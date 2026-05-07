Многие помнят уютные дни детства у бабушки в деревне, теплый и мягкий хлеб, за которым нас посылали родители и от которого так приятно было отломить корочку. Сейчас родители редко поручают детям сходить в магазин, а каникулы многие дети проводят по-другому, да и многие другие вещи в воспитании детей весьма изменились. Следующие комиксы покажут вам, как по-разному растили нас родители и мы растим детей, а заодно ненадолго перенесут в приятный и душевный мир детства.

В детстве в школу девочкам плели косички мама или бабушка и внушали, что красота легко не достается. А теперь мы понимаем, что красивая прическа — не главное. Куда важнее любовь родителей

AI-generated image Лиса Алиса только что О даааа, эти тугие косички или хвосты, от которых разрез глаз становился раскосым, бабушка этим грешила)) Ответить

Раньше родители выставляли разные требования к мальчикам и девочкам. Радует, что это осталось в прошлом

AI-generated image Асакура только что Как можно ТАК есть мороженое? Ответить

А помните, как мы часами пропадали на улице? Лазили по стройкам, крышам? Родители, конечно, переживали, но поделать ничего не могли. В современном мире все куда проще

AI-generated image Бруннера только что Интересно, когда появилось слово "заброшка"? Тогда же, когда и "вкусняшка"? Ответить

Получить двойку в нашем детстве было стыдно. А сейчас к неудовлетворительным оценкам совсем по-другому относятся и родители, и дети

AI-generated image Дмитрий Алексеев только что Неадекватные родители, такой ребёнок ни с чем в жизни сам справляться не будет Ответить

Раньше папы мало участия принимали в воспитании детей. Зато сейчас многие берут на себя немалую ответственность

AI-generated image Дмитрий Алексеев только что Анька потом найдёт мужика с зп выше, а этот тюфяк будет гордиться, что сидел с детьми Ответить

Наши родители не баловали нас карманными деньгами — ну разве что давали на булочку в школе. А вот нынешние дети столько получают, что хоть депозит открывай



AI-generated image Дмитрий Алексеев только что Какой-то треш на картинках из "настоящего", что за адские изменения Ответить

Признавайтесь, кого из вас потчевали рыбим жиром? А в целом подход у наших мам был практичным: были бы все сыты. О БЖУ мало кто задумывался. Сейчас же родители по-своему смотрят на питание

AI-generated image Маргарита Астринова только что Моя мама обладает особым талантом варить манную кашу без комочков) Ответить

Наши папы чаще брали детей в походы, на рыбалку. Сейчас нередко в почете пассивный отдых. Но одно остается неизменным: воспитать сына мужчиной каждый отец считает делом чести

Раньше в боробе за здоровье детей в ход шли народные средства. Сейчас все чаще дети валяются в кровати с куда большим комфортом

AI-generated image Дмитрий Алексеев только что Это ужас, шоколад и фруктоза - прекрасные патогены для размножения бактерий. Кто-то хочет такими картинками уничтожить нацию? Ответить

Мамы и папы сейчас вовсю стараются обеспечить лучший отдых для детей — на берегу теплого моря, в хорошем отеле. Это, конечно, не сравнить с летом у бабушки в деревне... хотя все не так однозначно

AI-generated image Асакура только что Я "халабуды" как на первой картинке и сейчас строю Ответить

В нашем детстве детские дни рождения были поводом для родственников собраться вместе. Было душевно... но скучно. Зато сейчас набор детских развлечений на праздник ограничен только размером кошелька

AI-generated image Фрося Сумочкина только что Ко мне на ДР в детстве всегда мои друзья приходили. А мама была за аниматора)))) Постоянно конкурсы нам какие-то придумывала Ответить

Помните, сколько обязанностей было у нас в детстве? А сейчас родители все реже возлагают на детей что-то помимо учебы. Хотя так и помощь по дому становится не досадной обязаловкой, а, актом доброй воли

AI-generated image Дмитрий Алексеев только что Тут определенно изменения к лучшему, дети это не рабы Ответить

Многие из нас в детстве не научились отстаивать свою правоту, ведь родители нас учили быть скромными и не спорить со старшими. А вот нынешние дети вполне себе могут за себя постоять

AI-generated image Бруннера только что Пацан справа стоит в позе памятника самому себе 😀 Да, кстати, а слово "пожалуйста" уже вышло из употребления? Ответить

Чистота — залог здоровья. Так считали наши родители и порой весьма нетактично вторгались в наше личное пространство. Современные родители стараются во всем придерживаться баланса

AI-generated image Юлдуз Амирханова только что Говорят зачем убираться итак комфортно же) Ответить

Наши родители приучали нас уважать старших. Мы же понимаем, что доброго отношения к себе заслуживают все окружающие нас люди и стараемся приучать к этому и детей

AI-generated image Бруннера только что Обычные правила вежливости уже требуют такого пафосного вербального подкрепления? Ответить

Тема воспитания детей — неисчерпаема. Если вам пришлись по вкусу комиксы, предлагаем вам также прочитать душевные истории от нянь и воспитателей.