15 человек зашли в лифт и стали героями своей собственной мини-драмы

заходим с товарищем в лифт, там битком народу, товарищ

- блин, лишь бы не как в прошлый раз!

я ему

- вон а поручень держись, а то опять мне руку из сустава выдернешь когда падать будем

выражение лиц народа надо было видеть! ))) а одна тётка начала вопить шоп мы выходили. мол народу и так много, лифт перегружен! на что товарищ заметил что дело в больнице и травматология как раз на первом этаже )))) тётка сама выскочила из лифта