15+ историй о том, что стереотипы о «настоящих мужиках» должны остаться в прошлом
С гендерными стереотипами сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Они не должны плакать, всегда быть сильными и уметь починить любую вещь. К счастью, современные люди отказываются от этих глупостей.
- Сын прибежал из школы в слезах. Я думала, обидел кто-то, хотя раньше у нас таких казусов не было. Спрашивала, спрашивала — ничего. Потом говорит: «Мам, мне стыдно признаваться, почему я плачу. По таким причинам плачут только девочки». А я говорю: «Нет, ну если ты сейчас из-за этого плачешь, то не только девочки». Оказывается, что их любимая учительница по английскому переезжает в другой город. И моему малышу от этого так грустно стало, пока он шел домой, что аж расплакался. Благодарна ему, что поделился. А из-за учительницы реально грустно, она мне тоже нравилась. © Мамдаринка / VK
- Муж у меня никогда не был щедрым на нежности или комплименты. Такой ходячий грубый камень, широкий, злой, не знающий, как правильно улыбаться. Но я его меньше не любила из-за этого. Я знаю, что он на самом деле такой любящий цветочек, которому нужно только раскрыться, он просто не умеет выражать свои чувства ни словами, ни жестами. А вчера он внезапно выдал: «Я не искатель сокровищ, но в своей жизни я нашел два бриллианта — тебя и нашу дочь!» И не важно, что это чей-то статус в соцсетях, главное, что он нашел в себе смелость и силы сказать это! © Мамдаринка / VK
Гордый папа демонстрирует новый навык
- Дочь друга решила заняться косплеем. Их 3 одноклассницы, у девчонок глаза горели, они долго копили деньги на костюмы. Но никто из родителей не захотел им помогать, кроме моего друга. Он помог заказать костюмы в интернете, парики. Вот так батя возится с девчачьими хотелками.
- Пятилетняя дочь очень любит своего папу. Она постоянно хочет обнимать его, играть с ним. Муж тоже без ума от доченьки, она его принцесса и самая большая радость. Но все подруги и родственники уверены, что мне должно быть обидно, что у них такая сильная связь. А мне совсем не обидно, я счастлива. Я счастлива, что у моего ребенка есть папа. Самый лучший и самый любимый. И меня, скорее всего, поймут только бывшие девочки, у которых никогда не было отца. © Мамдаринка / VK
«Папы в зоопарке. Я слева»
Когда-то давно мой муж обозначил свою позицию, что он ни фига не мастер на все руки, что пользуется услугами по починке чего-либо. Я подумала, зачем он мне это говорит? Для меня очевидно, что всем будет выгоднее, если каждый будет заниматься делом, которое он умеет делать лучше всего. Но, оказывается, это не всем очевидно. Что бывает, если наоборот? Собрал мужик мебель криво-косо и горд. Ну, зато мужи-и-и-к, сделал.
Ага, а потом жена стреляет в мужа за кривую перголу) (см. новости про губернатора Ленобласти)
- Когда-то давно мой муж обозначил свою позицию, что он ни фига не мастер на все руки, что пользуется услугами по починке чего-либо. Я подумала, зачем он мне это говорит? Для меня очевидно, что всем будет выгоднее, если каждый будет заниматься делом, которое он умеет делать лучше всего. Но, оказывается, это не всем очевидно. Что бывает, если наоборот? Собрал мужик мебель криво-косо и горд. Ну, зато мужи-и-и-к, сделал. © Екатерина / ADME
- Мои родители, что мама, что папа, были эмоционально холодными. Да, за пятерки хвалили — но не более. И с днем рождения поздравляли, но как-то сухо. А слова: «Ты классная, я тобой горжусь» я в семье впервые услышала от младшего брата. Мне это и правда было нужно услышать. Вот она, польза хождения по психологам.
- Свекровь разнылась, что муж купил ярко-желтую футболку, ведь это «не мужской цвет». По ее мнению, мужчины должны носить только все оттенки серого, коричневого и черного, ну еще темно-синий. © РомоваяБаба / ADME
«Его мать ушла от нас и снова вышла замуж. Но, несмотря на все жизненные перипетии, у меня есть ты, сынок»
"Мои родители были эмоционально холодными...за пятерки хвалили — но не более"
В смысле? А что надо было делать? Заказать поздравление по телеку? Или пир устроить?
- Многие считают, что это женщины помешаны на теме свадьбы. Но на днях мой знакомый специально слетал в другой город за юртой. Зачем? Он хочет красивую свадьбу на природе. В декорациях какой-то компьютерной игры (я в них не разбираюсь, но там есть орки). Соответственно, и гости должны будут прийти в специально пошитых костюмах. И это идея именно парня, а не его девушки.
- Все-таки есть в мире справедливость. Девушка бросила меня из-за того, что я не смог достать билеты на крутую театральную постановку: «Я пойду с тем, кто сможет билеты достать, а ты бездарь!» В итоге все-таки попал на это представление, причем пригласила меня самая красивая девушка у нас в офисе. Ее папа заведует этим театром. Видели бы вы глаза моей бывшей, когда она с каким-то хмырем теснилась где-то на последних местах. А я с шикарной девушкой прошел мимо них по направлению к первым рядам у сцены! © Палата № 6 / VK
- Сыну исполнился годик. Мой батя, глядя, как я вожусь с сыном, сказал: «Я никогда не играл с тобой... так. Я боялся потерять авторитет». Это правда, он никогда не играл с нами. Затем мой отец тихо добавил: «Мне жаль, что я не проявил больше любви к тебе. Но и мой отец никогда не был нежным». Самое интересное произошло в конце празднования. Батя заявил: «Удачи в воспитании мальчика. А то все сейчас говорят про эту „токсичную мужественность“. Чушь полная!» А я ему: «Пап, сегодня ты сказал, что не играл со мной, потому что боялся показаться немужественным. И твой отец вел себя так же. Что, по-твоему, значит термин „токсичная мужественность“?» Отец, удивленный: «Так вот что это такое!» Любите своих мальчиков, папы. И не забудьте показать им, насколько вы заботитесь о них. Мы воспитаем поколение, которое будет лучше нас и наших родителей. © voteslaughter / Reddit
«Сделал доче костюм на Хэллоуин»
- Стояла зима. Помню, как была удивлена, увидев однокурсника, который во время разговора спокойно достал бальзам для губ. Было это лет 15 назад и я впервые видела, как бальзамом пользуется мужчина. Но, если подумать, губы-то на морозе трескаются у всех. Потом стала наблюдать: некоторые парни тоже пользовались бальзамом, но делали это как бы в сторонке. Так что мой однокурсник был храбрым новатором.
- Я хожу к мастеру маникюра — парню. Когда я кому-то об этом рассказываю, люди реагируют с насмешкой, что это не мужская работа и что он, наверное, больной на голову. Или же начинают говорить, что не пошли бы к мужчине, потому что он может подкатывать. Ну и мне этого не понять. Во-первых, потому что это самый лучший мастер, что у меня был за все годы. Покрытие всегда держится до конца, он всегда придумывает что-то новое и учитывает все замечания. Во-вторых, я считаю, что когда ты человеку ногти пилишь, где порой надо и мозольки срезать, там уж какой бы ты королевой не была, человеку просто не до «романтических порывов» к тебе. И я себя чувствую максимально комфортно и безопасно у этого специалиста. Как не было с мастерами женщинами. Если хочется поговорить — поговорим, посмеемся или даже на жизнь пожалуемся друг другу. Если хочется молчать, то будем молчать.
«Вещи, которые я достал из-под дивана. Опознал браслет, кубик Рубика, окаменелость. Моему мелкому почти 8»
- У нашей трехлетней дочи каждый день самые разные красивые прически. И все меня очень хвалят! И каждый раз приходится уточнять, что это у нашего папы золотые ручки. Ведь я даже хвостик нормальный сделать не могу. А самое главное, что наш папа просто обожает делать прически, у него было три младших сестры, и муж всегда говорит, что дочь — самая заветная его мечта. © Мамдаринка / VK
- Я отец двоих замечательных детей и сторонник того, что некоторые навыки необходимы и мальчику, и девочке. Поэтому я учу обоих готовить, забивать гвозди, убираться дома и разбираться в устройстве автомобиля. Я замечал, что дочке и сыну одинаково интересно проводить время за совместными занятиями. Но жена очень консервативна в плане воспитания детей и постоянно делает замечания сыну, когда он, например, готовит.
Говорит, что мужчина не должен заниматься такими вещами. Дочке тоже достается за неподобающие занятия. Не понимаю, откуда это у нее, так как мы дома делим все домашние дела, оба работаем. © Подслушано / Ideer
Как же у меня мужа коротнуло, когда маленький сын захотел посудку. Орал и матерился, типа, что ты из него бабу растишь. Я почти прошипела, что если начнёшь при сыне, то прям закопаю.
Сын играл с удовольствием, нас кормил, чаем угощал)
- У двенадцатилетней дочери впервые начались критические дни. Мы разговаривали с ней об этом, она знает, что это такое, и что делать. Но когда все началось, меня не было дома, и дочь растерялась и испугалась. Я была на работе, а муж дома. Я волновалась и решила отпроситься домой, но, когда пришла, все уже было хорошо. Дочь с мужем смотрели мультфильм, она была веселой и спокойной. Я спросила, чем могу помочь. Дочь без стеснения сказала, что папа помог. Он выдал прокладку и еще раз рассказал о том, что это признак взросления. И не нужно бояться, ведь это нормально и означает, что все происходит так, как надо.
Потом муж заказал пиццу, сделал доченьке ромашковый чай с мятой, и они сели смотреть мультфильм. Весь вечер я лежала вместе с ними, обнимала дочь, держала мужу за руку, и не могла поверить, что мне так повезло. В моем детстве тема месячных была абсолютным табу для мужчин, и я до сих пор помню, как со стыдом проскакивала в ванную мимо отца, держа прокладку в руках. А муж современный человек. Он любит нашу дочь, он не боится женской физиологии. И папа сделал для девочки главное: не пристыдил ее за физиологию, а помог принять и осознать ее. Очень горжусь мужем и нашей семьей. © Мамдаринка / VK
Мы уверены, что всякие клише лишь создают проблемы. Поэтому собрали 19 твитов о людях, которые не пошли на поводу у устаревших стереотипов.
Комментарии
"Они не должны плакать, всегда быть сильными и уметь починить любую вещь. К счастью, современные люди отказываются от этих глупостей"
Интересно , а что плохого нашла не уважаемая Лидия Н. в этом гендерном различии ? Что она "к счастью" видит ? Мужчин, рыдающих над царапиной ? Мужчин, не могущих приподнять кресло из-за отсутствия мышц ? Мужчин , встающих в тупик, при необходимости замены розетки ? Такие мужчины - идеал ?
Равноправие - это равенство в отношениях, в обязанностях, в желаниях и поступках. А не превращение мужчины в бесполое существо. Мужчина должен быть мужественным, а женщина - женственной, иначе все это быстро скатится на уровень "партнёр номер один" и "партнёр номер два". И выяснения (со слезами, соплями, драками) за выяснение, кто из этих бесполых "партнёр номер один"....
Немного в другую тему.
Почему-то вспомнил, как прессовали маму Гарри Поттера, посмеявшуюся над определением "люди, которые менструируют"...
Называться женщиной - теперь стыдно ?