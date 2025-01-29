17 встреч, которые обернулись для людей таким сюрпризом, что хоть стой, хоть падай

Истории
12 часов назад

Судьба редко упускает возможность раскрасить наши будни. А в жизни наших сегодняшних героев случились такие яркие встречи, что сложно было не поведать о них в сети.

  • Работал в магазине. Как-то пришла ко мне женщина в возрасте, попросила помочь с GPS. У нее что-то сломалось, а ехать к родственникам ей ну очень долго. Я пошел с ней к ее машине и все починил. В благодарность старушка позвонила в магазин, чтобы сообщить моему боссу о моем добром поступке. А босс влепил мне выговор, потому что я покинул рабочее место больше чем на 5 минут. © GoblinandBeast / Reddit
  • Приехали на отдых в маленький город. Заселились в небольшой отель, владелица отеля говорит: «Ой, вы же из столицы? У нас тут девушка, тоже оттуда вчера приехала, может, вы знакомы?» Я вежливо улыбнулся и промолчал. Идя в домик думаю про себя: «С чего она взяла, что я всех знаю? Столица большая ведь». А потом вижу на скамейке возле домика мою старую знакомую, с которой я несколько лет не виделся. Потом пару дней еще на экскурсии вместе ездили. © DarkRider2 / Pikabu
  • Еду домой после пар. Выхожу из метро. Передо мной идет мужик с бензопилой. Погода хорошая, тепло. Я, наслаждаясь весной, медленно иду за ним. Навстречу нам идет еще какой-то мужик. Проходит мимо мужика с бензопилой, проходит мимо меня, потом вдруг резко оборачивается. Далее происходит диалог:
    — Михалыч, ты что ли?
    — О, Иван! А я тебя не узнал.
    — Да я тебя тоже не узнал. Да смотрю — пила знакомая.
    Вот так вот они нашли друг друга. С помощью бензопилы. © Nergen / Pikabu
  • После посещения Лувра около 10 лет назад мы с мамой ехали на метро обратно в наш отель. Увидели мужчину, который держал на руках маленького мальчика. Этот ребенок выглядел так, словно только что сошел с одной из картин эпохи Возрождения. У него были красивые золотистые кудри и большие голубые глаза. Прям ненастоящий, вылитая кукла. Надеюсь, что у этого очаровательного карапуза жизнь сложилась удачно. © oldfrench***** / Reddit
  • Выходил из супермаркета и увидел женщину лет 70. Она смотрела на проливной дождь и ждала такси, которое, скорее всего, не особо торопилось за ней приезжать. Она увидела меня и жалостливо сказала, что не знает, что делать, да еще и с такой кучей сумок. Я отвез ее домой, выгрузил продукты и отнес их на ее крыльцо. А она, вместо «спасибо», в процессе просила меня ничего не воровать из ее пакетов. © Glittering-Grocery39 / Reddit
  • На кассе супермаркета оказываюсь следующим за мужчиной, лицо которого мне знакомо. Минут пять мучительно вспоминаю, где же я его видел? И вот прозрение, я вспомнил. Встретившись с ним взглядом, широко улыбаюсь, протягиваю для приветствия руку и поясняю: «Возможно, вы уже не помните, но мы с вами лет 15 назад лежали на соседних койках в травматологии. Нам с вами делали операцию на колене с разницей в день. Я очень рад встрече!» Мужик улыбается, пожимает руку и произносит: «Мне тоже очень приятно, но у меня никогда в жизни не было проблем с коленями». Неловко как-то получилось... © adzareiko / Pikabu
  • На выпускном я был единственным ребенком, который не особо хорошо ладил со сверстниками. Боялся людей. Но один парень подошел ко мне, и сказал, что понимает мои сложности. И он единственный, кто написал пожелание в моем выпускном альбоме. Плохо, что я не знал его до окончания школы. © Shippoyasha / Reddit
  • Весна, деревья цветут, птички гнезда строят... Иду по улице, навстречу — такса. В зубах кусок кирпича. Я в недоумении... Ну, кости носят, палки, но чтобы кирпич... Зачем? Метров 10 за таксой идут, видимо, хозяева. Поравнялись, спрашиваю, зачем кирпич собаке. Ответ вполне логичный: «Будку строить будет». © monikamrpl / Pikabu
  • Около 15 лет назад я гуляла по улице, и за мной увязался жуткий парень, который говорил всякие мерзости. Вдруг откуда-то ко мне подошел пожилой мужчина и сказал: «Сьюзан! Не иди так быстро, мы с мамой тебя потеряли». Этот человек спас меня и отвез на работу. Я часто вспоминаю о нем. © persephonenyc / Reddit
  • Стоял вечером в очереди в кафе и заметил одного парня. На нем был зеленый пиджак, белая рубашка, зеленые шорты, белые гетры, а ноги увенчали коричневые туфли с золотыми пряжками, и весь вид был дополнен мелкой рыжей бородкой. К тому же расплатился он с кассиром горсткой новеньких золотистых десяток. © MacPro / Pikabu
  • На парковке продуктового магазина ко мне подошел какой-то парень, дал мне пять $100 купюр, а затем убежал, крича: «Я только что купил твою душу!» Я зашел в магазин и просто потратил эти деньги на покупки. © CantFeelMyLegs78 / Reddit
  • Я и мой друг шли домой, и мимо нас прошел мужчина с телефоном у уха. Всю дорогу до нас он ничего не говорил. Но как только оказался рядом с нами, то серьезным и напористым тоном выдал: «Микроволновая печь!», а затем снова замолчал. Мы не могли перестать смеяться. © Scarfs-Fur-Frumpkin / Reddit
  • Как-то встретила знакомую своих родителей, она долго расспрашивала, где мы живем с мужем, сколько комнат в доме, долго ли ехать до нас... Заметила, что у нее настроение прям на глазах улучшается. Я не придала этому значения. А после узнала — оказалось, мой «благоверный» с ее дочерью любовниками стали, а она об этом знала и поэтому выпытывала, в каких условиях ее дочь жить будет! © Надежда Дягилева
  • Как-то ехала по городу, и вдруг в меня въезжает машина. Естественно, начались разборки: у меня сильная вмятина, и еще и фара разбита. В той машине ехал какой-то бизнесмен с водителем. Начал меня умолять их отпустить, так как он очень спешил на самолет, а по возвращению все обещал решить. Я его пожалела и, обменявшись телефонами, мы разъехались. В итоге я ему позвонила через 10 дней, но номер был отключен, как, впрочем, и через месяц. Ну, думаю, сама виновата: ни расписки не взяла, ни номера машины не запомнила. Пришлось все ремонтировать за свой счет, и это мне влетело в копейку. И вот, через 8 месяцев срочно понадобились деньги, я была почти в отчаянии. И тут раздается звонок — тот самый бизнесмен. Очень извинялся и говорил, что только вернулся и готов уладить вопрос с машиной! Он возместил мне ущерб полностью и еще сувенир привез. © Алия Маликова
  • Сегодня с мужем были в известном магазине техники, присматривали себе фитнес-браслеты. И вот стоим у стеллажа, болтаем. Подходит девушка и начинает спрашивать моего мужа об этих самых часах: что да как. Ну муж не растерялся, ответил на все ее вопросы подробно. Они ей, видимо, понравились, как и мой муж, и она говорит: «Пойдемте пробивать». Муж отвечает, что он здесь не работает, да и вообще пришел с женой, то бишь мной. Эти удивленные глаза надо было видеть. © Палата № 6 / VK
  • Подходит ко мне мужчина на улице и говорит: «Извините, вы можете мне помочь?» Я снимаю наушники и отвечаю: «Конечно. Чем помочь?» Он мне протягивает мобильный телефон и говорит: «Можете сказать моей жене низким голосом, что вы — прораб и что я сейчас действительно на работе, а не с друганами гуляю?» Я посмеялся, но все сказал. Настроение на весь день. © Подслушано / Ideer
  • Стоял на остановке. Подходит ко мне женщина и обращается с таким вопросом: «Молодой человек, вы свои брюки когда-нибудь стирали?» Я опешил: неужели такие грязные? Я обычно слежу за одеждой. Отвечаю ей так, заикаясь: «Д-да, стирал, а ч-что?» Она мне: «А они не садятся? Я мужу такие купила, а стирать боюсь — сядут». Я с облегчением выдохнул. © Подслушано / Ideer

А все яркие встречи мы в одну статью при всем желании не уместили бы. Поэтому держите еще несколько подборок:

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