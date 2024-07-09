15 изменщиков, которые в конце концов получили бумерангом судьбы по голове

История про любовницу, которая собралась замуж, это же стёб?) или мужик настолько дятел?))
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Когда мы влюбляемся, то надеемся, что в отношениях все будет идеально. Но порой выходит не так, как мы хотим. Некоторым приходится даже столкнуться с изменой любимого человека. Но истории героев нашей статьи доказывают, что бумеранг все-таки существует и обманщики получают по заслугам.
История про любовницу, которая собралась замуж, это же стёб?) или мужик настолько дятел?))
Мы приготовили для вас еще несколько занимательных подборок историй из жизни обычных людей:
Вчера вот тебя с любовницей фотографировал для твоей жены. ***частный детектив не имеет права раскрывать служебную информацию 3-м лицам. за такое могут лишить лицензии!