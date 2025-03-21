16 человек, которых удача решила осчастливить без предупреждения

Истории
39 минут назад

Бывают дни, когда кажется, что сама вселенная решила подыграть. Кто-то находит деньги на улице, а кто-то случайно избегает несчастья, просто опоздав на автобус. Эти истории – живые доказательства того, что удача иногда выбирает самых неожиданных героев. Иногда лучшее в жизни случается, когда этого совсем не ждешь!

  • Несколько лет назад на утреннике моей дочери проводился небольшой розыгрыш. Мое имя вытащили из коробки и вызвали забрать главный приз – большую корзину с вкусняшками. Я подошел, взял приз. В зале около 300 человек. И парень, проводивший розыгрыш, вытаскивает имя второго победителя. И снова называет мое имя. Это было очень смешно. Унес домой две корзины. © fairypants / Reddit
  • Маленький я тогда еще был. Поехали в лес за грибами. Мы с братом на бугор какой-то вышли, вниз глянули, а там в ямке трое щенят. Мы обрадовались, полезли их гладить. Папа нас зовет, мы отзываемся, он приходит. На нас глянул, на щенков и… Бросает ведро с грибами, нас хватает и бежать оттуда. Обиделись мы на него знатно – такие щенята клевые, а он нас забрал. Папка мимо мамки пробегает, орет: «Бежим!» Мамка за ним в непонятках. До машины добежали и услышали из леса протяжный волчий вой. И только в этот момент до нас с братом дошло. © volchek1024 / Pikabu
  • Была неделя выпускных экзаменов, и я решил отправить себе по электронной почте все свои выпускные работы и учебные пособия. Раньше никогда так не делал. Сразу после того, как я отправил письмо, мой компьютер завис, зашумел и вырубился. Если бы я потерял эти файлы, то с ума бы сошел. © Unknown author / Reddit
  • Моя дочь решила сходить в салон оптики, подобрать себе линзы. Пришла. Глаза проверила, рецепт на руки получила. Собралась оплатить, а ей говорят:
    – Если вы хотите сейчас приобрести линзы, то консультация бесплатная.
    – Конечно, хочу. Я для этого и пришла.
    – Вам какие линзы показать? Однодневные или двухнедельные?
    – Двухнедельные, пожалуйста.
    – А у нас сегодня на них акция! Первая пара бесплатно! Забирайте.
    Бесплатная консультация, бесплатные линзы. Оказывается так тоже бывает! © frolsvet / Pikabu
  • Мама подарила мне очень красивое ожерелье. Однажды утром я потянулась почесать шею и поняла, что оно пропало. Наверное, я неправильно закрепила застежку, и оно слетело. Очень расстроилась, потому что ожерелье было чудесным. Через несколько часов я нашла его в своей обуви. В левом ботинке. Который был плотно зашнурован. © Rough_Cut / Reddit
  • Я был за границей и сильно опаздывал на поезд. Опоздал, двери закрылись прямо перед носом. А пока ждал следующего, познакомился с девушкой. Женат на ней уже шесть лет. © hippocratical / Reddit
  • Учился в строительном колледже. Дипломную работу разделили по парам, на двоих человек. Когда оглашали, кто с кем будет, назвали мою фамилию и фамилию неизвестного человека, которого никогда никто не видел. Староста, мой хороший знакомый, взял в напарники умника и тихо посмеивался надо мной. В итоге этот неизвестный оказался сыном преподавателя, диплом уже был написан, а мне нужно было только заучить его. © ProstoKir / Pikabu
O_о
7 часов назад

Кто-нибудь, пересчитайте пальцы и скажите, что это ИИ, и такая укладка невозможна. Я только волосы отрастила

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  • Босс у нас везунчик. Раньше часто находил деньги. То тысячу, то пятьсот. Зная, что чужие деньги счастья не приносят, покупал на наш, тогда еще небольшой коллектив, конфеты. Вчера сказал ему как бы между прочим: «Что-то ты давно деньги не находил». Сейчас пришел на работу – три огромных таза с разными конфетами. Оказалось, вчера он нашел 1700. Очевидцы есть. © castabikxe / Pikabu
  • Дочь сейчас находится в возрасте повторюшки: старается в точности воспроизводить все, что видит и слышит вокруг. В последнее время, если находит фантик или бумажку, то отдает ее кому-нибудь из членов семьи с фразой: «На тебе денежку, сходи в магазин». И вот сегодня прогуливаюсь по детской площадке, ребенок изучает окрестности, потом радостно мчится ко мне и со словами: «На тебе денежку» отдает мне пятисотку. © Chitayuschaya / Pikabu
  • У меня были настоящие часы Rolex, но с деньгами в какой-то момент стало туго. Пришлось продать. Пару месяцев спустя я иду по траве, и что-то бросается в глаза – это часы Rolex. Я поднял их, бегло глянул и подумал, что это, скорее всего, подделка. Вернулся домой и после более тщательного осмотра обнаружил, что часы настоящие. Конечно, не такие, как были у меня, но тоже отличные. © ubpfc / Reddit
  • Стою на перекрестке. Вдоль проезжей части идет мужчина, с кем-то оживленно разговаривает по телефону, машет руками, возмущается: «Ну нет у меня денег! Нет, я не знаю, что с этим делать!», – и пинает сугроб. Тут я вижу его удивленные глаза, а потом он вдруг поднимает крупную купюру с земли. В телефон говорит: «Ладно, пока». И как начнет радостно вопить на всю улицу! Наверное, деньги сильно нужны были. © TanyaWoronowa / Pikabu
  • Квартиру, где прошло мое детство, когда-то сдавали одному мужику. Золотая цепь, бритая голова. Пять лет назад делали ремонт, в туалете кафель ломали, а там крохотная ниша, закрытая плиткой. Молоточком бац-бац, видим — там сверток, а в свертке денежки, $10 тыс. © Подслушано / Ideer
  • При рождении меня перепутали с другим ребенком. Меня уже несли по больничной парковке к машине какой-то странной семьи, когда медсестра заметила путаницу. © MrFox / Reddit
  • У вас есть какие-то счастливые вещи? Те, которые приносят вам удачу и счастье? Не поверите, но у меня есть такая вещь и это лифчик. Он у меня уже 6 лет, берегу его, как зеницу ока. Надеваю только на важные встречи, свидания, совещания. Благодаря ему я когда-то получила повышение. Мне кажется, даже если он порвется и застирается, я все равно буду его носить. Главное только, чтобы его «магическая сила» со временем не исчезла. © Рабочие истории / VK
  • Ходила как-то на семинар по работе. Пришла рано, села за свободный столик поближе к сцене. И тут вижу, что двое мужиков поодаль очень бурно спорят, показывая на меня. Делаю вид, что не замечаю. А под конец встречи внезапно объявляют, что сейчас будет разыгран дорогущий билет на конференцию. И он уже заранее был приклеен под одним из стульев. Я проверяю. Бинго! Билет у меня. К тому моменту я уже знала, что те двое мужчин были организаторами встречи, так что разозлила я их тем, что случайно села на место, предназначенное для заранее выбранного «победителя» © homaHomyak / Pikabu
  • Я мелкий бизнесмен. Вложился в дело и прогорел. Да еще другу до этого дал в долг. Ни друга, ни денег. Из трех моих магазинчиков остался один, крошечный. Жить не на что, аренду платить нечем. И тут внезапно утром в день оплаты аренды появляется какой то оптовик и затаривается у меня по полной. Скупил все, что я ему предложил! И еще сам добавлял! За один закуп сделал месячную кассу! Откуда он появился – загадка. Но тогда он меня реально спас. И на аренду хватило, и на закуп товара, и на жизнь. © Jakekar777 / Pikabu

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