16 человек, которых удача решила осчастливить без предупреждения

Кто-нибудь, пересчитайте пальцы и скажите, что это ИИ, и такая укладка невозможна. Я только волосы отрастила
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Бывают дни, когда кажется, что сама вселенная решила подыграть. Кто-то находит деньги на улице, а кто-то случайно избегает несчастья, просто опоздав на автобус. Эти истории – живые доказательства того, что удача иногда выбирает самых неожиданных героев. Иногда лучшее в жизни случается, когда этого совсем не ждешь!
Кто-нибудь, пересчитайте пальцы и скажите, что это ИИ, и такая укладка невозможна. Я только волосы отрастила
На удачу надейся, но и сам не плошай! Вот подборка наших статей о людях, которым помогли упорство, доброта и сила воли: