16 простых историй о том, что деревенские каникулы были по-настоящему волшебными
Деревенские каникулы прочно занимают отдельное место в сердце: бескрайние поля, пыльные дороги, бабушкины пироги и ночные разговоры на крыльце под треск сверчков. Когда ты совсем юн, время словно замедляется, а запахи, звуки и ощущения врезаются в память навсегда. И так хочется вернуть эти беззаботные дни!
- Гостили с братом в деревне. Решили сварить сгущенку, пока бабушка с дедом на базаре. Три часа варили, считали каждую секундочку, слюнки текут уже! Брат с жадностью втыкает консервный ножик в банку, вскрывает, а там вместо сгущенки — зеленый горошек! Вернулись дед с бабой. Повторно сваренный зеленый горошек доедал дед, а бабушка рассказывала нам, как по выбитой маркировке отличить сгущенку от горошка. © Истории из жизни / VK
- Пошли на дискотеку в деревне. И вот полночь уже, а идти домой так не хочется! Звонит бабуля. Наплела ей, что Наташка подвернула ногу, поэтому мы опоздаем. Бабушка поохала, но что делать? И тут моя Наташка так обрадовалась, что споткнулась, упала в небольшой овраг и на самом деле вывихнула ногу... Не обманывайте бабушек! © Истории из жизни / VK
- Всю жизнь боюсь пауков, хоть с детства и жила в деревне. Заходим с папой в гараж, и я вижу огромного крестоносца: «Папа, паук!» Папа видит, что у меня уже истерика на подходе, и выдает ответ на грани гениальности: «Какой же это паук? Это же Егор. Ты что, не узнала?» Я прямо опешила, но папин авторитет сделал свое: «А... Ну да... Егор... Точно!» В общем, Егор был единственным пауком, которого я не боялась. А потом он исчез. И я плакала. В общем, спасибо, пап, за счастливое детство. © Истории из жизни / VK
- В детстве на каникулы ездила в деревню, там у бабушки избушка с огородиком. И вот как-то копала она новые грядки за сараем и вдруг как закричит! Прибегаю: у бабушки глаза круглые, лопата из рук выпала. Смотрю, а там в земле старинная чугунная шкатулка. Ужас какая красивая, с ажурными коваными цветами. Рассчитывали найти драгоценности в ней, но шкатулка оказалась пустой. Хотя она и сама по себе драгоценность! Уже лет 30 торжественно стоит у бабушки на полке, бабуля в ней пуговицы хранит.
- Проводила лето у бабушки в деревне и каждое утро просыпалась под крики соседки тети Нади: «Саня, где всю ночь шлялся? Шакал эдакий!» А потом тетя Надя от большой любви его неизменно прощала. Я три года думала, что это ее муж, пока бабушка не рассказала, что Саня — это ее любимый гусь! © Палата № 6 / VK
- У нас в деревне окотилась кошка, и дочка все время возится с котятами. Прибегает как-то раз и кричит: «Папа, там котенок все личико себе в молоке испачкал, дай салфетку!» Я ей: «Ксюш, его мама сама вылижет». Малая нахмурилась и как выдаст: «Мам, иди вылизывай!» © Рабочие истории / VK
- Дело было лет десять назад на каникулах в деревне. Пошли мы с бабушкой в баню, там полумрак. Только намылились и слышим внутри в углу громкий продолжительный шорох. Ух, как мы испугались! Какие только мысли не полезли в голову. Накинули полотенца, выбегаем, а там корова пришла с поля раньше времени и трется об угол бани. © Подслушано / Ideer
- Была у бабушки в деревне. Окна не закрывали на ночь, жарко. И вот одним прекрасным утром просыпаюсь и вижу у себя на кровати... курицу. Запрыгнула через окно, как оказалось. Перепугалась я тогда знатно, а курице хоть бы хны. © Аноним3235331 / Подслушано / Ideer
- В детстве нас с братом каждое лето отправляли в «ссылку», как нам тогда казалось — в деревню к бабушке и дедушке. Все лето мы купались на речке и лазили по огородам. Дед водил нас на рыбалку и в лес за ягодой и грибами. Брал на покос и катал на лошади. Спали иногда на сеновале, смотрели ночью в звездное небо, вдыхая аромат сена. Даже иногда пасли коров, дед делал нам с братом хлысты, и мы гордо гнали стадо. Зимой нас иногда на каникулах привозили к ним, и мы вечерами с дедом смотрели в печку на угли. Ах, детство... © Подслушано / Ideer
- Мое детство прошло в городе, но самые лучшие воспоминания из него — каникулы у бабушки в деревне. Я выросла, бабушки давно нет, остался только ее маленький домик. Я работала риэлтором, встречалась с мужчиной. Но что-то внутри меня грызло.
Получила наследство от другой своей бабушки, которое позволяет мне не работать ближайшие лет 10. Часть денег вложила в инвестиции, а потом подумала и решила переехать в деревню, в бабушкин домик. Мужчина меня не поддержал, расстались, но это не испортило мои планы на переезд.
И вот я в домике, купила себе трех коз — еще бабушка научила за ними ухаживать. Наслаждаюсь природой и тишиной. Вечерами учусь программированию, очень нравится. А недавно познакомилась с парнем из соседней деревни. Я еще не встречала таких открытых и интересных людей. И знаете, сейчас я счастлива. Хотя ни родители, ни городские подруги не поддержали меня в моем решении. Зато сейчас я смело могу шутить, что мои подруги — козы. И это самая настоящая правда. © Палата № 6 / VK
- Ко мне в деревню на неделю приехала шестилетняя внучка погостить. Очень я ее люблю, смышленая девочка, умная. Все кушает, родителей слушает. Вот только пугливая больно. Первые две ночи она жаловалась, что ее пугает... шапка. Все дело в том, что в ее комнате стоит вешалка, и там висит разная одежда. Ну и сверху лежит шапка, которая ночью благодаря бурному воображению превращается в монстра. В итоге я убрала ее, потому что внучка боялась до слез. Повесила ее в коридоре. А когда в ту же ночь вышла в туалет, у меня чуть сердечный приступ не случился. Иду в полумраке, сонная, а навстречу мне темный силуэт... Спрятала шапку долой подальше, а то мало ли. © Рабочие истории / VK
«Лето, деревня, природа»
Лет 20 назад у нас в городе нашествие таких случилось. Я даже в дождь одну такую, с палец длиной, поймала (с мокрыми крыльями улететь не могла) и принесла кошке поиграться. Кошка играть почему-то не стала.
- Мне было пять лет, когда мои бабушка и дедушка купили дом в деревне. Подобрали на вокзале взрослого кота, назвали Базилио. Он был добрый и ласковый, хорошо ловил мышей и крыс. Когда Базилио состарился, ему на смену взяли котенка. Базилио отправили жить «на пенсию» к бабушкиной сестре в городскую квартиру, но он внезапно пропал! Мы уже думали, что он погиб, но через два месяца он вернулся в наш сельский дом как ни в чем не бывало. Удивительно, но он прошел 100 километров просто ради того, чтобы вернуться домой. © Палата № 6 / VK
- Порыбачили, собираем снасти. А тут вдоль берега дед идет с козой, решили угостить деда рыбкой. Насыпали ему в пакет кило три карасей. Дед поблагодарил нас от души, а потом мечтательно: «Вот домой приду, почищу их, пожарю и перцу туда, перцу побольше». Мы такие: «Зачем же столько перца?» А он: «Да бабка моя перец на дух не переносит» © Истории из жизни / VK
«Лето в деревне у бабушки»
- Как-то в детстве с братом проводили лето в деревне. И однажды нашкодили, провинились перед прадедушкой, на что он в сердцах нас обругал. Рано-рано утром следующего дня сквозь сон слышим: подъезжает какой-то большой грузовик и голос: «Мы за скотиной!» Сна как ни бывало! Подлетаем к дедушке с криками: «Дедушка, не отдавай нас, мы больше так не будем!» © Истории из жизни / VK
- Вспомнил свое детство. Мама меня летом сажала в автобус, и я ехал к бабушке в деревню. Дорога занимала часа четыре, но расслабиться и уснуть было нельзя — выходить нужно было в никак не обозначенном месте, поорав своевременно водителю. Потом пилить две деревни еще до места. И сумка с собой килограмм на пятнадцать. Каждый раз думал, что не доползу. Телефоны тогда даже стационарные были далеко не у каждого. У бабушки вообще на почту идти нужно было для этого, поэтому никто не заморачивался. То есть, моя мать узнавала, что я благополучно добрался, только где-то через месяц, когда я напишу письмо. Если напишу. И не волновались же тогда! © Bobren / Pikabu
- В детстве часто летом жили у бабушки и дедушки в деревне. Собрались все за большим столом. Сидим, кушаем, а дед старинную серебряную монету вертит. Откуда? Говорит, в огороде нашел. Мы потом неделю огород перекапывали и ничего не нашли. А дед только через несколько лет сознался, что таким образом хотел заинтересовать нас в помощи бабушке с огородом. © asimpleman / Pikabu
Хочется еще ностальгических историй? Читайте наши подборки:
Комментарии
"...моя мать узнавала, что я благополучно добрался, только где-то через месяц, когда я напишу письмо. Если напишу. И не волновались же тогда! ©
На самом деле волновались, и тогда, и сейчас. Просто той матери было пофиг 😑
Моя бабушка почти всю жизнь прожила в городе, а со второй я особо никогда не общалась, поэтому детства в деревне у меня никогда не было)
Но теперь у мои родителей и бабушки дом в пригороде, я сегодня приехала забирать сына (задержался с выходных) и решила остаться до вечера - кайф) У малыша бассейн и много вариантов активности, вот сейчас спит нa втором этаже с прабабушкой, а я нa больших мягких качелях во дворике лежу, никаких дел, забот, тревог))
Но жить за городом не хотела бы никогда, только город, центр, шум, суета, скорость)