильм "Жена против секретарши" с Кларком Гейблом)
Есть у меня один приятель, красавчик. Н4 него дамы так и вешаются. Но лично у меня к нему чувства как к классному старшему брату, которого у меня никогда не было. Он как человек, избалованный женским вниманием, тоже не жаждет очередных отношений, ему приятно просто общаться.
Собрание сексуально озабоченных можно считать закрытым? Или кто-то ещё желает высказаться?
Блин, да дружите с геями. У них точно не возникнет романтических чувств к вам.