15 человек, чье умение работать руками помогло им отыскать свое место в жизни

"А когда я ухаживала за цветами в теплицах, то стала более выносливой, закаленной и уже много лет не болею"



Ага, умничка. А что там не все могут работать и что если есть проблемы со здоровьем, то там можно все усугубить - это ее не коснулось, так что такого быть не может. А я вот работала сх организации и по работе забегала в теплицы. Я бы там работать не смогла: жарко, душно, монотонная работа. плюс еще начальство разной степени адекватности (но это везде может случиться).