14 историй о невероятном везении, в которые трудно поверить — 28.02.2026

по поводу экзаменов, мне чаще не везло. не выучу что-нибудь, %99 попадётся. но самым весёлым для меня были госы после 4 курса. на консультации перед экзаменом нам пообещали, что не будет вопросов, содержащих большие темы, а также уравнений со степенями больше 3. и вот мне попався билет, где степень была 7, а также надо было описать большую тему. мне помогала подруга решать уравнение, пока я писала ответ на вопрос. а потом я быстро переписала решение. за уравнение получила 4, остальные вопросы на 5, поэтому гос сдала на отлично.