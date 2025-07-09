Собрались проститутки у подъезда и сейчас будут бабушку вслух обсуждать ...🤣🤣🤣
16 человек, которые с работы приносят не только зарплату, но и занимательные истории
Истории
1 час назад
На работе невозможно заскучать. Помимо решения разных задач, приходится находить общий язык со странными коллегами, наблюдать за «мексиканскими драмами» и учиться терпению с дерзкими клиентами. Герои нашей статьи привозят с работы не только отчеты, но и тележку занимательных историй.
- Мне 35, а коллеге 23. Живем в одном районе города, дома в 500 метрах друг от друга. Он живет с девушкой, я — с мамой. В общем, у каждого своя жизнь. Вечером в наш район транспорт ходит плохо, договорились с коллегой вместе брать такси, оплата пополам. Или он меня иногда ждет, или я его. Каких только слухов про нас мы не наслушались! И что мы в отношениях, и что нас «видели» вместе вне работы...Но когда мужчины начали делать мне прямые намеки про наш «роман», я разозлилась. Накричала на них, что поездка в один район не означает отношений. А если сильные, суровые, молчаливые мужчины не перестанут распространять слухи, я каждому на 8 марта подарю вещи в стиле сплетниц у подъезда. Сразу прекратились все эти слухи. © Lidiya T / ADME
- У нас на работе у одной женщины с простой внешностью был очень красивый муж. И если ей о нем говорили, она всегда отвечала: «Можете себе забрать, если он так сильно вам нравится». До сих пор они живут душа в душу. © Елена Головнина / ADME
- На работе был эпичный случай. У нас был хороший, очень дружный коллектив — тесно общались. И вот мужчина на глазах у всего коллектива начал клеить девушку на десять лет моложе себя. И это при наличии молодой беременной жены, которую половина коллектива знала лично. Потом долго удивлялся, почему с ним большая часть офиса разговаривает сквозь зубы. Уволился через три месяца. © Мгла / ADME
- Моя коллега на работе — попрошайка. Стоит в общем холодильнике чей-то кусок пирога, а она уже пишет в общий чат: «Ой, а чей это? А можно мне кусочек?» Или у кого-то на столе лежат конфеты для перекуса, она пройдет мимо и начинает клянчить: «Это мои любимые! Можно одну?» Когда что-то покупают для офиса, она сразу просит: «Ой, а можно я возьму, мне очень надо?» К канцтоварам однажды в подарок положили подставку под цветы, и она тут же: «Я как раз в такой нуждаюсь! Можно ее мне забрать, пожалуйста?» Если на производстве появляется какой-то брак, она обязательно влезет и что-нибудь выклянчит. Словно ее никогда не кормили, ничего не покупали, и будто она сама не может себе ничего купить. Все всегда выпрашивает. © Подслушано / Ideer
- В меня влюблен мой бывший начальник. Ему 47, мне 25. Я сразу сказала, что я честная и любящая жена и не могу принять его ухаживания. Он не понял, продолжал надоедать, даже с женой развелся и детей бросил, чтобы доказать мне что-то. А мне он просто противен. Моему мужу 24 года: высокий, красивый, с шикарным телом, брюнет. Может, мой шеф для кого-то идеал, но у нас большая разница в возрасте. Я его как мужчину не воспринимаю. На что он вообще рассчитывает? © Подслушано / Ideer
- Я водитель со стажем, и у меня есть свои привычки. Например, придерживаю сумку или сына на пассажирском сиденье, когда вхожу в поворот. Однажды начальник попросил подвезти. Думала, уволит на месте, ведь во время поворота я ухватила его за пузо.
Объяснила ему все, он посмеялся. С тех пор больше не просит подвозить. © Подслушано / Ideer
Ребёнок должен быть пристёгнут, а когда входишь в поворот руль лучше держать двумя руками (во избежание) да, я зануда
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- Работаю в колл-центре. Когда клиенты орут, выключаю звук и ругаю их в ответ. Помогает, когда тяжелые звонки. Однажды звук остался, а я ошпарила клиента на чем свет стоит. Думаю: все, теперь уволят. Он очень долго молчал и выдал: «И правда, чего докопался. До свидания». Понимающий мужик оказался. © Подслушано / Ideer
- Устроилась на свою первую работу и влюбилась в начальника. Он мне казался прямо принцем на белом коне. Однажды пошла в туалет (он был общий для всех), собиралась уже выйти из кабинки и вдруг слышу его голос. Он стоял у зеркала и разговаривал сам с собой: «Давай, соберись. Ты — машина. Ты — успешный бизнесмен. Ты все можешь. Все девушки будут твоими. Все сделки будут твоими». Я еле хохот сдержала. После этой его выходки флер идеального мужчины для меня исчез.
- Коллега должна была отправить электронное письмо организации, у которой мы арендуем офис, чтобы сообщить, что мы закрываемся на рождественские каникулы и вернемся в следующем году. Вместо этого она написала им, что мы закрываемся окончательно. После 20 лет сотрудничества они отправили нам теплое прощальное письмо и расторгли контракт. Меня начали ставить в копию всех писем после того, как об этом казусе узнал начальник. © ImCrazyForLatinas / Reddit
И что такого смешного, если человек красуется перед зеркалом и разговаривает с собой? Вот если бы он своего "маленького Джона" подбадривал, а он ему отвечать начал, это да... Это странно.
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- Я прихожу утром на работу, а мой приятель говорит, что накануне вечером упал с лестницы. Я спросил, как так вышло. Он ответил, что ступеньки слишком узкие, и предложил показать, что он имеет в виду. Мы поднимаемся наверх по лестнице, он говорит: «Смотри, мои ботинки едва помещаются», делает шаг и снова падает вниз. Хорошо, что зимой мы все плотно одеты — он не пострадал, даже посмеялся. Это было чертовски смешно. © gimmhi5 / Reddit
- Однажды на работе у нас сломалась дверная ручка в ванной. В 98% случаев я вполне умею справляться с такими вещами, поэтому предложил починить. Купил замену, установил — все вроде работало отлично. Инструменты оставил снаружи, у ванной. Возвращаюсь в ванную и по привычке закрываю дверь, просто хотел проверить, не забыл ли я что-то. Пытаюсь выйти, а дверь не открывается. Оказывается, я что-то поставил криво. Все инструменты снаружи. Телефон и кошелек остались в офисе. А работаю я в таком месте, где закатить истерику или звать на помощь совсем не вариант — это было бы крайне некстати. В итоге я следующие полчаса яростно стучал по стенам каждый раз, когда слышал, что кто-то проходит мимо. Наконец слышу, как один из коллег говорит: «С тобой все в порядке?» Еще через десять минут другой коллега с помощью кредитки все-таки открыл дверь. Исправить проблему у меня заняло всего две минуты. Мой начальник весь остаток дня не мог смотреть на меня без смеха. Потом коллеги признались, что слышали стук с самого начала, но подумали, что в здании где-то застряла птица. © PhoenixApok / Reddit
- В городе есть небольшой супермаркет, отличающийся от остальных оригинальной фишкой. Когда вы что-нибудь покупаете, вам дают чек, где всегда есть предсказание. Причем не обычное, а оригинальное. Так вот, эти предсказания три года подряд писал мой близкий друг: «Скоро вам повезет», «На место старого друга придет новый», «Любовь где-то рядом» — и все в таком духе. В последний день его работы на этой должности каждый покупатель, получивший чек, мог прочитать короткое послание следующего содержания: «Как мне надоела эта глупая работа». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Работала в Египте на ресепшене. От гостей уставала жутко. Жила я в этом же отеле, поэтому они и в выходные умудрялись достать. Как-то сижу в свой выходной в кафе на территории курорта. Сок попиваю, никого не трогаю. Вдруг из кустов крик: «Кира, ты здесь?» Я в шоке оборачиваюсь, а это мой коллега. Говорит: «Помоги мне с гостем, он английский не понимает и ругается на меня». Оказывается, гость хотел искупаться в бассейне поздно вечером, а протесты персонала усиленно игнорировал. Пришлось мне быть переводчиком в свой выходной.
«Скоро вам повезет» - мммм, какое оригинальное необычное предсказание)))
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- Был у меня ухажер на работе. Все было мило, постоянно вместе время проводили. А на корпоративе он начал вести себя странно: не хотел со мной танцевать, толком не разговаривал. Потом вообще заявил, что уезжает к друзьям в другое заведение, меня с собой даже звать не стал. Я была в шоке, естественно расстроилась. Утешили меня коллеги, с которыми у нас была вражда на работе. Они меня угощали, веселили, и мы с ними протанцевали всю ночь. «Ненаглядный» вернулся потом через пару часов, мол, он передумал и ради меня вернулся, но я после этой выходки общаться с ним перестала. С ребятами же мы потом работали душа в душу.
- Со мной работала девушка, 30 лет. Она была не замужем, без детей. На тот момент у нее были только одни непродолжительные отношения, и она жаловалась, что никак не может найти нормального парня. При этом она жила на одной площадке с мамой. Квартиры были дверь в дверь, и то мама почти насильно отселила ее туда к 28 годам. А в соседнем доме жила ее бабушка и постоянно прибегала к ней с готовой едой: то домой, то даже на работу. Однажды она попросила свою бабушку готовить и для меня, потому что я на тот момент была в разводе, очень много работала и жила одна. Она никак не могла взять в толк, как это я успевала и работать, и сама себе готовить, и содержать квартиру в чистоте, а еще троих котов и собаку. Сама она только работала и гуляла каждый вечер. © Julia Nazarova / ADME
- В нулевых еще работал на некую довольно большую корпорацию. До какого-то момента все было хорошо, потом попросил прибавки, а мне отказали. Ушел в аутсорсинговую проектную компанию на существенно больший оклад. Пытались уговорить остаться, даже соглашались добавить немного денег, но не столько, сколько я требовал, поэтому расстались. Через две недели на новой работе говорят: «Поздравляем, ты возвращаешься на старое место. Они не могут никого найти, чтобы поддерживать то, что ты им построил». И я там еще полтора года проработал, но уже как работник внешней аутсорсинговой компании. А обходился я им ровно в два раза дороже, ведь компания свое тоже состригала. © poltora.**** / Pikabu
На любой работе будет не скучно, если вам попался коллектив с изюминкой:
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