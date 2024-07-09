15 изменщиков, которые в конце концов получили бумерангом судьбы по голове

Истории
30 минут назад

Когда мы влюбляемся, то надеемся, что в отношениях все будет идеально. Но порой выходит не так, как мы хотим. Некоторым приходится даже столкнуться с изменой любимого человека. Но истории героев нашей статьи доказывают, что бумеранг все-таки существует и обманщики получают по заслугам.

  • У папы свой достаточно крупный бизнес, и мой муж работал в нем. Поскольку я далека от этой сферы, да и в найме мне лучше, папа в будущем планировал передать управление супругу. Тут выяснилось, что у мужа любовница — скандал, развод. Папа не стал его увольнять, так как тот работал хорошо, а взял и отстранил от управления, ясно дав понять, что передавать ему бизнес не собирается. Поставил менеджером высшего звена, в деньгах бывший потерял значительно. Потом случился конфликт и папа вообще его уволил. Мадам его бросила. Теперь он пытается вернуться ко мне. Дундук. © Подслушано / VK
  • 4 года были с парнем в отношениях. Изменил. Долго вынашивала в голове план мести, но потом меня внезапно осенило. Из квартиры я его выгнала, а за своими вещами он так и не приехал. Все еще рассчитывает на то, что я его прощу. Вот я и выставила все его шмотки на сайте. Половину уже распродала. И полегчало, и себе на новые вещички заработала. Спасибо, милый! © Палата № 6 / Telegram
  • Мне изменил муж. Ревела днями и ночами, но меня спасла кошка. Моя Маська никогда не была ручной и особо ласковой. Мужа всегда больше любила и воспринимала только его, ведь именно он подобрал ее с улицы. Но она всегда была очень умной. И вот, наблюдая за мной несколько дней, она в какой-то момент пошла, уронила с комода нашу свадебную фотку и нагадила на нее. А потом пришла ко мне ласкаться. Через пару дней она снова напакостила, но уже при муже и в его ботинки, когда он приехал собирать вещи. И раз уж кошка дала мне понять свое мнение об этом предателе, то я реально не должна страдать из-за него. Мы с Масей еще найдем себе нормального мужика в дом! © Палата № 6 / Telegram
  • Подруга и ее муж работали вместе. Приходит однажды к ней в кабинет молодая красотка и ухмыляется: «Я любовница вашего мужа. Отпустите его, он вас не любит». Подруга усмехнулась и сказала, что может хоть завтра его вещи собрать. Ей только в радость будет, ведь не придется больше мужа и его родню обхаживать. Но он будет ей алименты платить на троих детей. Да и недвижимость вся на нее записана. Любовница в итоге убежала в истерике. А муженек не захотел, чтобы его «отпускали», до сих пор обратно просится.
  • Мы с женой развелись из-за ее измены. Договорились, что она возьмет на себя выплаты за машину, потому что ей авто для работы нужно. Кредит был оформлен на меня, поэтому решили: как только долг будет выплачен, я перепишу тачку на бывшую. Еще я согласился отдать ей стиралку и сушилку, которые покупал еще раньше сам, но тоже при условии, что она погасит кредит. И вот как-то приперлась она ко мне и протянула ключи: «Веселись теперь, думая, как будешь за машину платить. И забери свое барахло с моего склада». Бывшая прекрасно знала, что у меня нет денег, чтобы погасить долг. Я был в бешенстве, но вещи свои решил забрать. На складе оказались стиралка и машинка — их я тоже забрал, это ведь тоже «мое барахло». На следующий день она позвонила с предъявлениями, мол, я на тебя заявление накатаю. Я только поржал — вещи как бы в моей собственности. А за машину мне вообще платить не пришлось. Так получилось, что на следующий день я попал в ДТП (там все обошлось). Планы бывшей отжать машину не увенчались успехом. © vark4731 / Reddit
  • Если бы не измена любимого парня, я бы и не поняла, что я гениальный мститель. Когда обо всем узнала, не стала его бросать. Нашла ту девушку и поинтересовалась, в курсе ли она, что парень несвободен. Оказалось, не в курсе. Позвала его в гости и устроила сюрприз — встретили его мы обе. Сказали, что он должен выбрать, с кем останется. После долгих мучений он выбрал меня. Она его обругала и ушла. И тогда я сама его выставила, ведь прощать не собиралась. Потом мы с этой девушкой пошли в ресторан отмечать, сделали кучу совместных фоток. С тех пор мы для него «коварные стервы». © Палата № 6 / Telegram
  • Работала в клинике. Позвонила пациенту, чтобы он забрал свои снимки перед операцией, но он не отвечал. Дело было срочное, так что я оставила сообщение его жене, которая тоже оказалась недоступна. Руководство сказало, чтобы я связалась с человеком, который указан у мужчины в контактах на экстренный случай. Там была записана некая Елена. Я не хотела ей звонить, подозревая, что она может быть его любовницей. Но в больнице настаивали, что очень важно решить эту ситуацию сейчас. Пришлось позвонить. В итоге Елена и забрала снимки. Через пару часов перезвонила жена пациента — собралась прийти за снимками. Ох, как она удивилась, узнав, что их уже забрала та самая Елена. Естественно, дома нашего пациента ждал скандал. Тайное всегда становится явным. © eatapeach18 / Reddit
  • Полтора года назад развелась с мужем. Очень обидно было отпускать его, но он влюбился в другую. И вот вчера он пришел и сказал, что хочет все вернуть. Только наш дом уже продан, сын в этом году переехал к моим родителям, чтобы там пойти в школу. У меня изменилось все: работа, круг общения, хобби. Вернуть наши уютные семейные вечера? Прости, дорогой, я снимаю квартиру с соседкой, которая не будет рада новому жильцу. Он живет в голой однушке, даже без мебели. Почему мне было очевидно, что он совершает ошибку, а он сам понял это только сейчас? © Подслушано / Ideer
  • Подруга изменила парню. Только не учла, что ее начальник — друг парня. По просьбе обиженного друга начальник уволил ее с высокооплачиваемой должности. И не просто уволил, а испортил ей репутацию. Теперь она вряд ли сможет куда-то устроиться по специальности. В этой истории меня больше всего удивила мужская дружба. Я не поддержала бы подругу и не стала бы увольнять ее бывшего. А мужики... Они всегда друг за друга горой. © Подслушано / Ideer
  • Дядя много лет изменял жене. Она узнала про любовницу, когда была беременна третьим. Решила сохранить семью ради детей. Через какое-то время любовница бросила дядю и вышла замуж. А жена, когда старшие дети выросли, нашла себе молодого красавчика и уехала с ним на Бали строить личную жизнь. Дядя же сейчас занимается воспитанием младшего, а тетя исполняет роль «мамы выходного дня». Он недоволен и не понимает, как супруга могла так поступить, а я вот ее вообще не осуждаю.
  • Так получилось, что я общаюсь с девушкой, с которой мне изменил бывший. На момент измены ей было известно о моем существовании. И она считает меня близкой подругой. А я потихоньку порчу ей жизнь своими советами, которые она тут же бежит исполнять. Ни о чем не жалею. Посмотрим еще, кто посмеется последним. © Подслушано / Ideer
  • Моя любовница собралась замуж. Мы 5 лет вместе. Я женат, она свободна. Когда встретил ее, крышу снесло напрочь. Увлеклись друг другом. Она все время уверяла, что будет ждать, когда я уйду от жены. Всегда входила в положение и говорила о любви. И я верил. Видел ее отдачу, любовь. К ней хотелось лететь из любого уголка мира. Была свободная минутка — я к ней. Меня все устраивало, ее тоже. А неделю назад она сообщила, что через месяц у нее свадьба. У меня будто мир под ногами рухнул. Чувство, что я что-то важное в жизни теряю. Только вот понять не могу, почему она говорила, что будет ждать. К чему были все слова любви? Зачем было врать, чтобы вот так предать за спиной? © Love Psychology / VK
Алина
3 дня назад

История про любовницу, которая собралась замуж, это же стёб?) или мужик настолько дятел?))

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  • Верите ли вы в бумеранг? Я любовница женатого мужчины. Долго добивалась его внимания, наблюдала за ним. Даже отрастила и перекрасила волосы, чтобы быть похожей на его жену. Мужчина через пару лет сдался, бросил свою семью и, как собачонка, стал бегать возле меня. Я была счастлива, порхала, как бабочка. Он готов был ради меня горы свернуть. И тут как гром среди ясного неба у меня вылез геморрой. Врачи разводят руками — операцию нужно делать. Полипы нашли в матке. Руку сломала. Да и по финансам в минус ушла. Что это может быть? Неужели бумеранг вернулся? © Подслушали у замужних / VK
  • Познакомил своего друга с братом, который работает частным детективом. Друг вежливо поинтересовался: «Над чем сейчас работаешь?» Брат абсолютно спокойным голосом сказал: «Да так, ничего особенного. Вчера вот тебя с любовницей фотографировал для твоей жены. На изменах можно хорошо заработать, хе-хе». Друг покраснел, коротко попрощался и ушел. На следующий день я узнал, что его жена подала на развод. © Палата № 6 / Telegram
  • Разошлись с мужем на доброй ноте. Несмотря на то что он изменил после 12 лет брака. Я оправдывала его перед детьми, подружилась с его новой женой. Мы проводили вместе праздники, чтобы не травмировать сына и дочь. Когда подписывали бумаги о разводе, муж попросил меня отказаться от части его пенсии, а взамен он собирался платить алименты не только детям, но и мне. Потому что, когда мы были в браке, он не хотел, чтобы я работала. Сначала бывший платил исправно, а потом попросил об отсрочке, мол, проблемы на новой работе. Я согласилась, не хотела портить отношения. Сама вышла на работу, содержала себя и детей. За 10 лет скопился огромный долг. И вот бывший заявил, что ни копейки мне отдавать не собирается. Недолго думая, я подала в суд. На его недвижку наложили арест. Вместо того чтобы в течение многих лет платить мне небольшую сумму каждый месяц, он теперь должен за 30 дней отдать $ 120 тыс. © ChickWithAnAttitude / Reddit

Мы приготовили для вас еще несколько занимательных подборок историй из жизни обычных людей:

Комментарии

Уведомления
Gdebablonah
3 дня назад

Вчера вот тебя с любовницей фотографировал для твоей жены. ***частный детектив не имеет права раскрывать служебную информацию 3-м лицам. за такое могут лишить лицензии!

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