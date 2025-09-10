15 человек зашли в лифт и стали героями своей собственной мини-драмы
Лифты — это маленькие капсулы, где все мы можем стать главными актёрами комедийных сцен. Жители многоквартирных домов не подозревают, что скоро настанет и их черёд оказаться участниками случайных мини-социальных «экспериментов», которые развернуться на общей сцене — в лифте! Мы собрали 15 реальных историй, к которым никто из героев не был готов.
- Пшикнулась на работе копеечными духами и побежала принимать работу по починке лифта в здании (до того два дня не работал, монтëры третий раз уже пришли чего-то шаманить). И вот чудо, цивилизация к нам пришла! — двери открываются, внутри светло, заходим, нажимаем кнопочку — двери закрываются, мы едем вверх, и тут один из монтëров своему напарнику говорит: «Вань, надо дальше искать — что-то коротит похоже», и Вань отвечает: " Ага, я тоже чую, палëной проводкой пахнет!" И тут я такая девочка-девочка в кудряшках и платьичке: «Это от меня, это у меня духи такие». © fur red coat / ADME
- Недавно это случилось... Зашел значит я в лифт торгового центра, а он как раз пустой. Нажал на первый этаж и тут замечаю — к лифту чуть ли не бегом идёт девушка. Думаю, держи, дверь, держи! Руку на кнопку, чтобы открыть, и тык-тык-тык, но фиг там, двери как будто со злости сами по себе закрываются. Она уже совсем рядом, я жму без остановки, но увы двери закрылись прям перед носом девушки. И вот стоим, глаз в глаз, я руку не убираю, весь на эмоциях: «Честно, старался!». Она так на меня смотрит, потом на панель лифта, и я думаю, щас она поймёт, что я не виноват. Ага, как бы не так! Видит она мою руку на кнопке «закрыть двери», и вот такой взгляд у неё... явно думает, что я какой-то странный тип. И лифт поехал. Короче, я просто хотел помочь, а вышло... как всегда. © Ситуация / VK
- Когда мы в Армении жили, я просто в лифт с мужиком зашел, поздоровались, едем. И он внезапно говорит:
— Тапки купи?
— Что?
— Тапки купи. Босыми ногами по полу шлепаешь громко.
Сосед снизу оказался. © letopisi_rus / X
- Однажды я случайно уронил свои водительские права в маленькую щель между дверьми лифта. Очень не повезло, что они проскочили. А теперь внимание: через 10 лет я получил их по почте! Конечно, срок действия давно истек, но все равно удивительно — какой-то ремонтник их нашел и решил отправить. © Myjunkisonfire / Reddit
- Очень давно было это — еще в 60-е. Гости застряли в лифте прямо под Новый Год. Лифт старый: наружная дверь — сеточкой, внутренняя — распашная. Понятно, что фиг до кого дозвонишься. Короче, вынесли родители стол на площадку. Пропихивали им через сетку сосиски и все, что пролезало. Потом соседи присоединились. Весело было. © Ал / Dzen
- До сих пор смеюсь над вчерашней ситуацией в лифте. Заходим в лифт, а там соседка с хаски и говорит, мол, не лезь целоваться. На что я отвечаю: «Да, я и не собиралась». Спустя минуту до меня дошло, что она сказала это собаке. © olya_lomakina11 / X
- Как-то вызываю лифт, а в нем сидит черно-белый кот. Едем. «Привет, кот!». Попутчик встал на задние лапы, жеманно положил передние мне на бедро, потянулся, сладко муркнул и снова сел. По прибытии на этаж выходить не стал. © Маркони / ADME
- Однажды на прогулке у меня убежала собака — взрослая немецкая овчарка. Думаем: далеко не уйдет, может, передумала гулять и ушла домой? Поднимаемся пешком на 5-й этаж к своей квартире. Собаки не видно. Решаем вернуться во двор, вызываем лифт. Лифт останавливается, двери открываются, а там наша собака! Она, видимо, решила, что хватит с нее прогулок. Зашла в подъезд, села в лифт. Кнопку носом нажать не догадалась, так и сидела, пока двери сами не закрылись в режиме ожидания. А потом мы ее вызвали вместе с лифтом на свой этаж. © Евгений / Dzen
- Поднималась к себе в квартиру и застряла в лифте. Звоню диспетчеру, а там глухой пень какой-то сидит, на все дребезжит: «Не слышу!» Я начинаю истошно орать, чтоб дед услышал. Тут на мобильник звонит дочь:
— Ты в лифте, что ли, застряла?
— Ну да, а ты откуда знаешь?
— Слышно. © Silverchiffa / ADME
- Однажды мы ехали в лифте. Неожиданно к нам запрыгнул парень. Лифт тронулся — и он вдруг закричал: «Уииии!» Словно это был аттракцион. Лифт остановился, двери открылись, и начали заходить другие люди. Он кивнул мне. Я подумал: «А почему бы и нет?» И на следующем этаже мы закричали уже вдвоем. К нам присоединилась женщина. На следующем — еще двое. К моменту, когда мы доехали до вестибюля, нас было уже семеро таких. Это было странно. И волшебно. © boxlessthought / Reddit
- Сосед выгружал мебель из лифта на первом этаже, но не успел вынуть кресло и сидящую на нем куклу — лифт вызвали наверх. Хотелось бы видеть реакцию человека, к которому приехал пустой лифт с безглазой куклой на кресле. © Valenwoody / X
заходим с товарищем в лифт, там битком народу, товарищ
- блин, лишь бы не как в прошлый раз!
я ему
- вон а поручень держись, а то опять мне руку из сустава выдернешь когда падать будем
выражение лиц народа надо было видеть! ))) а одна тётка начала вопить шоп мы выходили. мол народу и так много, лифт перегружен! на что товарищ заметил что дело в больнице и травматология как раз на первом этаже )))) тётка сама выскочила из лифта
- Спускаюсь в лифте. На 11-м этаже в лифт заходит женщина, моя ровесница, с дочкой. Едем втроем. На седьмом заходит бабушка. Смотрит на нас пристально и перед самым выходом выдает мне: «Девочка у вас, конечно, красивая, но на вас совсем не похожа». Я орал как чайка. © Aaron_H**smin / X
- У меня есть история про моего папу. Это было году в 78, он приезжал со службы очень рано утром и тихо ложился спать на отдельном диване, чтобы никого не будить. Вот однажды просыпаемся, а его нет. Машина на месте у подъезда, мама запаниковала, обзвонила знакомых -никто ничего не знает. Сидим, переживаем. В это время приходит механик и запускает не работающий с утра лифт, лифт приезжает вместе с моим мирно спящим на полу папой. Он застрял примерно в 5 утра, вызов диспетчера не работал, орать в такую рань он постеснялся, подложил под голову кейс, завернулся в шинель и заснул. А что ему оставалось. © Татьяна Лобанова / ADME
- А недавно случай был, то ли жуткий, то ли комичный — непонятно. Надо было зайти к одной знакомой на минуточку, у подъезда стоит мужчина. Как только я собираюсь звонить в домофон, он своим ключом открывает дверь подъезда и мы поднимаемся по ступенькам. Мне на 7 этаж, надо бы в лифт, но я почему-то боюсь, что мужчина зайдёт в лифт за мной, потому на 1 этаже не сажусь в лифт, а продолжаю идти пешком, он идёт следом. Второй этаж, третий, напряжение во мне нарастает, на четвертом я ускоряюсь, буквально прыгаю в лифт и еду вверх. Пока еду, думаю: а вдруг он, маньяк, уже пешком добежал и ждёт меня наверху? На седьмом, не давая двери лифта открыться, нажимаю первый и еду вниз, чтобы, значит, сбить маньячину с толку. Еду и думаю, что мне всё равно же надо на седьмой. Доехав до первого таки еду на седьмой, пулей вылетаю из лифта и что есть силы звоню в дверь! Знакомая, видя что я слегка не в себе, зовёт попить чаю. Рассказываю ей историю своего «ужаса» и уже в процессе понимаю, как нелепо это выглядит со стороны. © Такая Аля / ADME
Встретились с мужем у дома вечером, заходим вместе. Я сразу к лифту, он почту забрал и за мной. Приехал лифт, я нажимаю кнопку и вижу боковым зрением, что у него в руках кулечек с клубникой. Беру одну, ем и говорю: О, ты на дачу что-ли успел заехать? Он молчит, поднимаю глаза, а это оказывается вообще незнакомый мужик! Муж у ящика задержался, а этот зашёл в лифт за мной, а я даже не заметила, что это не он. Не растерялся, предложил еще угощаться. Ржали как кони все девять этажей.
А давайте продолжим? Вот еще истории о поездках в лифте, которые так быстро не забудешь. Навеяло свои воспоминания? — Поделитесь с нами о том, что вас рассмешило за время путешествия между этажами.
