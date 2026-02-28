мне везёт только на свои же заначки, которые при смене времён года забываю выкладывать из карманов при смене верхней одежды.
14 историй о невероятном везении, в которые трудно поверить — 28.02.2026
Вы когда-нибудь находили «счастливую» купюру именно тогда, когда кошелек был пуст, или вытягивали на экзамене тот единственный билет, который успели прочитать перед сном? Удача — дама капризная, но иногда она решает устроить настоящий стендап в нашей повседневности. В этой подборке вы найдете наблюдения о том, как вовремя открытый зонт или случайная встреча превращают обычный день в приятное приключение, которое хочется пересказывать друзьям.
- Решила поехать в Питер. Купила билет через интернет, место особо не выбирала. Оказалось — боковая полка в плацкарте, вагон № 13, да еще и у туалета. «Ну капец», — думаю. Села недовольная. Приходит сосед с верхней полки. Разговорились. В итоге этот «сосед» теперь живет в Испании, и я даже Новый год у него в Барселоне отмечала. Вот такой счастливый 13-й вагон. © Подслушано / Ideer
- В начале лета проходили фольклорную практику с группой в маленькой деревушке километрах в 100 от нашего города. Там одна женщина сказала, чтобы я суженого не искала — мол, мне его мама «приведет». Я потом подтрунивала над мамой: «Судьба моя в твоих руках». Мы смеялись: мама никогда не лезла в мои дела. В конце августа у нее должны были менять трубы, но сроки сдвинули, а у нее путевка на море. Попросила меня приехать проследить. И приглянулся мне один из работников. Обменялись контактами, через два года поженились. Совпадение, конечно, но забавное. © Подслушано / Ideer
- Есть один популярный сайт для покупки одежды с примеркой дома. Забрала неприметный джинсовый комбинезон, через пару дней примеряю — в карманах около 12 тысяч. Комбез оставила, будет счастливым. © Подслушано / Ideer
- Купили квартиру с аукциона, в которой никто не жил много лет. Пришлось для этого потратить все накопления, еще и залезть в долги, но уж очень хороший был вариант. Разбирая хлам, обнаружили в дальнем углу антресоли мешки из-под сахара, в которых были целые пачки долларов. Всего 14750. Как их не нашли раньше — загадка. Но зато теперь есть чем расплатиться с кредиторами. © Подслушано / Ideer
- Живу на третьем этаже. Выхожу сегодня, чтобы вынести мусор. Возле двери в мою квартиру на меня прыгает радостная соседская лабрадор, живущая двумя этажами выше. Говорю: «Ты гулять? Ну, пойдем.» Подходим уже к двери на улицу, и тут до меня доходит, что хозяев с ней нет и гулять она собралась сама. Что-то передумала я ее выпускать и пошли мы с ней наверх. Подходим к ее квартире, звоню, соседка открывает дверь, видит свою собаку у меня за спиной и понимает, что та незаметно выскочила. Представляю, что у нее в этот момент пронеслось в голове! Так что, сегодня я спасла жизнь собаке и нервную систему ее хозяйки. © Не все поймут / VK
- Была в незнакомом городке по работе, проехала свою остановку. Спросила дорогу у мужчины, а он: «Давай подвезу». И ведь подвез! Или в Стамбуле: какой-то турок уговорил угостить меня чаем, поговорили — и разошлись. Удивительно, но мне пока везет. © Подслушано / Ideer
- В последнее время почти не пользуюсь наличкой. И тут — нашла в сумке 11 000. Ощущение, будто деньги на дороге подобрала. © lillytth_
- Стою на почте и жду своего талона для получения посылки, как вдруг за окном резко начинается ливень. Мужик прямо передо мной открывает полученный пакет, достает зонт и выходит на улицу, произнеся: «Как вовремя». Взглядом его провела вся очередь.. © NikFid / Pikabu
- Мой девиз: «Опозорюсь? Ну и что!» Участвую во всех конкурсах. Большинство попыток — мимо, но я выиграла скутер, путевку и сделала бесплатную коррекцию зрения. Если ввязаться в сотню авантюр, пара точно выгорит. © Подслушано / Ideer
- Я вот помню в поликлинике случай был с автоматом, в котором бахилы по 5 рублей. Думаю, вот же ж машины, у меня только 10-рублевые из мелочи, точно ведь сдачу не отдадут. И, представьте себе, с моих 10 рублей мне вылетает пара бахил и 2 монеты по 5 рублей! Вот это да, вот это ничего себе! И ведь я так счастлива была! © Анастасия / ADME
- Выхожу сегодня с утра греть машину. На улице слякоть, денег нет, до аванса далеко — настроение не очень, в общем. Стою, думаю, где денег взять — машину заправить да и продуктов прикупить. И тут смотрю, под колесом бумажечка странная, в лед вмерзшая. Опачки, ₽ 5 000. Первая мысль: «Да нет, не может мне так повезти, никогда не находил деньги, наверное, купюра банка приколов». Не верил, пока не заправился на эти деньги. © babura / Pikabu
а я выиграла как-то часы, смарт, японские. больше не везло. из 12 розыгрышей, в которых участвовала, это была 1 удача.
- Училась моя подруга в университете. Летняя сессия, на улице шикарная погода, не до учебы. Ну, думает, там всего 15 вопросов, в последний день все выучу. Наступает последний день, подруга спит до обеда, делает уборку. Наконец, одолела первый билет. Тут и вечер наступил. Ну, думает, выучу последний вопрос, он самый сложный должен быть. Ложится спать, но что-то свербит. Снова встает, берет учебник, выбирает наугад вопрос, по диагонали его читает. Спит. На экзамене ей достается билет с первым вопросом. Она его блестяще отвечает. Но препод вспоминает, что она прогульщица и велит рассказать последний вопрос. Сделано! Препод слегка в шоке. Ладно, говорит, молодец. Но ведь реально же не ходила на лекции, поэтому дополнительный вопрос. И задает вопрос из середины списка. Да-да, тот самый, что подруга успела прочитать перед самым сном. Препод ставит ей «отлично» и заявляет, что надо бы побольше таких талантливых студентов. © axuta.ru / Pikabu
- В поезде у меня начался приступ мигрени, таблеток с собой не оказалось. И, приехав в Москву, я уже ничего не соображала и с трудом вызвала такси. Попросила водителя по дороге заехать в ближайшую аптеку, чтобы купить нужные лекарства и водичку. За время поездки я немного пришла в себя, а когда пришло время платить за поездку, выяснилось, что кошелька у меня нет и в последний раз я его видела в аптеке.
Два часа до аптеки и обратно я бы не выдержала и попросила водителя приехать за деньгами завтра. Не красиво, знаю, но ночью мне негде было их взять. И этот добрый человек предложил мне забрать мой кошелек и привести его мне на следующий день! Как раз и рассчитаемся. И что самое интересное, привез. Аптекарь отдал, так как запомнил покупательницу в полубессознательном состоянии и не удивился, что за кошельком заехал таксист. Вот такая прекрасная история. © Unknown author / Pikabu
- Работала у нас такая Лиза. Звонит ей в офис родной отец и просит: «Дочка, привези хороший импортный рожковый ключ на 13, вы там торгуете». Лиза выписывает ключ, кладет в сумочку и благополучно про него забывает. Инструмент не слишком тяжелый: кто видел сумочку молодой девушки, тот поймет. Жила она от папы отдельно.
Примерно через неделю ехала она куда-то вечером на такси. Шел сильный дождь, у автомобиля все время заедало «дворник». Водитель периодически вылезал подкрутить пальцами крепежный болт, ну и решил пошутить: «Девушка, может, у вас есть ключ на 13?» Лиза порылась в сумочке и достала ключ на 13. Водитель остаток пути молча глядел только на «дворник». © Ilbych / Pikabu
Комментарии
Таких "талантливых" студентов - не надо бы рекламировать.
Боюсь представить, если этот *удачливый* студент, - будущий врач? Или специалист на атомной электростанции?
по поводу экзаменов, мне чаще не везло. не выучу что-нибудь, %99 попадётся. но самым весёлым для меня были госы после 4 курса. на консультации перед экзаменом нам пообещали, что не будет вопросов, содержащих большие темы, а также уравнений со степенями больше 3. и вот мне попався билет, где степень была 7, а также надо было описать большую тему. мне помогала подруга решать уравнение, пока я писала ответ на вопрос. а потом я быстро переписала решение. за уравнение получила 4, остальные вопросы на 5, поэтому гос сдала на отлично.