15 изменщиков, которые в конце концов получили бумерангом судьбы по голове

Когда мы влюбляемся, то надеемся, что в отношениях все будет идеально. Но порой выходит не так, как мы хотим. Некоторым приходится даже столкнуться с изменой любимого человека. Но истории героев нашей статьи доказывают, что бумеранг все-таки существует и обманщики получают по заслугам.