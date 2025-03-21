16 человек, которых удача решила осчастливить без предупреждения

Бывают дни, когда кажется, что сама вселенная решила подыграть. Кто-то находит деньги на улице, а кто-то случайно избегает несчастья, просто опоздав на автобус. Эти истории – живые доказательства того, что удача иногда выбирает самых неожиданных героев. Иногда лучшее в жизни случается, когда этого совсем не ждешь!