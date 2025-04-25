15+ примеров того, что даже уборка может стать основой для занятной истории

Я так поклейку обоев заказывала. Одному абсолютно все нужно было предоставить в том, числе рабочие инструменты, старые обои самостоятельно отодрать. Плинтус и розетки тоже самой снять. Приехала женщина из средней Азии в полностью забитой легковой машине, откуда даже волшбным образом стремянку вытащила, и только мусорные пакеты попросила. И все за теже деньги. Поклеила отлично, я сама ничего не делала. Вообщем, нужно искать.