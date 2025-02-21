Не пойму недовольных соседей-это же так удобно,когда есть кому отнести починить недалеко!вряд ли он слишком высокую цену ставит,так в чем проблема?
15 человек, чье умение работать руками помогло им отыскать свое место в жизни
Хобби – пустая трата времени? Как бы не так! Многие находят спасение в умении создавать что-то своими руками. Увлечения и прикладные навыки не только помогают отвлечься от жизненных тягот, но и найти свое место в мире, открыть новые возможности для заработка и превратить необычные умения в профессию.
В бонусе – взгляд от человека, который перешел от ручного труда на сторону уютных офисных кресел и кофе с печеньками.
- Завидую другу — бывшему сокурснику. Я пошел работать по профессии. Он тоже работал пять лет, но понял, что программирование — это не его, и занялся монетизацией хобби. С детства он любил реставрировать мебель. Сегодня у него своя мастерская, он занят любимым делом. А я удаленно работаю в IT-фирме. И как же мне надоело все это, тошнит от компьютера. Но кроме программирования я ничего не знаю и боюсь начать все с нуля в 35 лет. Одна моя зарплата в пять раз больше месячного дохода друга. Но он счастлив, а я — нет. © Подслушано / VK
- Я программист и технический директор в собственной компании. А еще мне нравится собирать всякие штуки в моей домашней мастерской. Особенно строить и реставрировать старые музыкальные инструменты. Пару лет назад я сделал орган для уличных музыкантов. Полностью с нуля из липы (трубы), авиационной фанеры (корпус), вишни, латуни и палисандра. Я отдал его для аукциона в пользу местного детского сада, ушел за $ 3300. Очень понравилось, как все получилось, поэтому построил второй такой же для себя. © cobra7 / Reddit
- Вяжу одежду. Поначалу пыталась продавать, но покупателей было «раз, два и обчелся». У меня уже стали опускаться руки. А потом заказы как посыпались! Даже парочка крутых блогеров приобрели у меня вязаные вещи. А все почему? Я взяла и повысила прайс раза так в три, раньше ценник ставила минимальный. Все равно уже было нечего терять. Я правда не знаю, как это работает, но это чудо какое-то! © Рабочие истории / VK
- Я занялся представлениями с воздушными шариками и неплохо зарабатываю. А фокусникам живется еще лучше. Они могут брать больше, чем я, и расходники для шоу у них не одноразовые. За тридцатиминутное шоу выходит примерно $125, а в крупных городах и того больше. © Harasoluka / Reddit
- Я чем только в жизни не занималась. Например, когда я работала в офисе и писала тексты для сайтов, я начала писать рассказы. Работая курьером, я имела возможность в рабочее время посещать магазины, врачей и другие нужные мне организации. Так сказать, совмещала приятное с полезным. А когда я ухаживала за цветами в теплицах, то стала более выносливой, закаленной и уже много лет не болею. © Рабочие истории / VK
- Тянул лямку в офисе 20 лет, постоянно мотался по командировкам. Карьерная гонка — это интересно и захватывающе, пока ты молодой. Я пережил три смены руководства и четыре массовых увольнения. В 41 год в итоге попал под сокращение. А теперь я автомеханик, работаю со спортивными автомобилями — всегда любил физический труд. Сейчас зарабатываю намного меньше, чем раньше. У меня больше нет всех тех плюшек, что дает работа в офисе, но я могу быть дома каждый вечер. В голове стало легче, мысли прояснились. Больше никакого давления от руководства и офисных интриг. © DarkWingDuck74 / Reddit
- Есть у меня сосед, отличный мужик. Получил травму на работе, стал инвалидом. Но не опустил руки! Чинит все, от безделушек до техники. А недавно открыл у дома мастерскую по ремонту обуви. Но я в упор не могу понять наших соседей, которые шепчутся у него за спиной. Мол, погляди какой, деньги лопатой гребет, и дома работает, и в мастерской, зачем ему столько денег, под матрасом прятать? И от таких прям мерзко становится, верите? Какие же у нас люди мелочные. © Рабочие истории / VK
- Занимаюсь каллиграфией. Нужно много практики, но зато инструменты для этого не особо дорогие. А за каждую надпись на свадебном приглашении платят по несколько долларов. © MaryJane_Holland / Reddit
- Знаю парня, у которого несколько аквариумов примерно с сотней рыбок. Он выращивает мальков, кормит их, пока они не вырастут, а затем продает. Он обожает возиться с рыбами и получает на этом неплохой дополнительный доход. © ielts_pract / Reddit
- Выращиваю плотоядные растения. Интересуюсь ими, наверное, лет с восьми. Несколько лет назад мое видео с тем, как кушает один из моих питомцев, стало вирусным на одном популярном сайте. Получила кучу комментариев, большинство из них были негативными. Но вместе с тем это помогло мне найти свою аудиторию. У меня примерно 600 растений, я начала зарабатывать на их продаже. А еще продаю пособия по уходу за самыми популярными видами. Но самое лучшее – когда я вижу в глазах людей тот же восторг, который ощутила сама, будучи еще ребенком. Невероятное чувство, когда люди заходят в мою теплицу с сотнями растений и видят вживую то, что встречали только на фото. © evenflow86 / Reddit
- Всегда нравились «неженские» занятия, тянуло к ним со страшной силой. Брату дарили роботов, а мне кукол – я протестовала. Все говорили: ты же девочка, нечего возиться с деревяшками и рашпилем! Но папе все же пришлось обучить меня работе с токарным станком, когда я самовольно влезла в его мастерскую и решила выточить маме в подарок скалку. Влетело, конечно, но папа понял, что запрещать бесполезно. Теперь я свободно управляюсь и со станком, и со сварочным аппаратом. Мне сейчас 36 лет. И на хлеб я зарабатываю своими руками. Если бы не детское увлечение совсем якобы не женским ремеслом, то я бы работала на нелюбимой работе где-нибудь в офисе. Но занимаюсь любимым делом уже в свой собственной столярной мастерской. © admin / Y-story
- У меня есть высшее образование, но я работаю на стройке. Первые десять лет трудового стажа я оттрубил в офисе и это было невероятно скучно. Мне приходилось заставлять себя вставать с кровати каждое утро, зная, что этот день будет точно таким же, как и последние 500 дней. Десять. Лет. А теперь я строитель. Я с детства обожал конструкторы Лего и собирать модельки. Мне жутко нравится разглядывать электроинструмент в магазине. Меня увлекает в строительстве все: от планирования до финальных штрихов, когда можно отступить и окинуть взглядом готовый объект. Мне нравится понимать, что то, что я делаю, реально приносит людям пользу. Ручной труд – это не примитивная работа. Нужно инженерное мышление и изобретательность, когда вдруг случаются форс-мажоры. Этому не научат ни в одной школе. Да, зачастую работать приходится в жару, холод или ливень. Но это все равно лучше, чем всю жизнь быть запертым в серой офисной коробке. Я там был, я знаю. © Kevin C / Quora
- Я вырезаю флейты. Не обычные флейты, а как у индейцев. Они почти метр в длину. На изготовление одной уходит около 3-4 недель, большую часть времени уходит на декор. Мне нравится вырезать из дерева животных – медведей, уток, оленей. Однажды я вырезал оленя из вишневого дерева, и на одни только рога у меня ушла неделя. Еще как-то раз я сделал флейту из куска дуба, в который ударила молния. Я кропотливо проработал все вручную, без использования электроинструмента. Пока флейта не нашла владельца, ее касались только мои руки. Для вас это может звучать странновато, но я нахожу в этом особую магию. © BobNoel / Reddit
- Создаю костюмы для монстров и других персонажей в небольшом парке развлечений. В этом году получилось 16 костюмов на Хэллоуин и 8 на Рождество. Это моя самая веселая работа! © Phantom_Scarecrow / Reddit
- Я конструирую автодома. Это включает в себя очень разные задачи: работа с деревом, сантехника, установка газового оборудования, электрики, бытовой техники, сварка, изготовление мебели и многое другое. Платят неплохо и работа мне реально нравится. © Roy565 / Reddit
Бонус - взгляд от человека, сменившего работу на офисную
- Даже 35 лет спустя я могу проехать мимо дома или здания, которое я помогал строить, и оно там все еще стоит. Конечно, все, над чем я когда-либо работал, однажды обратится в пыль. Но, скорее всего, я этого уже не увижу. Когда я перешел в IT, то заработал гораздо больше денег. Но при этом я больше переживал, больше часов провел на работе, гораздо меньше спал и мне постоянно приходилось работать с полными болванами. За эти годы я участвовал в разработке сотни разных проектов. Сомневаюсь, что хоть один из них все еще функционирует. © Bruce Zeuli / Quora
Интересуетесь темой хобби? Рукоделие – вовсе не только женское занятие! Читайте нашу статью: 18 мужчин, которые создают удивительные вещи из самых обычных материалов
Комментарии
По поводу монетизации хобби. У всех хобби разное и дааалеееко не все можно монетизировать наа каком-то приемлемом уровне. Да и став источником заработка не факт, что это самое любимое дело будет приносить такое же удовольствие, что и когда оно просто так было только для души.
"А когда я ухаживала за цветами в теплицах, то стала более выносливой, закаленной и уже много лет не болею"
Ага, умничка. А что там не все могут работать и что если есть проблемы со здоровьем, то там можно все усугубить - это ее не коснулось, так что такого быть не может. А я вот работала сх организации и по работе забегала в теплицы. Я бы там работать не смогла: жарко, душно, монотонная работа. плюс еще начальство разной степени адекватности (но это везде может случиться).