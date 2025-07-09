16 простых историй о том, что деревенские каникулы были по-настоящему волшебными

Моя бабушка почти всю жизнь прожила в городе, а со второй я особо никогда не общалась, поэтому детства в деревне у меня никогда не было)

Но теперь у мои родителей и бабушки дом в пригороде, я сегодня приехала забирать сына (задержался с выходных) и решила остаться до вечера - кайф) У малыша бассейн и много вариантов активности, вот сейчас спит нa втором этаже с прабабушкой, а я нa больших мягких качелях во дворике лежу, никаких дел, забот, тревог))

Но жить за городом не хотела бы никогда, только город, центр, шум, суета, скорость)