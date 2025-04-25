15+ примеров того, что даже уборка может стать основой для занятной истории
Порядка в доме хочется многим. Кажется, чего проще: разложил вещи по местам, взял тряпку, чистящие средства - и скоро все засияет. Но порой стремление к чистоте приводит людей к таким ситуациям, что мама не горюй.
- У нас дома стояло старое пианино, пережившее, наверное, все возможные эпохи. Оно было настолько древним, что уже буквально разваливалось на куски, и никто даже не пытался его починить. Играть на нем тоже никто не умел, так что решили - разбираем, выносим, освобождаем место. Но в процессе разборки мы наткнулись на сокровище. Внутри, между досок, лежали старые, пожелтевшие от времени фотографии наших прадедушки и прабабушки, а рядом - их письма друг другу. Теперь это не просто находка - это семейная реликвия, которая останется с нами. А пианино? Оно свое дело сделало - сохранило память. © Карамель / VK
- Жила с парнем. Решила шкаф разобрать и вдруг наткнулась в его вещах на стринги. А я такое не ношу! Думаю: «Ну, все, приехали — он мне еще и изменяет». Устроила скандал, а парень клянется, что знать не знает, откуда там эти трусы. И тут влетает в комнату его мама, вырывает у меня эти стринги и говорит: "Не ори, это мои!" И уходит. То ли грамотно прикрыла его, то ли я реально зря ревную... © Подслушано / Ideer
- Мы только встречались с мужем. И вот он однажды пришел без звонка, а я пол мою. Он ростом почти 2 метра, я - 161 см и 49 кг веса. Ухажер мой глаза вытаращил, побледнел и отнял тряпку со словами: "Маленькие женщины созданы для любви!" Ну, я отдала тряпку...
И 45 лет она у него. © Ирина И / Dzen
«Во время генеральной уборки на даче нашла старую чугунную сковородку, покрытую паутиной и пылью веков. Сунула ее в костер»
«В огне сковорода весело горела ярким пламенем, точнее, это горел нагар, состоящий из закоксовавшегося жира. Потом я остудила сковороду в ведре с водой, вытерла, намазала растительным маслом и снова поставила на огонь, но уже аккуратно, чтобы масло не сгорело, а только продымилось, образовав защитную пленку».
- Я убиралась в доме бабушки и дедушки и нашла фотографии с первой свадьбы моей мамы. Она никогда не говорила мне, что была замужем до моего отца. Я решилась с ней об этом поговорить, а маман заявила: "Ой, этот брак не считается - я его аннулировала". Оказалось, моя мама вышла замуж за парня только для того, чтобы отомстить своему бывшему. Сбежала с первой брачной ночи и позвонила моему отцу, чтобы он ее забрал. Вот как бывает. © Prestigious-Ad-5457 / Reddit
- Долго сидела дома, работу найти не могла. Вещи все у меня были старые, растянутые. Два месяца не вылезала из депрессии — лежала. Ела мало, стала серого цвета. В один день я решила разобрать все. Огромную кучу вещей нашла. Половину выкинула, половину продала за копейки и таким образом накопила на джинсы и новую футболку. В таком виде меня легко приняли в официанты, затем в продавцы, потом я в кофейне работала. Теперь я заместитель директора в крупной фирме. Очень забавно, что наведение порядка и барахолка спасли меня. © Подслушано / Ideer
«Я вообще не была уверена, что эту душевую кабину можно отмыть. Но я люблю вызовы»
Как же люди любят показывать свой "героизм"... Вместо того, столы тихо и мирно просто поддерживать порядок в доме
- У моей сестры через месяц свадьба. Вчера мы с ней затеяли уборку, сняли шторы, чтобы их постирать. Потом она куда-то исчезла, и одна белая занавеска вместе с ней. Я пошла искать пропажу, зашла в комнату, где есть большое зеркало, а сестра стоит (меня не видит) с этой занавеской на голове и изображает невесту... Любуется собой, потом пробует занавеску, как платье, и стоит счастливая, улыбается в зеркало. Эх, кажется, скоро исполнится чья-то мечта. © Не все поймут / VK
- Была беременна. На поздних сроках стало тяжело убираться, тем более, что большую часть времени я в больничке пролежала. В общем, вызвали клининг. Девушка стала убираться на кухне, и тут как завопит! Я туда лечу, пузом все сшибая, мол, что случилось? А она орет: «Мышь!» Как мышь? Какая мышь? Третий этаж. Оказалось, кот загнал под плиту свою мышку игрушечную, и она очень долго там пролежала, почему-то еще сплющилась. Вроде все решилось благополучно, даже кот обрадовался, но осадочек остался. Так стыдно было! © Helenboogie / Pikabu
- В морозилке у нас черт ногу сломит, решила все разобрать и подписать. Из недр вытащила неопознанный кусок чего-то, оставила размораживаться. Через 2 часа прихожу: мамма мия, муж год назад увлекся рыбалкой и заморозил у нас кучу червячков!
- Сынишка у меня шебутной, рассыпал как-то по кухне пару кило сахарного песка. Ну, моя жена решила его научить прибираться, а заодно и мне показать, как необходимо воспитывать детей. Вручила ребенку веник и менторским тоном приказала смести все в кучу. Малыш удивленно посмотрел сначала на сей новый инструмент, затем взглянул на меня уже с изумлением. Мне осталось лишь подмигнуть. И тут веник заработал вентилятором так, как Овечкин клюшкой не владеет! Пришлось благоверной смывать сахарный песок аж с люстры. © Виталий Ларионов / Dzen
- По совету в интернете рассыпала в "сынарнике" сына темный рис и напугала его, что это мышки завелись в его бардаке. Думала, уберется. А он вместо этого выдал: "А давай мы безопасную мышеловку купим, поймаем мышку и в клетку ее посадим?" В общем, план провалился.
«Начиталась советов в интернете и впервые почистила плиту. Я в шоке от результата!»
- Мой отец умер в 1994 году, когда мне было 28 лет. Наводя порядок в его сейфе, я нашел несколько документов об усыновлении мальчика. Читая их, я был очень взволнован, думая, что у меня где-то там может быть брат (я был воспитан как единственный ребенок), но не мог понять, почему мои родители никогда не говорили мне о нем. Перечитав документы, я вдруг понял, что они обо мне. То есть, это я - тот усыновленный мальчик! После того, как я рассказал об этом своей семье, оказалось, что все, буквально все знали, что я усыновлен. Кроме меня. Это был "веселый" день. © rolandblais / Reddit
- Я заказала капитальную уборку однушки. Скинула фото менеджеру, все уточнила. Пришла тетенька, и началось: "Ой, такую плиту я без парогенератора не буду мыть!", "Вы с полок все сами снимать будете. Я помою, и поставите обратно, ладно?", "Верхние полки мыть не буду, окна отдельно, холодильник не успею, вытяжка у нас по отдельному прайсу, как и балкон, кафель в ванной не будем мыть. Ого, пакет с мусором? А помойка где? У соседнего дома? Я не понесу!" Как говорится, что отмыли - то отмыли. То есть за 11 тысяч я должна была вынести все вещи, а она быстро протереть пыль и уйти. © Pimente / Pikabu
«В 25 лет я узнал, что ковры нужно чистить»
Я так поклейку обоев заказывала. Одному абсолютно все нужно было предоставить в том, числе рабочие инструменты, старые обои самостоятельно отодрать. Плинтус и розетки тоже самой снять. Приехала женщина из средней Азии в полностью забитой легковой машине, откуда даже волшбным образом стремянку вытащила, и только мусорные пакеты попросила. И все за теже деньги. Поклеила отлично, я сама ничего не делала. Вообщем, нужно искать.
- Знакомая работала в клининговом агентстве. Рассказывала: "Заказ в загородный дом, у хозяина - ценная коллекция фарфора в шкафах и на полках. Их сразу попросили: "Пожалуйста, аккуратно!" Ну, хорошо, уборщицы свое дело знали, отмыли дом, все сверкает. Уходя, одна из них оглянулась и заметила небольшое пятнышко на оконном стекле - нехорошо, надо стереть. Ловко запрыгнула на батарею, а та взяла и оборвалась! Горячая вода хлынула заливать полы. Уборщица, падая, зацепилась руками за шкаф с фарфором и рухнула вместе с ним... Занавес! © Татьяна Р. / Dzen
- Когда мне было 7 или 8 лет, дядя подарил мне $ 100 на день рождения. Я деньги приняла и решила их спрятать. В общем, так я их спрятала, что только сегодня нашла во время уборки! Все это время они пролежали в моей старой сумочке, которая провалялась на антресолях больше 15 лет. Я прямо обрадовалась - это же мои первые $ 100! © Не все поймут / VK
«Наконец-то решилась отчистить от вековой грязи кухонные шкафы»
- Мы искали не клининг, а просто домработницу, то есть конкретную женщину, которая будет приходить пару раз в неделю и наводить чистоту. И одна пришла. Сидит, мы разговариваем, но я ощущаю, что что-то не так. И тут она спрашивает:
- А у вас всегда такой треш?
Я даже опешила. Говорю, мол, да вроде ничего криминального.
- Ну, тут я, конечно, не знаю даже, как это все разгребать...
В общем, она ушла. Чтобы вы понимали, у меня ни животных, ни привычки ходить в обуви по стенам. Есть дети, поэтому валяются игрушки (но их не так уж много), детская одежда лежит какая-то. То есть даже не столько грязно, сколько много вещей, которые надо прибрать на места. В принципе, как у всех. Чего эта дама ожидала от работы - я не знаю. © ballon5 / Pikabu
- Мы однажды во время уборки нашли идеально сохранившийся кусок пиццы. На тот момент мы жили в нашем нынешнем доме 2 года, и однажды у нас сломался водонагреватель, поэтому нам пришлось купить новый. Мы вытащили старый, начали убираться, и вот она - пицца! Кусок выглядел, как будто он абсолютно свежий, хотя он пролежал там по меньшей мере 2 года. Мы прямо задумались: сколько же в фастфуде консервантов, если он даже не разлагается естественным образом? © TheLastMo-Freakin / Reddit
- Однажды днем звонок в дверь, открываю — соседка сверху, в одних трусах и в какой-то рваной тряпке, просит нож. Я в шоке, но дала. Она убежала, потом приходит в нормальной одежде и рассказывает. Убиралась она дома. Жара, все на работе. И вдруг, домывая в одних трусах полы, она решила помыть порог. Распахнула дверь, помыла порог, прополоскала тряпку - старую рваную футболку, постелила ее перед дверью и, неловко повернувшись, толкнула дверь, и та захлопнулась. И вот соседка оказалась в одних турселях и в резиновых перчатках на лестничной площадке. Напротив соседи на работе, хорошо, что я в декрете дома была. А чтоб на этаж вниз спуститься ко мне, ей пришлось тряпку-футболку, которой она пол мыла, на себя натянуть. © Александра Позднякова / Dzen
Сюрпризы могут поджидать нас не только дома, но и на работе, особенно, если у вас есть чудаковатые коллеги со своими тараканами в голове.