17 отпусков, которым можно смело ставить 5 звезд за незабываемый сюжет
Истории
2 часа назад
Уезжая в отпуск, мы планируем расслабиться и отдохнуть от повседневных дел. Однако бывает и так, что жизнь преподносит нам свои сюрпризы в виде неподготовленного отельного номера, неожиданных встреч и гидов-сказочников.
- Были с мужем вдвоем на море. В какой-то день он говорит: «Выходи через час, скину тебе адрес, сюрприз готовлю». Я вся в предвкушении. Прихожу на крышу, вижу накрытый стол: фрукты, сыр. Села, ем, жду мужа. И вдруг на крышу поднимается пара и парень ведет девушку к столику с завязанными глазами. Он говорит ей: «Сюрприз!» А потом они оба в шоке смотрят на меня. И тут до меня доходит — я, походу, не на той крыше! И в этот момент с соседнего дома орет мой: «Валя, ты где шляешься? Раки уже остыли!» Я расхохоталась и поскакала к своему, по пути извиняясь. © Мандаринка / VK
- Поехали в Черногорию. Приехали, номер не готов. Мусор не убран, полы грязные, постельного нет. Спросили у хозяина, что за фигня. Он ответил: «Работаю один, не успеваю. И вообще, я не собираюсь убирать номер, в котором будет жить женщина!» В общем, устроила мужу скандал, ведь он уговорил поехать в гостевой дом вместо уже проверенного отеля. Супруг с огромным трудом нашел номер в отеле, который обошелся нам в 7 раз дороже, чем если бы мы забронировали его заранее. Сэкономил, блин! © Voyager / Dzen
- Полетел в отпуск на Ибицу. Познакомился с девушкой из родного города. Выяснилось, что это моя «жена» из детского сада. Ну, теперь не только из детского сада. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Уехала с подругой на неделю на море. До этого все было идеально с парнем — ни ссор, ни проблем. Отвез нас в аэропорт, сказал, что будет скучать. Прошло 3 дня, набрала его по видео, чтобы показать наш номер и бассейн. А он сказал, что съехал с нашей квартиры и решил расстаться. Испортил мне весь отпуск! Сижу рыдаю, вместо того чтобы любоваться морем и загорать. © Карамель / VK
- У меня беременная жена. Неожиданно на работе получил премию, и мы с ней решили съездить отдохнуть, пока есть возможность. Выбил себе отпуск, купили для супруги новый купальник, нашли билеты в Египет. Жена уже весь мозг вынесла, рассказывая, какие хочет сделать фотографии в отпуске. Настал день отлета. Мы уже в аэропорту, прошли регистрацию, сидим, ждём рейс. И вдруг жена берёт меня за руку и заявляет: «Коля, я хочу понюхать поле в родном городе». Я говорю: «Какое поле? Лена, ты чего?» А она в истерику, мол, хочет в поле, и все. Успели поругаться и поплакать. Потеряли кучу денег из-за брони отеля и в тот же вечер поехали к жене в родной город нюхать поле. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Никогда не отдыхала вместе с парнем, потому выбрала раздельное проживание в отеле. В самолете выяснилось, что я была права! Набрала в дьютике сладостей, парень ничего не взял, а только таскал у меня. Ко всему этому, он еще и решил побыть добреньким, угощая конфетами ходившую по салону девочку. Пришлось конфеты спрятать, так он всю оставшуюся дорогу пилил мне мозг, говоря о том, какая я жадная. Мне так и не удалось убедить его, что дело тут не в жадности, а просто глупо угощать незнакомого ребенка, не спросив родителей. © Подслушано / Ideer
- Сказали старшему, чтобы в воду без нас не заходил. Пришел с мокрой головой! Спрашиваем, купался, что ли? Говорит, нет, мальчик облил водой. Напечатали фотки. Мы с младшим позируем, а старший сидит за нами на корточках и из игрушечного ведерка поливает себе на голову. © Евгения Б / Dzen
- Давно это было, ездили с девушкой на море. Хотел выглядеть круто, одолжил у друга его любимые солнцезащитные очки. Да не простые, а какие-то супер дорогие, фирменные. Он с них пылинки сдувал, протирал тряпочкой каждые десять минут, вообще относился к ним лучше, чем к своей девушке. Еле уговорил его дать поносить, поклялся, что буду беречь как зеницу ока, даже спать в них готов был, лишь бы он разрешил. Он еще так посмотрел на меня и сказал: «Только не потеряй, я тебя умоляю». Ну а дальше классика жанра. Вернулся я с отдыха без очков. Буквально через день после приезда честно признался другу, что потерял, купил ему такие же новые. Он, конечно, вздохнул, но вроде простил. И вроде бы инцидент исчерпан, но недавно наткнулся на старые фотки с того отдыха. На одном снимке вижу себя по пояс в воде, улыбаюсь во всю пасть и наслаждаюсь жизнью. А за моей спиной чайка с чем-то чёрным в клюве. Присматриваюсь — а это те самые очки. © Не все поймут / VK
- Последний день отпуска. Мы сходили за подарками, потом пошли на пляж. Вернулись, а в номере страшная вонь! Уже хотели идти на ресепшен жаловаться, ведь такие бабки за номер отдали! Но муж нашел источник зловония. Ведь накануне утром я купила для подружки сыр, фотку которого она прислала. А он с плесенью и с таким запашком, будто в упаковке явно не еда. Позвонила подружке, она сказала, что это явный признак качественного выдержанного сыра. Спрятала его в 5 пакетов и мечтала поскорее подарить. © Палата № 6/ VK
- Должны были лететь в Египет. Я задержалась на работе в день вылета, попросила мужа постирать. Звоню и говорю: «Если 2 стирки не успеешь загрузить, то только белое постирай». Он радостно ответил: «Все под контролем, у меня и белые, и цветные в машинку влезли. Не нужно в 2 подхода стирать». Весь отпуск мы проходили в парной розовой одежде. © Не все поймут / VK
- Взяла отпуск и уехала в другую страну. При заселении в отель мне говорят, что в номере меня уже ждет мой муж. Я в недоумении прошу разобраться, ведь я не замужем давно. Поднимаемся с администратором в номер, и я впадаю в шок: вижу парня, с которым у меня когда-то была интрижка. Это было незабываемо, но мы не общались уже два года. Оказывается, у него такая же фамилия, как у меня. И по ошибке его заселили в мой номер, перепутав номера, записанные на наши одинаковые фамилии. Представляете, я встретилась с ним спустя долгое время, совсем в другой стране, в одном отеле. У нас одинаковая фамилия, так его еще и назвали моим мужем. В тот же вечер мы провели церемонию бракосочетания по местным обычаям. А сегодня мы узнали, что у нас будет ребенок. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Отдыхали в Турции. Купили дочери огромного надувного фламинго. На море он случайно уплыл за буйки, муж уже собрался его спасать. Вдруг подъехал катер с турками. Они подхватили надувную птицу и на глазах всего пляжа под вопли дочери и с веселой музыкой уплыли. © Екатерина О. / Dzen
- Во время отпуска в Таиланде нашла кошелек. Там были карты, права и много денег. Позвонила в банк, чтобы вернуть потерю. Оставила свой номер. Мне перезвонили и сказали, что кошелек владельцу больше не нужен, так как тот купил себе новый. Разрешил выбросить его или оставить себе. © Не все поймут / VK
- В Италии нам попалась гид — настоящая сказочница. Постоянно придумывала поводы, чтобы стрясти деньги. Мы хотели сами погулять по Риму и отказались от экскурсий. Она смолчала, но лицо было недовольное. А позже закатила нам целое шоу. Пришла и начала охать и ахать, мол, сейчас ей позвонили и она узнала просто ужасающую новость. Заявила, что завтра по каким-то необъяснимым причинам не будет работать ни один общественный транспорт и мы никуда самостоятельно не попадем. Долго расписывала это с трагичным выражением лица. Мы ей не поверили после слов: «На экскурсии есть еще пять мест, поторопитесь». А нас как раз было пятеро. Вечером подошли к сотрудникам и спросили, правда ли, что завтра в городе не будет работать транспорт. Они сказали, что это неправда, и подробно объяснили, как дойти до метро и как доехать до центра Рима. Потом у нас с гидом было еще множество таких неприятных ситуаций. Например, она пыталась убедить всех, что во Флоренции нет ресторанов и что пообедать можно только у ее какого-то там друга — за тройную цену.
- Сижу в самолете в предвкушении отпуска. Вдруг замечаю своего бывшего с дамой, которая лет на 30 его старше. Они разговаривают, обнимаются. Смотрю на них и в голове начал складываться пазл. Ведь когда мы расставались, он сказал: «Я люблю другую». Думала, что это какая-то студентка, девушка из спортзала или бывшая школьная любовь, а ею оказалась вполне себе состоятельная дама. Так и хотелось подойти, а потом думаю — да зачем? Я лечу отдыхать, и у меня впереди кайфовый отпуск. © Карамель / VK
- Родители отправили нас, трех сестер, на турбазу. В первый же вечер директор турбазы пригласила нас на беседу: «Девочки, если увижу вас с парнями, сразу родителям сообщу». Мы вышли в шоке! Оказалось, эта дама раньше была подчиненной моего отца. Так она решила выслужиться перед ним по старой памяти и проследить за нашей нравственностью. © Подслушано / Ideer
- Поехал в отпуск. Случайно оказался в одном и том же отеле со своим начальником. Мы хорошо отдыхали, никто никому не мешал. Но по возвращению на работу меня ждал сюрприз. Босс уволил меня, мотивировав тем, что я недостаточно компанейский и им нужен кто-то более социально адаптированный. © Не все поймут / VK
Веселые истории могут поджидать нас не только в отпуске, но и в обычном салоне красоты. Ведь иногда там с нами может произойти такое, чего мы ну никак не могли ожидать.
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