16 человек, которые на собственном опыте прочувствовали, что такое дружба между мужчиной и женщиной

Бывает, что у мужчины и женщины свои семьи и дети, но они, как бы, дружат. Но это не отменяет того, что один из них, все равно, не ровно дышит к другому. Они могут сто раз говорить что они только друзья и не чувствуют друг к другу ничего кроме дружеских чувств, но в дружбе есть симпатия, которая может перерасти в более сильное чувство. И никто от этого не застрахован.