15+ историй о том, что стереотипы о «настоящих мужиках» должны остаться в прошлом

"Они не должны плакать, всегда быть сильными и уметь починить любую вещь. К счастью, современные люди отказываются от этих глупостей"

Интересно , а что плохого нашла не уважаемая Лидия Н. в этом гендерном различии ? Что она "к счастью" видит ? Мужчин, рыдающих над царапиной ? Мужчин, не могущих приподнять кресло из-за отсутствия мышц ? Мужчин , встающих в тупик, при необходимости замены розетки ? Такие мужчины - идеал ?

Равноправие - это равенство в отношениях, в обязанностях, в желаниях и поступках. А не превращение мужчины в бесполое существо. Мужчина должен быть мужественным, а женщина - женственной, иначе все это быстро скатится на уровень "партнёр номер один" и "партнёр номер два". И выяснения (со слезами, соплями, драками) за выяснение, кто из этих бесполых "партнёр номер один"....

Немного в другую тему.

Почему-то вспомнил, как прессовали маму Гарри Поттера, посмеявшуюся над определением "люди, которые менструируют"...

Называться женщиной - теперь стыдно ?