Творческий, поцелованный боженкой ребёнок, вы молодец, что рядом, помогаете и поддерживаете такой талант и он вернётся вам сторицей, уж я то знаю, у самой дочка росла очень творческая, сейчас она взрослая, но в жизни умеет многое, особенно в семье это замечательно
20 детских проектов, при взгляде на которые вопросов больше, чем ответов
Если взрослые создают что-то с расчетом и смыслом, то дети просто выдают в мир чистую магию. От рисунков, похожих на утраченные полотна великих мастеров-абстракционистов, до поделок, напоминающих артефакты из параллельного измерения — здесь есть на что посмотреть и над чем посмеяться.
«У меня есть дочь. С тех пор, как она научилась держать в руке карандаш, постоянно что-то придумывает и делает»
«Ну и вот, нашла она в лесу корягу, от какой-то скрюченной сосны. Приволокла домой на всякий случай. А когда в школе задали изготовить осеннее дерево, немедленно приступила к изготовлению дерева из этой самой коряги. Но чтоб обязательно под деревом гном жил. В домике, как у хоббитов. А все вокруг чтоб красиво было, как у Тоторо.
С домиком и посадкой дерева я ей помог. Ей тогда лет 10 было, сама она еще такое не осилила бы. Взяли половинку от мячика и обмазали ее гипсом, прилепив на этот гипс ту самую корягу. Долепили корни, чтоб похоже на дерево было. Потом мячик вынули, поставили полученную конструкцию на гипсовый блин, проковыряли окошко и дверь. Дальше я от участия отстранился, а дочь покрасила гипс темперой, наделала всяких поганок из шапочек от желудей, боровиков из каштанов и прочих елок из шишек и рассадила при помощи клеевого пистолета по территории Навтыкала палочек с листьями из мха, а потом тем же пистолетом приклеила сушеные дубовые листья.
Получилось очень кайфово. Дверка снималась, а внутри стоял маленький столик и стульчик. Жалко, что вся эта красота сгинула в школьных конкурсах. Гнома, кстати не было. Он ушел по делам»
А я нехороший человек: в школе нарисовала плакат на школьный бал, сидела долго. После бала вытрясла плакат назад. Сейчас хранится у мамы дома.
В другом случае вязали вазу фруктов на конкурс, но учитель сразу предупредила, что хочет выставить у себя в кабинете. Ну там ладно, работа совместная тем более, не разбирать же. Грамота осталась там же, на троих была 😃
- Офигеть! Я бы не справилась такое сделать и в свои 32. © DartNaty / Pikabu
«В среду нас попросили подготовить дома квадратный брусок из дерева и сплести проволочную корону»
«Я заморочилась. В пятницу ребенок еле приволок в дом приклеенную к деревянному постаменту каменюку и гордо сообщил, что это Король Барсук»
«Мой четырехлетка нарисовал папу»
Что-то не в порядке в Датском(детском) королевстве...Я бы na месте родителей встревожилась.
«Моя семилетняя дочь добралась до моего ящика с рукоделием. Я то ли в ужасе, то ли в восторге»
- Она настолько талантлива, что это пугает! © DLQuilts / Reddit
«Картина моей шестилетней дочери»
Знаем мы такие картины, учитель берет и рукой ребенка рисует, чтоб потом родители сцались от гордости за свое дитятко
- Ого! А мой шестилетка до сих пор ест песок... © vulcanxnoob / Reddit
«Моя бабушка учит мою пятилетнюю дочь рисовать. Это ее первая картина»
«Вчера вечером показала дочке видео с Бобом Россом, думая, что он ее утомит и она под него вырубится. А она увлеклась и захотела рисовать с ним прямо с утра»
«Поделки нашего 11-летнего сына по „Gravity Falls“»
«Подарок моей дочери мужу на День отца»
«Мой муж обожает роллы, поэтому моя дочь сделала такую открытку: роллы с начинкой из теплых слов. Ей 11, и она такая креативная!»
«Впервые делюсь работой моей 6-летней дочери»
«Моя дочь (ей 11) испекла этот торт и я просто в шоке от того, что получилось! Думаю, она крутышка!»
«Моя 9-летняя дочь захотела поделиться этим с миром»
«Моя десятилетняя дочь расписала свои кроссовки. Она считает, что они „норм“. Я, конечно, считаю что она гениальна»
«Моя 14-летняя дочь сделала мне букет бумажных цветов!»
«Дочь нарисовала рисунок, а я сделала по нему игрушку»
«Я так горжусь своей девочкой!»
«Дочь сделала мне колье „на удачу“ в честь одной из ее любимых песен Битлз»
«Сыну 14, он вышивает и недавно еще научился вязать»
«Пришла за сыном в сад. Они в этот день делали зайчиков. Сын сказал, что его зайца я узнаю из тысячи — и не ошибся!»
Какая монобровь у косого!!!! У вашего сына прекрасное чувство юмора и талант!
- Первых трех делали мамы, четвертого — папа. © Lisss / Pikabu
«Дочь девяти лет вдруг решила научиться вязать крючком, буквально за несколько дней освоила премудрости и сейчас вот навязывает такие игрушки»
«Cама, одна, без помощи, посмотрев видео на смартфоне, я прям в приятном шоке. Уже заработала первые небольшие, но свои деньги. Выручку на пряжу пустила, хозяйственная!»
Дети всегда готовы добавить в жизнь красок! Об этом и не только — в наших статьях:
Комментарии
То ли дети сейчас слишком талантливые, то ли всем помогали взрослые
С нами мама всегда тоже серьёзно ко всему подходила. Причём большую часть, если не всё, делалось именно нашими руками. Мама говорила, что и как сделать, где исправить, что добавить. Иногда показывала в начале одну деталь, остальное всё сами. Поделки начинали делать за месяц-два до конкурса, сидели целыми днями. Потом в школе не верили, что это сделал ребёнок, порой даже не принимали работу. Было обидно и приятно одновременно.