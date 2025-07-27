20 детских проектов, при взгляде на которые вопросов больше, чем ответов

«Ну и вот, нашла она в лесу корягу, от какой-то скрюченной сосны. Приволокла домой на всякий случай. А когда в школе задали изготовить осеннее дерево, немедленно приступила к изготовлению дерева из этой самой коряги. Но чтоб обязательно под деревом гном жил. В домике, как у хоббитов. А все вокруг чтоб красиво было, как у Тоторо.

С домиком и посадкой дерева я ей помог. Ей тогда лет 10 было, сама она еще такое не осилила бы. Взяли половинку от мячика и обмазали ее гипсом, прилепив на этот гипс ту самую корягу. Долепили корни, чтоб похоже на дерево было. Потом мячик вынули, поставили полученную конструкцию на гипсовый блин, проковыряли окошко и дверь. Дальше я от участия отстранился, а дочь покрасила гипс темперой, наделала всяких поганок из шапочек от желудей, боровиков из каштанов и прочих елок из шишек и рассадила при помощи клеевого пистолета по территории Навтыкала палочек с листьями из мха, а потом тем же пистолетом приклеила сушеные дубовые листья.

Получилось очень кайфово. Дверка снималась, а внутри стоял маленький столик и стульчик. Жалко, что вся эта красота сгинула в школьных конкурсах. Гнома, кстати не было. Он ушел по делам»