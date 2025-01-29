17 встреч, которые обернулись для людей таким сюрпризом, что хоть стой, хоть падай

Это их так незнакомый ребенок поразил, что уже 10 лет его вспоминают?
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Судьба редко упускает возможность раскрасить наши будни. А в жизни наших сегодняшних героев случились такие яркие встречи, что сложно было не поведать о них в сети.
Это их так незнакомый ребенок поразил, что уже 10 лет его вспоминают?
А все яркие встречи мы в одну статью при всем желании не уместили бы. Поэтому держите еще несколько подборок:
О, лепреконы существуют! Парень, ты упустил свой шанс. Нaдо было попросить у него исполнить твое желание.